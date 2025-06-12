Промес арестован в ОАЭ! Что известно о новом повороте в судьбе экс-звезды «Спартака»?

Бывшая звезда «Спартака» и российского чемпионата Квинси Промес арестован в ОАЭ, где выступает за «Дубай Юнайтед». Как сообщил De Telegraaf, это сделано из-за запроса прокуратуры Нидерландов об экстрадиции футболиста. По данным источника, 33-летнего форварда задержали в его доме после полуночи в четверг и перевели в следственный изолятор в Дубае. Отмечается, что информацию об аресте Промеса подтвердил его агент, который, впрочем, отказался комментировать эту тему.

Ранее суд Амстердама заочно осудил Квинси на шесть лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Кроме того, футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Адвокаты экс-спартаковца подали апелляцию. Промес отказывался прилетать на судебные заседания в Нидерланды из-за возможного ареста. Теперь его должны доставить на родину самолётом в ближайшее время.

Между тем ещё три дня назад De Telegraaf написал, что Промес готов вернуться в Нидерланды для дачи показаний в суде, если ему дадут возможность свободно передвигаться и продолжать футбольную карьеру во время апелляционного процесса. Новый адвокат экс-спартаковца Джем Полат подал запрос о приостановке дела, чтобы Квинси мог приехать на родину, не попав под арест. Промес пообещал полностью сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок в случае вынесения наказания.

Промес сделал заявление для De Telegraaf, в котором сообщил, что очень хочет назад в Нидерланды и уже некоторое время пытается наладить контакт с судебными органами, чтобы решить проблему. Квинси подтвердил – он готов взять на себя всю ответственность. По словам футболиста, он не мог бросить «Спартак» во время рассмотрения его дела, поскольку уважал контракт, подписанный с московским клубом.

КВИНСИ ПРОМЕС Фото: utdfc.ae

«Одним из наших условий является то, что он может летать туда и обратно ежемесячно или раз в определённое время, чтобы, например, отчитываться, – сказал адвокат Промеса Полат. – Также в наше предложение включены финансовые гарантии, которые идут довольно далеко, я могу вам это сказать, не вдаваясь в подробности.

В ходатайстве нет слов про признание вины или про невиновность. Ещё слишком рано для этого. Я думаю, хорошо, если он сможет дать объяснения в зале суда и что это может быть также выгодным для жертвы. Так что это будет полезно для всех сторон».

Однако в прокуратуре Нидерландов, комментируя новость о подаче ходатайства адвокатом Промеса, заявили, что Квинси должен быть арестован, как только возвратится в страну. Источник De Telegraaf сказал:

«В настоящее время для Государственной прокуратуры главное то, что он был признан виновным в совершении тяжких уголовных преступлений и что есть постановление суда о его заключении под стражу. Для нас важно, чтобы постановление было выполнено».

Промес находится в ОАЭ с февраля 2024 года, когда его арестовали перед возвращением «Спартака» с зимних сборов. До мая Квинси был в тюрьме, после чего ему изменили меру пресечения и отпустили под залог. При этом нидерландцу запретили покидать территорию Эмиратов. В сентябре 2024-го Промес подписал контракт с «Дубай Юнайтед». За эту команду экс-спартаковец забил 19 голов во втором дивизионе ОАЭ.