Топ-события субботы: Слуцкий в Китае, финальная серия плей-офф НБА и Формула-1

Лучший спорт 14 июня: Франция против Италии в волейбольной Лиге наций, «Индиана» — «Оклахома-Сити» в баскетболе, теннис и бой Вахитова!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 3:00: Франция — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: будет ли первая победа олимпийских чемпионов?

Сборная Франции на первую неделю Лиги наций привезла ближайший резерв во главе с «дядькой» Тревором Клевено. Первый блин получился комом — поражение от Аргентины, хотя моментами действующие победители Лиги наций и олимпийские чемпионы Парижа выглядели неплохо. Теперь предстоит проверка Италией, которая два матча выиграла. Правда, у команды Фердинандо Де Джорджи возникали проблемы и во встрече с Болгарией, а с Германией и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам. Плюс ко всему времени на восстановление было меньше суток. Кто победит?

🏆🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, финал, четвёртый матч

Интрига: фаворит сдулся?

Команды, которые выигрывали третий матч в финале НБА, в 81% случаев становились чемпионами. «Индиана» повела в серии со счётом 2-1, а значит, у неё намного больше шансов на титул, чем у «Оклахомы». «Иноходцы» дали всем веру в чудо, в сказку, в то, что команда, в которую почти не верили, так может всех удивить в плей-офф. Невероятный финал, и ещё не всё ясно!

🎾 12:00*: Элисе Мертенc (Бельгия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Александрова до своего третьего финала в Хертогенбосхе?

На женском турнире в Хертогенбосхе из шести стартовавших россиянок до полуфинала добралась одна Екатерина Александрова. Её следующей соперницей будет бельгийка Элисе Мертенс. Теннисистки ранее встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Причём последняя их встреча состоялась на «тысячнике» в Дохе, и тогда победу также праздновала Екатерина. Победительница полуфинала Хертогенбосха сразится за главный приз с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Элизабетта Коччаретто. Отметим, что в случае успеха в субботу Александрова в третий раз станет финалисткой Хертогенбосха. Два её прошлых решающих матча завершились титулами (2022, 2023).

⚽️ 14:35: «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 14-й тур

Интрига: продлит ли команда Слуцкого победную серию в чемпионате?

«Шанхай» оказался на первой строчке в таблице чемпионата Китая по итогам 13 туров. Впрочем, ближайший преследователь отстаёт всего на два очка. Команда Леонида Слуцкого одержала три победы в трёх предыдущих встречах и забила в них суммарно 10 мячей. А вот соперник по предстоящей игре оказался на третьей с конца строчке в таблице (12 матчей, 11 очков). В прошлом сезоне «Шанхай» обыграл соперника на выезде (1:0) благодаря быстрому голу. Как будет теперь?

А кого выбрали бы вы? Леонид Слуцкий выбрал между Луисом Энрике и Симоне Индзаги

🏎 23:00: Формула-1, этап 10, Гран-при Канады, квалификация

Интрига: получится ли у «Макларена» обойтись без нервов?

На предыдущем этапе Формулы-1 в Барселоне лидеры из «Макларена» чуть ли не впервые за весь сезон смогли завоевать поул-позишен с относительно значительным отрывом от конкурентов: никто из трио Расселл – Леклер – Ферстаппен не сумел подобраться на дистанцию атаки. А как окажется на сей раз? К тому же все команды сумели сделать выводы из первого опыта использования более жёстких передних антикрыльев – следствия важного изменения в правилах прямо по ходу чемпионата.

🏆👊 23:35: Рико Верхувен (Нидерланды) — Артём Вахитов (Россия), Glory 100, титульный бой

Интрига: бой за корону мирового кикбоксинга

Знаменитый российский кикбоксёр Артём Вахитов совсем недавно пробился в UFC, получив приглашение от главного промоушена мира. Но от контракта с Даной Уайтом наш соотечественник отказался: его не устроил уровень доходов, который ему пообещали. После чего Вахитов неожиданно решил вернуться в кикбоксинг, причём сразу на максимальный уровень сложности. Артём подерётся за чемпионское звание Glory с невероятно опасным нидерландцем Рико Верхувеном, который не проигрывает уже 12 лет.