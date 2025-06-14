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РПЛ, главные интриги чемпионата России в межсезонье — ЦСКА, Спартак, Зенит, сколько команд будет в элите, трансферы, подробности

13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!
Дмитрий Зимин
13 главных интриг РПЛ к середине июня
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Чемпионат на паузе, но он всё равно привлекает внимание.

Межсезонье скоро закончится. 12 или 13 июля пройдёт Суперкубок России, а потом – новый сезон чемпионата. Команды совсем скоро будут выходить из отпусков, однако жизнь внутри лиги уже вовсю бурлит. К середине июня в РПЛ накопилась масса интриг. Мы не знаем элементарного – сколько клубов начнут новый сезон. Как не знаем и многие нюансы по самим командам: сколько денег и на кого потратит «Зенит», кто возглавит ЦСКА и что, например, будет с «Торпедо»?

Ниже мы собрали 13 главных интриг, которые есть в РПЛ прямо сейчас. А свои – пишите в комментарии.

15 или 16 команд в РПЛ?

С одной стороны, общее собрание РПЛ и порекомендовало вернуть в РПЛ «Пари НН», но официально камбэк до сих пор не зафиксирован. Ведь для этого нужно то ли решение бюро исполкома, то ли самого исполкома РФС. Когда оно будет – нам тоже никто не говорит. Поэтому клуб – в полупозиции. А в РФС и вовсе совсем недавно не исключили, что сезон может начаться с 15 клубами. Сюрреализм. За месяц мы даже не знаем полноценный состав участников. Никто не торопится, и всё всех устраивает. Совсем не нормальная ситуация.

Зато в клубе уже большие изменения:
«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»
«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»

Сколько денег потратит «Зенит» летом?

10 млн, 25 млн, может, 50 млн? Пока загадка. Петербургу точно нужно возвращать титул, ведь 100-летие вечным не будет, поэтому клуб готов к тратам. Пока мы видим два основных претендента на трансфер.

Во-первых, «Зенит» подтвердил факт переговоров до Даку. По данным «Чемпионата», сделка закрыта, а её сумма – около € 10 млн. Во-вторых, в Бразилии вовсю спекулируют по поводу полузащитника «Фламенго» Жерсона, который тоже собирается в Петербург за € 25 млн. Однако пока не доехал. Ведь впереди клубный чемпионат мира, который он точно проведёт в составе нынешней команды. Кто будет ещё? Осипенко? Фред? Пруцев? Похоже, серьёзных лимитов и правда нет.

Кто возглавит ЦСКА?

Иногда к уходу можно подготовиться. Но не в случае, когда его совсем не ждёшь. Марко Николич попрощался с ЦСКА и запустил бесчисленное число слухов о его сменщике. Березуцкие, Игнашевич, Осинькин, Личка, Алмейда… Из свежего – Герартс или Каннаваро. Вариантов в СМИ и правда мелькает очень много. Команда совсем скоро выходит из отпуска. Будет странно, если тренироваться они начнут сами.

Кто такой Герартс?
Новый фаворит ЦСКА. Герартс точно подходит команде по основному критерию
Новый фаворит ЦСКА. Герартс точно подходит команде по основному критерию

Сделает ли Карпин из «Динамо» базовый клуб сборной?

Кажется, новый тренер бело-голубых будет совсем не против. На последних матчах сборных его спросили, было бы удобно, если бы Сергеев с Гладышевым играли в одной команде. Он сказал, что, если бы все выступали в одном клубе, было бы хорошо. Кто бы сомневался. При этом в «Динамо» отправляют и Осипенко, и Ваханию, и как раз Сергеева. Выбор трудный: надо и про ростовских не забывать, и футболистов сборной подтягивать. А ещё – за титулы бороться. С российским костяком это почти не совместить. Так что Карпину и клубу нужно определиться с целеполаганием. Одно дело – совмещение работы, другое – идеологии. И второго лучше бы избежать.

Определится ли «Локомотив» с курсом — развитие или трофеи?

В «Локомотиве» отложили кадровую революцию. Все те, кто в прошлом сезоне развивал своих, но без борьбы за титулы, сохранили свои места. Видимо, стратегия пока устраивает. Хоть и она явно нуждается в корректировке. Не может клуб, в который вкладывается столько денег, быть так далеко от титульной гонки. Нет, ситуативно «Локо» в ней оказывался, однако это не выглядело стабильной историей. Чемпионства вряд ли кто-то требует, но вот потолкаться за Кубок – хорошая история. Тем не менее и там не справились. Что поменяется летом? Или зимой?

Михаил Галактионов с игроками «Локо»

Михаил Галактионов с игроками «Локо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Удержит ли «Спартак» Барко и будет ли готов к трансферам?

Латиноамериканские медиа убеждены: возвращение Барко в Аргентину очень вероятно. Якобы полузащитника тянет на родину. Показал на чужеземье свой талант, научил партнёров быстрым передачам, а теперь пора включить патриотизм и возвращаться. В «Спартаке» никто не подтверждал факт переговоров, да и в целом после крупной зимней кампании клуб очень тихо ведёт себя на рынке. Неужели нет задачи усилиться и тем самым ещё раз подчеркнуть трофейные амбиции? Хотя трансферное лето, по сути, только начинается. Может, всё ещё впереди?

