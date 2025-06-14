Кто из бывших футболистов РПЛ сыграет на клубном ЧМ. В списке — 19 человек!

В ночь с субботы на воскресенье стартует клубный чемпионат мира. Турнир впервые проходит в таком формате – с участием 32 команд, групповым этапом и серией плей-офф, начиная с 1/8 финала. Среди огромного количества участников КЧМ-2025 есть и большая группа бывших футболистов РПЛ. В заявку клубов попали 19 экс-игроков нашего чемпионата, включая единственного россиянина. Читайте о каждом из них в этом тексте – поболеем за Сафонова и старых знакомых!

Яхья Аттийят-аллах, «Аль-Ахли»

Яхья Аттийят-аллах Фото: Jose Breton/Getty Images

Ещё год назад Аттийят-аллах вылетал из РПЛ с «Сочи», а теперь едет на клубный чемпионат мира и будет играть против Лионеля Месси – египетский «Аль-Ахли» попал в одну группу с «Интер Майами». Левый защитник пробыл в российском чемпионате всего полгода. После того как сочинцы оказались в Первой лиге, участника ЧМ-2022 в составе сборной Марокко отдали в аренду «Аль-Ахли». По данным Transfermarkt, клуб из Каира заплатил € 200 тыс. и получил право выкупа. Если не воспользуется им, то летом Яхья вернётся в РПЛ. За чемпиона Египта Аттийят-аллах сыграл 21 матч и набрал 1+3. Но пропустил в этом сезоне почти четыре месяца из-за перелома лицевой кости и травмы подколенного сухожилия.

Бруно Фукс, «Палмейрас»

Бруно Фукс Фото: Riquelve Nata/Getty Images

«Палмейрас» Фукса играет в той же группе А, где собраны команда Месси, «Аль-Ахли» и «Порту». Центральный защитник принадлежал ЦСКА с лета 2020-го по декабрь 2024-го. Однако за эти четыре с половиной года сыграл в РПЛ всего 12 раз. Бразильцу мешали в России травмы. Фукса арендовал и затем выкупил «Атлетико Минейро» (в общей сумме за € 3,5 млн), а с февраля нынешнего года Бруно выступает на правах аренды за «Палмейрас». В сезоне-2025 провёл 17 матчей без результативных действий. Сумел закрепиться в основе экс-чемпиона и четвёртой на сегодняшний день команды чемпионата Бразилии.

Мурило, «Палмейрас»

Мурило Фото: Riquelve Nata/Getty Images

Есть в «Палмейрасе» и ещё один центральный защитник, поигравший в чемпионате России. Мурило мы помним по выступлениям за «Локомотив» с июля 2019-го по январь 2022-го. Он провёл за железнодорожников 71 встречу, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Три с половиной года назад бразилец вернулся на родину – «Палмейрас» выкупил его за € 2,2 млн. С этой командой Мурило выиграл два чемпионских титула и даже попадал в состав сборной Бразилии, правда, пока не дебютировал за «селесао». В нынешнем сезоне у центрбека 20 матчей и два гола. Мурило чаще выходит в основе, но иногда остаётся на скамейке.

Иван Маркано, «Порту»

Иван Маркано Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Этот центральный защитник играл в России очень давно – ещё в первый заход Курбана Бердыева в «Рубин». Через несколько дней Маркано исполнится 38 лет! Летом 2012-го казанский клуб выкупил испанского Ваню у «Вильярреала», через полтора года отправил его в аренду в «Олимпиакос», а ещё полгода спустя продал «Порту» за € 2,6 млн. С тех пор Маркано – «дракон». Только на сезон уходил в «Рому». У испанца уже 265 матчей за «Порту», в том числе 11 – в нынешнем чемпионате. Самое поразительное, что до февраля Иван пропустил 17 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена, тем не менее с марта стабильно выходит в основе.

Аксель Витсель, «Атлетико»

Аксель Витсель Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Экс-полузащитник «Зенита» ещё в мае объявил об уходе из «Атлетико» после того, как 30 июня завершится его контракт с испанским клубом. Тем не менее Витсель внесён в заявку на КЧМ-2025. Значит, теоретически может покинуть «Атлетико» прямо по ходу турнира. 36-летний универсал доигрывает свой третий сезон в команде Диего Симеоне. В нынешнем у бельгийца 21 матч (в стартовом составе – 15) и один голевой пас. Как правило, Аксель сидит на скамейке. Говорят, Витсель вернётся в родной «Стандард». А за четыре с половиной года в «Зените» он набрал 22+14 в 180 играх и выиграл четыре трофея, включая один чемпионский титул.

