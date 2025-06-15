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Бавария Мюнхен — Окленд Сити. Прямая трансляция
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Все команды клубного чемпионата мира по футболу — 2025: рейтинг, фавориты, Бавария, Реал, ПСЖ, Челси, Атлетико

«Реал», «ПСЖ» или кто-то не из Европы? Выбираем главного фаворита клубного ЧМ
Георгий Илющенко
Рейтинг: главные фавориты КЧМ
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Комментарии
В основном летнем турнире участвуют 32 команды. Кому достанется трофей?

Вчера ночью в новом формате стартовал клубный чемпионат мира (нулевая ничья «Интера» Месси с египетским «Аль-Ахли»). Теперь это не быстрый местечковый турнир с победителями Лиги чемпионов со всех континентов, где фаворит понятен с полуслова, а битва 32 клубов — в том числе 12 европейских. В кого вы больше всего верите? Предлагаем заранее расставить всех представителей КЧМ в порядке рейтинга — от лучшего к худшему. А позже можно будет свериться с результатами и посмотреть, насколько вы угадали.

Теперь команде аргентинца выйти из группы будет тяжелее:
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат идеален. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главные фавориты клубного ЧМ-2025
Фото: Angel Martinez/Getty Images
1 место

«Реал» Мадрид, Испания

Стоимость состава — € 1,33 млрд.
Главный тренер — Хаби Алонсо.
Главные звёзды — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа.
Календарь в группе: «Аль-Хиляль» (18.06), «Пачука» (22.06), «Ред Булл Зальцбург» (27.06).

Фото: Stefan Matzke — sampics/Getty Images
2 место

«ПСЖ», Франция

Стоимость состава — € 1,06 млрд.
Главный тренер — Луис Энрике.
Главные звёзды — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Джанлуиджи Доннарумма.
Календарь в группе: «Атлетико» (15.06), «Ботафого» (20.06), «Сиэтл Саундерс» (23.06).

Фото: Alex Davidson/Getty Images
3 место

«Манчестер Сити», Англия

Стоимость состава — € 1,31 млрд.
Главный тренер — Хосеп Гвардиола.
Главные звёзды — Эрлинг Холанд, Родри, Фил Фоден, Омар Мармуш, Йошко Гвардиол.
Календарь в группе: «Видад» (18.06), «Ювентус» (22.06), «Аль-Айн» (26.06).

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
4 место

«Бавария», Германия

Стоимость состава — € 903,5 млн.
Главный тренер — Венсан Компани.
Главные звёзды — Гарри Кейн, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Йозуа Киммих, Томас Мюллер.
Календарь в группе: «Окленд Сити» (15.06), «Бока Хуниорс» (21.06), «Бенфика» (24.06).

Фото: Denis Doyle/Getty Images
5 место

«Атлетико», Испания

Стоимость состава — € 508,5 млн.
Главный тренер — Диего Симеоне.
Главные звёзды — Хулиан Альварес, Пабло Барриос, Ян Облак, Робин Ле Норман, Конор Галлахер.
Календарь в группе: «ПСЖ» (15.06), «Сиэтл Саундерс» (20.06), «Ботафого» (23.06).

Фото: Shaun Botterill/Getty Images
6 место

«Челси», Англия

Стоимость состава — € 1,03 млрд.
Главный тренер — Энцо Мареска.
Главные звёзды — Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Ливай Колуилл.
Календарь в группе: «Лос-Анджелес» (16.06), «Фламенго» (20.06), «Эсперанс» (25.06).

Фото: Wagner Meier/Getty Images
7 место

«Фламенго», Бразилия

Стоимость состава — € 221,35 млн.
Главный тренер — Филипе Луис.
Главные звёзды — Жерсон, Педро, Уэсли, Хиорхьян де Арраскаета, Жоржиньо.
Календарь в группе: «Эсперанс» (17.06), «Челси» (20.06), «Лос-Анджелес» (25.06).

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images
8 место

«Интер» Милан, Италия

Стоимость состава — € 739,8 млн.
Главный тренер — Кристиан Киву.
Главные звёзды — Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Маркус Тюрам, Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян.
Календарь в группе: «Монтеррей» (18.06), «Урава Ред Даймондс» (21.06), «Ривер Плейт» (26.06).

Фото: Buda Mendes/Getty Images
9 место

«Флуминенсе», Бразилия

Стоимость состава — € 82,65 млн.
Главный тренер — Ренато Гаушо.
Главные звёзды — Джон Арьяс, Тьяго Силва, Мартинелли, Эркулес, Дейвсон Фабио.
Календарь в группе: «Боруссия» Д (17.06), «Ульсан Хёндэ» (22.06), «Мамелоди Сандаунз» (25.06).

