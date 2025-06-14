Топ-события воскресенья: старт клубного ЧМ по футболу, жаркий финал Кубка Стэнли и UFC

Яркое 15 июня: «ПСЖ» — «Атлетико» и «Аль-Ахли» — «Интер Майами» на КЧМ, волейбольная Лига наций и решающие матчи в Суперлиге по футзалу!

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🏆🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в финале Кубка Стэнли?

В предыдущем матче «Флорида» упустила роскошный шанс упрочить своё лидерство в финальной серии плей-офф НХЛ. Команда Пола Мориса вела с преимуществом в три шайбы, но растранжирила свой отрыв и уступила в овертайме. «Нефтяники» смогли восстановить равновесие в главной серии сезона НХЛ, которая на данный момент получается просто невероятной. Кто сделает следующий шаг на пути к чемпионскому титулу?

⚽️ 3:00: «Аль-Ахли» — «Интер Майами», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 1-й тур

Интрига: стартует ли команда Месси с победы?

Этим летом не будет ни Евро, ни обычного ЧМ, так что довольствуемся клубным ЧМ с новым форматом. Откроют его египетский «Аль-Ахли» Недведа и Трезеге (спокойно, речь о малоизвестных Кариме с Махмудом) и «Интер Майами» Месси, Бускетса и Альбы. С ними в группе А также выступят «Порту» и «Палмейрас». Пусть это не «Бавария» с «ПСЖ», соперники весьма статусные. Значит, если не брать очки в 1-м туре, о выходе из группы можно практически забыть. Бывшая каталонская банда её себе обеспечит?

👊 7:30*: Камару Усман (Нигерия) — Хоакин Бакли (США), UFC on ESPN 69

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли бывший чемпион UFC прервать полосу неудач?

В ночь на 15 июня в Атланте, США, пройдёт турнир UFC on ESPN 69. В главном событии вечера в октагон вернётся бывший доминирующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, не бившийся полтора года. Его соперником станет опасный Хоакин Бакли, идущий на серии из шести побед.

Для Усмана это последний шанс вернуться в титульную гонку. Бывший чемпион проиграл три последних поединка, в том числе Хамзату Чимаеву в среднем весе. Тем не менее Камару верит в себя и надеется в случае победы получить бой с Исламом Махачевым, если тот победит Джека Делла Маддалену. Бакли тоже мечтает о титульнике и тоже смотрит в сторону Махачева. Победа над Усманом выведет Хоакина в топ-5 дивизиона и сделает его претендентом на пояс.

⚽️ 11:00: «Тюмень» — «КПРФ», Суперлига, серия за третье место, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии за бронзу?

После двух матчей в Москве счёт в серии за бронзу равный (1-1). Первая встреча осталась за «КПРФ» (3:1), а вторая — за «Тюменью» (4:3 ОТ). Сейчас серия перебралась в Тюмень, где команды явно продолжат серьёзнейшую битву. Посмотрим, удастся ли «Тюмени» выйти вперёд в родных стенах или «КПРФ» всё-таки возьмёт реванш за поражение в прошлой игре.

🏆⚽️ 14:00: «Газпром-Югра» — «Ухта», Суперлига, финал, третий матч

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 15 июня 2025, воскресенье. 14:00 МСК Газпром-Югра Югорск Не начался Ухта Ухта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли команды сумасшествие в финальной серии?

В этом году «Газпром-Югра» и «Ухта» выдали два невероятных матча в финальной серии. Команды устроили настоящую голевую перестрелку, забив на двоих 16 мячей. И это не считая четырёх отменённых голов и множества опасных моментов! Удивительно, что при таких результатах счёт в серии пока равный (1-1). Ведь в первой встрече победу одержали югорчане (4:2), а во второй — ухтинцы (6:4). Посмотрим, продолжится ли напряжённейшее противостояние в третьем матче серии.

🏐 16:00: Бразилия — Словения, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: хозяева против крепкой европейской сборной

Сборная Бразилия на этом этапе Лиги наций уже успела проиграть Кубе, подпортив настроение болельщикам. Команда Бернардиньо явно задолжала своим фанатам, однако одолеть словенцев будет непросто. Европейцы решились на омоложение, но у них в составе ещё много опытных бойцов, а пара диагональных Тончек Штерн — Ник Муянович прямо сейчас едва ли не сильнейшая в Лиге наций. Кто победит?

🏐 18:00: Аргентина — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: реабилитируются ли итальянцы?

Сборная Италии привезла на первый этап очень крепкий состав, однако пока команда Фердинандо де Джорджи не блещет. С Германией удалось отыграться с 0-2 по сетам, а вот в матче с французской молодёжью итальянцы уже не сдюжили. Аргентинцы, в свою очередь, победили Францию и Канаду, а на молодую и голодную Болгарию сил команде Марсело Мендеса не хватило — на отдых было всего 16 часов. Но сейчас латиноамериканцы получили передышку и готовы дать бой Италии. Кто окажется сильнее?

Итальянец Романо в следующем сезоне приедет в Россию, а аргентинец Хираудо покинул Суперлигу: Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

⚽️ 19:00: «Бавария» — «Окленд Сити», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 1-й тур

Интрига: не оступятся ли одни из фаворитов?

Мюнхенцы — одни из фаворитов клубного ЧМ. А тут ещё и в соперниках у них скромные оклендцы, весь состав которых оценивается в € 4,58 млн — дешевле, чем 35-летний Томас Мюллер (€ 6 млн), для которого турнир станет лебединой песней в «Баварии». Похоже, намечается разгром. Но вдруг сыграет фактор недонастроя? Если бы всегда побеждали исключительно гранды, футбол был бы никому не интересен.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 1-й тур

Интрига: самый статусный матч группового этапа

Два европейских гранда в одной группе клубного ЧМ — так можно сказать лишь про квартеты B и G. В первом случае речь о «ПСЖ» и «Атлетико», во втором — о «Манчестер Сити» и «Ювентусе». Если судить по состоянию туринцев, именно парижско-мадридское противостояние будет наиболее статусным на групповом этапе. Неизвестно, сыграет ли Матвей Сафонов. Но что его команда не станет пренебрегать пятым за сезон трофеем — это уж точно. Тогда едва ли кто-то оспорит «Золотой мяч» для Усмана Дембеле, что тоже выглядит дополнительной мотивацией.