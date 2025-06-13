Игрок «Динамо» рубится на молодёжном Евро, а несколько футболистов готовятся к Золотому кубку КОНКАКАФ.

Исторический выход на ЧМ, игра с Россией и голы. Как съездили в сборные легионеры РПЛ

Международная пауза завершилась, теперь все футболисты РПЛ отправились в отпуск. Мы знаем итоги двух матчей сборной России. Но не все внимательно следили за легионерами из российских клубов. Мы собрали в один материал всех представителей РПЛ в других сборных и рассказали об их успехах в эту паузу.

Отметим, что в список вошли футболисты клубов чемпионата России, участвовавших в сезоне-2024/2025. Так что в материале представлены игроки «Химок», «Пари НН», «Оренбурга» и «Факела».

Сборная Сербии

Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)

Страхиня Эракович Фото: Armando Babani/Getty Images

Сборная Сербии в июне провела два матча отборов к чемпионату мира 2026 года. Сначала команда сыграла вничью с Албанией (0:0), а затем разгромила Андорру (3:0). Защитник «Спартака» Срджан Бабич провёл обе встречи на скамейке. А Страхиня Эракович из «Зенита» отыграл 90 минут в матче с Албанией. Сербы после двух туров занимают третье место в своей отборочной группе, на очко отставая от албанцев (на две встречи больше) и на пять – от Англии (на одну больше).

Сборная Беларуси

Артём Шуманский (ЦСКА), Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Сборная Беларуси провела два товарищеских матча в июне. Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин провёл 11 минут на поле с Казахстаном (4:1), а затем – полную встречу с Россией (1:4). А форвард ЦСКА Артём Шуманский появился во втором тайме игры с россиянами, но не отметился результативными действиями.

Сборная Армении

Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Армения в июньскую международную паузу приняла участие в двух товарищеских встречах. Сначала армяне уступили Косову (2:5), а затем сыграли вничью с Черногорией (2:2). Все три легионера из РПЛ – Наир Тикнизян (переходит в сербскую «Црвену Звезду»), Эдгар Севикян и Эдуард Сперцян – вышли на поле. Лидер «Краснодара» забил один мяч Косову и оформил дубль в ворота черногорцев. А на счету Тикнизяна – ассист в игре с косоварами.

Эдуард Сперцян Фото: ffa.am

Сборная Черногории

Игор Вуячич («Рубин»), Стефан Лончар («Акрон»), Стефан Мелентиевич («Химки», Черногория U21)

Стефан Лончар сыграл в двух матчах Черногории в июне: с Чехией (0:2) в отборе к ЧМ-2026 и в товарищеской игре с Арменией (2:2). Игор Вуячич также появился на поле с чехами и провёл 90 минут. А защитник Стефан Мелентиевич принял участие в двух встречах сборной Черногории U21.

Сборная Узбекистана

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Рустам Ашурматов («Рубин»), Шерзод Эсанов («Акрон», Узбекистан U21)

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

Сборная Узбекистана впервые в истории попала на чемпионат мира! И легионеры РПЛ помогли команде. Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев принял участие в матчах с ОАЭ (0:0) и Катаром (3:0), но не отметился голевыми действиями. Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов также провёл полную встречу с Эмиратами. А полузащитник «Акрона» Шерзод Эсанов принял участие в матче сборной Узбекистана U23 с Францией U21 (1:2).

Сборная Казахстана

Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»)

Сборная Казахстана уступила в товарищеском матче Беларуси (1:4), а затем проиграла Северной Македонии в квалификационной встрече к ЧМ-2026 (0:1). Защитник «Зенита» Нуралы Алип провёл обе игры полностью. А форвард «Ахмата» Максим Самородов отыграл тайм с белорусами и 90 минут – с северомакедонцами.

Сборная Молдавии

Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Молдавия потерпела два поражения в июне: в товарищеском матче с Польшей (0:2) и в отборе к ЧМ-2026 с Италией (0:2). Защитник «Спартака» Олег Рябчук отыграл обе встречи полностью. На счету полузащитника «Факела» Никиты Моцпана 58 минут с поляками и ещё 32 – с итальянцами.

Сборная Колумбии

Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)

Карраскаль остался на скамейке сборной Колумбии в матче отбора к ЧМ-2026 с Перу (0:0) и Аргентиной (1:1). Колумбийцы занимают шестое место в таблице и близки к квалификации на чемпионат мира.

Сборная Парагвая

Фабиан Бальбуэна, Хуан Касерес (оба – «Динамо» Москва)

Парагвай находится всего в одном очке от квалификации на ЧМ-2026. В июне команда обыграла Уругвай (2:0), но уступила Бразилии (0:1). Защитник московского «Динамо» (пока ещё) Фабиан Бальбуэна остался в запасе в обоих встречах. А его одноклубник – Хуан Касерес – провёл по 90 минут и с Уругваем, и с Бразилией.

Сборная Ирана

Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала)

Форвард махачкалинского «Динамо» вышел в составе сборной Ирана в концовке матча с КНДР (3:0), но не успел отметиться голом или ассистом. Отметим, что иранцы уже обеспечили себе место на ЧМ-2026.

Сборная Мексики

Луис Чавес («Динамо» Москва), Сесар Монтес («Локомотив»)

Сборная Мексики накануне старта Золотого кубка КОНКАКАФ провела два товарищеских матча. Команда Хавьера Агирре уступила Швейцарии (2:4) и одолела Турцию (1:0). Защитник «Локомотива» Сесар Монтес провёл на поле 82 минуты со швейцарцами и 90 – с турками. Полузащитник московского «Динамо» Чавес отыграл полностью встречу со Швейцарией, а с Турцией вышел на концовку.