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
10 место

«Ювентус», Италия

Стоимость состава — € 631,7 млн.
Главный тренер — Игор Тудор.
Главные звёзды — Кенан Йылдыз, Мануэль Локателли, Душан Влахович, Кефрен Тюрам, Андреа Камбьязо.
Календарь в группе: «Аль-Айн» (19.06), «Видад» (22.06), «Манчестер Сити» (26.06).

Фото: Getty Images
11 место

«Интер Майами», США

Стоимость состава — € 66,18 млн.
Главный тренер — Хавьер Маскерано.
Главные звёзды — Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Томас Авилес.
Календарь в группе: «Аль-Ахли» Каир (0:0, 15.06), «Порту» (19.06), «Палмейрас» (24.06).

Фото: Wagner Meier/Getty Images
12 место

«Ботафого», Бразилия

Стоимость состава — € 163,2 млн.
Главный тренер — Ренато Пайва.
Главные звёзды — Игор Жезус, Алекс Теллес, Артур Кабрал, Артур, Хоакин Корреа.
Календарь в группе: «Сиэтл Саундерс» (16.06), «ПСЖ» (20.06), «Атлетико» (23.06).

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images
13 место

«Палмейрас», Бразилия

Стоимость состава — € 252,55 млн.
Главный тренер — Абел Феррейра.
Главные звёзды — Эстеван, Витор Роке, Ричард Риос, Хоакин Пикерес, Факундо Торрес.
Календарь в группе: «Порту» (16.06), «Аль-Ахли» Каир (19.06), «Интер» Майами (24.06).

Фото: Angel Martinez — UEFA/UEFA via Getty Images
14 место

«Порту», Португалия

Стоимость состава — € 345,9 млн.
Главный тренер — Мартин Ансельми.
Главные звёзды — Диогу Кошта, Фабиу Виейра, Алан Варела, Родригу Мора, Саму Агехова.
Календарь в группе: «Палмейрас» (16.06), «Интер» Майами (19.06), «Аль-Ахли» Каир (24.06).

Фото: NurPhoto via Getty Images
15 место

«Эсперанс», Тунис

Стоимость состава — € 20,35 млн.
Главный тренер — Махер Канзари.
Главные звёзды — Ян Сассе, Юсеф Белайли, Мохамед Амин Тугай, Яссин Мерия, Хуссем Тка.
Календарь в группе: «Фламенго» (17.06), «Лос-Анджелес» (21.06), «Челси» (25.06).

Фото: Orlando Ramirez/Getty Images
16 место

«Лос-Анджелес», США

Стоимость состава — € 45,98 млн.
Главный тренер — Стив Черундоло.
Главные звёзды — Уго Льорис, Оливье Жиру, Дени Буанга, Серхи Паленсия, Игор Жезус.
Календарь в группе: «Челси» (16.06), «Эсперанс» (21.06), «Фламенго» (25.06).

Фото: Hiroki Watanabe/Getty Images
17 место

«Урава Ред Даймондс», Япония

Стоимость состава — € 19,85 млн.
Главный тренер — Мацей Скоржа.
Главные звёзды — Самуэль Густафссон, Матеус Савио, Мариус Хейбротен, Данило Боза, Такуро Канеко.
Календарь в группе: «Ривер Плейт» (17.06), «Интер» Милан (21.06), «Монтеррей» (26.06).

Фото: Luis Cano/Jam Media/Getty Images
18 место

«Монтеррей», Мексика

Стоимость состава — € 71,5 млн.
Главный тренер — Доменек Торрент.
Главные звёзды — Серхио Рамос, Серхио Каналес, Лукас Окампос, Оливер Торрес, Херман Бертераме.
Календарь в группе: «Интер» Милан (18.06), «Ривер Плейт» (22.06), «Урава Ред Даймондс» (26.06).

Фото: Franklin Jacome/Getty Images
19 место

«Ривер Плейт», Аргентина

Стоимость состава — € 114,2 млн.
Главный тренер — Марсело Гальярдо.
Главные звёзды — Франко Мастантуоно, Себастьян Дриусси, Кевин Кастаньо, Энцо Перес, Маркос Акунья.
Календарь в группе: «Урава Ред Даймондс» (17.06), «Монтеррей» (22.06), «Интер» Милан (26.06).

Фото: Lars Baron/Getty Images
20 место

«Боруссия» Дортмунд, Германия

Стоимость состава — € 477,9 млн.
Главный тренер — Нико Ковач.
Главные звёзды — Джейми Байно-Гиттенс, Серу Гирасси, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Грегор Кобель.
Календарь в группе: «Флуминенсе» (17.06), «Мамелоди Сандаунз» (21.06), «Ульсан Хёндэ» (25.06).

Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images
21 место

«Ульсан Хёндэ», Южная Корея

Стоимость состава — € 14,9 млн.
Главный тренер — Ким Пан-Гон.
Главные звёзды — Эрик Фариас, Густав Людвигсон, Георгий Арабидзе, Дарьян Боянич, Ом Вон Сан.
Календарь в группе: «Мамелоди Сандаунз» (18.06), «Флуминенсе» (22.06), «Боруссия» Д (25.06).

