Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Клубный чемпионат мира — 2025: участники — представление клубов не из Европы, шансы на победу, звёзды, тренеры команд

Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ
Анатолий Романов
Кто бросает вызов Европе на КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии
Рассказываем о неевропейских командах, выступающих на клубном чемпионате мира.

Стартовал клубный чемпионат мира. Этот турнир привлекает новым форматом с 32 участниками и большим количеством топов. Разумеется, фавориты – европейские команды, которые мы хорошо знаем прежде всего по Лиге чемпионов. А что представляют собой клубы других конфедераций и какие у них шансы на победу в КЧМ-2025? Главная информация о каждом из 20 – в этом тексте.

А тут всё, что нужно знать о самом турнире:
Клубный ЧМ стартует уже ночью! Кто и когда играет? И сколько денег получат команды?
Клубный ЧМ стартует уже ночью! Кто и когда играет? И сколько денег получат команды?

«Окленд Сити» (Новая Зеландия)

«Окленд Сити»

«Окленд Сити»

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 0,1%

Соперники по группе: «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 4,58 млн

«Окленд Сити» – карлик среди гигантов. У клуба из Новой Зеландии самый дешёвый состав, причём сумма, в которую оцениваются все игроки команды, в три с лишним раза меньше, чем у занимающего предпоследнее место по этому показателю «Ульсан Хёндэ». Попал на КЧМ «Окленд Сити» как лучшая по рейтингу команда из победителей Лиги чемпионов Океании за последние четыре года. Впрочем, с 2022-го по 2025-й только новозеландцы и выигрывали этот турнир. Так что явно доминируют в своём регионе.

Даже в чемпионате страны «Окленд Сити» сложнее – только два золота за последние четыре сезона. А всего в истории клуба 10 чемпионских титулов. Возглавляет «Окленд Сити» 63-летний Пол Поза, причём в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В заявке лучшей команды Океании всего восемь легионеров и ни одного игрока сборных. Самые дорогие футболисты – опорный полузащитник Марио Илич и левый защитник Натан Лобо (оба оцениваются в € 275 тыс.), а также лучший бомбардир «Окленд Сити» 28-летний нападающий Майер Биван (€ 250 тыс.), сыгравший на пике карьеры шесть матчей за национальную команду.

«Аль-Айн» (ОАЭ)

«Аль-Айн»

«Аль-Айн»

Фото: ФК «Аль-Айн»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 5,1%

Соперники по группе: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Видад»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 46,49 млн

Команда из ОАЭ завоевала путёвку на КЧМ, победив в азиатской Лиге чемпионов год назад. Тогда «Аль-Айн» прервал рекордную для мирового футбола победную серию «Аль-Хиляля», выиграв в полуфинале. А до того в четвертьфинале выкинул из турнира «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Правда, в розыгрыше сезона-2024/2025 «Аль-Айн» не сумел защитить трофей – не вышел даже в плей-офф, сенсационно финишировав последним на групповом этапе. Да и в чемпионате ОАЭ команда занимает пока лишь пятое место. А ведь речь идёт о самом титулованном клубе страны – 14-кратном чемпионе.

С февраля «Аль-Айн» возглавляет экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич. При нём у команды шесть побед, три ничьих и четыре поражения. Но сейчас идёт семиматчевая беспроигрышная серия, так что серб исправляет ситуацию. Главная звезда и самый дорогой игрок – лучший бомбардир предыдущей успешной Лиги чемпионов Суфьян Рахими. Марокканский вингер стоит € 7 млн. Пару недель назад из «Аталанты» перешёл известный португальский вратарь Руй Патрисиу. Всего в команде 19 легионеров, включая пятерых аргентинцев, и 13 действующих игроков сборных.

«Видад» (Марокко)

«Видад»

«Видад»

Фото: ФК «Видад»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 10,3%

Соперники по группе: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Аль-Айн»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 18,29 млн

Марокканский клуб оказался на КЧМ благодаря победе в африканской Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Всего же «Видад» трижды выигрывал главный клубный турнир континента и 22 раза становился чемпионом страны. Команда из Касабланки – самая титулованная в Марокко. Правда, не брала золото с того самого сезона-2021/2022. Нынешний чемпионат завершила только на третьем месте, отстав на 16 очков от «Беркана».

