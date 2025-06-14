13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!

Межсезонье скоро закончится. 12 или 13 июля пройдёт Суперкубок России, а потом – новый сезон чемпионата. Команды совсем скоро будут выходить из отпусков, однако жизнь внутри лиги уже вовсю бурлит. К середине июня в РПЛ накопилась масса интриг. Мы не знаем элементарного – сколько клубов начнут новый сезон. Как не знаем и многие нюансы по самим командам: сколько денег и на кого потратит «Зенит», кто возглавит ЦСКА и что, например, будет с «Торпедо»?

Ниже мы собрали 13 главных интриг, которые есть в РПЛ прямо сейчас. А свои – пишите в комментарии.

15 или 16 команд в РПЛ?

С одной стороны, общее собрание РПЛ и порекомендовало вернуть в РПЛ «Пари НН», но официально камбэк до сих пор не зафиксирован. Ведь для этого нужно то ли решение бюро исполкома, то ли самого исполкома РФС. Когда оно будет – нам тоже никто не говорит. Поэтому клуб – в полупозиции. А в РФС и вовсе совсем недавно не исключили, что сезон может начаться с 15 клубами. Сюрреализм. За месяц мы даже не знаем полноценный состав участников. Никто не торопится, и всё всех устраивает. Совсем не нормальная ситуация.

Сколько денег потратит «Зенит» летом?

10 млн, 25 млн, может, 50 млн? Пока загадка. Петербургу точно нужно возвращать титул, ведь 100-летие вечным не будет, поэтому клуб готов к тратам. Пока мы видим два основных претендента на трансфер.

Во-первых, «Зенит» подтвердил факт переговоров до Даку. По данным «Чемпионата», сделка закрыта, а её сумма – около € 10 млн. Во-вторых, в Бразилии вовсю спекулируют по поводу полузащитника «Фламенго» Жерсона, который тоже собирается в Петербург за € 25 млн. Однако пока не доехал. Ведь впереди клубный чемпионат мира, который он точно проведёт в составе нынешней команды. Кто будет ещё? Осипенко? Фред? Пруцев? Похоже, серьёзных лимитов и правда нет.

Кто возглавит ЦСКА?

Иногда к уходу можно подготовиться. Но не в случае, когда его совсем не ждёшь. Марко Николич попрощался с ЦСКА и запустил бесчисленное число слухов о его сменщике. Березуцкие, Игнашевич, Осинькин, Личка, Алмейда… Из свежего – Герартс или Каннаваро. Вариантов в СМИ и правда мелькает очень много. Команда совсем скоро выходит из отпуска. Будет странно, если тренироваться они начнут сами.

Сделает ли Карпин из «Динамо» базовый клуб сборной?

Кажется, новый тренер бело-голубых будет совсем не против. На последних матчах сборных его спросили, было бы удобно, если бы Сергеев с Гладышевым играли в одной команде. Он сказал, что, если бы все выступали в одном клубе, было бы хорошо. Кто бы сомневался. При этом в «Динамо» отправляют и Осипенко, и Ваханию, и как раз Сергеева. Выбор трудный: надо и про ростовских не забывать, и футболистов сборной подтягивать. А ещё – за титулы бороться. С российским костяком это почти не совместить. Так что Карпину и клубу нужно определиться с целеполаганием. Одно дело – совмещение работы, другое – идеологии. И второго лучше бы избежать.

Определится ли «Локомотив» с курсом — развитие или трофеи?

В «Локомотиве» отложили кадровую революцию. Все те, кто в прошлом сезоне развивал своих, но без борьбы за титулы, сохранили свои места. Видимо, стратегия пока устраивает. Хоть и она явно нуждается в корректировке. Не может клуб, в который вкладывается столько денег, быть так далеко от титульной гонки. Нет, ситуативно «Локо» в ней оказывался, однако это не выглядело стабильной историей. Чемпионства вряд ли кто-то требует, но вот потолкаться за Кубок – хорошая история. Тем не менее и там не справились. Что поменяется летом? Или зимой?

Михаил Галактионов с игроками «Локо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Удержит ли «Спартак» Барко и будет ли готов к трансферам?

Латиноамериканские медиа убеждены: возвращение Барко в Аргентину очень вероятно. Якобы полузащитника тянет на родину. Показал на чужеземье свой талант, научил партнёров быстрым передачам, а теперь пора включить патриотизм и возвращаться. В «Спартаке» никто не подтверждал факт переговоров, да и в целом после крупной зимней кампании клуб очень тихо ведёт себя на рынке. Неужели нет задачи усилиться и тем самым ещё раз подчеркнуть трофейные амбиции? Хотя трансферное лето, по сути, только начинается. Может, всё ещё впереди?

