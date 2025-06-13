«Спартак» зря вёл Илича, а «Зенит» — Саласара? Как провели весну не доехавшие до РПЛ зимой

Летнее трансферное окно в РПЛ обещает быть жарким! Слухи и инсайды связывают с лидерами российского чемпионата сильных футболистов, а некоторые клубы элиты уже оформили первые сделки. Пока нам остаётся только гадать, как сыграют новички в сезоне-2025/2026. Бывает, что иногда лучше отказаться от покупки футболиста. Отработать на рынке по принципу «не навреди». Между прочим, в зимнее окно у топ-команд РПЛ сорвалось несколько трансферов, которые были бы довольно громкими для нашей лиги. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА не усилили ряд позиций теми, кем хотели. Стоило ли им расстраиваться из-за сорвавшихся подписаний? Кажется, не во всех случаях. Рассказываем, как сыграли весной легионеры, не доехавшие до России.

Иван Илич — не перешёл в «Спартак»

Иван Илич Фото: Nicolò Campo/Getty Images

«Спартак» в зимнее окно был близок к приобретению 24-летнего центрального полузащитника. Серб даже прилетал в Москву на переговоры и прохождение медосмотра. Деян Станкович готовился поработать с соотечественником, однако в итоге сделка сорвалась. Инсайды на эту тему прилетали разные. То ли «Спартак» не договорился с «Торино» по стоимости и условиям оплаты трансфера, то ли требования самого игрока посчитали завышенными на фоне его травм.

Так или иначе в феврале Илич вернулся в «Торино» и продолжил восстановление от повреждения, полученного в начале года. А едва Иван вернулся в строй после 47-дневной паузы, как заболел гриппом. Выбыл ещё на неделю. Возглавлявший «Торино» экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, который мысленно уже попрощался с Иличем, позитивно воспринял возвращение полузащитника. Хотя по ходу сезона даже критиковал серба. Ваноли хотел, чтобы Иван приносил больше пользы команде.

«Теперь Илич является частью команды и хорошо тренируется. Я счастлив, потому что у меня появился ещё один ценный игрок. Теперь ему предстоит важное соревнование. Я ничего не имею против него, даже если он и согласится пройти медицинское обследование в «Спартаке» в январе», – говорил Ваноли, отвечая на вопрос, будет ли серб в основе.

В 2025 году Илич поучаствовал в восьми матчах Серии А. Только дважды попал в стартовый состав, шесть раз вышел на замену и ещё три игры провёл на скамейке запасных. Иван не совершил ни одного результативного действия. Вообще, за весь сезон-2024/2025 он забил только один гол «Аталанте» ещё в августе. В общем, Иличу явно нужно перезагружать карьеру, но, видимо, это произойдёт уже не в России. А «Торино» финишировал на 11-м месте и отправил Ваноли в отставку.

Жедсон Фернандеш — не перешёл в «Спартак»

Жедсон Фернандеш Фото: Seskim Photo/Getty Images

26-летний португальский центрхав, как и Илич, давно находится в сфере интересов российских клубов. Год назад в летнее окно «Зенит» рассматривал Фернандеша как замену для Клаудиньо или Вендела (оба в итоге остались в команде – трансфер Жедсона не состоялся), а в зимнее уже поступала информация о переговорах по этому игроку «Спартака». Турецкие инсайдеры писали, что португалец принял предложение красно-белых. Судя по публиковавшейся информации, переход сорвался, так как московский клуб не договорился со стамбульским.

Фернандеш остался в «Бешикташе», где он лидер команды. В прошедшем сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи. В чемпионате Турции Жедсон стал лучшим в составе стамбульцев по выигранным единоборствам (235), отборам мяча (84), перехватам (36) и заработанным фолам (77), вторым – по точным пасам на чужой трети (395), третьим – по ударам (52) и попаданиям в створ (17), а также по обводкам (57) и заблокированным передачам соперника (32).

Турецкая лига – пусть и Суперлига – конечно, далека по уровню от итальянской Серии А. Тем не менее статистика Фернандеша впечатляет. Он помог «Бешикташу» финишировать в топ-4 и завоевать путёвку в Лигу Европы. А на днях турецкие СМИ опять написали о новых предложениях «Спартака» и «Зенита» по Жедсону. Hurriyet утверждает, что за португальца дают € 25 млн, тогда как «Бешикташ» хочет € 30 млн.

Родриго Саласар — не перешёл в «Зенит»

Родриго Саласар Фото: Pedro Loureiro/Getty Images

25-летний уругвайский центрхав зимой был уже одной ногой в «Зените». Саласар даже прилетал на сборы сине-бело-голубых в Катар, где познакомился с Сергеем Семаком и будущими партнёрами по команде. Петербургский клуб подписывал легионера «Браги», несмотря на то что Родриго в тот момент залечивал травму. С португальцами договорились о трансфере за адекватные для игрока такого класса деньги – € 15 млн плюс бонусы. Например, Transfermarkt на сегодняшний день оценивает полузащитника в € 18 млн.

Тем не менее и Саласар не доехал до России. Уже согласовав все условия перехода, «Брага» отказалась от трансфера из-за того, что один из акционеров «Зенита» находится под санкциями. По крайней мере, так объясняли срыв сделки инсайдеры. Забавно, что после этого Саласара попытался купить «Спартак», но и у красно-белых с подписанием уругвайца не срослось. Родриго вернулся в «Брагу» и восстанавливался от третьей подряд мышечной травмы до середины марта.

