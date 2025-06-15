«Месси без прежней скорости, но гениальность на уровне». Лео хвалят за старт на клубном ЧМ

В США стартовал клубный чемпионат мира — первый в новом формате. В первом матче мы так и не увидели голов, поскольку «Аль-Ахли» и «Интер Майами» сгоняли нулевую ничью. Впрочем, это тот случай, когда итоговый счёт не отражает того, что происходило на поле. Мировые СМИ подчеркнули, что встреча получилась довольно бодрой. А основное внимание было приковано к нападающему американского клуба Лионелю Месси.

The Athletic: «Месси был близок к голу в матче»

«Месси применил немного магии, когда бил со штрафного. Весь футбольный мир замер в ожидании, а капитан сборной Аргентины обвёл стенку и попал в сетку. По стадиону в Майами пронёсся рёв, но всё было напрасно. Мяч попал в сетку с внешней стороны. Лео сделал всё, что было в его силах, чтобы принести «Интер Майами» победу.

В одном моменте Месси даже оборонялся на позиции флангового защитника и остановил контратаку «Аль-Ахли». Возможно, Лео спас сам себя, когда попросил замену в концовке матча отбора ЧМ-2026 с Колумбией. Месси не был столь активен или энергичен, как во встрече за сборную. Скорее всего, аргентинец понимает, что ему придётся тащить ограниченный состав на международном турнире. Ничья в матче с таким соперником — зловещее начало для американского клуба. Лучшим футболистом встречи стал аргентинец, но это был не Месси. Сейвы вратаря Устари, включая отражённый пенальти, украли зрелище в виде голов».

Miami Herald: «Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Аль-Ахли» на глазах у 60 927 болельщиков»

«Египетская команда доминировала в первой половине. Только надёжная игра возрастного вратаря Устари сохранила нули на табло. «Аль-Ахли» нанёс шесть ударов в створ до перерыва, и голкипер справился с каждым из них. Самый впечатляющий сейв состоялся, когда Устари отразил пенальти. Месси упал на 35-й минуте — похоже, повредил правое колено. Весь стадион затих, когда футболисты «Интер Майами» окружили аргентинца, а тот морщился от боли. Но Лео поднялся и продолжил встречу.

Во второй половине Месси, как казалось, идеально исполнил штрафной. Весь стадион зашумел, однако мяч прошёл в сантиметрах от цели. Совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, недавно получившего рыцарское звание в Англии, наградили аплодисментами, когда показали на большом экране. Несмотря на состав, включающий Месси, «Интер Майами» считается одним из аутсайдеров группы».

Оскар Устари отлично проявил себя в первом матче на клубном ЧМ Фото: Carl Kafka/Getty Images

Ole: «Было близко: как Месси сыграл в дебютном матче на клубном чемпионате мира»

«Весь стадион, казалось, следил за одной фигурой на поле. Как будто мир ждал следующего трюка от фокусника. За каждым движением Месси наблюдали со смесью надежды, уважения и волнения. Но на этот раз сценарий оказался более запутанным, а роль Лео не была такой славной. Дебют Месси на клубном ЧМ превратился в борьбу за свободное пространство в условиях высокой плотности.

С первых минут за Лео персонально следил соперник, который следовал, как надоедливая тень. Единственная миссия защитника Аттии — мешать Месси. В первом тайме 10-й номер «Интер Майами» получил два неприятных удара, когда пытался вырваться из этих тисков. Несмотря на это, аргентинец пару раз неплохо показал себя в атаке. Однако больше всего удивило другое. Месси не раз приходилось отрабатывать в обороне и даже брать на себя функции флангового защитника. Это, скорее, самопожертвование со стороны Месси, а не стратегия. Подобные моменты подчёркивают хрупкость «Интер Майами» в организации игры.

Влияние Лео было гораздо более заметным после перерыва. От него исходило много остроты. Пару раз Месси был близок к голу, но мяч так и не зашёл в ворота. Лео продемонстрировал преданность делу, мастерство и самообладание в непростой ситуации. Однако ясно, что, если «Интер Майами» мечтает о серьёзном результате, недостаточно ждать, что Месси всё сделает сам. Бесполезно, когда в твоём составе лучшие, если ты не знаешь, как их поддержать».

Marca: «Устари спас «Интер Майами», а Месси остался без победы в первом матче на клубном ЧМ»

«Первый матч клубного чемпионата мира завершился без голов, однако было интересно. Устари отразил пенальти, а Месси так и не забил. «Интер Майами» остался без победы, которую не заслужил по итогам первого тайма, но абсолютно заслужил по итогам второй половины. За Месси всегда интересно наблюдать, несмотря на его возраст. Если посмотреть на счёт, кажется, что было очень скучно. Однако это совсем не так.

До перерыва «Аль-Ахли» был гораздо лучше. Египетский клуб создал несколько моментов и не реализовал пенальти. Месси было нелегко. Видимо, Маскерано серьёзно поговорил с командой в перерыве. Во второй половине «Интер» смотрелся гораздо интереснее. У Месси уже нет прежней скорости, но его гениальность остаётся на прежнем уровне. В концовке американский клуб мог несколько раз забивать, однако зрители так и не увидели голов».

TyC Sports: «Жёсткий удар по Месси, который напугал всех в первом матче клубного ЧМ»

«Ашраф Дари выбил мяч и всадил шипы в правое колено Месси. Лео лежал какое-то время на газоне, но судья не зафиксировал фол. Этот удар со стороны футболиста «Аль-Ахли» напугал всех. Месси показал арбитру, как пострадала его нога. Арбитр не увидел фола, и VAR не вмешался. Главным героем в составе «Интер Майами» стал вратарь Устари. В первой половине он несколько раз остановил атаку «Аль-Ахли» и отразил удар с 11-метровой отметки».