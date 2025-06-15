«Реал», «ПСЖ» или кто-то не из Европы? Выбираем главного фаворита клубного ЧМ

Вчера ночью в новом формате стартовал клубный чемпионат мира (нулевая ничья «Интера» Месси с египетским «Аль-Ахли»). Теперь это не быстрый местечковый турнир с победителями Лиги чемпионов со всех континентов, где фаворит понятен с полуслова, а битва 32 клубов — в том числе 12 европейских. В кого вы больше всего верите? Предлагаем заранее расставить всех представителей КЧМ в порядке рейтинга — от лучшего к худшему. А позже можно будет свериться с результатами и посмотреть, насколько вы угадали.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат идеален. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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