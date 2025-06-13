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Расписание спортивных матчей 14 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Слуцкий в Китае, финальная серия плей-офф НБА и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 14 июня: Франция против Италии в волейбольной Лиге наций, «Индиана» — «Оклахома-Сити» в баскетболе, теннис и бой Вахитова!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 3:00: Франция — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
14 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли первая победа олимпийских чемпионов?

Сборная Франции на первую неделю Лиги наций привезла ближайший резерв во главе с «дядькой» Тревором Клевено. Первый блин получился комом — поражение от Аргентины, хотя моментами действующие победители Лиги наций и олимпийские чемпионы Парижа выглядели неплохо. Теперь предстоит проверка Италией, которая два матча выиграла. Правда, у команды Фердинандо Де Джорджи возникали проблемы и во встрече с Болгарией, а с Германией и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам. Плюс ко всему времени на восстановление было меньше суток. Кто победит?

Статистика Лиги наций
За сборную Италии выступает новичок «Факела» Юри Романо:
Российскую Суперлигу покинули главные звёзды. А кто пришёл на смену? LIVE
Live
Российскую Суперлигу покинули главные звёзды. А кто пришёл на смену? LIVE

🏆🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, финал, четвёртый матч

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворит сдулся?

Команды, которые выигрывали третий матч в финале НБА, в 81% случаев становились чемпионами. «Индиана» повела в серии со счётом 2-1, а значит, у неё намного больше шансов на титул, чем у «Оклахомы». «Иноходцы» дали всем веру в чудо, в сказку, в то, что команда, в которую почти не верили, так может всех удивить в плей-офф. Невероятный финал, и ещё не всё ясно!

Статистика плей-офф НБА
Следим за матчем вместе с нами:
Продолжится ли сказка «Индианы» в финале НБА? LIVE
Live
Продолжится ли сказка «Индианы» в финале НБА? LIVE

🎾 12:00*: Элисе Мертенc (Бельгия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:00 МСК
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: доберётся ли Александрова до своего третьего финала в Хертогенбосхе?

На женском турнире в Хертогенбосхе из шести стартовавших россиянок до полуфинала добралась одна Екатерина Александрова. Её следующей соперницей будет бельгийка Элисе Мертенс. Теннисистки ранее встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Причём последняя их встреча состоялась на «тысячнике» в Дохе, и тогда победу также праздновала Екатерина. Победительница полуфинала Хертогенбосха сразится за главный приз с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Элизабетта Коччаретто. Отметим, что в случае успеха в субботу Александрова в третий раз станет финалисткой Хертогенбосха. Два её прошлых решающих матча завершились титулами (2022, 2023).

WTA-250. Хертогенбосх-2025. Турнирная сетка
Екатерина выступила лучше других соотечественниц во время грунтового сезона:
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025

⚽️ 14:35: «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 14-й тур

Китай — Суперлига . 14-й тур
14 июня 2025, суббота. 14:35 МСК
Шэньчжэнь Пэн Сити
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли команда Слуцкого победную серию в чемпионате?

«Шанхай» оказался на первой строчке в таблице чемпионата Китая по итогам 13 туров. Впрочем, ближайший преследователь отстаёт всего на два очка. Команда Леонида Слуцкого одержала три победы в трёх предыдущих встречах и забила в них суммарно 10 мячей. А вот соперник по предстоящей игре оказался на третьей с конца строчке в таблице (12 матчей, 11 очков). В прошлом сезоне «Шанхай» обыграл соперника на выезде (1:0) благодаря быстрому голу. Как будет теперь?

Статистика китайской Суперлиги
А кого выбрали бы вы?
Леонид Слуцкий выбрал между Луисом Энрике и Симоне Индзаги

🏎 23:00: Формула-1, этап 10, Гран-при Канады, квалификация

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у «Макларена» обойтись без нервов?

На предыдущем этапе Формулы-1 в Барселоне лидеры из «Макларена» чуть ли не впервые за весь сезон смогли завоевать поул-позишен с относительно значительным отрывом от конкурентов: никто из трио Расселл – Леклер – Ферстаппен не сумел подобраться на дистанцию атаки. А как окажется на сей раз? К тому же все команды сумели сделать выводы из первого опыта использования более жёстких передних антикрыльев – следствия важного изменения в правилах прямо по ходу чемпионата.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Ферстаппену грозит дисквалификация:
Чемпион Ф-1 на грани отстранения: за что могут дисквалифицировать Ферстаппена
Чемпион Ф-1 на грани отстранения: за что могут дисквалифицировать Ферстаппена

🏆👊 23:35: Рико Верхувен (Нидерланды) — Артём Вахитов (Россия), Glory 100, титульный бой

Прочие бои 2025. Glory
Рико Верхувен — Артём Вахитов
14 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Рико Верхувен
Не началось
Артём Вахитов

Интрига: бой за корону мирового кикбоксинга

Знаменитый российский кикбоксёр Артём Вахитов совсем недавно пробился в UFC, получив приглашение от главного промоушена мира. Но от контракта с Даной Уайтом наш соотечественник отказался: его не устроил уровень доходов, который ему пообещали. После чего Вахитов неожиданно решил вернуться в кикбоксинг, причём сразу на максимальный уровень сложности. Артём подерётся за чемпионское звание Glory с невероятно опасным нидерландцем Рико Верхувеном, который не проигрывает уже 12 лет.

Все расклады по бою:
Погоня за Перейрой забыта. Вахитов дерётся с главной суперзвездой за корону кикбоксинга
Погоня за Перейрой забыта. Вахитов дерётся с главной суперзвездой за корону кикбоксинга
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Новости. Футбол
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