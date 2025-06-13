Самый эффективный тренер АПЛ. Теперь Томас Франк — в «Тоттенхэме»

Первый с 2008 года трофей для «Тоттенхэма» не спас Ангелоса Постекоглу. Завал в чемпионате получился слишком сильным (17-е место и 22 поражения) – весомый аргумент для увольнения.

Клуб быстро нашёл ему замену. Томас Франк из «Брентфорда» уже давно находится на карандаше у топ-команд АПЛ. В частности, в прошлом году им активно интересовался «МЮ», когда искал сменщика Эрика тен Хага. Сначала инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что «Тоттенхэм» объявит о назначении Франка в ближайшее время, а клуб сделал это официально уже вчера вечером. «Брентфорд» получит компенсацию в размере £ 10 млн.

Датский проект в «Брентфорде»

Франк – нефутбольный человек, если брать критерии Александра Мостового. Его игровой путь ограничился карьерой в любителях (бегал за «Фредериксверк» из своего родного города). В 1990-х Томас начал тренировать детские команды и постепенно добрался до «Люнгбю».

В 2008-м Томас возглавил сборную Дании U16. Затем работал в командах U17 (дошёл до полуфинала юношеского Евро) и U19. В 2013-м Франка пригласили в «Брондбю». Тренер вывел команду в еврокубки, но спустя три года покинул её со скандалом. Однажды на форуме болельщиков «Брондбю» появились грубые комментарии с критикой Франка. Оказалось, что их через аккаунт своего сына разместил президент клуба Ян Бек Андерсен. Томас сразу же написал заявление по собственному желанию.

Английский «Брентфорд» как раз искал нового тренера. К тому моменту Мэттью Бенхэм, построивший свой бизнес на математическом анализе ставок, уже стал единоличным владельцем клуба. Он фанател от аналитики и активно внедрял её в футбол.

ТОМАС ФРАНК В «БРЕНТФОРДЕ» Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Датским полем экспериментов для Бенхэма стал «Мидтьюлланн», которым руководил президент Расмус Анкерсен. С новой концепцией «манибола» клуб выиграл три чемпионских титула и дебютировал в ЛЧ. Вскоре Анкерсена пригласили в «Брентфорд» – он возглавил скаутский отдел и переменил в Англию кучу датчан. Одним из них стал Франк, вошедший в тренерский штаб Дина Смита.

В 2018-м Смита позвали в «Астон Виллу», и Франк стал главным тренером. Аналитики и скауты к этому времени заметно прокачали состав – искали дешёвых игроков через свою модель и точечно заполняли проблемные позиции.

На выход в АПЛ Франку потребовалось три сезона. Многие футболисты, прошедшие через его «Брентфорд» ещё в Чемпионшипе, принесли клубу огромные деньги на перепродажах. Самые яркие примеры – Давид Райя, Айван Тони, Олли Уоткинс, Ниль Мопе, Саид Бенрахма. На очереди – Брайан Мбемо, которого шесть лет назад откопали в «Труа» за смешные € 6,5 млн (сейчас Transfermarkt оценивает его в € 55 млн).

Также Анкерсен и Франк сформировали костяк команды из соотечественников. Сейчас в «Брентфорде» бегают три футболиста из Дании (раньше их было еще больше) – Миккель Дамсгор, Кристиан Нёргор и Матиас Йенсен.

РАДОСТНЫЕ ИГРОКИ «БРЕНТФОРДА» ВЕСНОЙ 2025 ГОДА Фото: David Rogers/Getty Images

«Брентфорд» Франка – редкий пример клуба, который после выхода в Премьер-лигу не превратился в лифт (в АПЛ действительно наметилась такая грустная тенденция из-за пропасти между двумя высшими дивизионами). Команда продержалась в элите уже четыре сезона. И лишь один раз попала в затяжной кризис – в прошлом году (16-е место), когда из-за дисквалификации не играл Тони, а состав вымер из-за эпидемии травм. Всё остальное время «Брентфорд» был крепким и неуступчивым середняком. В прошедшем сезоне вообще претендовали на еврокубки, но подвели ошибки в отдельных матчах.

Очень гибкий тренер

Главная фишка Франка – огромная вариативность и целый арсенал тактических приёмов под разные обстоятельства. Вот некоторые детали и наблюдения за последние четыре года:

– «Брентфорд» освоил несколько схем. Играл с тройкой центральных защитников, а также с классической четвёркой. Франк в разное время использовал 3-4-3, 3-5-2 и 4-3-3. В сезоне-2024/2025 основной схемой стала 4-3-2-1, с двумя жёсткими опорниками (Янельт и Нёргор) и Дамсгором в роли «десятки» (вы точно помните его по Евро-2020);

– эффективные стандарты и смелые задумки. Когда с позиционными атаками у «Брентфорда» было не очень (в первые два сезона), на помощь приходили ауты и угловые. В этом было что-то от «Сток Сити» времён Тони Пьюлиса – мощные футболисты в полосатой красно-белой форме просто заталкивали мяч в ворота. Свежий ход – стартовые штурмы чужой штрафной на первых минутах с участием высоченных защитников. Осенью 2024-го «Брентфорд» так забил в четырёх матчах подряд;

– адаптация к новым условиям и универсальность игроков. Прошлым летом «Брентфорд» продал Тони в Саудовскую Аравию. Его должен был заменить Игор Тьяго из «Брюгге», за которого заплатили € 30 млн. Новичок почти сразу же сломался на весь сезон. Франк перевёл профильного вингера Йоана Висса на место центрфорварда. У конголезца уже был опыт игры на этой позиции, но не на постоянной основе. Результат – 19+5 по «гол+пас». Тони забыт, Висса – в топе бомбардиров сезона.

