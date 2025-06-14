Новый фаворит ЦСКА. Герартс точно подходит команде по основному критерию

ЦСКА продолжает поиск нового главного тренера после ухода Марко Николича. По информации «Чемпионата», в число кандидатов на вакантный пост вошёл 43-летний бельгиец Карел Герартс. И сейчас именно он – главный кандидат для клуба. Разбираемся, что это за тренер.

Как Карел работал в Бельгии и Германии

Герартс в бытность футболистом играл исключительно на родине: в «Брюгге», «Локерене», «Стандарде», «Левене» и «Шарлеруа». Чаще всего полузащитник выходил на поле в форме «Брюгге» (165 матчей) и «Стандарда» (113). Герартс дебютировал в составе национальной команды в 2005 году. С того момента он провёл 20 встреч и забил четыре мяча. Правда, Карел так и не сыграл ни на одном крупном турнире. Все трофеи в статусе футболиста Герартс взял в составе «Брюгге». Вместе с этим клубом он победил в чемпионате Бельгии, Кубке и Суперкубке страны.

Герартс завершил игровую карьеру в начале 2017 года. Сначала работал техническим координатором в «Остенде», а потом стал помощником главного тренера «Юнион Сент-Жиллуа». Сначала Карел помогал Томасу Кристиансену, а потом — Фелису Маззу. По итогам сезона-2020/2021 команда впервые за 48 лет вернулась в элитный дивизион бельгийского футбола.

Дальше было ещё интереснее. В первом же сезоне после возвращения в высшую лигу команда в течение длительного времени возглавляла таблицу. Однако в концовке «Юнион» дважды проиграл «Брюгге» и завершил чемпионат на второй строчке. После этого «Андерлехт» переманил Маззу, а Герартса утвердили в статусе нового главного тренера «Юниона». Хотя Фелис звал Карела за собой.

«У меня с клубом особая связь. Доверие, которое мне оказывают, бесценно. Маззу действительно приглашал меня в «Андерлехт», и я некоторое время раздумывал над этим предложением. Но как только «Юнион» предложил мне пост главного тренера, я ни секунды не колебался».

Карел Герартс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Правда, Карел пробыл на этом посту всего один сезон. «Юнион» пришёл к финишу третьим, а его отставание от чемпиона составило всего одно очко. Помимо этого, команда совершила прорыв на международном уровне — добралась до четвертьфинала Лиги Европы. В списке жертв — «Мальмё», берлинские практически тёзки из «Униона» и «Брага». Да и первый матч с «Байером» завершился ничьей 1:1. Только в ответной встрече фаворит добился успеха (4:1). Переговоры по новому контракту провалились, и Герартс уехал в Германию, где возглавил «Шальке» — клуб Второй Бундеслиги.

Вот что тогда писали в немецкой прессе: «Приход Герартса обещает «Шальке» светлое будущее. Карел становится всё более известным, особенно после того, как «Юнион» под его руководством добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Его способность руководить и оказывать влияние на игру в международных турнирах нельзя недооценивать. Плюс Карела признали тренером года в Бельгии, что говорит о его высоком уровне мастерства.

Предпочтительная тактическая схема Герартса 3-5-2, что тоже представляет интерес. Это то, что может помочь «Шальке» на стадии реорганизации и перестройки. Современный футбол часто требует тактической гибкости, и опыт Герартса может быть ценным. Однако стоит отметить, что успех тренера в футболе зависит от различных факторов, включая адаптацию к культуре клуба, гармонию с командой и способность справляться с трудностями.

Впрочем, перспектива того, что Герартс возглавит «Шальке», захватывает. Его путь и послужной список говорят о том, что у Карела есть потенциал вернуть команду к славе. С назначением Герартса у фанатов «Шальке» есть основания полагать, что лучшие дни могут быть не за горами».

Карел Герартс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Первый сезон Герартса в «Шальке» — ничего особенного с точки зрения результата. 10-е место с отрывом от зоны вылета в 11 очков и с отставанием от топ-3 — в 20. В конце сезона у тренера возник конфликт с группой ведущих футболистов. Да и в начале случались непростые моменты. К примеру, в игре с «Фортуной» при счёте 0:3 Герартс показывал своевольный нрав, сделав тройную замену на 33-й минуте. Поле покинул в том числе Томас Ауэян, за что отказался жать Карелу руку. На следующий день Герартс отстранил футболиста от основы. Разлады в раздевалке были неизбежны.

Герартс перевёл опытного полузащитника Доминика Дрекслера в молодёжный состав. Почему? Тот бросил шоколадный коктейль в стену в раздевалке в перерыве матча с «Ганновером». Доминик извинился перед командой, но всё равно не избежал наказания. Помимо этого, футболисты раскритиковали тактику тренера. А ещё посчитали его упрямым человеком, который не прислушивается к мнению других людей.

Ничем хорошим такие повороты закончиться не могли. Герартс за шесть туров Второй Бундеслиги собрал лишь четыре очка, опустив «Шальке» на 16-е место. На том стороны и попрощались. «Внутри «Шальке» существовало много лагерей. У каждого были свои интересы, каждый занимался своим делом. За один год в «Шальке» я испытал больше, чем за всю карьеру. Несмотря на недостаток средств, все инструменты были на месте. Команда росла, однако не все в клубе двигались в одном направлении. В таком случае тренер и клуб не могут добиться успеха», — резюмировал бельгиец.

Что говорят в Бельгии о Герартсе

Бельгийский журналист Барт Лаге из De Standaard рассказал «Чемпионату» о потенциальном тренере ЦСКА.

«Карел Герартс играет по схеме 3-5-2 с высокой интенсивностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. По крайней мере, так было в бельгийском «Юнионе» — я не так внимательно следил за его работой в «Шальке».

Трудно сказать, насколько высоко Герартс котируется среди бельгийских тренеров. Он тренировал бельгийскую команду высшего дивизиона только в одном сезоне. Герартс действительно очень хорошо справился с «Юнионом», но там и другие тренеры работали неплохо, потому что это хорошо организованный клуб с высококлассными игроками. В «Шальке» у Карела были трудные времена, однако это также было больше связано с клубом. Так что я думаю, что это хороший тренер, но нам ещё предстоит выяснить, является ли он топ-специалистом».

За Герартса ЦСКА посоперничает с французским и бельгийским клубами

Одна из возможных причин интереса ЦСКА к Герартсу — его тактическая подкованность. В Германии, например, он использовал в том числе схему с «ромбом», за счёт которой Марко Николич сделал армейцев лучшими в весенней части сезона РПЛ. Только вот тренерская перестановка сейчас не только у ЦСКА.

По сведениям журналиста Саши Тавольери, в Герартсе остро нуждается «Реймс», чей сезон получился весьма противоречивым: с финалом Кубка Франции и падением в Лигу 2 через стыковые матчи. Также среди заинтересованных — льежский «Стандард», куда спортивным директором недавно устроился бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс. Там, однако, непростая финансовая ситуация, да и ближайший сезон команда проведёт без еврокубков.

Непонятно, что ждать от союза Герартса с ЦСКА и состоится ли он вообще. Большой вопрос, станет ли бельгийский «ромб» столь же эффективным, как сербский. Но понятно наверняка — скучно не будет. Лишь бы Карел вновь не рассорился с футболистами и по примеру Николича не сбежал через год.