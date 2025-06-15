Зато у турнира уже есть герои. И это – вратари.

Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!

Стартовал клубный чемпионат мира! В матче открытия встретились «Интер Майами» и «Аль-Ахли». «Интер» квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона MLS, а клуб из Египта — как победитель африканской ЛЧ. Для египтян это уже десятый клубный ЧМ. На последнем они завоевали третье место. Однако это был совсем другой турнир — команд было всего семь, а из Европы — только одна.

У «Интера» нет такого опыта выступлений на турнире, но за него играют топ-звёзды — Месси, Суарес и Бускетс. Поэтому именно «Интер» подходил к игре в статусе фаворита. К тому же матч открытия прошёл на их домашнем «Hard Rock Stadium» в Майами.

«Аль-Ахли» заявил о себе с первых минут — на медленные позиционные атаки от «Интера» египетская команда отвечала намного более опасными контратаками. На 8-й минуте Эмам Ашур выскочил один на один с вратарём Устари, но пробил прямо в него. «Аль-Ахли» постоянно врывался в штрафную, зарабатывал стандарты, а «Интер» отвечал лишь неточными дальними ударами.

Тренер «Аль-Ахли» Хосе Ривьеро успел поработать в разных чемпионатах и поднабрался опыта. В этом матче Ривьеро решил сделать ставку на физику и не прогадал. В первом тайме футболисты «Аль-Ахли» просто перебегали возрастных футболистов «Майами», а также были значительно успешнее в единоборствах.

На 33-й минуте «Аль-Ахли» провёл очень опасный угловой. Дебютант команды

Ахмед Сайед навесил в район вратарской на Ашрафа Дари, который плотно пробил в створ ворот — Устари с трудом среагировал и спас команду от гола. Под конец тайма «Аль-Ахли» вообще заработал пенальти. Сайеда уже много раз сбивали с ног, а на этот раз сбили прямо в районе одиннадцатиметровой отметки. К мячу подошёл многолетний лидер «Аль-Ахли» Трезеге (не путать с французским однофамильцем), но и его удар тоже парировал Устари. «Мы всё ещё живы благодаря ему», — сказал про своего вратаря Хавьер Маскерано в перерыве.

По статистике xG (ожидаемые забитые мячи) к конце первого тайма: 1,89 у «Аль-Ахли» против 0,06 у «Интера». По ударам в створ — 6 против 1. С такой статистикой ничья по итогам первого тайма — настоящее чудо для «Интера».

Устари спас «Интер» из Майами Фото: Sandra Montanez/Getty Images

Во второй половине встречи египетская сила наконец ослабла, и «Интер» стал чувствовать себя комфортнее. На 57-й минуте Месси пробил из-за штрафной и первый раз попал в створ — удар оказался несложным для вратаря. Затем Месси стянул на себя защитников и выдал пас в штрафную на оказавшегося в одиночестве Марсело Вейгандта, но тот пробил выше ворот.

Вейгандт вышел на поле во втором тайме, и это стало удачным решением. С ним атаки «Интера» стали развиваться значительно быстрее. Однако основная опасность исходила от Месси. На 65-й минуте Лео заработал очередной штрафной и сильно пробил низом — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Казалось, что именно Месси добьётся первого гола для своей команды уже в ближайшие минуты.

На 85-й минуте Месси навесил с левого фланга на Фафа, который классно пробил с отскоком от газона, но вратарь Эль-Шенави сумел достать мяч прямо из-под перекладины. На последней, 95-й минуте Эль-Шенави вновь вытащил мяч — уже из левой девятки. Это Месси умудрился закрутить мяч с правого фланга. Можно сказать, что вратарь «Аль-Ахли» стал таким же героем матча, как и вратарь «Интера» Оскар Устари. Именно благодаря им игра закончилась со счётом 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, матч открытия порадовал качественным футболом и обилием опасных моментов. Месси в отличной форме, а «Аль-Ахли» может стать открытием всего турнира. В следующем матче египетская команда сыграет с «Палмейрасом», и можно смело заявить, что им по силам добиться победы. Ну а «Интер» ждёт непростая встреча с «Порту».