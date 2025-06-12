«Футбол в России — не только в пределах МКАД». Олимпийский чемпион — о наболевшем

Александр Бородюк нечасто появляется в СМИ, но по окончании сезона старший тренер академии «Локомотива» решил поделиться мыслями о наболевшем. В монологе для «Чемпионата» олимпийский чемпион поднял проблему обесценивания спортивного принципа, непонятных форматов Второй лиги и Кубка России, а также выразил недоумение по поводу стыковых матчей в РПЛ.

О сборной России

— Во-первых, я приветствую, что РФС нашёл такого соперника, как сборная Нигерии. После этой игры действительно можно сделать определённые выводы. В матче было видно, насколько футболисты сборной Нигерии отличаются по своим скоростным качествам и атлетизму. Российская сборная почувствовала уровень сопротивления и единоборств. Мы неплохо выглядели в структуре игры, создавали моменты, но над остальными компонентами — такими как интенсивность, ритм игры, нам предстоит ещё очень много работать.

Только по таким матчам, как с Узбекистаном, вышедшим на чемпионат мира, Ираном и Нигерией, можно оценивать реальный уровень нашей команды, хотя статус товарищеских встреч во многом отличается от отборочных. А [играя] с такими сборными, как Гренада, Бруней, Куба, никаких особых выводов не сделаешь — можно только устанавливать очередные рекорды.

О совмещении постов в клубе и сборной

— На мой взгляд, дело не в Карпине. Его право выбирать, куда он хочет идти работать. Дело в престиже профессии. Тренер национальной команды — это престиж, ответственность и независимость от клубов. Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это основной пункт. У тренера национальной команды огромный объём работы, это институт всех сборных. Вертикаль от молодёжной и юношеских сборных — это будущее нашего футбола. Почти во всех странах главный тренер сборной освобождён от работы в клубе. Совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной. Это непрофессиональный подход, когда рассуждают, что мы не участвуем в официальных матчах.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О стыковых матчах в РПЛ

— Приоритетом должен быть спортивный принцип. Это самое главное в футболе. Целый год футболисты играли, старались, бились, стремились к выходу в РПЛ, а их не допустили до стыковых матчей, у многих была мечта сыграть в высшей лиге. Спортивная составляющая должна оставаться на первом месте. Решения должны быть тщательно продуманы во всех футбольных инстанциях. У нас говорят о необходимости развития футбола в регионах. Не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД. За его пределами футбол любят и народ приходит.

О регламентах Кубка России и Второй лиги

— Всё гениальное — просто. Нужно объединить «Серебро» и «Золото», чтобы первые три места выходили в Первую лигу, а три последних вылетали. С сегодняшним форматом Второй лиги в Первую можно выходить три года. Формат Кубка России тоже кому-то нравится, кому-то нет. Но по спортивному принципу: если ты проиграл — вылетаешь. Это турнир с давними традициями! А сегодня: ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: «Мы в финале, но не в финале».

Пример из немецкого футбола. В Кубке Германии «Саарбрюккен» из Третьей лиги обыграл «Баварию», и та вылетела. Никто не сказал, что «Бавария» поиграет в Пути Оберлиг и потом вернётся обратно в Кубок. Это и есть спортивная составляющая. Я помню, как мы с «Локомотивом» приехали играть в Липецк — полный стадион. Это и есть популяризация футбола. Представьте, если в регионы приедут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это же праздник. Но мы почему-то приняли новый формат. Я не хочу никого критиковать, однако спортивный принцип сейчас обесценивается.

О недопуске стадиона «Черноморца» в РПЛ

— Почему не допускается стадион на 10 тысяч? Есть пример с «Хайденхаймом», который вышел в Бундеслигу с таким же стадионом. И «Бавария» всё равно приедет играть. Есть пример из Англии с «Лутоном». Может, там плохие раздевалки, но они же вышли в высший дивизион. Всё равно туда приезжали играть и «Манчестер Сити», и «Челси», и все остальные.

