«Спартаку» пора просыпаться на трансферном рынке. Одного Заболотного будет мало

Звонки. Главные трансферные новости (до неожиданно появившегося Антона Заболотного), которые окружают «Спартак» в первые две недели лета, связаны с мобильной связью. И с конкретными персонажами. Ещё в начале месяца появилась информация, что Деян Станкович названивает нападающему «Ростова» Николаю Комличенко и убеждает перейти в его команду. Сам футболист позже подтвердил факт разговора, но выбрал «Локомотив». Всё.

Дальше появился вариант с Антоном Заболотным. Да, неплохая альтернатива на скамейку. Тем более Станкович явно хотел себе большого форварда, который хорош в единоборствах. Антон тут не просто хорош – он лучший. В прошедшем сезоне, по данным Opta, выиграл 205 верховых единоборств. А это рекорд не просто сезона, но и вообще чемпионатов России (правда, с сезона-2017/2018, когда начали вести такую статистику).

Всё должно случиться: Эксклюзив Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак»

Однако в целом клуб скорее удивляет. Ведь зимой «Спартак» показал стране: мы – топ-клуб, который готов закупаться под решения любых задач. А сейчас, спустя несколько месяцев, этой ауры топовости мы не видим. Да, возможно, нужно время для пробуждения. Но ведь может оказаться слишком поздно. Всегда важно оценивать любую ситуацию в сравнении. Что делают конкуренты красно-белых прямо сейчас? Активно ведут свою деятельность. «Зенит» берёт Даку и ждёт Жерсона. «Краснодар» уже подписал двух новичков и наверняка сделает ещё пару шагов. «Локомотив» берёт Бакаева, Комличенко, Веру, и не факт, что это всё. «Динамо» подписало Карпина и уже аккумулирует слухи по тому же Сергееву. Плюс должен приехать Осипенко. ЦСКА – в аналогичном статусе со «Спартаком». Однако у армейцев есть хотя бы причина – отсутствие главного тренера.

У команды Станковича такой причины нет. О многом клуб даже позаботился заранее. Чтобы убрать все спекуляции, продлил контракт с Деяном сразу после 30-го тура. Следовательно – закупка должна идти под него и на как минимум среднесрочную перспективу. Но сейчас нет даже слухов о возможных новичках. И это пугает больше остального. Да, у ситуации может быть два объяснения. Первое – в «Спартаке» уверены, что нынешний состав способен бороться за два трофея. Зимой клуб и так вложил исторически много, однако получил провальную весну. Так и смысл вкладываться снова, если тренер пока не разобрался с нынешними? Нельзя исключать, что важнейшая цель – сохранить тех, кто есть. Сейчас ведь много говорят о возможном уходе Барко, который якобы хочет вернуться в Южную Америку (правда, в Бразилию). Чуть меньше – об Угальде, но и то, потому что он перестал забивать. Наверняка есть интерес к Мартинсу (агент сказал, что не факт, что игрок останется в клубе), Маркиньосу, но опять же, он не просачивается в прессу. Может, в том числе поэтому «Спартак» сейчас так осторожен. Просто предпочитает жить в режиме тишины. Чтобы сделка, если бы и случилась, была бы максимально непубличной.

Есть и второй вариант – в клубе так и не определились, кто и за что отвечает в трансферной работе. С одной стороны, есть Кахигао – спортивный директор, который должен вести все переговоры. С другой – Станкович, который в прошлые трансферные окна уже заводил в клуб своих бывших игроков, а сейчас звонил Комличенко. И какие вообще полномочия у Деяна? Может ли он сам выступать в качестве спортивного директора, предлагать и убеждать футболистов? Полагаю, сам он к такому готов. Вопрос только, как при таком раскладе будет чувствовать себя Кахигао.

Очевидно: усиление «Спартаку» всё равно потребуется. Особенно если закупятся топы. Славная сказка «Краснодара», который никого не купил зимой и взял чемпионство с 14 игроками, конечно, очаровательна. Однако объективно – повторить её кому-то будет очень сложно. Трофеи в большинстве своём выигрываются большими фамилиями и длинной скамейкой. Есть, конечно, исключения, но они не системны.

Фрэнсис Кахигао Фото: ФК «Спартак»

Так что Станкович точно не откажется, если клуб подпишет по одному игроку в каждую линию. Разве что с нападающими уже, пожалуй, хватит. Если подписаний не будет, то козыри уже в рукаве серба. Станет понятно, чем можно оправдать неудачи (если они появятся): пока все закупались, мы сохраняли имеющееся.

Как вам такой подход для топ-клуба? Хоть и уже через месяц всё может развернуться.