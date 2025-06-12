«Зенит» забирает у «Рубина» Даку! Главное о трансфере

Маршрут «Казань — Санкт-Петербург» пройден многими футболистами: Рязанцевым, Бухаровым, Рондоном, Азмуном, Оздоевым, Семаком и так далее. Совсем скоро список пополнится. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Чемпионату», что «Зенит» покупает Мирлинда Даку. Босс петербуржцев Александр Медведев и пресс-служба казанцев факт переговоров подтвердили. Раскрываем подробности сделки.

Даку — лучший из возможных вариантов из РПЛ для «Зенита»

«Рубин» два года назад забрал Даку из хорватского «Осиека» за € 1,2 млн. Решение оказалось максимально дальновидным. Албанец косовского происхождения в первом же матче оформил 1+1 — пострадал «Локомотив». 10+4 в дебютном сезоне — отличный показатель. Но не лучший, потому что в следующем Мирлинд легко перебил собственную планку — 15+8.

Для сравнения, даже Алексей Батраков набрал меньше (14+7), а больше голов только у Угальде. И то костариканец играл чаще — 29 встреч против 26. Просто Даку уж слишком любит зарабатывать предупреждения — шесть жёлтых плюс парочка удалений. Над дисциплиной ему точно стоит поработать. При этом Манфред из своих 17 голов весной вколотил только два. Албанец же был стабильнее и делал разницу по ходу всего сезона, не имея в напарниках гениального Барко.

Мирлинд оформил по дублю в матчах с «Акроном», «Спартаком» и «Химками». Также в списке жертв 27-летнего нападающего ЦСКА, махачкалинское «Динамо», «Ахмат», «Оренбург» и «Ростов». У «Зенита» хорошие отношения с «Рубином», а Даку — лучший вариант из доступных для усиления — того же Угальде, Кордобу и Тюкавина топ-клубы в Петербург не отпустят. Вот пазл и сложился.

Мирлинд Даку в «Рубине» Фото: РИА Новости

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Как писали в албанской прессе, Даку зарабатывал в «Рубине» € 500 тыс. в год, что его категорически не устраивало. По сведениям источника «Чемпионата», в Петербурге оклад нападающего станет гораздо приятнее — около € 2,2 млн. За его переход «Зенит» с учётом подъёмных игроку и агентских выплат расстанется с € 10 млн. Во столько же петербуржцам обходились Соболев и Ракицкий — но это без учёта сторонних выплат.

Зимой ходили слухи об интересе к Даку у «Пармы», «Кальяри», «Локомотива», «Спартака» и саудовской «Аль-Кадисии», где играет Обамеянг. Не сложилось. Тем не менее в мае отец Мирлинд заявил Sport24, что переезд из Казани неизбежен: «Сын хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом будем рассматривать предложения. Он может перейти в Европу или остаться и в России — его отлично приняли в Казани. Сын хочет лучшую команду для себя, всё зависит от соглашения с «Рубином». Теперь Даку ожидает приём в Петербурге.

15 июня Мирлинд пройдёт медосмотр. Если его результат не разочарует, 29 июня нападающий, вполне возможно, сыграет в Сочи с «Црвеной Звездой». Что весьма иронично, ведь на Евро-2024 Даку после ничьей с хорватами заряжал в мегафон оскорбительные заряды против Сербии, словив двухматчевую дисквалификацию. Есть сербские футболисты и в «Зените» — Эракович, Зделар. Однако в Казани Даку делил раздевалку с Чумичем, Ранджеловичем, Йочичем и черногорцем Вуячичем — проблем на национальной почве не случалось.

Мирлинд Даку в сборной Албании Фото: Julian Finney/Getty Images

Даку станет четвёртым центральным нападающий «Зенита», составив компанию Кассьерре, Соболеву и Гонду. Покупка албанца означает, что, скорее всего, колумбиец команду покинет. Metaratings утверждал, что Маттео недоволен своим статусом в «Зените» и рассмотрит предложения из родной Колумбии и Саудовской Аравии. А тут ещё и конкурента подвозят.

Даку высок, техничен и адаптирован к РПЛ. Хорош и как единственный нападающий, и в паре. Тем не менее вопрос, как он встроится в непривычный для него зенитовский футбол. Большинство голов Мирлинд забил в быстрых атаках. Его конёк — забегания за спину. На новом месте же придётся в основном позиционно взламывать оборону повышенной плотности. От этого ещё интереснее, кем станет в «Зените» Даку: новым Бухаровым или новым Азмуном.