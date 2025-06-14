17 игрокам топ-клубов РПЛ стоит сменить команду этим летом. Большинство — из «Спартака»

Лето — время футбольных переходов. 20 июня в РПЛ откроется трансферное окно, и российские топ-клубы, чтобы укрепиться, давно взялись за чистку составов. Чемпиона России – «Краснодар» – покинули Юрий Дюпин, Юрий Газинский и Фёдор Смолов. «Зенит» попрощался с Дмитрием Чистяковым и проводил «на пенсию» Михаила Кержакова. «Динамо» больше не будут представлять двое возрастных легионеров — Фабиан Бальбуэна и Эли Даса. «Спартак» отправил в свободное плавание Михаила Игнатова. «Локомотив» не стал выкупать у «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, ЦСКА — Сауля Гуарирапу из «Сочи».

Полный ли это список? Наверняка нет, потому что многих едва ли устраивает их роль в команде. Есть ещё как минимум 10 кандидатов для смены обстановки. И сразу уточним, что здесь не пойдёт речь про армейцев и динамовцев — как знать, кто пригодится их новым главным тренерам?

«Краснодар»: Данила Козлов, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун

Данила Козлов, Мозес Кобнан и Олакунле Олусегун Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Данила Козлов отлично проявил себя в «Балтике», за вторую половину РПЛ-2023/2024 оформив 2+4 в 10 матчах. Например, выстрелил дублем в ворота «Краснодара». Как раз туда он и отправился, а не в родной «Зенит» — чтобы не тухнуть на лавке при конкуренции со звёздами калибра Клаудиньо. «Задевает ли меня уход Козлова? Ну естественно, потому что лучший игрок нашей школы за последние 15−20 лет выбирает не нас и не видит себя в «Зените», — разочаровывался Андрей Аршавин летом 2024-го.

Проблема в том, что у «Краснодара»-то состав не сильно слабее, а на позиции атакующего полузащитника южан сверкает Эдуард Сперцян. Мурад Мусаев использовал Данилу и на флангах атаки, тем не менее зенитовский воспитанник в Премьер-Лиге провёл лишь 415 минут — довольно скромный показатель. Летом армянский полузащитник, скорее всего, покинет команду. Но кто сказал, что ему на замену не возьмут исполнителя подобного калибра?

«Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна, а это тяжело, потому что он классный игрок, лидер команды. У меня нет выбора, приходится справляться. Где-то глубоко в душе я надеюсь на его уход этим летом. Хотя если Эдик уйдёт, то придёт кто-то другой, и надо будет опять выигрывать конкуренцию. Но, возможно, с его уходом шансов у меня появится побольше», — честно признался Козлов. Контракт у него заканчивается только через четыре года. Вероятно, стоит уйти в аренду в команду попроще, чтобы совсем не скиснуть.

С Мозесом Кобнаном и Олакунле Олусегуном ситуация схожая. Нигерийские вингеры, как и Козлов, давно освоились в роли игроков подмены. У первого 517 минут в РПЛ, у второго — 579. В ней они весьма хороши. Мозес принёс победы во встречах с «Пари НН» и «Ростовом», в первом случае отметившись вообще дублем. Забил важнейший гол махачкалинскому «Динамо». Олусегун — окончательно приговорил тех же нижегородцев во втором круге, отличившись дважды за пять минут.

Другой вопрос, устраивает ли их подобный расклад? Особенно Олакунле, который был важным звеном «Краснодара» и в двух предыдущих сезонах играл в три раза больше. Недавно его впервые вызвали в сборную Нигерии — во многом из-за отсутствия многих звёзд в составе и товарищеской встречи с Россией, в чьей лиге он выступает. Чтобы прописаться в национальной команде на постоянной основе, перемены необходимы.

«Зенит»: Матео Кассьерра, Ильзат Ахметов, Сергей Волков

Матео Кассьерра, Ильзат Ахметов и Сергей Волков Фото: «Чемпионат»

Пока вы читаете этот текст, Матео Кассьерра уже наверняка готовится примерить форму другой команды. Metaratings писал, что колумбиец недоволен своим положением в «Зените» и тем, как его использует Сергей Семак. Поверить в такое несложно: тренер петербуржцев отряжал Кассьерру на левый фланг атаки и выпускал его в необычной тройке «столбов» вместе с Александром Соболевым и Лусиано Гонду. При необходимости появлялся на поле и четвёртый — Александр Ерохин.