С апреля «Видад» возглавляет местный специалист Мохамед Бенхачем. Тогда был отправлен в отставку прежний тренер из ЮАР. У Бенхачема каких-либо достижений нет. В составе марокканского клуба 13 легионеров и пять футболистов сборных. Самый дорогой игрок оценивается всего в € 1,4 млн – это защитник-капитан Джамал Харкасс. В июне новичком «Видада» стал 38-летний экс-вингер ПСВ и «Уотфорда» Нордин Амрабат. Ещё стоит выделить лучшего бомбардира команды – 30-летнего вингера Мохамеда Райхи, родившегося в Нидерландах и также прошедшего через ПСВ.

«Ботафого» (Бразилия)

«Ботафого»

«Ботафого»

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 15,6%

Соперники по группе: «ПСЖ», «Атлетико», «Сиэтл Саундерс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 163,2 млн

«Ботафого» – действующий чемпион Бразилии и победитель Кубка Либертадорес (южноамериканского аналога Лиги чемпионов). «Золотой» сезон-2024 стал лучшим в истории клуба. До этого команда из Рио-де-Жанейро всего дважды брала чемпионский титул. А в Кубке Либертадорес вообще никогда не выигрывала трофей. Правда, зимой «Ботафого» остался без главных творцов своего успеха. Португальский тренер Артур Жорже уехал на заработки в Катар, а вингер Луис Энрике – в «Зенит».

Старт сезона-2025 не удался. Были проиграны Суперкубки Бразилии и Южной Америки. В этом году в команде сменились уже два тренера, а сейчас «Ботафого» возглавляет другой португалец – Ренату Пайва. Его единственное достижение в карьере – золото чемпионата Эквадора в 2021-м. Сейчас «Ботафого» на восьмом месте в Серии А. Но в составе хватает классных игроков. Самый дорогой – форвард сборной Бразилии Игор Жезус (€ 15 млн), которого ждут в «Ноттингем Форест». Бывшего защитника «МЮ» Алекса Теллеса тоже представлять не нужно. Есть и бывшие легионеры РПЛ – Артур («Зенит»), Кайо («Краснодар») и Баштуш («Ростов»). В бразильском клубе четыре сборника и аж девять легионеров.

«Сиэтл Саундерс» (США)

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс»

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 19,1%

Соперники по группе: «ПСЖ», «Атлетико», «Ботафого»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 51,75 млн

Не самый распиаренный клуб из МЛС попал на КЧМ за счёт того, что выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2022 году. Это главное достижение в истории «Сиэтл Саундерс». Ещё среди крупнейших успехов команды – два чемпионских титула в МЛС, выигранных в плей-офф в 2016-м и 2019-м. В нынешнем сезоне «Сиэтл» занимает шестое место в Западной конференции и 14-е – в общем зачёте. Возглавляет «Саундерс» взявший все три вышеуказанных трофея Бриан Шметцер, который тренирует команду с 2016-го.

В заявке американского клуба присутствуют 12 легионеров и четыре действующих игрока сборных. Самого дорогого футболиста клуба зовут… Обед. А фамилия – Варгас. 19-летний мексиканский полузащитник оценивается в € 6 млн и уже дебютировал за национальную команду. Лучший бомбардира «Сиэтла» Альберт Руснак в своё время сыграл 37 встреч за сборную Словакии. Если будете смотреть матчи «Саундерс», обратите внимание и на 26-летнего вратаря Эндрю Томаса. Это обладатель паспорта РФ! Его мать Светлана – из России, а отец – американец.

Экс-игроки РПЛ на клубном чемпионате мира:
Кто из бывших футболистов РПЛ сыграет на клубном ЧМ. В списке — 19 человек!
Кто из бывших футболистов РПЛ сыграет на клубном ЧМ. В списке — 19 человек!

«Урава Ред Даймондс» (Япония)

«Урава Ред Даймондс»

«Урава Ред Даймондс»

Фото: Hiroki Watanabe/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 19,8%

Соперники по группе: «Интер», «Ривер Плейт», «Монтеррей»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 19,85 млн

Японский клуб стал участником клубного чемпионата мира, выиграв азиатскую Лигу чемпионов в мае 2023-го. Всего же у «Урава Ред Даймондс» три победы в этом турнире. А чемпионом страны команда становилась пять раз. В нынешнем чемпионате, проходящем по системе «весна-осень», занимает третье место и отстаёт на шесть очков от лидера. Главный тренер – поляк Мацей Скоржа, под руководством которого «Урава Ред Даймонд» и взяла азиатскую ЛЧ два года назад. После успеха он уходил из клуба, чтобы побыть с семьёй, но в 2024-м вернулся. Он также четыре раза побеждал в польской лиге.