Баштуш, «Ботафого»

Баштуш Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

В заявке чемпиона Бразилии и победителя Кубка Либертадорес «Ботафого» находится экс-защитник «Ростова» Баштуш. Правда, 34-летний анголец поучаствовал только в одной игре в феврале, а потом получил травму колена и с тех пор восстанавливается. В прошлом, «золотом» сезоне-2024 Баштуш был ценной фигурой для команды из Рио-де-Жанейро: провёл 55 встреч во всех турнирах и забил четыре мяча. А в «Ростове» он отыграл три сезона. Летом 2016-го был продан в «Лацио» за € 5 млн, однако в 2021 году вернулся на сезон в аренду. У Баштуша 99 матчей за ростовчан. Не хватило всего одного для юбилея.

Кайо, «Ботафого»

Кайо Фото: botafogo.com.br

«Ботафого» вместе с «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс» поборется в группе В с лучшей командой Европы – «ПСЖ». Одним из тех, кто должен помочь команде из Рио-де-Жанейро сдержать звёзд Парижа, будет недавний чемпион России в составе «Краснодара» Кайо. Возможно, именно травма Баштуша спровоцировала трансфер бразильского центрального защитника. Кайо стал новичком «Ботафого» чуть более недели назад, перейдя из краснодарского клуба за € 2 млн. В составе «быков» он отыграл шесть сезонов. Бывший опорник, превращённый в России в центрбека, провёл за «Краснодар» 123 матча и набрал 4+1. На турнире в США Кайо встретится с экс-одноклубником Сафоновым.

Артур, «Ботафого»

Артур Фото: Wagner Meier/Getty Images

Список выступавших в России легионеров «Ботафого» завершает правый полузащитник Артур. Он отыграл за «Зенит» всего год. Пришёл в январе 2024-го за € 15 млн, ушёл зимой 2025-го уже за € 10 млн. Бразилец так и не стал заменой Малкому, да и закрепиться в основе сине-бело-голубых по-настоящему не сумел. Его главным достижением стал «золотой» гол в ворота «Ростова». За «Зенит» провёл 36 матчей и набрал 7+6. В «Ботафого» у Артура четыре гола и четыре голевые передачи в 20 играх (в стартовом составе – 17). В новой команде вингер успел проиграть финалы Суперкубков Южной Америки и Бразилии. А в чемпионате «Ботафого» – пока лишь шестой.

Матвей Сафонов, «ПСЖ»

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

Сезон-2024/2025 сложился для вратаря очень успешно. Во-первых, Матвей завоевал сразу четыре трофея с «ПСЖ» и стал победителем Лиги чемпионов. Во-вторых, его бывший клуб — «Краснодар» — впервые взял золотые медали РПЛ. Сам Сафонов не выиграл конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы за место основного голкипера «ПСЖ», но всё равно провёл немало матчей в сезоне. Россиянин вышел на поле в 17 встречах и оформил семь «сухарей». Интересно, получит ли он какое-то игровое время на клубном чемпионате мира?

Хвича Кварацхелия, «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия Фото: Stu Forster/Getty Images

Хвича поиграл в России за две команды — «Локомотив» и «Рубин». В 2022 году Кварацхелия ушёл из казанского клуба в «Динамо» из Батуми. Видимо, это тот самый случай, когда нужно было сделать один шаг назад, чтобы потом совершить два вперёд. Далее — переход в «Наполи» и чемпионский титул в первом же сезоне. А в начале 2025 года грузин сменил итальянский клуб на «ПСЖ» и не прогадал. У Хвичи не было проблем ни с игровым временем, ни с трофеями. На финише сезона французский клуб взял Лигу чемпионов, а Кварацхелия забил один из мячей в финале.

Маркос Рохо, «Бока Хуниорс»

Маркос Рохо Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Аргентинец ушёл из «Спартака» в 2012 году. Красно-белые продали его в лиссабонский «Спортинг» за € 4 млн, а португальский клуб — в «Манчестер Юнайтед» в пять раз дороже. Рохо стал победителем Лиги Европы в составе манкунианцев, а с 2021 года играет на родине — за «Бока Хуниорс». В этом сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч. 35-летний защитник периодически выходит на поле с капитанской повязкой. В начале года он пропустил несколько встреч из-за повреждения ахиллова сухожилия, но потом регулярно выходил в основе.

Гильермо Варела, «Фламенго»

Гильермо Варела Фото: Daniel Castelo Branco/Getty Images

Уругваец оказался в московском «Динамо» в октябре 2020 года. Сначала бело-голубые арендовали футболиста у «Копенгагена», а потом выкупили его за € 1 млн. Варела отыграл за «Динамо» 49 матчей, однако летом 2022 года самовольно покинул расположение бело-голубых. После этого в карьере Гильермо был только один клуб — «Фламенго». За него он выступает по сей день. В этом сезоне 32-летний уругваец набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» в 22 матчах во всех турнирах.

