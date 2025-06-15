«Реал», «ПСЖ» или кто-то не из Европы? Выбираем главного фаворита клубного ЧМ

Вчера ночью в новом формате стартовал клубный чемпионат мира (нулевая ничья «Интера» Месси с египетским «Аль-Ахли»). Теперь это не быстрый местечковый турнир с победителями Лиги чемпионов со всех континентов, где фаворит понятен с полуслова, а битва 32 клубов — в том числе 12 европейских. В кого вы больше всего верите? Предлагаем заранее расставить всех представителей КЧМ в порядке рейтинга — от лучшего к худшему. А позже можно будет свериться с результатами и посмотреть, насколько вы угадали.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат идеален. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал» Мадрид, Испания
Стоимость состава — € 1,33 млрд.
Главный тренер — Хаби Алонсо.
Главные звёзды — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа.
Календарь в группе: «Аль-Хиляль» (18.06), «Пачука» (22.06), «Ред Булл Зальцбург» (27.06).
«ПСЖ», Франция
Стоимость состава — € 1,06 млрд.
Главный тренер — Луис Энрике.
Главные звёзды — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Джанлуиджи Доннарумма.
Календарь в группе: «Атлетико» (15.06), «Ботафого» (20.06), «Сиэтл Саундерс» (23.06).
«Манчестер Сити», Англия
Стоимость состава — € 1,31 млрд.
Главный тренер — Хосеп Гвардиола.
Главные звёзды — Эрлинг Холанд, Родри, Фил Фоден, Омар Мармуш, Йошко Гвардиол.
Календарь в группе: «Видад» (18.06), «Ювентус» (22.06), «Аль-Айн» (26.06).
«Бавария», Германия
Стоимость состава — € 903,5 млн.
Главный тренер — Венсан Компани.
Главные звёзды — Гарри Кейн, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Йозуа Киммих, Томас Мюллер.
Календарь в группе: «Окленд Сити» (15.06), «Бока Хуниорс» (21.06), «Бенфика» (24.06).
«Атлетико», Испания
Стоимость состава — € 508,5 млн.
Главный тренер — Диего Симеоне.
Главные звёзды — Хулиан Альварес, Пабло Барриос, Ян Облак, Робин Ле Норман, Конор Галлахер.
Календарь в группе: «ПСЖ» (15.06), «Сиэтл Саундерс» (20.06), «Ботафого» (23.06).
«Челси», Англия
Стоимость состава — € 1,03 млрд.
Главный тренер — Энцо Мареска.
Главные звёзды — Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Ливай Колуилл.
Календарь в группе: «Лос-Анджелес» (16.06), «Фламенго» (20.06), «Эсперанс» (25.06).
«Фламенго», Бразилия
Стоимость состава — € 221,35 млн.
Главный тренер — Филипе Луис.
Главные звёзды — Жерсон, Педро, Уэсли, Хиорхьян де Арраскаета, Жоржиньо.
Календарь в группе: «Эсперанс» (17.06), «Челси» (20.06), «Лос-Анджелес» (25.06).
«Интер» Милан, Италия
Стоимость состава — € 739,8 млн.
Главный тренер — Кристиан Киву.
Главные звёзды — Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Маркус Тюрам, Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян.
Календарь в группе: «Монтеррей» (18.06), «Урава Ред Даймондс» (21.06), «Ривер Плейт» (26.06).
«Флуминенсе», Бразилия
Стоимость состава — € 82,65 млн.
Главный тренер — Ренато Гаушо.
Главные звёзды — Джон Арьяс, Тьяго Силва, Мартинелли, Эркулес, Дейвсон Фабио.
Календарь в группе: «Боруссия» Д (17.06), «Ульсан Хёндэ» (22.06), «Мамелоди Сандаунз» (25.06).
«Ювентус», Италия
Стоимость состава — € 631,7 млн.
Главный тренер — Игор Тудор.
Главные звёзды — Кенан Йылдыз, Мануэль Локателли, Душан Влахович, Кефрен Тюрам, Андреа Камбьязо.
Календарь в группе: «Аль-Айн» (19.06), «Видад» (22.06), «Манчестер Сити» (26.06).
«Интер Майами», США
Стоимость состава — € 66,18 млн.