В «Урава Ред Даймондс» только пять легионеров и ни одного игрока, который вызывался бы в сборную своей страны. Лидирует по стоимости опорный полузащитник Самуэль Густафссон. 30-летний швед оценивается всего в € 2,3 млн. Есть в заявке ещё три бразильца и один норвежец, однако это малоизвестные футболисты. Лучший бомбардир – 28-летний вингер Рёма Ватанаби, прошедший через академию немецкого «Ингольштадта».

«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея)

«Ульсан Хёндэ»

«Ульсан Хёндэ»

Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 20,8%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 14,9 млн

Представитель Южной Кореи был включён в список участников КЧМ как команда с лучшим рейтингом в азиатской конфедерации за четыре года. «Ульсан Хёндэ» – пятикратный чемпион страны, причём завоевал титул в последние три сезона. Кроме того, этот клуб дважды побеждал в азиатской Лиге чемпионов (2012, 2020). А вот в нынешнем сезоне «Ульсан Хёндэ» занимает пока только третье место в чемпионате Южной Кореи: отставание от лидера составляет девять очков. Главный тренер – кореец Ким Пан-Гон, с которым взяли золото в 2024-м.

В составе «Ульсан Хёндэ» семь легионеров и четыре игрока сборных. По стоимости на фоне остальных выделяется лучший бомбардир команды Эрик Фариас. Но даже этот 28-летний бразильский нападающий оценивается в скромную сумму – € 1,5 млн. Среди иностранцев клуба есть даже вингер из Грузии Георгий Арабидзе. В 2021 году он провёл четыре матча за «Ротор» в РПЛ. В молодости Арабидзе называли «грузинским Месси», а ещё сравнивали с легендарным румыном Георге Хаджи. Тем не менее звездой Георгий не стал, всего четыре раза сыграл за сборную и не ездил на Евро-2024.

«Эсперанс» (Тунис)

«Эсперанс»

«Эсперанс»

Фото: ФК «Эсперанс»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 20,9%

Соперники по группе: «Челси», «Фламенго», «Лос-Анджелес»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 20,35 млн

Для «Эсперанса» двери на КЧМ открылись благодаря тому, что эта команда стала лучшей по рейтингу африканской конфедерации футбола за последние четыре года. Клуб из Туниса (как страны, так и города) – настоящий гранд местного футбола. Выигрывал чемпионат 34 раза! За последние восемь сезонов взял семь титулов, допустив осечку только в 2023-м. Такой тунисский «Зенит». Правда, и в африканской Лиге чемпионов побеждал четыре раза. Тренирует «Эсперанс» бывший полузащитник национальной команды Махер Канзари, которого назначили в марте. Это его третий приход в клуб. Он сделал «золотой» дубль, завоевав в июне ещё и Кубок Туниса.

У «Эсперанса» 12 легионеров и 10 игроков сборных разных стран. Присутствуют два бразильца, один из которых – лучший бомбардир команды Ян Сассе. Этот вингер оценивается в € 1,8 млн, он самый дорогой игрок в составе клуба из Туниса. Почти столько же стоит полузащитник сборной Алжира Юсеф Белайли (€ 1,7 млн). Это легионер с опытом выступлений в чемпионате Франции за «Брест» и «Аяччо».

«Пачука» (Мексика)

«Пачука»

«Пачука»

Фото: ФК «Пачука»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 21,2%

Соперники по группе: «Реал», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хиляль»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 55,95 млн

«Пачука» стала обладателем Кубка (Лиги) чемпионов КОНКАКАФ в 2024-м и по этой причине получила путёвку на КЧМ. Эта была шестая победа в главном клубном турнире региона для мексиканского клуба. И первая – спустя семь лет. Кроме того, у «Пачуки» семь чемпионских титулов, завоёванных в Апертурах и Клаусурах. Возглавляет команду Хайме Лосано, который в 2000-х провёл более трёх десятков матчей за национальную команду на позиции полузащитника. На Олимпиаде-2020 мексиканская сборная взяла с этим тренером бронзу.

В нынешнем году «Пачука» финишировала в Клаусуре только восьмой. С трудом пролезла в плей-офф, где вылетела уже в четвертьфинале. В заявке команды девять легионеров и четыре сборника. Дороже остальных стоят марокканский вингер Уссама Идрисси, которого мы помним по игре в Нидерландах за АЗ, «Аякс» и «Фейеноорд», и бразильский форвард Джон Кеннеди. Оба оцениваются в € 7 млн. Но самая интересная для нас фигура – экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон. В свои 35 лет он всё ещё достаточно хорош, забил больше всех в «Пачуке» – 16 голов.

