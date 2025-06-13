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Топ-футболисты, которые не сыграют на клубном чемпионате мира — 2025, Роналду, Салах, Сака, Исак, Ямаль, Фернандеш, Вирц, Неймар

10 звёзд, которые не сыграют на клубном чемпионате мира
Никита Паглазов
Топ-футболисты, которые не сыграют на клубном ЧМ
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Турнир с Роналду, Салахом и Ямалем был бы ещё круче!

С 14 июня по 13 июля в США состоится клубный чемпионат мира. Участие в турнире примут почти все топ-команды и звёздные футболисты. Однако несколько крутых игроков на КЧМ мы не увидим. Мы выбрали 10 главных звёзд из разных клубов, которые пропустят обновлённый турнир.

Календарь КЧМ-2025

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Самая большая потеря для КЧМ в плане медийности. Роналду привлёк бы к турниру ещё больше внимания: как минимум из-за новой потенциальной встречи с Лео Месси. Да и очередной поход Криштиану за трофеем (ещё и после победы в Лиге наций) – любопытный сюжет.

«Аль-Наср» не отобрался на КЧМ: от зоны АФК попали три победителя азиатской Лиги чемпионов («Аль-Хиляль», «Аль-Айн» и «Урава Ред Даймондс») + «Ульсан Хёндэ» – лучший клуб из доступных для участия в рейтинге коэффициентов АФК за четыре года. Однако Роналду всё равно мог сыграть на турнире. Президент ФИФА Джанни Инфантино в конце мая отметил, что «ведутся обсуждения» об участии 40-летнего португальца на КЧМ. Но Криштиану в итоге сообщил, что не сыграет на клубном чемпионате мира – 2025.

Как европейские СМИ отреагировали на триумф Роналду в Лиге наций:
«Здесь годы перед Роналду бессильны». Что пишут о финале Португалия — Испания в Европе
«Здесь годы перед Роналду бессильны». Что пишут о финале Португалия — Испания в Европе

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Carl Recine/Getty Images

Один из лучших игроков мира и один из лучших клубов мира пропускают КЧМ-2025. «Ливерпуль» за последние четыре года не выиграл Лигу чемпионов, тогда как это сделали сразу два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси». ФИФА ввела ограничение на участие команд из одной страны в КЧМ (не более двух). Поэтому «Ливерпулю» не помог высокий коэффициент в рейтинге УЕФА – и мерсисайдцы остались без клубного чемпионата мира.

Салах провёл феноменальный сезон-2024/2025 и претендует на «Золотой мяч». Сейчас египтянин не рассматривается как один из двух-трёх главных фаворитов, однако успешное участие в КЧМ могло бы повысить шансы Мохамеда.

Какие шансы у Салаха на «ЗМ»?
Удивительные коэффициенты на победителя «Золотого мяча». Кто в итоге лучший игрок сезона?
Удивительные коэффициенты на победителя «Золотого мяча». Кто в итоге лучший игрок сезона?

Букайо Сака («Арсенал»)

Букайо Сака

Букайо Сака

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Арсенал» не выиграл Лигу чемпионов в прошедшие несколько лет, поэтому также остался без КЧМ. Жаль, но на турнире мы не увидим Букайо Саку. 23-летний вингер лондонцев – один из самых универсальных и разносторонних топ-футболистов Европы. Теперь «Арсеналу» и Саке важно хорошо отдохнуть перед новым сезоном. И тогда, возможно, лондонцы прервут серию из трёх финишей в АПЛ на второй строчке.

Александер Исак («Ньюкасл»)

Александер Исак

Александер Исак

Фото: George Wood/Getty Images

Исак – один из самых сильных нападающих мира прямо сейчас. В прошлом сезоне 25-летний швед наколотил 23 мяча в 34 матчах АПЛ + помог «Ньюкаслу» взять Кубок лиги (первый трофей за 70 лет). Топ-клубы выстроились в очередь за Александером, но, кажется, он остаётся на «Сент-Джеймс Парк». «Ньюкасл» выставил ценник в £ 150 млн за Исака, отпугнув потенциальных покупателей. Да и сам клуб квалифицировался в Лигу чемпионов – зачем шведу уходить?

Однако на клубный чемпионат мира «Ньюкасл» не попал. Минус один конкурент в гонке бомбардиров турнира для Эрлинга Холанда, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Дьёкереш вполне мог бы поехать на клубный чемпионат мира в составе одного из топ-клубов Европы. Однако 27-летний швед до сих пор остаётся в «Спортинге». У Виктора возник конфликт с президентом лиссабонцев Фредерико Варандасом: он обещал отпустить форварда, если в клуб поступит предложение за € 60-70 млн. Однако теперь «Спортинг» снова повышает цену за игрока. Дьёкереш поставил ультиматум: либо его продают, либо он откажется от выступлений за лиссабонцев.