«Рубин» без Даку станет аутсайдером?

Казань теряет лидера и важного бомбардира последних двух сезонов. Даку перебирается в «Зенит». И непонятно, как это отразится на команде. «Рубин» в последние два года воспринимался как клуб, который выше середняков, но чуть ниже топов. И, казалось, стремится в традиционную шестёрку сильнейших. Без Даку оказаться там куда сложнее. Равноценную замену найти сложно. А вот желающих лишить «Рубин» этого статуса наверняка будет достаточно.

Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Фото: rubin-kazan.ru

«Ростов» отменил перестройку, но поменяет ли состав?

Похоже, дончане тоже избегут революции. Арташес Арутюнянц с высокой долей вероятности останется президентом и продолжит следовать понятным курсом: развитие – продажа – новое развитие. Другой момент, что под это нужна команда. Массового исхода футболистов, возможно, удастся избежать, вопрос по тренерскому штабу, похоже, тоже актуален. Другой момент, убедил ли Альба в том, что он готов к самостоятельной работе? А если Карпин снова позовёт? Кто вместо него? Сможет ли клуб что-то потратить на усиление? И кто из лидеров, кроме Комличенко, всё же уйдёт? Вопросов пока очень много.

Что даст «Пари НН» новый белорус?

Нижний создал интересную традицию – второй подряд тренер команды представляет Беларусь. У Виктора Гончаренко получилось так себе – он отработал меньше года, вылетел из РПЛ по спортивному принципу и ожидаемо отправился отдыхать. Вместо него клуб должен назначить Алексея Шпилевского – другого представителя Беларуси с опытом работы в Казахстане, Германии и на Кипре. С двумя клубами 37-летний тренер брал чемпионства. В Нижнем на такое не рассчитывают, однако уверенное место в десятке уже станет серьёзным успехом.

Чем знаменит Шпилевский?
«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»
«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»

Сторожук в РПЛ с 2022 года. Как изменится «Ахмат»?

2022 год – пока пик карьеры Александра Сторожука. Не у каждого первым клубом на уровне РПЛ становится «Краснодар». Александр выполнил миссию достойно – команда не развалилась без легионеров, общественность узнала о большом количестве своих игроков, да и результат был не провальным. Однако после девяти месяцев работы Сторожука решили поменять на более статусного Владимира Ивича. Всё же серб приходил уже под задачи не только стиля, но и результатов. Хоть и уволили его именно из-за первого. После этого Сторожук неплохо работал в Туле, а теперь, скорее всего, получит назначение в «Ахмат». Цель – не повторить ошибок прошлого сезона и избежать стыковых встреч. И делать это, видимо, придётся без Лечи Садулаева: на него претендуют топы РПЛ.

Сохранит ли «Сочи» Морено?

Роберт был близок к увольнению после первого стыкового матча с «Пари НН». И даже не полетел на второй. Но «Сочи» выиграл и сохранился в РПЛ. И тогда в клубе подумали: может, и нет смысла убирать испанца? Сам он уходить не хочет. И, как говорят осведомлённые люди, контракт заключён так, что в случае увольнения клуб заплатит очень большую компенсацию. Ситуация совсем не вин-вин. Сам Морено уже сообщил, что вылетел в Россию и вскоре начнёт сбор команды. Так что, похоже, именно он будет работать в первых турах.

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А «Торпедо» вообще готово к РПЛ?

Большая загадка. Состав у команды хорош под борьбу в Первой лиге. Но едва ли он будет конкурентоспособен на уровне РПЛ. А по поводу усиления – пока лишь слова. Даже особых слухов нет. Понятно, что в случае сохранения исключительно этого же состава торпедовцы быстро отправятся бороться в нижнюю часть таблицы. А получать явного аутсайдера уже с 1-го тура совсем не хочется.

Какими будут «Крылья» с Адиевым?

Весной мы узнали, что у Самары больше чем у 10 человек нет контрактов на следующий сезон. Клуб уже объявил об уходе Ильи Гапонова, полузащитников Романа Ежова и Дениса Якубы, а также нападающего Дмитрия Цыпченко. Остальных, видимо, сохраняют. За исключением тех, кто в аренде – Зиньковский, Гагнидзе и Дмитриев пока вернулись в свои клубы. Хоть «Крылья» и заинтересованы в том, чтобы поработать над их приглашениями вновь. Так или иначе, теперь стратегия станет определяться в том числе с учётом мнения нового тренера. А каким оно будет – пока вопрос.

А кто уйдёт из топ-клубов?
17 игрокам топ-клубов РПЛ стоит сменить команду этим летом. Большинство — из «Спартака»
17 игрокам топ-клубов РПЛ стоит сменить команду этим летом. Большинство — из «Спартака»
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