Старт клубного ЧМ! Сыграют Месси, «Бавария», а «ПСЖ» встретится с «Атлетико»! LIVE

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Футбольные чиновники делают всё, чтобы летом болельщики не оставались без любимой игры. В ФИФА перепридумали ЧМ для клубов – и увеличили количество команд до 32. Так что ближайший месяц (ну или хотя бы пока идёт групповой этап) мы будем наблюдать, как топ-клубы Европы играют против топов из Южной Америки, Северной Америки, Азии и Африки. Здесь и более известные для нашей аудитории «ПСЖ», «Сити», «Челси» и «Бавария» с «Реалом», и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, и мексиканская «Пачука» с бразильским «Фламенго»… Всех перечислять не будем – вот тут можете ознакомиться с составом групп.

Месси, конечно, тоже здесь. И именно его «Интер Майами» открывать турнир – в матче с «Аль-Ахли» из Египта. И да, фаворитом считают именно американский клуб (если верить букмекерам), но вообще-то клуб из Египта доходил до полуфинала африканской ЛЧ – так что не всё так однозначно.

Ну а вечером (по московскому времени) нас сначала ждёт игра «Баварии» с «Окленд-Сити» (это, если что, команда из Новой Зеландии). Старт – в 19:00.

А потом самый крутой матч дня – «ПСЖ» сыграет с «Атлетико». И, с учётом того, что в этом турнире тренеры вполне могут выпускать на поле полуосновные составы, возможно, увидим в деле и Матвея Сафонова.

В этом обновляемом материале мы расскажем о главных событиях во встрече «Интера», а также проведём онлайн-трансляцию игры «Баварии» и матча «ПСЖ» с «Атлетико». Присоединяйтесь!