Да и в целом под конец сезона Матео утратил статус основного, за восемь апрельско-майских туров проведя на поле свыше 27 минут лишь два раза. А тут ещё и босс клуба Александр Медведев подтвердил факт переговоров с Мирлиндом Даку из «Рубина». 111 матчей, 42 гола, 21 ассист — судя по всему, это финальная статистика колумбийца в Санкт-Петербурге.

Трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит» состоялся в январе 2024-го и изначально казался не самым логичным. Но так было и в случаях с Романом Широковым и Сергеем Семаком, а в итоге те наработали на статус местных легенд.

Здесь же получилась промашка. Да, у полузащитника 21 сыгранный матч за 1,5 года. Однако в РПЛ — всего семь при 81 минуте. Логично, что Ахметову это не слишком-то нравится: «Статус в команде? Не устраивает. Хочется играть больше, приносить больше пользы. Я стараюсь показывать свои лучшие качества. Надеюсь, буду получать больше времени и приносить больше пользы. Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать. На будущее загадывать не хочу, всё по воле Всевышнего: как будет, так и будет», — февральские слова Ильзата. За четыре месяца ничего не изменилось.

Ахметову только 27 лет, значительная часть карьеры ещё впереди. Смысл проводить её в глубоком запасе, пусть и гранда Премьер-Лиги? Сергею Волкову же — вообще 22 года. Да и «Зенит» покупал его прошлым летом за солидные € 5 млн. Бо́льшую часть сезона правый защитник лечился, тем не менее, когда играл, проявил себя не слишком-то ярко. Часто ли вы слышали, как Семак публично критиковал футболистов? Вряд ли. Но не в случае Волкова, который удостоился таких слов: «Он выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать».

Зимой «Зенит» готовился серьёзно потратиться на бразильского новичка с правого фланга защиты. Сейчас подобные слухи также проскальзывают. Плюс там хорошо зарекомендовал себя Густаво Мантуан, да и Вячеслав Караваев к осени должен поправиться. Возможно, Волкову стоит пойти по пути Арсена Адамова и проявить себя в арендах.

«Спартак»: Миэнти Абена, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш, Данил Пруцев, Хесус Медина

Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Хесус Медина Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В случае «Спартака» список довольно весомый. Миэнти Абена играл под руководством Деяна Станковича в «Ференцвароше» и помог в адаптации Ливаю Гарсии, в чём тринидадец лично признался. Второй фактор — хорош. Но было бы неплохо и на поле что-то показать, а у суринамского защитника в РПЛ лишь 382 минуты. Иван Карпов писал, что в Абене заинтересован «Слован» Владимира Вайсса. Неплохой вариант для перезапуска карьеры.

«Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики. Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперёд. Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с «Ростовом». Я рад, ведь мне действительно было непросто. Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперёд», — радовался Абена в начале апреля. За оставшуюся часть сезона он пропустил шесть из семи встреч.

Даниил Хлусевич в сезоне-2023/2024 входил в топ-3 красно-белых по проведённым на поле минутам (1825). В РПЛ-2024/2025 — не сработался со Станковичем и еле заполз в топ-15 (705). Перестал вызываться в сборную и с 11-го по 26-й тур всё время сидел на лавке, хотя проблем со здоровьем не испытывал. «Любому футболисту сложно, кто не играет. Тяжело от понимания, что ты просто даже на поле на выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай», — правый защитник не скрывал разочарования.

Знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату» о сильном интересе к Хлусевичу со стороны «Краснодара», который уже связался на предмет трансфера со «Спартаком». Там у него шансов закрепиться должно быть действительно больше. Рикарду Мангаша с противоположного фланга «быки» едва ли возьмут, однако он тоже нуждается в переменах. Не ради 189 минут в РПЛ же Мангаш переезжал в Россию. Собственно, португалец подобных мыслей и не скрывает: «Пока это не то, на что я рассчитывал. Когда ты решаешь сменить клуб на таком этапе карьеры, то рассчитываешь на прогресс — чтобы показывать тот же уровень или даже выше».

Рикарду вчистую проиграл конкуренцию Олегу Рябчуку и чаще выходил на краю полузащиты, хотя брали его как левого защитника. Соглашение с ним действует ещё год. Есть ли смысл в переподписании? Было бы логичнее отпустить не прижившегося в команде португальца.

