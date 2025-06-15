Сборная Италии докатилась до Гаттузо. Пример выдающейся деградации!

Дженнаро Гаттузо всегда олицетворял чистую, нефильтрованную смелость. Он выбрался из Калабрии – одного из самых сложных и неблагополучных регионов Италии. Совсем юным, не зная английского, двинул в Шотландию – в «Рейнджерс». И закрепился там, несмотря ни на что. Потом были «Милан» и золотые годы в сборной. Рино рвал всех и вся. Он проехал десятки километров в подкатах, играл с дикими травмами. Настоящий киборг, помноженный на вечность.

Гаттузо хорошенько помотало и за годы тренерства. Он брался за разные проекты, работал с разными боссами. Например, с чемпионом мира по эксцентрике Аурелио Де Лаурентисом из «Наполи». Или с Питером Лимом, которого ненавидели, ненавидят и ещё долго будут ненавидеть болельщики «Валенсии».

Гаттузо видел в футболе всё. Однако самый сложный вызов он принимает сейчас. По данным Фабрицио Романо, Рино вот-вот станет главным тренером сборной Италии. В тот момент, когда от этой работы шарахаются как от тифа. Италия рискует третий раз подряд пролететь мимо чемпионата мира. Ни один тренер не хочет пополнить биографию таким «достижением».

Дженнаро Гаттузо Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Первый «пролёт» случился с Джампьеро Вентурой. Это перечеркнуло всю его предыдущую карьеру. Она не была великой. Но приличной вышла вполне. Однако после того, как он не вывел Италию на чемпионат мира – 2018, всё, что было до, как будто начисто стёрлось. Вентура получил клеймо, которое с ним навсегда.

На ЧМ в Катаре Италия не вышла уже с Роберто Манчини. Перед этим он выиграл Евро. Да и в целом список достижений у него значительно богаче, чем у Вентуры. Однако Манчини тоже навсегда с клеймом. Победа на Евро это клеймо слегка прикрывает. Но оно всё равно есть. Кроме того, Манчини ещё очень некрасиво ушёл из сборной. Так что, несмотря на заслуги, в Италии к нему теперь относятся, мягко говоря, неоднозначно.

И кто после всего этого захочет принять Италию сейчас? Кому нужна такая дикая ответственность, помноженная на высокий риск? Разве что кому-то отчаянному. Безумцу! Так Гаттузо и стал тренером сборной.

Прямо сейчас Рино не только отчаянный, но и, вероятно, отчаявшийся. Ему особенно нечего терять. Тренерская карьера Гаттузо идёт по нисходящей. После не самой плохой работы в «Наполи» (Рино продержался почти два года и выиграл Кубок Италии) были короткие и неудачные отрезки в «Валенсии» и «Марселе». А дальше случился «Хайдук». Со всем уважением к чемпионату Хорватии, но это точно не то место, куда все стремятся. Тем более – из топ-лиг.

После третьего места с «Хайдуком» Рино вряд ли купался в предложениях, особенно в серьёзных. И тут – сборная. На бумаге – серьёзнее некуда. Однако риск при этом огромнейший.

Кроме того, что собой представляет нынешняя сборная Италии? Что у неё есть, помимо богатой истории? Да, в 2021-м выиграли Евро. Но это был большой сюрприз. Перед началом турнира итальянцев не относили к фаворитам первого ряда. Так что та победа отчасти аномальна. Хотя заслуг футболистов и Манчини это, конечно, никак не умаляет. При этом, помимо победы на чемпионате Европы, случились два подряд невыхода на ЧМ. А ещё был ранний вылет с Евро-2024. Италия могла даже не выйти из группы. Но Маттиа Дзакканьи сравнял счёт в концовке матча с Хорватией, команда Лучано Спаллетти пролезла в плей-офф – и сразу же проиграла Швейцарии, причём абсолютно без шансов.

Италия со Спаллетти вылетела с Евро Фото: Claudio Villa/Getty Images

Прямо сейчас сборная Италии – точно не работа мечты. Итальянским тренерам интереснее трудиться в клубах. И речь не только о топах вроде Антонио Конте или Симоне Индзаги. Стефано Пиоли, который покинул «Аль-Наср», предпочёл сборной «Фиорентину». Это точно не претендент на скудетто. Лиги чемпионов у «Фиорентины» тоже нет. Только Лига конференций. И тем не менее итальянец (!) Пиоли идёт туда, а не в сборную. Ещё недавно такое невозможно было представить. А сейчас это реальность.

Италии ещё и не повезло, потому что к моменту расставания со Спаллетти многих потенциальных кандидатов уже разобрали. Макс Аллегри подписался с «Миланом», Джан Пьеро Гасперини – с «Ромой», Маурицио Сарри – с «Лацио», а Карло Анчелотти возглавил Бразилию. Впрочем, даже если бы кто-то из них был свободен, далеко не факт, что он захотел бы принять сборную Италии со всеми её проблемами и рисками.