«Бока Хуниорс» (Аргентина)

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс»

Фото: Joaquín Camiletti/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 25%

Соперники по группе: «Бавария», «Бенфика», «Окленд Сити»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 86,43 млн

Аргентинскому гранду помог попасть на КЧМ лучший наряду с его вечным соперником «Ривер Плейт» рейтинг в южноамериканской конфедерации за четыре года. «Бока Хуниорс» 35 раз выигрывала титул в своей стране и по количеству побед находится на втором месте. Однако последнее на сегодняшний день золото было завоёвано ещё в 2022-м. В нынешнем сезоне команда из Буэнос-Айреса заняла второе место в своей группе Апертуры, а в плей-офф выбыла в четвертьфинале. В Кубке Либертадорес у «Боки» шесть трофеев.

Главный тренер команды – 69-летний Мигель Анхель Руссо, с которым брали последний Кубок Либертадорес в 2007 году. Настоящий ветеран в этой профессии. Его карьера длится уже 36 (!) лет. В «Боку» он приходил трижды, а в последний раз Руссо назначили две недели назад. Так что времени на то, чтобы поставить свой футбол, у Мигеля Анхеля немного. В заявке клуба – девять легионеров и шесть игроков сборных. Есть люди с громкими именами: поигравший в России и за «МЮ» Маркос Рохо, ещё три бывших манкунианца Серхио Ромеро, Андер Эррера и Эдинсон Кавани. Лидирует же по стоимости более молодой футболист – 23-летний вингер Кевин Зенон (€ 9 млн). В списке снайперов «Боки» на первом месте уругвайский нападающий Мигель Мерентьель.

Пройдите тест перед турниром!
Месси против топов, титул Сафонова и прощание Модрича. Как хорошо вы готовы к клубному ЧМ?
Тест
Месси против топов, титул Сафонова и прощание Модрича. Как хорошо вы готовы к клубному ЧМ?

«Лос-Анджелес» (США)

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес»

Фото: ФК «Лос-Анджелес»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 33,9%

Соперники по группе: «Челси», «Фламенго», «Эсперанс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 45,98 млн

У «Лос-Анджелеса» был самый нестандартный путь на КЧМ. Изначально в список участников попал мексиканский «Леон» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2023-м. Но этот клуб исключили, так как у него общий владелец с «Пачукой». В результате «Лос-Анджелес» как финалист той Лиги чемпионов получил право сыграть в стыках с «Америкой» из Мексики и победил со счётом 2:1. Вообще, в истории американской команды было два финала ЛЧ КОНКАКАФ, а чемпионский титул в МЛС она брала один раз в 2022-м. В нынешнем сезоне занимает пятое место в Западной конференции и 13-е – в общем зачёте.

Главный тренер – экс-игрок сборной США Стив Черундоло, который возглавляет «Лос-Анджелес» с января 2022-го и выигрывал МЛС. В заявке клуба 18 легионеров и четыре футболиста национальных команд. Есть настоящие звёзды, правда, вчерашнего дня – вратарь Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру. А самый дорогой игрок – габонский вингер Дени Буанга, оцениваемый в € 8 млн. Он же лучший бомбардир с 11 голами. Для сравнения, Жиру забил всего три мяча.

«Монтеррей» (Мексика)

«Монтеррей»

«Монтеррей»

Фото: Sergio Mejia/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 36,6%

Соперники по группе: «Интер», «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 71,5 млн

Этот мексиканский клуб выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ ещё в 2021 году и тем самым забронировал себе место на КЧМ. Всего же у «Монтеррея» пять побед в главном клубном турнире региона. Интересно, что и чемпионских титулов в Мексике – столько же. В последний раз команда стала сильнейшей достаточно давно, в Апертуре сезона-2019. А в нынешнем сезоне «Монтеррей» занял седьмое место в Клаусуре. После чего вылетел в четвертьфинале.

