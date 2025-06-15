Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»

Знакомимся с Фабио Челестини. Он, как и Абаскаль, переезжает в Россию из «Базеля» — но добился с ним гораздо большего.

После переезда Марко Николича в Грецию вокруг имени нового главного тренера ЦСКА крутится множество слухов. Но теперь, похоже, они прекратятся. По нашей информации, армейцы договорились с 49-летним швейцарцем Фабио Челестини. Один из ключевых руководителей клуба Евгений Шевелёв находится в Европе и завершает сделку. Контракт подпишут в течение ближайших двух дней.

Челестини повторяет путь Гильермо Абаскаля, после «Базеля» перебираясь в Москву. Правда, есть нюанс: Фабио поработал со швейцарским грандом гораздо эффективнее. Знакомимся с ним подробнее.

Команду Челестини дважды громил ЦСКА. Но перед этим она удивила «Локо»

Болельщики со стажем, возможно, помнят Челестини по чемпионатам Франции и Испании нулевых: и там, и там он суммарно провёл свыше 100 матчей — за «Марсель» с «Труа» и за «Хетафе» с «Леванте». С марсельцами Фабио доходил до финала Кубка УЕФА — 2003/2004, то есть за год до триумфа ЦСКА. Но уступил там «Валенсии». Ещё будущий армейский тренер отметился на Евро-2004, где играл с Хорватией и Англией. Всего за сборную Швейцарии у бывшего опорника 35 выходов на поле.

Случались и пересечения с Россией. С нашей национальной командой Фабио встречался дважды в отборочном этапе как раз Евро-2004: в Базеле соперники устроились на 2:2, а на «Локомотиве» россияне добились разгрома 4:1. Однако первое место в группе всё равно заняла Швейцария, так что России пришлось проходить в стыках Уэльс. Передаём пламенный привет Вадиму Евсееву!

Фабио Челестини — футболист Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

С ЦСКА Челлестини тоже играл. Его «Лозанна» угодила с армейцами в одну группу Лиги Европы — 2010/2011, и те добились двух разгромов (3:0 на выезде, 5:1 — дома). А попал швейцарский клуб туда после квалификации, где сенсационно прошёл «Локомотив» в серии пенальти (дважды по 1:1, 4:3 пен.). Тогда подходы к «точке» не реализовали Майкон и Роман Шишкин.

Челестини принёс швейцарскому середняку первый трофей за 29 лет. Провалы тоже бывали

Завершив игровую карьеру, Челестини с 2011-го по 2013-й трудился спортивным директором в «Ренане» из футбольного швейцарского подземелья, а потом стал помощником Бернда Шустера в «Малаге». Под его руководством Фабио отбегал 85 матчей в Ла Лиге. Молодому тренеру хватило года, чтобы созреть для самостоятельной работы. Он принял скромную итальянскую «Террачину» из Серии D. Получилось не слишком успешно: швейцарец покинул команду в январе, имея в багаже три победы и по пять ничьих с поражениями.

Уже без Челестини «Террачина» заняла предпоследнее место в подгруппе. А он тем временем устроился в родную «Лозанну», которую пришлось подхватывать вслед за неудачным этапом некогда бомбардира «Милана» Марко Симоне. Она тогда играла во Второй лиге. Фабио вывел её в Первую и стал там девятым, но в сезоне-2017/2018 вчистую провалил отрезок с февраля по апрель: семь поражений, три ничьих и лишь одна победа заставили прервать трёхлетний союз.

«Лозанна» убрала Челестини, тем не менее с последней строчки не выкарабкалась. Зато сам Фабио подождал полгода и ушёл на повышение в «Лугано». Угадаете, кого он там заменил? Гильермо Абаскаля! Испанец оставил клуб на шестом месте. С Челестини же удалось выхватить бронзу. Правда, нельзя не уточнить, что третью и восьмую строчки тогда разделили всего-то три очка. Но факт есть факт.

А также то, что 12 туров сезона-2019/2020 привели «Лугано» промежуточному девятому месту. В Кубке Швейцарии случился позорный вылет от той же «Лозанны» (0:3). В Лиге Европы швейцарцев обыграли «Мальмё» и «Копенгаген». Фабио всего этого не простили.

Фабио Челестини в «Лугано» Фото: Robert Hradil/Getty Images

Что ж, не беда, в январе его пригласил «Люцерн». Он тогда опережал зону вылета на восемь очков. В результате удалось оторваться на 19. Год спустя к Челестини пришёл и первый титул: «Люцерн» прежде брал трофей в далёком 1992-м, а тут в 2021-м взял и удачно прошёлся по сетке Кубка Швейцарии, переборов в финале «Санкт-Галлен».

Дальше тем не менее история с «Лугано» повторилась: «Люцерн» с победным похмельем рухнул на 10-е место к 14-му туру и указал Челестини на дверь. Фабио отдыхал год. Если судить по его результатам в «Сьоне», куда он устроился позже, мог бы и дольше: две ничьих, четыре поражения, разница мячей 6:14, до свидания.

Челестини вернул величие «Базелю» и Шакири

Несмотря на последние неудачи, Челестини не раз показывал себя кризис-менеджером. Видимо, это в октябре 2023-го и повлияло на зов «Базеля». Можете представить его на последнем месте в чемпионате? Именно там он и находился с двумя победами за 12 туров!

Фабио поднял одну из самых титулованных команд Швейцарии на седьмую строчку, чтобы затем вспорхнуть на первую! Дебютную с 2017 года! Ещё и с «золотым» дублем. Хотя в начале сезона местные СМИ обвиняли тренера в «потерянной» раздевалке, а чуть ранее он лишился двух лидеров: по € 14 млн отдали «Челси» за Ренату Вейгу и «Вильярреал» — за Тьерно Барри. Главное, что вернулся Шердан Шакири.

Фабио Челестини и Шердан Шакири Фото: Zuma/TASS

Челестини воскресил карьеру экс-футболиста «Баварии», «Интера» и «Ливерпуля». Да так, что тот в 33 года выдал космические 21+22 в 39 встречах. Среди всех игроков европейских лиг старше 30 лет круче показатель только у Мохамеда Салаха. Абсолютная величина. Спасибо тренеру, который освободил Шакири от оборонительных обязанностей и сделал «десяткой».

При этом Фабио доверял молодым: в топ-10 по сыгранным минутам попали 21-летние Антон Каде, Йонас Аджетей и Леон Авдуллаху, 22-летние Бени Траоре и Юсафат Мендес, 23-летний Адриан Баришич, 25-летний Лео Леруа. Матвею Кисляку, Кириллу Глебову и другим армейским талантам эта новость явно понравится.

Челестини довёл до блеска атакующую схему 4-2-3-1. Но не нужно считать его консерватором: расстановкой с тремя защитниками Фабио тоже не пренебрегал. Бывало, «Базель» в трёх матчах кряду отгружал соперникам по пять мячей, поставив национальный рекорд. Всего же команда забила 91 гол в 38 встречах Суперлиги. То есть в среднем оформляла по 2,4.

Будущий тренер ЦСКА свободно владеет английским, испанским, итальянским, французским и немецким языками. Вполне вероятно, скоро услышим его интервью и на русском.

Челестини, как писали в швейцарских СМИ, хотели сохранить. Да вот сам он решил уйти на пике, чтобы дождаться вариантов поинтереснее. Знаете, что самое забавное? По сведениям Ивана Карпова, Фабио отказал… греческому АЕКу. Тому самому, который потом переманил Марко Николича. Может, оно и к лучшему?