Не менее мощно Франк отреагировал на кризис с фулбеками. Основные Аарон Хики и Рико Генри ещё в прошлом сезоне выбыли из-за тяжёлых травм. Денег на покупку новых футболистов не было. Так левым защитником неожиданно стал номинальный вингер Кин Льюис-Поттер. На правом краю обороны до зимней аренды Микаеля Кайоде из «Фиорентины» иногда бегал двухметровый центрдеф Кристоффер Аер.

И это лишь верхушка айсберга. Можно сказать ещё про разные режимы «Брентфорда». Они комфортно парковали «автобус» против топов. Уничтожали конкурентов по таблице прессингом и резкими вертикальными атаками. При необходимости играли в контроль мяча. В Англии нет более гибкой и дисциплинированной команды.

Силу «Брентфорда» отмечал, например, Пеп Гвардиола.

Пеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Франк — один из лучших. Почему ещё ни один топ-клуб его не пригласил? Это вопрос времени. У него будет свой шанс. Тот клуб, который его возьмёт, получит отличного тренера. Я умею кое-что — в частности, хорошо разбираюсь в том, кто является действительно хорошим тренером. И я знаю, что Томас Франк — один из них».

Важный момент – всё это время Франк трудился без серьезных финансовых вложений.

Мастер соотношения «цена/качество»

Эффективность методов Франка подтверждают подсчёты аналитика Аурела Назмиу. Он посчитал, кто из тренеров АПЛ за последние 10 лет выжал максимум из не самого крутого состава. По сути, подсчитаны ожидаемые очки от каждого тренера с учётом клубных затрат (начиная с сезона-2014/2015). Логика простая – чем жирнее расходы, тем больше «стоит» результат.

Франк превзошёл все математические ожидания и обогнал многих коллег. Позади остались даже бюджетные образцы «Брайтона», которыми рулили Фабиан Хюрцелер, Роберто Де Дзерби и Грэм Поттер. Для понимания – сейчас у «Брентфорда» 19-я зарплатная ведомость в лиге. Конверсия просто сумасшедшая.

Причём отрыв Франка мог быть ещё больше. Летом 2024-го «Брентфорд» потратил на трансферы € 98,4 млн. Многие из покупок не выстрелили – в основном из-за травм. Франк работал в прошедшем сезоне, по сути, на старых ресурсах.

Для скупого Леви это интересный вариант. Вряд ли Франк попросит сотни миллионов под трансферы, как это делал Антонио Конте. Да и Постекоглу оставил хорошее наследство. У «Тоттенхэма» есть необходимая глубина состава (при условии, если все здоровы).

Другой вопрос – способен ли «Тоттенхэм» на возвращение в борьбу за высокие места с новым тренером? Вряд ли руководителей устроит статус симпатичного середняка (пока что это карьерный максимум Франка). Да и вообще в этой, казалось бы, чистой воде скрываются массивные подводные камни.

«Тоттенхэм» и Франк сильно рискуют

Сам Франк как-то честно признался, что в «Брентфорде» почти любой средний тренер мог бы стать эффективным. Мол, всё дело в чётко выстроенной системе.

«Брентфорд» – огромный и сложный механизм, щепетильно выстроенный Бенхэмом. На результат здесь влияют все – от аналитиков и скаутов до поваров и нутрициологов. Есть своя концепция принятия решений, которая сильно отличается от старомодных методов «Тоттенхэма».

Грубо говоря – вместе с Франком в «Тоттенхэм» надо везти всю бригаду из «Брентфорда». И речь не только о тренерском штабе, за членов которого Томас бьётся прямо сейчас. Автономный Франк – огромная загадка.

ТОМАС ФРАНК Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ещё один повод для беспокойства – травмы. «Брентфорд» играл в энергозатратный футбол (стабильно шёл в топ-10 АПЛ по интенсивности высокого прессинга). И часто терял футболистов, причём на долгий срок. В сезоне-2023/2024 это привело к колоссальным игровым проблемам. Как травмы влияют на «Тоттенхэм» – можно открыть итоговую таблицу Премьер-лиги и посмотреть. Не забываем, что в новом сезоне клубу опять предстоит война на два фронта. На этот раз добавилась Лига чемпионов, где не прокатит эконом-режим.

В любом случае за четыре года Франк точно заслужил шанс в статусном клубе. Это грамотный специалист, который не упирается в слепой догматизм и быстро реагирует на кризисные моменты. «Тоттенхэм» уходит от безбашенных времён Постекоглу к холодному датскому прагматизму. Успех не гарантирован, но выбор интересный.