Главный тренер — Хавьер Маскерано.
Главные звёзды — Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Томас Авилес.
Календарь в группе: «Аль-Ахли» Каир (0:0, 15.06), «Порту» (19.06), «Палмейрас» (24.06).
«Ботафого», Бразилия
Стоимость состава — € 163,2 млн.
Главный тренер — Ренато Пайва.
Главные звёзды — Игор Жезус, Алекс Теллес, Артур Кабрал, Артур, Хоакин Корреа.
Календарь в группе: «Сиэтл Саундерс» (16.06), «ПСЖ» (20.06), «Атлетико» (23.06).
«Палмейрас», Бразилия
Стоимость состава — € 252,55 млн.
Главный тренер — Абел Феррейра.
Главные звёзды — Эстеван, Витор Роке, Ричард Риос, Хоакин Пикерес, Факундо Торрес.
Календарь в группе: «Порту» (16.06), «Аль-Ахли» Каир (19.06), «Интер» Майами (24.06).
«Порту», Португалия
Стоимость состава — € 345,9 млн.
Главный тренер — Мартин Ансельми.
Главные звёзды — Диогу Кошта, Фабиу Виейра, Алан Варела, Родригу Мора, Саму Агехова.
Календарь в группе: «Палмейрас» (16.06), «Интер» Майами (19.06), «Аль-Ахли» Каир (24.06).
«Эсперанс», Тунис
Стоимость состава — € 20,35 млн.
Главный тренер — Махер Канзари.
Главные звёзды — Ян Сассе, Юсеф Белайли, Мохамед Амин Тугай, Яссин Мерия, Хуссем Тка.
Календарь в группе: «Фламенго» (17.06), «Лос-Анджелес» (21.06), «Челси» (25.06).
«Лос-Анджелес», США
Стоимость состава — € 45,98 млн.
Главный тренер — Стив Черундоло.
Главные звёзды — Уго Льорис, Оливье Жиру, Дени Буанга, Серхи Паленсия, Игор Жезус.
Календарь в группе: «Челси» (16.06), «Эсперанс» (21.06), «Фламенго» (25.06).
«Урава Ред Даймондс», Япония
Стоимость состава — € 19,85 млн.
Главный тренер — Мацей Скоржа.
Главные звёзды — Самуэль Густафссон, Матеус Савио, Мариус Хейбротен, Данило Боза, Такуро Канеко.
Календарь в группе: «Ривер Плейт» (17.06), «Интер» Милан (21.06), «Монтеррей» (26.06).
«Монтеррей», Мексика
Стоимость состава — € 71,5 млн.
Главный тренер — Доменек Торрент.
Главные звёзды — Серхио Рамос, Серхио Каналес, Лукас Окампос, Оливер Торрес, Херман Бертераме.
Календарь в группе: «Интер» Милан (18.06), «Ривер Плейт» (22.06), «Урава Ред Даймондс» (26.06).
«Ривер Плейт», Аргентина
Стоимость состава — € 114,2 млн.
Главный тренер — Марсело Гальярдо.
Главные звёзды — Франко Мастантуоно, Себастьян Дриусси, Кевин Кастаньо, Энцо Перес, Маркос Акунья.
Календарь в группе: «Урава Ред Даймондс» (17.06), «Монтеррей» (22.06), «Интер» Милан (26.06).
«Боруссия» Дортмунд, Германия
Стоимость состава — € 477,9 млн.
Главный тренер — Нико Ковач.
Главные звёзды — Джейми Байно-Гиттенс, Серу Гирасси, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Грегор Кобель.
Календарь в группе: «Флуминенсе» (17.06), «Мамелоди Сандаунз» (21.06), «Ульсан Хёндэ» (25.06).
«Ульсан Хёндэ», Южная Корея
Стоимость состава — € 14,9 млн.
Главный тренер — Ким Пан-Гон.
Главные звёзды — Эрик Фариас, Густав Людвигсон, Георгий Арабидзе, Дарьян Боянич, Ом Вон Сан.
Календарь в группе: «Мамелоди Сандаунз» (18.06), «Флуминенсе» (22.06), «Боруссия» Д (25.06).
«Мамелоди Сандаунз», ЮАР
Стоимость состава — € 35,25 млн.
