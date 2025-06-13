«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»

«Пари НН» определился с новым тренером. По данным «Чемпионата», клуб назначит Алексея Шпилевского, контракт с ним будет заключён на три года. Презентация пройдёт через несколько дней. Забавно, что при этом Нижний до сих пор не объявил об уходе предыдущего тренера – Виктора Гончаренко. С ним команда вылетела из РПЛ по спортивному принципу, а теперь все ждут решения исполкома РФС. Ведь клубы Премьер-Лиги предложили сохранить «Пари НН» в элите из-за лишения лицензии «Химок».

Вероятно, РФС поддержит клубы и в следующем сезоне мы увидим «Пари НН» в элите. С тренером, который до этого ни разу не работал в РПЛ.

Почему «Пари НН» выбрал Шпилевского? И кого ещё рассматривали?

По информации «Чемпионата», приглашение Шпилевского – инициатива спортивного блока клуба в лице Александра Удальцова. Он, скорее всего, продолжит работу в клубе, несмотря на неудачный сезон. У «Пари НН» было несколько вариантов. Но это не Игорь Осинькин, который, по разным данным, якобы мог зайти в Нижний вместе с Павлом Андреевым. Этот сценарий всерьёз не рассматривался.

Плюс свою роль сыграла рекламная кампания Шпилевского. За последние месяцы тренера всерьёз рассматривали «Динамо» и ЦСКА. На рынке говорят, что армейцы даже проводили консультации с тренером в момент, когда на него вышел «Пари НН». В итоге нижегородцы максимально быстро сориентировались и предложили конкретный проект развития. Так что Шпилевскому трудно было отказаться.

Алексей Шпилевский Фото: NurPhoto via Getty Images

Также, по слухам, руководство готово серьёзно перестроить команду под идеи нового тренера. А это в первую очередь высокоинтенсивный футбол. Так что, вероятно, стоит ждать в том числе омоложения состава. Например, уходит капитан команды – Кирилл Гоцук. По информации «Чемпионата», он продолжит карьеру в «Урале». Стоит ждать дополнительных изменений и новых трансферов. Клуб планирует потратиться, чтобы не допустить сценария этого сезона в следующем.

Кто такой Шпилевский: работал в системе «Ред Булл» и даже тренировал в Германии

Алексею 37 лет. В детстве вместе с семьёй переехал в Германию и дошёл до молодёжных команд «Штутгарта» плюс привлекался в юношескую сборную Беларуси. В 2006 году из-за травмы завершил карьеру. В 2011-м получил тренерскую лицензию категории А в Кёльне, на тот момент став самым молодым её обладателем на территории Германии. Работал с детьми в «Штутгарте», а после — пять лет в системе «Ред Булл», которую тогда только запускал Ральф Рангник.

Алексей Шпилевский главный тренер «Ариса» «Я оказался в «РБ Лейпциг» с первого дня. Наблюдал, как всё это строится. Они просто собирали лучших — тренеров, докторов, маркетологов. Все самые лучшие кадры шли к ним. Плюс постоянное обучение и внимание к деталям. В Германии есть поговорка: вкладываться не в ноги, а в камни. Вот они это делали. Конечно, тяжело было привлекать талантов с самого начала, однако постепенно выстраивалась философия, которая совершенствовалась и давала свои плоды. Приходили новые люди, которые что-то меняли. Тот же Нагельсман добавил множество своих нюансов. Но фундамент один — агрессия, коллективность, скорости, ставка на молодёжь. Однако проект невозможно осуществить без больших вложений. У «РБ» с этим не возникало проблем — они собрали команду профессионалов, которые жили этим с утра до вечера».

Шпилевский тренировал там юношеские команды и после признавался – базовые принципы он взял именно оттуда – динамика, скорость, активность, но с подстройкой под конкретный случай. Первый опыт самостоятельной работы в профессиональном футболе он получил в 2018-м, когда возглавил брестское «Динамо». Вышло так себе, молодой тренер покинул пост через несколько месяцев. А после зашёл в «Кайрат», где задержался на 2,5 года, и под его руководством клуб впервые за 16 лет взял золотые медали чемпионата Казахстана.

Потом неудачные пару месяцев в «Эрцгебирге» из Второй Бундеслиги. Со слов Шпилевского, клуб хотел перестройки и обещал доверять, при этом уволил его после первых же неудачных результатов. И в феврале 2022-го Алексей оказался в «Арисе», где с ходу впервые в истории взял чемпионат Кипра. После чего клуб дебютировал в квалификации Лиги чемпионов и сыграл на групповом этапе Лиги Европы.

Повторить успех не удалось, хоть и «Арис» всегда был где-то рядом. А в апреле 2025-го стало известно, что Шпилевский решил покинуть клуб в поисках нового вызова.

Им станет «Пари НН». Неожиданно, но всё равно интересно.