Главный претендент на Виктора теперь – «Манчестер Юнайтед». Также в игроке заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Но даже если за Дьёкерешем прямо сейчас придёт условный «ПСЖ» или «Челси», он всё равно не сыграет на КЧМ-2025 (заявки уже сформированы). Так что ждём шведа на клубном чемпионате мира через четыре года.

Новый клуб Виктора сорвёт джекпот:
Цифры Дьёкереша — уровень Месси, Роналду и Холанда! Теперь у него выбор из двух топов АПЛ
Цифры Дьёкереша — уровень Месси, Роналду и Холанда! Теперь у него выбор из двух топов АПЛ

Рафаэл Леау («Милан»)

Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Фото: Marco Rosi/Getty Images

Леау провёл не лучший сезон-2024/2025. Впрочем, как и весь «Милан». Однако немного настроение Рафаэлю улучшила победа со сборной Португалии в Лиге наций в июне.

Высокий уровень и крутые навыки Леау никуда не делись, даже несмотря на слабый год. «Милан» же устроил распродажу, вингер – один из главных лотов. Одним из претендентов на Рафаэла является «Бавария». Мюнхенцы участвуют в КЧМ-2025, но даже если они купят 26-летнего вингера, то он уже не сыграет на турнире. Ждём Леау на следующем клубном чемпионате мира (как и «Милан»).

Ламин Ямаль («Барселона»)

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Барселона» не попала на клубный чемпионат мира! Как же так? Опять же, всё упёрлось в правила ФИФА – не более двух команд из одной страны на турнире. «Реал» отобрался в статусе двукратного победителя ЛЧ за последние четыре сезона. А «Атлетико» оказался выше «Барсы» в рейтинге коэффициентов УЕФА за четыре года.

Жаль, но на КЧМ-2025 не будет эстетически крутой команды Ханс-Дитера Флика. Как и 17-летнего гения Ламина Ямаля. Прошлым летом вингер взял со сборной Испании трофей чемпионата Европы, а в нынешнем – золото Примеры и Кубок с «Барсой». Теперь есть время для отдыха. Нет сомнений, что Ямаль ещё сыграет на КЧМ – и даже не на одном.

Флориан Вирц («Байер»)

Флориан Вирц

Флориан Вирц

Фото: Pau Barrena/Getty Images

Вирц переходит из «Байера» в «Ливерпуль» за € 150 млн. Самая дорогая покупка в истории мерсисайдцев и самая крупная продажа у леверкузенцев. Так что лето для Флориана получается историческим даже без клубного чемпионата мира. От Германии на турнир попали «Бавария» (лучшая из доступных для участия команд в рейтинге коэффициентов УЕФА за четыре года) и дортмундская «Боруссия» (третья). «Байер» оказался ниже соотечественников, поэтому отдыхает. Как и Флориан, которому предстоит дебют в АПЛ.

Как «Ливерпуль» собирается использовать Вирца:
Пока что главный трансфер лета! Зачем вообще «Ливерпуль» даёт рекордные деньги за Вирца?
Пока что главный трансфер лета! Зачем вообще «Ливерпуль» даёт рекордные деньги за Вирца?

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ в прошлом сезоне. Клуб ближе к Чемпионшипу, чем к клубному чемпионату мира. «МЮ» не попал на КЧМ ни за счёт победы в Лиге чемпионов, ни за счёт таблицы коэффициентов УЕФА. Жаль, что обновлённый турнир пропустит Бруну Фернандеш. Португалец – один из немногих футболистов «МЮ», соответствующий статусу клуба.

Неймар («Сантос»)

Неймар

Неймар

Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Не исключена ситуация, при которой Неймар пропустил бы КЧМ-2025, даже если «Сантос» попал бы на турнир. Карнавал, день рождения сестры, турнир по покеру или Counter-Strike 2, травма… Вариантов отмазаться у форварда было бы много. Но как же хочется ещё разок увидеть магию от Неймара на крупном турнире! Хотя пока что 33-летний форвард не зажигает даже в чемпионате Бразилии. Маловероятно, что мы увидим Неймара и на КЧМ-2029.

Несколько мощных сделок от участников клубного чемпионата мира:
Главные трансферы в специальное окно перед КЧМ. «Реал», «Сити» и «Челси» мощно закупились!
Главные трансферы в специальное окно перед КЧМ. «Реал», «Сити» и «Челси» мощно закупились!
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