Главный тренер — Мигел Кардосо.
Главные звёзды — Лукас Рибейро, Икраам Райнерс, Марсело Альенде, Тебохо Мокоена, Ташрик Мэттьюз.
Календарь в группе: «Ульсан Хёндэ» (18.06), «Боруссия» Д (21.06), «Флуминенсе» (25.06).
«Аль-Айн», ОАЭ
Стоимость состава — € 46,5 млн.
Главный тренер — Владимир Ивич.
Главные звёзды — Руй Патрисиу, Каку, Суфьян Рахими, Фабиу Кардозу, Коджо Лаба.
Календарь в группе: «Ювентус» (19.06), «Манчестер Сити» (23.06), «Видад» (26.06).
«Видад», Марокко
Стоимость состава — € 18,3 млн.
Главный тренер — Мохамед Амин Бенхачем.
Главные звёзды — Джамал Харкасс, Эль-Мехди Бенабид, Хамза Сахи, Фахд Муфи, Кассиус Майлула.
Календарь в группе: «Манчестер Сити» (18.06), «Ювентус» (22.06), «Аль-Айн» (26.06).
«Аль-Хиляль», Саудовская Аравия
Стоимость состава — € 154,33 млн.
Главный тренер — Симоне Индзаги.
Главные звёзды — Рубен Невеш, Малком, Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу.
Календарь в группе: «Реал» Мадрид (18.06), «Ред Булл Зальцбург» (23.06), «Пачука» (27.06).
«Пачука», Мексика
Стоимость состава — € 55,95 млн.
Главный тренер — Хайме Лосано.
Главные звёзды — Уссама Идрисси, Саломон Рондон, Джон Кеннеди, Элиас Монтьель, Брайан Гонсалес.
Календарь в группе: «Ред Булл Зальцбург» (19.06), «Реал» Мадрид (22.06), «Аль-Хиляль» (27.06).
«Ред Булл Зальцбург», Австрия
Стоимость состава — € 175,5 млн.
Главный тренер — Томас Леч.
Главные звёзды — Оскар Глух, Жоан Гаду, Нене Доржеле, Мадс Бидструп, Самсон Байду.
Календарь в группе: «Пачука» (19.06), «Аль-Хиляль» (23.06), «Реал» Мадрид (27.06).
«Бока Хуниорс», Аргентина
Стоимость состава — € 86,43 млн.
Главный тренер — Мигель Руссо.
Главные звёзды — Эдинсон Кавани, Андер Эррера, Агустин Маркесин, Кевин Сенон, Карлос Паласиос.
Календарь в группе: «Бенфика» (17.06), «Бавария» (21.06), «Окленд Сити» (24.06).
«Аль-Ахли» Каир, Египет
Стоимость состава — € 47,95 млн.
Главный тренер — Хосе Ривейро.
Главные звёзды — Махмуд Трезеге, Вессам Абу Али, Эмам Ашур, Зизо, Ашраф Беншарки.
Календарь в группе: «Интер» Майами (0:0, 15.06), «Палмейрас» (19.06), «Порту» (24.06).
«Сиэтл Саундерс», США
Стоимость состава — € 51,75 млн.
Главный тренер — Бриан Шметцер.
Главные звёзды — Обед Варгас, Кристиан Рольдан, Альберт Русняк, Штефан Фрай, Нуу Толо.
Календарь в группе: «Ботафого» (16.06), «Атлетико» (20.06), «ПСЖ» (23.06).
«Окленд Сити», Новая Зеландия
Стоимость состава — € 4,58 млн.
Главный тренер — Пол Поса.
Главные звёзды — Марио Илич, Натан Лобо, Адам Митчелл, Майер Биван, Жерсон Лагос.
Календарь в группе: «Бавария» (15.06), «Бенфика» (20.06), «Бока Хуниорс» (24.06).
«Бенфика», Португалия
Стоимость состава — € 363,5 млн.
Главный тренер — Бруну Лаже.
Главные звёзды — Анхель Ди Мария, Вангелис Павлидис, Альваро Каррерас, Томаш Араужу, Оркун Кёкчю.
Календарь в группе: «Бока Хуниорс» (17.06), «Окленд Сити» (20.06), «Бавария» (24.06).