Пригласить иностранца? Бразилия к этому пришла. Англия поборола все предрассудки и назначила немца. А Италия всё ещё консервативна в самом плохом смысле этого слова. Местная федерация футбола не решилась пойти против системы. Нужен был обязательно свой, никаких чужаков. Для кого-то это, видимо, важнее тренерских компетенций.

Всё оказалось настолько беспросветно, что обратились даже к самому ветеранистому ветерану – Клаудио Раньери. К слову, сборная Италии – редкое место, где он не работал. Однако второй раз возобновлять тренерскую карьеру, устраивать ещё один прощальный тур, Раньери не стал. Тут и возраст, и понимание дикой ответственности. Клаудио слишком мудр, чтобы без оглядки нырять в такую авантюру и ставить под удар наработанную за десятилетия репутацию. Не выйти со сборной родной страны на ЧМ – точно не лучший финал карьеры.

Сборная Италии вылетела из Лиги наций от Германии Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Пример Лучано Спаллетти в очередной раз показал, что тренер клуба и тренер сборной – две абсолютно разные работы. Спаллетти пытался выстроить сборную по клубным лекалам. Он пробовал разные варианты, тестировал разные схемы. После неудачного Евро итальянцы выиграли группу в Лиге наций и временами выглядели очень неплохо. К примеру, ярко одолели Францию в гостях – 3:1. Да и в четвертьфиналах с Германией дали серьёзный бой. Если бы не дикие невынужденные ошибки – как, например, на угловом у своих ворот в ответной встрече – могли выйти и в полуфинал.

Однако стабильной команда Спаллетти так и не стала. Не хватило каждодневной работы – той самой, которая есть в клубах. Лучано пытался адаптироваться к миру сборных, но не преуспел.

В этом смысле Гаттузо, как кажется, подходит национальной команде больше Лучано. Он не ставит такой сложный футбол. Его идеи проще усвоить, на это не нужно много времени. Также в плюс может сыграть бэкграунд Рино. Футболистам сборной не надо объяснять, кто такой Гаттузо. Они выросли на его матчах, он – огромный авторитет. Всё это вкупе может помочь Дженнаро. Как минимум – на первых порах.

Вообще, главный тренер сборной – это далеко не единственная проблема в итальянском футболе. Очень много вопросов к системе подготовки молодёжи. Эту тему поднимают в любой стране, когда у сборной и/или у клубов проблемы. Но в случае с Италией это не просто популизм. Проблемы с подготовкой молодых футболистов действительно большие.

В Италии уже давно не появлялось суперзвёзд среди полевых игроков. Там нет ярких фронтменов вроде Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро или Андреа Пирло. Или даже вроде Гаттузо. У него не было каких-то феноменальных футбольных скиллов, но он являлся грандиозной личностью, тащил за счёт стального характера.

Гаттузо против Зидана на ЧМ-2006 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

У Испании есть Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Педри и Родри. У Германии – Флориан Вирц и Джамал Мусиала. У Англии – Джуд Беллингем, Коул Палмер, Букайо Сака и Деклан Райс. У Франции – Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. У Португалии – Витинья и Жоау Невеш, подпоясанные харизмой Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша.

Все, кроме Роналду и Бруну, – представители новой волны. Все – суперзвёзды. Вокруг них строится игра, они – лидеры, фронтмены. У Италии футболистов с таким талантом и, что немаловажно, масштабом личности не наблюдалось, пожалуй, со времён Марио Балотелли. У него действительно был потенциал стать суперзвездой. Как Марио им распорядился, это уже другой вопрос.

В нынешней сборной Италии, безусловно, есть отличные футболисты. Но все они – в той или иной степени ролевики. Нет ни одного тащера – вроде тех, кто есть у Испании, Англии и других вышеупомянутых сборных. Николо Барелла, Алессандро Бастони, Сандро Тонали, Федерико Димарко, Андреа Камбьязо – все они очень сильны. Однако даже в своих клубах они не являются главными лидерами. Одними из – да. Но сказать, что игра строится только вокруг них и что они самые незаменимые, нельзя.

Эту проблему точно не решить сменой главного тренера. Это большой комплексный вопрос, который требует много времени и усилий. И заниматься им должен не Гаттузо. Рино придётся работать с теми, кто есть. Ближайшая цель – выйти на чемпионат мира. Квалифицироваться напрямую будет сложно, с учётом того, как прёт сборная Норвегии. Возможно, опять придётся играть в стыках. Но Италии не до жиру – надо просто выйти, хоть как-то.

Проблемная сборная и проблемный тренер нашли друг друга. У них прекрасное совместное прошлое – когда Гаттузо ещё был футболистом. А вот настоящее и у сборной, и у Рино очень сомнительное. В этот трудный момент они сошлись. Теперь посмотрим, какое они напишут будущее: оттолкнутся от дна и пойдут наверх или вместе, крепко держась за руки, утонут ещё глубже.