Луис Чавес Фото: Omar Vega/Getty Images

Сборная Словении

Ванья Дркушич («Зенит»), Свен Карич («Пари НН»)

Дркушич отыграл полностью товарищеский матч со сборной Люксембурга (1:0), но остался в запасе во встрече с Боснией и Герцеговиной (2:1). Защитник «Пари НН» Карич не появился на поле с люксембуржцами, а с боснийцами вышел всего на минуту.

Сборная ДР Конго

Тео Бонгонда («Спартак»)

Сборная ДР Конго обыграла в товарищеском матче Мали (1:0). Вингер «Спартака» Тео Бонгонда провёл на поле 23 минуты, но в середине первого тайма получил травму и был заменён.

Сборная Израиля

Эли Даса («Динамо» Москва)

10 июня «Динамо» объявило об уходе Дасы по истечении срока контракта клуба с футболистом. Но в статусе игрока москвичей он успел провести два матча за сборную Израиля: в отборе к ЧМ-2026 с Эстонией (3:1, 90 минут) и в товарищеской встрече со Словакией (1:0, 75 минут).

Сборная Коста-Рики

Манфред Угальде («Спартак»)

Манфред Угальде Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Нападающий «Спартака» забил гол и оформил ассист за Коста-Рику в матче квалификации чемпионата мира – 2026 с Багамскими островами (8:0, 77 минут). А затем Угальде провёл 85 минут во встрече с Тринидадом и Тобаго (2:1). Впереди у Коста-Рики участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Сборная Нигера

Умар Сако («Ростов»)

Защитник «Ростова» отыграл полный товарищеский матч за сборную Нигера с Зимбабве (1:1).

Сборная Грузии U21

Лука Гагнидзе («Крылья Советов»)

Гагнидзе принимает участие на молодёжном Евро в составе сборной Грузии. В стартовой встрече команда одолела Польшу (2:1). Принадлежащий московскому «Динамо» полузащитник провёл полный матч и отметился жёлтой карточкой. В следующем туре Грузия сыграет с Францией, а затем – с Португалией.

Сборная Боснии и Герцеговины

Иван Башич («Оренбург»)

Полузащитник «Оренбурга» остался в запасе на матч квалификации к чемпионату мира 2026 года с Сан-Марино (1:0). А затем провёл 80 минут на поле в товарищеской игре со Словенией (1:2).

Сборная Панамы

Эдгардо Фаринья («Химки»)

Защитник «Химок» остался в запасе Панамы на матч отбора к ЧМ-2026 с Белизом (2:0), а затем провёл 17 минут во встрече с Никарагуа (3:0). Панамцы примут участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, стартующем 15 июня.

Сборная Боливии

Роберто Фернандес («Акрон»)

Сборная Боливии уступила Венесуэле (0:2) и обыграла Чили (2:0) в квалификации к чемпионату мира – 2026. Роберто Фернандес из «Акрона» провёл на поле по 90 минут в обоих встречах. Отметим, что Боливия занимает восьмую строчку в группе и на одно очко отстаёт от зоны стыковых матчей за место на ЧМ-2026. Впереди – две ключевые игры с Колумбией и Бразилией в сентябре.

Сборная Суринама

Миэнти Абена («Спартак»)

Сборная Суринама одержала победу над Пуэрто-Рико (1:0) и сыграла вничью с Сальвадором (1:1) в матчах квалификации к ЧМ-2026. Защитник «Спартака» Миэнти Абена в первой игре вышел в концовке, а вторую провёл на поле полностью.

Сборная Нигерии

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

Чемпион России в составе «Краснодара» вышел на поле за Нигерию во втором тайме товарищеской игры с россиянами в «Лужниках» (1:1). Олусегун появился на поле при счёте 1:1 и не отметился голевыми действиями.

Олакунле Олусегун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Тринидада и Тобаго

Ливай Гарсия («Спартак»)

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго сначала забил мяч и оформил ассист в матче отбора ЧМ-2026 с Сент-Китс и Невисом (6:2). А затем Гарсия отличился в игре с Коста-Рикой (1:2). Его команде также предстоит участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. В группе Тринидад и Тобаго сыграет с США, Гаити и Саудовской Аравией.

Сборная Уругвая

Николас Маричаль («Динамо» Москва)

Защитник московского «Динамо» остался в запасе сборной Уругвая на матч отбора ЧМ-2026 с Парагваем (0:2).

Сборная Албании

Мирлинд Даку («Рубин»)

По информации «Чемпионата», Мирлинд Даку близок к переходу из «Рубина» в «Зенит». Вероятно, форвард провёл два последних матча за Албанию в статусе игрока казанцев. Даку сыграл 27 минут с Сербией (0:0) и восемь минут – с Латвией (1:1) в отборочном цикле ЧМ-2026. Мирлинд не отметился результативными действиями.

Сборная Таджикистана

Рустам Ятимов («Ростов»)

Голкипер «Ростова» вышел на поле за сборную Таджикистана в матче отборочного цикла Кубка Азии – 2027 с Филиппинами (2:2).

Сборная Румынии

Йонуц Неделчяру («Акрон»)

Неделчяру впервые с Евро-2024 вернулся в заявку сборной Румынии. Но на поле во встрече с Кипром в отборе к чемпионату мира – 2026 защитник «Акрона» не вышел.

Сборная Кабо-Верде

Беншимол («Акрон»)

Нападающий «Акрона» остался в запасе сборной Кабо-Верде в товарищеском матче с Грузией (1:1).