Хесуса Медину статусно подписали из ЦСКА два года назад за € 6 млн. Он забивал тем же армейцам, причём дважды, «Локомотиву» и московскому «Динамо». Клал дубль «Ростову». Тем не менее второй сезон провёл гораздо слабее первого, да и запомнится в красно-белой части столицы в основном по нереализованному пенальти в матче с махачкалинским «Динамо», когда почему-то забрал мяч у Эсекьеля Барко.

Зимой, по информации O Dia, Медина должен был уйти в «Ботафого», однако бразильцы передумали и приостановили переговоры. Пора найти кого-то посговорчивее, пока за парагвайца ещё можно выручить приличное количество денег. Как и в случае с Мангашем, его контракт рассчитан ещё на год.

С Данилом Пруцевым же всё сложнее. По игре-то к нему вопросов никаких. Только вот проявлять себя Станкович даёт ему нечасто: 783 минуты в РПЛ — чуть-чуть лучше, чем у Хлусевича, но всё равно ничтожно мало. Что поделать, если в огромном порядке Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. Если роль Пруцева никак не изменится, ему было бы лучше уйти туда, где в него действительно поверят.

Иван Карпов сообщил, якобы Данил понадобился «Зениту». Однако там, с учётом вероятного подписания дорогущего Жерсона, заиграть будет ещё сложнее. А агент Тимур Гурцкая заявил, что слух пошёл благодаря представителям Пруцева, желающим получить значительный бонус за переподписание красно-белыми их клиента. Попробуй разберись в этой Санта-Барбаре. Ясно лишь одно — нынешняя роль в «Спартаке» устраивал полузащитника не должна.

«Локомотив»: Илья Лантратов, Никита Салтыков, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов

Никита Салтыков, Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов Фото: «Чемпионат»

Здесь мог оказаться и Наир Тикнизян, однако его трансфер в «Црвену Звезду» вот-вот состоится. Не так уж много играют защитники-воспитанники «Локо» Евгений Морозов и Егор Погостнов, но, во-первых, Михаил Галактионов в них верит, во-вторых, конкурент Сесар Монтес допустил, что вернётся в Мексику, где к нему активно подбивает клинья «Гвадалахара». Другое дело — четверо других футболистов.

Илья Лантратов провёл разочаровывающий сезон, допуская слишком много ошибок и в начале апреля плотно присев на лавку. Антон Митрюшкин пока не даёт поводов убирать его из основы. Да и даст ли вообще? Наши источники сообщают, что Лантратов недоволен сложившейся ситуацией и раздумывает об уходе. Возможно, идея начать всё заново в другой обстановке — действительно здравая. Желающие подписать такого опытного вратаря, пусть и угодившего в чёрную полосу, точно найдутся.

Кому уж на 100% нужно что-то менять, так это Никите Салтыкову. «Локомотив» купил его ещё в январе 2024-го, оставив в «Крыльях», где у того всё получалось. А как забрал его себе летом, тот моментально забыл про постоянную практику. Понятно, серьёзная конкуренция, но 148 минут в РПЛ — совсем уже смех. «Так получилось, что по ходу сезона получал не так много времени, как в «Акроне» или «Крыльях Советов». Любой игрок хотел бы больше играть. Конечно, это тяжело», — рецензия Никиты. Скоро «Локо» подпишет Зелимхана Бакаева, и тогда Салтыкову станет ещё грустнее. Ждём его возвращения в Самару?

У Владислава Сарвели и Тимура Сулейманова не всё так ужасно с практикой. И всё же их роль в команде далека от выдающейся. А появление в «Локомотиве» Николая Комличенко не сулит им ничего хорошего. Сулейманов пропустил только один тур РПЛ-2024/2025, однако в основе вышел лишь трижды и набрал всего 746 минут. У Сарвели 23 выхода на поле при четырёх попаданиях в старт и 807 минутах.

По нашим данным, Тимура на год арендует «Ростов». Осталось уладить последние формальности. Вот и замена Комличенко! Владиславу, если он не хочет быть третьей опцией, ведь Дмитрий Воробьёв в порядке, было бы неплохо также подыскать себе новую команду. Также «Локо» ищет покупателя на проведшего последний сезон в «Пари НН» Константина Марадишвили. Среди соискателей — «Рубин» и «Крылья Советов».

А как вы считаете, кому ещё из топов стоит сменить клуб? Пишите свои варианты в комментарии!