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Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
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Онлайн-трансляция первого дня клубного чемпионата мира по футболу — 2025, Месси, ПСЖ, Бавария, Атлетико,15 июня 2025

Старт клубного ЧМ! Сыграют Месси, «Бавария», а «ПСЖ» встретится с «Атлетико»! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Первый день клубного ЧМ — онлайн
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Ждём в старте Матвея Сафонова?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Футбольные чиновники делают всё, чтобы летом болельщики не оставались без любимой игры. В ФИФА перепридумали ЧМ для клубов – и увеличили количество команд до 32. Так что ближайший месяц (ну или хотя бы пока идёт групповой этап) мы будем наблюдать, как топ-клубы Европы играют против топов из Южной Америки, Северной Америки, Азии и Африки. Здесь и более известные для нашей аудитории «ПСЖ», «Сити», «Челси» и «Бавария» с «Реалом», и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, и мексиканская «Пачука» с бразильским «Фламенго»… Всех перечислять не будем – вот тут можете ознакомиться с составом групп.

Месси, конечно, тоже здесь. И именно его «Интер Майами» открывать турнир – в матче с «Аль-Ахли» из Египта. И да, фаворитом считают именно американский клуб (если верить букмекерам), но вообще-то клуб из Египта доходил до полуфинала африканской ЛЧ – так что не всё так однозначно.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
1-й тайм
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

Ну а вечером (по московскому времени) нас сначала ждёт игра «Баварии» с «Окленд-Сити» (это, если что, команда из Новой Зеландии). Старт – в 19:00.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А потом самый крутой матч дня – «ПСЖ» сыграет с «Атлетико». И, с учётом того, что в этом турнире тренеры вполне могут выпускать на поле полуосновные составы, возможно, увидим в деле и Матвея Сафонова.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом обновляемом материале мы расскажем о главных событиях во встрече «Интера», а также проведём онлайн-трансляцию игры «Баварии» и матча «ПСЖ» с «Атлетико». Присоединяйтесь!

Календарь клубного чемпионата мира — 2025
Составы на первый матч КЧМ
Live Максим Пахомов

А пока можно изучить всё о турнире:

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02:21 Максим Пахомов

Составы на первый матч КЧМ

Всем привет! До старта первого матча КЧМ – меньше часа! И Лионель Месси – в старте.

«Аль-Ахли»: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрахим, Мохамед Хани, Ахмед Кука, Ашраф Дари, Марван Аттия, Эмам Ашур, Трезеге, Хамди Фати, Мохамед Бен Ромдане, Вессам Абу Али. Главный тренер египетской команды — Марсель Коллер (Швейцария).
«Интер Майами»: Оскар Устари, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Йен Фрэй, Томас Авилес, Тадео Алленде, Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Теласко Сеговия, Лионель Месси и Луис Суарес. Главный тренер американцев — Хавьер Маскерано (Аргентина).

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