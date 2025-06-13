10 звёзд, которые не сыграют на клубном чемпионате мира

С 14 июня по 13 июля в США состоится клубный чемпионат мира. Участие в турнире примут почти все топ-команды и звёздные футболисты. Однако несколько крутых игроков на КЧМ мы не увидим. Мы выбрали 10 главных звёзд из разных клубов, которые пропустят обновлённый турнир.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Самая большая потеря для КЧМ в плане медийности. Роналду привлёк бы к турниру ещё больше внимания: как минимум из-за новой потенциальной встречи с Лео Месси. Да и очередной поход Криштиану за трофеем (ещё и после победы в Лиге наций) – любопытный сюжет.

«Аль-Наср» не отобрался на КЧМ: от зоны АФК попали три победителя азиатской Лиги чемпионов («Аль-Хиляль», «Аль-Айн» и «Урава Ред Даймондс») + «Ульсан Хёндэ» – лучший клуб из доступных для участия в рейтинге коэффициентов АФК за четыре года. Однако Роналду всё равно мог сыграть на турнире. Президент ФИФА Джанни Инфантино в конце мая отметил, что «ведутся обсуждения» об участии 40-летнего португальца на КЧМ. Но Криштиану в итоге сообщил, что не сыграет на клубном чемпионате мира – 2025.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах Фото: Carl Recine/Getty Images

Один из лучших игроков мира и один из лучших клубов мира пропускают КЧМ-2025. «Ливерпуль» за последние четыре года не выиграл Лигу чемпионов, тогда как это сделали сразу два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси». ФИФА ввела ограничение на участие команд из одной страны в КЧМ (не более двух). Поэтому «Ливерпулю» не помог высокий коэффициент в рейтинге УЕФА – и мерсисайдцы остались без клубного чемпионата мира.

Салах провёл феноменальный сезон-2024/2025 и претендует на «Золотой мяч». Сейчас египтянин не рассматривается как один из двух-трёх главных фаворитов, однако успешное участие в КЧМ могло бы повысить шансы Мохамеда.

Букайо Сака («Арсенал»)

Букайо Сака Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Арсенал» не выиграл Лигу чемпионов в прошедшие несколько лет, поэтому также остался без КЧМ. Жаль, но на турнире мы не увидим Букайо Саку. 23-летний вингер лондонцев – один из самых универсальных и разносторонних топ-футболистов Европы. Теперь «Арсеналу» и Саке важно хорошо отдохнуть перед новым сезоном. И тогда, возможно, лондонцы прервут серию из трёх финишей в АПЛ на второй строчке.

Александер Исак («Ньюкасл»)

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

Исак – один из самых сильных нападающих мира прямо сейчас. В прошлом сезоне 25-летний швед наколотил 23 мяча в 34 матчах АПЛ + помог «Ньюкаслу» взять Кубок лиги (первый трофей за 70 лет). Топ-клубы выстроились в очередь за Александером, но, кажется, он остаётся на «Сент-Джеймс Парк». «Ньюкасл» выставил ценник в £ 150 млн за Исака, отпугнув потенциальных покупателей. Да и сам клуб квалифицировался в Лигу чемпионов – зачем шведу уходить?

Однако на клубный чемпионат мира «Ньюкасл» не попал. Минус один конкурент в гонке бомбардиров турнира для Эрлинга Холанда, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Дьёкереш вполне мог бы поехать на клубный чемпионат мира в составе одного из топ-клубов Европы. Однако 27-летний швед до сих пор остаётся в «Спортинге». У Виктора возник конфликт с президентом лиссабонцев Фредерико Варандасом: он обещал отпустить форварда, если в клуб поступит предложение за € 60-70 млн. Однако теперь «Спортинг» снова повышает цену за игрока. Дьёкереш поставил ультиматум: либо его продают, либо он откажется от выступлений за лиссабонцев.

Главный претендент на Виктора теперь – «Манчестер Юнайтед». Также в игроке заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Но даже если за Дьёкерешем прямо сейчас придёт условный «ПСЖ» или «Челси», он всё равно не сыграет на КЧМ-2025 (заявки уже сформированы). Так что ждём шведа на клубном чемпионате мира через четыре года.

Рафаэл Леау («Милан»)

Рафаэл Леау Фото: Marco Rosi/Getty Images

Леау провёл не лучший сезон-2024/2025. Впрочем, как и весь «Милан». Однако немного настроение Рафаэлю улучшила победа со сборной Португалии в Лиге наций в июне.

Высокий уровень и крутые навыки Леау никуда не делись, даже несмотря на слабый год. «Милан» же устроил распродажу, вингер – один из главных лотов. Одним из претендентов на Рафаэла является «Бавария». Мюнхенцы участвуют в КЧМ-2025, но даже если они купят 26-летнего вингера, то он уже не сыграет на турнире. Ждём Леау на следующем клубном чемпионате мира (как и «Милан»).

Ламин Ямаль («Барселона»)

Ламин Ямаль Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Барселона» не попала на клубный чемпионат мира! Как же так? Опять же, всё упёрлось в правила ФИФА – не более двух команд из одной страны на турнире. «Реал» отобрался в статусе двукратного победителя ЛЧ за последние четыре сезона. А «Атлетико» оказался выше «Барсы» в рейтинге коэффициентов УЕФА за четыре года.

Жаль, но на КЧМ-2025 не будет эстетически крутой команды Ханс-Дитера Флика. Как и 17-летнего гения Ламина Ямаля. Прошлым летом вингер взял со сборной Испании трофей чемпионата Европы, а в нынешнем – золото Примеры и Кубок с «Барсой». Теперь есть время для отдыха. Нет сомнений, что Ямаль ещё сыграет на КЧМ – и даже не на одном.

Флориан Вирц («Байер»)

Флориан Вирц Фото: Pau Barrena/Getty Images

Вирц переходит из «Байера» в «Ливерпуль» за € 150 млн. Самая дорогая покупка в истории мерсисайдцев и самая крупная продажа у леверкузенцев. Так что лето для Флориана получается историческим даже без клубного чемпионата мира. От Германии на турнир попали «Бавария» (лучшая из доступных для участия команд в рейтинге коэффициентов УЕФА за четыре года) и дортмундская «Боруссия» (третья). «Байер» оказался ниже соотечественников, поэтому отдыхает. Как и Флориан, которому предстоит дебют в АПЛ.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Бруну Фернандеш Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ в прошлом сезоне. Клуб ближе к Чемпионшипу, чем к клубному чемпионату мира. «МЮ» не попал на КЧМ ни за счёт победы в Лиге чемпионов, ни за счёт таблицы коэффициентов УЕФА. Жаль, что обновлённый турнир пропустит Бруну Фернандеш. Португалец – один из немногих футболистов «МЮ», соответствующий статусу клуба.

Неймар («Сантос»)

Неймар Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Не исключена ситуация, при которой Неймар пропустил бы КЧМ-2025, даже если «Сантос» попал бы на турнир. Карнавал, день рождения сестры, турнир по покеру или Counter-Strike 2, травма… Вариантов отмазаться у форварда было бы много. Но как же хочется ещё разок увидеть магию от Неймара на крупном турнире! Хотя пока что 33-летний форвард не зажигает даже в чемпионате Бразилии. Маловероятно, что мы увидим Неймара и на КЧМ-2029.