Фото: Sayed Hassan/Getty Images
22 место

«Мамелоди Сандаунз», ЮАР

Стоимость состава — € 35,25 млн.
Главный тренер — Мигел Кардосо.
Главные звёзды — Лукас Рибейро, Икраам Райнерс, Марсело Альенде, Тебохо Мокоена, Ташрик Мэттьюз.
Календарь в группе: «Ульсан Хёндэ» (18.06), «Боруссия» Д (21.06), «Флуминенсе» (25.06).

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images
23 место

«Аль-Айн», ОАЭ

Стоимость состава — € 46,5 млн.
Главный тренер — Владимир Ивич.
Главные звёзды — Руй Патрисиу, Каку, Суфьян Рахими, Фабиу Кардозу, Коджо Лаба.
Календарь в группе: «Ювентус» (19.06), «Манчестер Сити» (23.06), «Видад» (26.06).

Фото: Anadolu Agency via Getty Images
24 место

«Видад», Марокко

Стоимость состава — € 18,3 млн.
Главный тренер — Мохамед Амин Бенхачем.
Главные звёзды — Джамал Харкасс, Эль-Мехди Бенабид, Хамза Сахи, Фахд Муфи, Кассиус Майлула.
Календарь в группе: «Манчестер Сити» (18.06), «Ювентус» (22.06), «Аль-Айн» (26.06).

Фото: Getty Images
25 место

«Аль-Хиляль», Саудовская Аравия

Стоимость состава — € 154,33 млн.
Главный тренер — Симоне Индзаги.
Главные звёзды — Рубен Невеш, Малком, Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу.
Календарь в группе: «Реал» Мадрид (18.06), «Ред Булл Зальцбург» (23.06), «Пачука» (27.06).

Фото: Oscar Fuentes/Jam Media/Getty Images
26 место

«Пачука», Мексика

Стоимость состава — € 55,95 млн.
Главный тренер — Хайме Лосано.
Главные звёзды — Уссама Идрисси, Саломон Рондон, Джон Кеннеди, Элиас Монтьель, Брайан Гонсалес.
Календарь в группе: «Ред Булл Зальцбург» (19.06), «Реал» Мадрид (22.06), «Аль-Хиляль» (27.06).

Фото: Adam Pretty/Getty Images
27 место

«Ред Булл Зальцбург», Австрия

Стоимость состава — € 175,5 млн.
Главный тренер — Томас Леч.
Главные звёзды — Оскар Глух, Жоан Гаду, Нене Доржеле, Мадс Бидструп, Самсон Байду.
Календарь в группе: «Пачука» (19.06), «Аль-Хиляль» (23.06), «Реал» Мадрид (27.06).

Фото: Joaquín Camiletti/Getty Images
28 место

«Бока Хуниорс», Аргентина

Стоимость состава — € 86,43 млн.
Главный тренер — Мигель Руссо.
Главные звёзды — Эдинсон Кавани, Андер Эррера, Агустин Маркесин, Кевин Сенон, Карлос Паласиос.
Календарь в группе: «Бенфика» (17.06), «Бавария» (21.06), «Окленд Сити» (24.06).

Фото: EPA/TASS
29 место

«Аль-Ахли» Каир, Египет

Стоимость состава — € 47,95 млн.
Главный тренер — Хосе Ривейро.
Главные звёзды — Махмуд Трезеге, Вессам Абу Али, Эмам Ашур, Зизо, Ашраф Беншарки.
Календарь в группе: «Интер» Майами (0:0, 15.06), «Палмейрас» (19.06), «Порту» (24.06).

Фото: Seattle Sounders FC/MLS via Getty Images
30 место

«Сиэтл Саундерс», США

Стоимость состава — € 51,75 млн.
Главный тренер — Бриан Шметцер.
Главные звёзды — Обед Варгас, Кристиан Рольдан, Альберт Русняк, Штефан Фрай, Нуу Толо.
Календарь в группе: «Ботафого» (16.06), «Атлетико» (20.06), «ПСЖ» (23.06).

Фото: Phil Walter/Getty Images
31 место

«Окленд Сити», Новая Зеландия

Стоимость состава — € 4,58 млн.
Главный тренер — Пол Поса.
Главные звёзды — Марио Илич, Натан Лобо, Адам Митчелл, Майер Биван, Жерсон Лагос.
Календарь в группе: «Бавария» (15.06), «Бенфика» (20.06), «Бока Хуниорс» (24.06).

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
32 место

«Бенфика», Португалия

Стоимость состава — € 363,5 млн.
Главный тренер — Бруну Лаже.
Главные звёзды — Анхель Ди Мария, Вангелис Павлидис, Альваро Каррерас, Томаш Араужу, Оркун Кёкчю.
Календарь в группе: «Бока Хуниорс» (17.06), «Окленд Сити» (20.06), «Бавария» (24.06).

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