«Рубин» без Даку станет аутсайдером?

Казань теряет лидера и важного бомбардира последних двух сезонов. Даку перебирается в «Зенит». И непонятно, как это отразится на команде. «Рубин» в последние два года воспринимался как клуб, который выше середняков, но чуть ниже топов. И, казалось, стремится в традиционную шестёрку сильнейших. Без Даку оказаться там куда сложнее. Равноценную замену найти сложно. А вот желающих лишить «Рубин» этого статуса наверняка будет достаточно.

Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

«Ростов» отменил перестройку, но поменяет ли состав?

Похоже, дончане тоже избегут революции. Арташес Арутюнянц с высокой долей вероятности останется президентом и продолжит следовать понятным курсом: развитие – продажа – новое развитие. Другой момент, что под это нужна команда. Массового исхода футболистов, возможно, удастся избежать, вопрос по тренерскому штабу, похоже, тоже актуален. Другой момент, убедил ли Альба в том, что он готов к самостоятельной работе? А если Карпин снова позовёт? Кто вместо него? Сможет ли клуб что-то потратить на усиление? И кто из лидеров, кроме Комличенко, всё же уйдёт? Вопросов пока очень много.

Что даст «Пари НН» новый белорус?

Нижний создал интересную традицию – второй подряд тренер команды представляет Беларусь. У Виктора Гончаренко получилось так себе – он отработал меньше года, вылетел из РПЛ по спортивному принципу и ожидаемо отправился отдыхать. Вместо него клуб должен назначить Алексея Шпилевского – другого представителя Беларуси с опытом работы в Казахстане, Германии и на Кипре. С двумя клубами 37-летний тренер брал чемпионства. В Нижнем на такое не рассчитывают, однако уверенное место в десятке уже станет серьёзным успехом.

Сторожук в РПЛ с 2022 года. Как изменится «Ахмат»?

2022 год – пока пик карьеры Александра Сторожука. Не у каждого первым клубом на уровне РПЛ становится «Краснодар». Александр выполнил миссию достойно – команда не развалилась без легионеров, общественность узнала о большом количестве своих игроков, да и результат был не провальным. Однако после девяти месяцев работы Сторожука решили поменять на более статусного Владимира Ивича. Всё же серб приходил уже под задачи не только стиля, но и результатов. Хоть и уволили его именно из-за первого. После этого Сторожук неплохо работал в Туле, а теперь, скорее всего, получит назначение в «Ахмат». Цель – не повторить ошибок прошлого сезона и избежать стыковых встреч. И делать это, видимо, придётся без Лечи Садулаева: на него претендуют топы РПЛ.

Сохранит ли «Сочи» Морено?

Роберт был близок к увольнению после первого стыкового матча с «Пари НН». И даже не полетел на второй. Но «Сочи» выиграл и сохранился в РПЛ. И тогда в клубе подумали: может, и нет смысла убирать испанца? Сам он уходить не хочет. И, как говорят осведомлённые люди, контракт заключён так, что в случае увольнения клуб заплатит очень большую компенсацию. Ситуация совсем не вин-вин. Сам Морено уже сообщил, что вылетел в Россию и вскоре начнёт сбор команды. Так что, похоже, именно он будет работать в первых турах.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А «Торпедо» вообще готово к РПЛ?

Большая загадка. Состав у команды хорош под борьбу в Первой лиге. Но едва ли он будет конкурентоспособен на уровне РПЛ. А по поводу усиления – пока лишь слова. Даже особых слухов нет. Понятно, что в случае сохранения исключительно этого же состава торпедовцы быстро отправятся бороться в нижнюю часть таблицы. А получать явного аутсайдера уже с 1-го тура совсем не хочется.

Какими будут «Крылья» с Адиевым?

Весной мы узнали, что у Самары больше чем у 10 человек нет контрактов на следующий сезон. Клуб уже объявил об уходе Ильи Гапонова, полузащитников Романа Ежова и Дениса Якубы, а также нападающего Дмитрия Цыпченко. Остальных, видимо, сохраняют. За исключением тех, кто в аренде – Зиньковский, Гагнидзе и Дмитриев пока вернулись в свои клубы. Хоть «Крылья» и заинтересованы в том, чтобы поработать над их приглашениями вновь. Так или иначе, теперь стратегия станет определяться в том числе с учётом мнения нового тренера. А каким оно будет – пока вопрос.