Только весной Саласар вернулся на поле. Провёл девять матчей в чемпионате Португалии – все в основе. Сделал голевой пас во встрече с чемпионом «Спортингом», а в последних двух турах забил «Каза Пии» с игры и «Бенфике» – с пенальти. «Брага» финишировала четвёртой – попала в Лигу Европы. Уругваец же закончил сезон с солидной статистикой (8+9 в 30 матчах) и стал лучшим игроком команды в Примейре по оценкам Sofascore (7,36 балла). «Зениту» можно сожалеть о сорвавшемся трансфере Саласара, хотя травматизм хавбека в последнее время смущал.

Уэсли — не перешёл в «Зенит»

Уэсли Фото: Buda Mendes/Getty Images

Поиски новичка на правый край обороны на замену травмированным Вячеславу Караваеву и Сергею Волкову привели «Зенит» зимой на бразильский рынок. В январе-феврале петербургский клуб пытался забрать из «Фламенго» не только Жерсона, но и флангового защитника Уэсли. В Бразилии писали, что «Зенит» давал за 21-летнего таланта € 25 млн плюс € 5 млн бонусами, а потом якобы увеличил своё предложение. Но руководство «Фла» не отпустило тогда ни Жерсона, ни Уэсли, решив сохранить обоих до клубного чемпионата мира. Сине-бело-голубые в итоге арендовали Огнена Мимовича из «Фенербахче».

Уэсли продолжал зажигать в составе «Фламенго». В последние месяцы периодически появляется информация об интересе к нему топ-клубов АПЛ. В частности, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». А на днях журналист Жулио Мигель Нето сообщил, что «Зенит» снова пытается приобрести правого защитника «Фламенго». Причём, согласно источнику, за те же деньги – € 25 млн плюс € 5 млн бонусами.

В 2025 году в Бразилии стартовал новый сезон. Уэсли сыграл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Он завоевал с клубом из Рио-де-Жанейро Суперкубок Бразилии. Кроме того, «Фламенго» лидирует после 11 туров в бразильской Серии А. Там Уэсли лучший в команде по выигранным единоборствам (55) и отборам (20), второй – по заработанным фолам (19) и обводкам (11), третий – по перехватам (9), а также входит в топ-4 по точным передачам на чужой трети (109). В общем, доказывает, что стоит хороших денег.

Матеус Перейра — не перешёл в «Зенит»

Матеус Перейра Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Когда у «Зенита» сорвались покупки Саласара, Жерсона и Жедсона, петербургский клуб в последние дни зимнего трансферного окна попытался приобрести другого центрхава – Матеуса Перейру. Большого таланта, чью карьеру сломали психологические проблемы: выступая за границей, этот бразилец даже пытался совершить суицид. Но после возвращения на родину 29-летний творец расцвёл. Стало известно, что «Зенит» с «Крузейро» договорились о трансфере за € 20 млн, а сам игрок прошёл медосмотр. Однако, посоветовавшись с беременной женой, Матеус Перейра отказался от переезда в Россию. Это случилось в последние часы перед закрытием окна. В итоге сине-бело-голубые подписали Сашу Зделара из ЦСКА.

«Я бы сказал, что нам нужна замена Клаудиньо, однако мы будем добиваться своих целей с теми игроками, которые у нас есть в наличии, – прокомментировал срыв трансфера Виллиам де Оливейра, ассистент Семака в «Зените». – С моей точки зрения, это переговоры, которые были раздуты из-за короткого времени, которое у нас оставалось на подписание и регистрацию игрока. Но ничего не вышло, мы желаем футболисту успеха, а сами продолжим подготовку к РПЛ».

В стартовавшем сезоне-2025 Матеус Перейра сыграл 13 матчей в чемпионате, Кубке Бразилии и Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы). Забил два мяча и сделал две голевые передачи. Причём три из четырёх результативных действий совершил в одной игре со «Спортом Ресифи». «Крузейро» неожиданно взлетел на второе место в Серии А. Матеус Перейра – лучший в команде по точным пасам на чужой трети (112) и передачам под удар (20), а также заработанным фолам (32), второй по ударам (21) и попаданиям в створ (10). Он по-прежнему оказывает серьёзное влияние на игру «Крузейро», несмотря на не самую мощную результативность.

Лорран — не перешёл в ЦСКА

Лорран Фото: Ruano Carneiro/Getty Images

ЦСКА тоже вёл переговоры в зимнее окно по поводу трансфера игрока «Фламенго». Правда, не готовой звезды, а восходящей – 18-летнего Лоррана. Тот в сезоне-2024 то в основу попадал, то на замены выходил, то на скамейке оставался. Однако обладает всеми качествами, чтобы вырасти в будущем в классного футболиста. Это и привлекло армейцев вкупе с относительно невысокой стоимостью бразильца – договорились о покупке за € 8 млн.

Но Лоррана буквально сняли с самолёта перед отправлением в ЦСКА. Агенты полузащитника внезапно решили изменить условия трансфера, потребовав подписать контракт до прохождения игроком медосмотра, а руководство армейцев отказалось рисковать. «Фламенго» вынужден был принять Лоррана обратно. В клубе из Рио-де-Жанейро подумывали отдать хавбека куда-то в аренду для получения им стабильной практики. Тем не менее Лорран продолжил выступления за «Фла».

«Так бывает, ничего страшного. Человек сомневался и не хотел к нам ехать. Я не знаю, что там происходило, это не моя работа. Мы концентрируемся на работе и тренировках. Справимся и без него», – рассуждал главный тренер ЦСКА Марко Николич.

Действительно, справились. Взяли бронзу и Кубок России. А Лорран в сезоне-2025 лишь однажды вышел на замену в Кубке Бразилии и поучаствовал в четырёх играх чемпионата штата Рио-де-Жанейро. Результативных действий не совершил. В Серии А он только дважды был включён в запас на майские матчи, так что в своей сегодняшней форме вряд ли помог бы и ЦСКА.