Уже становится понятно, что «Черноморец» может в целом прекратить существование. Это же не первый случай. Вспомните ту же «Аланию». Ведь они тоже были дважды в стыках, а их из-за стадиона не пустили. В итоге они во Второй лиге, а это очень самобытная команда! Они могли бы спокойно играть в Грозном. Как потом командам жить и что-то строить? Дайте им возможность играть — пусть доказывают на поле. Где играл «Тамбов»? В Саранске. Есть же примеры. Все эти вопросы нужно тщательно продумать и решить, чтобы не было двойных стандартов. Нужно приглашать людей, которые прошли большой путь в футболе. Прислушаются к их советам или нет — это уже другой вопрос. Тогда наш футбол будет действительно классным, и вопросов станет гораздо меньше.

Стадион «Черноморца» Фото: ФК «Черноморец»

О системе «осень-весна» в российском футболе

— Вернёмся в 2008 год, когда я работал в сборной России. Мы в тройке лучших сборных Европы, а также в пятёрке лучших чемпионатов. У нас ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки. То есть наш футбол был на высочайшем уровне. Всё складывалось хорошо, но потом мы вдруг решили перейти на «осень-весна». Именно после 2008 года, когда всё получалось. Это простая аналитика и факты. После этого мы на протяжении 17 лет не выигрываем ничего на международном уровне.

При «весна-осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками». В конце года принимается годовой бюджет — у тебя до следующего ноября не может быть никаких форс-мажоров, потому что бюджет принят. Гладкий чемпионат, недельный цикл для тренера. Для кого мы играем? Для болельщиков. Взгляните за окно — прекрасная погода в июне и июле, когда идеальные погодные условия, поля, когда футболистам приятно играть, а болельщикам — находиться на трибунах, но мы в это время не играем, зато играем в феврале и декабре.

Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» в снежную погоду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самое главное — когда клубы переходят из Первой лиги в РПЛ, им даётся всего лишь месяц до старта нового сезона. Очень сложно за этот срок сформировать бюджет, пригласить игроков и сделать боеспособный состав. А при старом формате у тренера и руководства были декабрь, январь и февраль. Ты успеваешь сделать всё вышеперечисленное. В итоге в РПЛ начинаешь играть конкурентоспособной командой. А сейчас просто нет времени. Посмотрите, какая тенденция сложилась за последние годы. У нас пять или шесть команд стабильно претендуют на медали, в середине обосновались несколько команд и несколько клубов-«лифтов», которые приходят и уходят. Я не призываю менять форматы — это простая аналитика и то, что мы имеем.

О «новой тенденции» в футболе

— Выяснил для себя одну интересную тенденцию. Отвечу с юмором: ощущение, что надо учиться проигрывать — тогда тебе дадут работу. Взять, например, Постекоглу. Человек выиграл Лигу Европы, а его уволили. Похоже, победы в футболе сейчас не в тренде.

Об иностранных тренерах в РПЛ

— Я не обсуждаю конкретных людей. Сам работал тренером и не хочу делать какие-то замечания коллегам. Работа тренера всегда была наисложнейшей. Соглашусь с одним — многие тренеры действительно приезжают в Россию зарабатывать. Но мы возвращаемся к главному вопросу: кто эти решения принимает? Если руководители клубов, им и должны адресовываться вопросы. Я видел иностранных тренеров, которые не давали результат в России, однако всё равно появлялись в других клубах. Похоже, они у себя не востребованы.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У нас часто лоббируют мнение, что нет своих тренеров. Вы можете всё что угодно говорить, но пока не дадите шанс работать в больших клубах, ситуация не изменится. Ситуация такова, что половина наших управленцев действительно профессиональные люди, а другая половина — даже не понимают, куда они пришли и для чего работают. Однако, повторюсь, в большей степени вопросы по тренерам нужно адресовывать руководителям, которые их нанимают.

О положительном в российском футболе

— Важно отметить и хорошее в нашем футболе. Чемпионат был с интригой, борьба до последнего тура как в верхней, так и в нижней части таблицы. Также хотел бы отметить работу РФС по ЮФЛ. Я работаю в молодёжном футболе и могу сказать, что создание ЮФЛ — это потрясающая инициатива. Мальчишки с ранних лет готовятся к пониманию футбольной жизни. Присутствуют спортивный принцип, соревновательный дух, разъезды. Ребята формируются и привыкают к футбольной жизни. Это классный и профессиональный проект.