Айртон, «Фламенго»

Айртон Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

108 встреч, четыре гола, 11 результативных передач — статистика бразильца в составе «Спартака». Красно-белые купили защитника у «Флуминенсе» за € 7 млн, а потом продали во «Фламенго» за такую же сумму. В составе нового клуба Айртон значительно пополнил коллекцию трофеев. Двукратный победитель Кубка Бразилии, победитель Суперкубка страны, двукратный победитель чемпионата Кариоки и победитель Кубка Либертадорес. В этом сезоне Айртон провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Матиас Краневиттер, «Ривер Плейт»

Матиас Краневиттер Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Матиас оказался в «Зените» в 2017 году. До этого он попробовал свои силы в чемпионате Испании («Атлетико», «Севилья»). Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за полузащитника € 8,5 млн. За 2,5 года в России аргентинец стал двукратным чемпионом страны и победителем Кубка. В начале 2022-го «Зенит» продал Краневиттера в мексиканский «Монтеррей» за € 2,6 млн. Ещё через три года Матиас вернулся на родину — заключил контракт с «Ривер Плейт». В этом сезоне он провёл всего четыре матча в чемпионате Аргентины. Пока Краневиттер чаще сидит в запасе, нежели играет.

Кевин Кастаньо, «Ривер Плейт»

Кевин Кастаньо Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Кастаньо известен российским болельщикам по игре в составе «Краснодара». Он перебрался в российский клуб в начале 2024 года. Неоднократно отмечалось, что на тот момент Кевин вытеснил из основного состава сборной Колумбии полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Но Кастаньо отыграл в России чуть больше года (32 встречи, один гол, четыре результативных паса), после чего его продали в «Ривер Плейт». Кстати, «Краснодар» даже оказался в небольшом плюсе. Клуб с юга России купил футболиста за € 11,3 млн, а продал за € 12,6 млн. В новом клубе Кевин отыграл 14 матчей и отдал две голевые передачи.

Себастьян Дриусси, «Ривер Плейт»

Себастьян Дриусси Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Ещё один аргентинец, который в своё время оказался в «Зените». Себастьян играл там в период с 2017 по 2021 год. 25 голов и 22 результативные передачи в 138 встречах, три золотые медали РПЛ, две победы в Суперкубке России и одна — в Кубке страны. Летом 2021 года «Зенит» продал аргентинца в американский «Остин», а в начале 2025-го Себастьян вернулся в «Ривер Плейт». В этом сезоне набрал 7 (6+1) очков по системе «гол+пас» в 21 матче.

Тьяго Силва, «Флуминенсе»

Тьяго Силва Фото: Ruano Carneiro/Getty Images

Силва оказался в московском «Динамо» 20 лет назад — в 2005-м бело-голубые купили защитника у «Порту». В России у Тьяго откровенно не сложилось — он простудился, а потом заболел туберкулёзом. Бразилец пролежал в больнице полгода и даже думал о завершении карьеры. Но он реанимировал карьеру на родине — во «Флуминенсе». А далее последовала успешная карьера в Европе («Милан», «ПСЖ», «Челси»). Силва стал многократным чемпионом Франции, чемпионом Италии, а вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов. Летом 2024 года перешёл во «Флуминенсе» на правах свободного агента. Почтенный возраст (40 лет) не мешает бразильцу по-прежнему выходить на поле. Он провёл 16 матчей в нынешнем сезоне и забил один мяч.

Малком, «Аль-Хиляль»

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за внушительную по меркам РПЛ сумму — $ 41,5 млн. А через четыре года продал его в «Аль-Хиляль» за $ 60 млн. Там обладатель российского паспорта в первый же сезон стал чемпионом Саудовской Аравии, победителем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2024/2025 «Аль-Хиляль» занял второе место в лиге, а Малком набрал 30 (13+17) очков по системе «гол+пас» в 44 матчах во всех турнирах.

Саломон Рондон, «Пачука»

Саломон Рондон Фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Рондону стукнет 36 в сентябре, но он по-прежнему играет. В начале 2024 года нападающий сменил «Ривер Плейт» на «Пачуку», в которой с того момента забил 36 мячей в 67 встречах. Кстати, в составе мексиканского клуба стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ в прошлом году. А в 2015-м Рондон завоевал золото чемпионата России вместе с «Зенитом». Это был второй клуб РПЛ в карьере венесуэльца — до этого он играл за «Рубин». Кстати, «Зенит» купил нападающего у казанского клуба за $ 18 млн. В 2021-м Рондон снова заглянул в Россию — ЦСКА арендовал его на полсезона.