Главный тренер – испанец Доменек Торрент, который много лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». В 2018 году этот специалист решил раскручивать самостоятельную карьеру, но пока ничего не выиграл. «Монтеррей» он принял только в мае. В команде – девять легионеров и шесть футболистов разных сборных. Сразу четверо стоят € 6 млн. Испанец Серхио Каналес и аргентинец Лукас Окампос хорошо известны в Европе. Колумбийский хавбек Нельсон Деосса и мексиканский нападающий Херман Бертераме – меньше. Но именно последний – лучший бомбардир «Монтеррея». Однако самая яркая звезда клуба, конечно же, 39-летний экс-защитник «Реала» Серхио Рамос. Есть в составе и ещё один довольно известный испанец – Оливер Торрес.

«Флуминенсе» (Бразилия)

«Флуминенсе»

«Флуминенсе»

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 39,4%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Ульсан Хёндэ», «Мамелоди Сандаунс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 82,65 млн

«Флуминенсе» путёвка на КЧМ досталась после победы в Кубке Либертадорес – 2023. Тогда бразильская команда выиграла трофей во главе с капитаном Нино, нынешним защитником «Зенита». Это единственный Кубок Либертадорес в истории популярного клуба из Рио-де-Жанейро. А чемпионом Бразилии «Флуминенсе» становился четыре раза. В нынешнем сезоне команда находится на шестом месте – в четырёх очках от лидера лиги и своего принципиального соперника «Фламенго».

Возглавляет «Флуминенсе» известный местный специалист Ренато Гаушо. Забавно, что это уже шестой его заход в команду – вот как часто меняются тренеры в Бразилии! В паузах между работами с «Флу» Ренато Гаушо успел и в «Гремио» четыре раза зайти, и «Фламенго» однажды принять. Кстати, с «Гремио» он побеждал в Кубке Либертадорес. Сейчас под его руководством в команде из Рио-де-Жанейро тренируются в числе прочих 10 легионеров и шесть игроков сборных. Самый дорогой – колумбийский вингер Джон Арьяс (€ 17 млн). Вернул и «Флу» своего звёздного ветерана – 40-летнего экс-защитника московского «Динамо» Тьяго Силву. Зажигает в клубе также ещё один «старичок»: 37-летний аргентинский нападающий Херман Кано – лучший снайпер.

«Аль-Ахли» (Египет)

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли»

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 41,1%

Соперники по группе: «Порту», «Палмейрас», «Интер Майами»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 47,95 млн

Египетский гранд трижды выигрывал африканскую Лигу чемпионов за четыре сезона с 2021 по 2024 год. Успехи в международных соревнованиях дали возможность «Аль-Ахли» побороться за победу и на КЧМ. Вообще, этот клуб привык к трофеям. Африканскую ЛЧ он брал 12 раз, а чемпионом Египта становился 45 раз. Никто другой в стране и близко не подобрался к такой отметке. Последние три года «Аль-Ахли» празднует завоевание золотых медалей.

Тренирует команду испанец Хосе Ривейро. В его карьере случился удивительный поворот. Ривейро семь лет работал в Финляндии, причём поначалу даже не главным, а потом транзитом через Южную Африку попал в «Аль-Ахли». Чем-то привлёк египтян, хотя похвастаться большим количеством трофеев не может. У «Аль-Ахли» девять легионеров и 16 игроков сборных. Самый дорогой – экс-форвард «Астон Виллы» Махмуд Хассан, известный под прозвищем Трезеге (€ 5 млн). Есть и футболист, принадлежащий клубу РПЛ. За египтян выступает на правах аренды из «Сочи» марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах. Лучший бомбардир у «Аль-Ахли» – полузащитник Эмам Ашур.

«Интер Майами» (США)

«Интер Майами»

«Интер Майами»

Фото: Rich Storry/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 47%

Соперники по группе: «Порту», «Палмейрас», «Аль-Ахли»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 66,18 млн

А вот и команда самой яркой звезды турнира – Лионеля Месси! «Интер Майами» был включён в число участников КЧМ на правах хозяина и победителя регулярного чемпионата МЛС сезона-2024. Напомним, в плей-офф Месси и компания уступили «Атланте Юнайтед» Алексея Миранчука. Вообще, «Интер Майами» – клуб без богатой истории, созданный в 2018 году. Пока серьёзных трофеев у него нет. С нового сезона «Интер Майами» возглавляет бывший партнёр Месси по «Барселоне» и национальной команде Хавьер Маскерано. Молодому клубу – молодой тренер. Ранее 41-летний Маскерано работал только с молодёжной и олимпийской сборными Аргентины.

Помимо Месси, за «Интер Майами» выступают и другие легенды «Барселоны» – Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Дороже всех Transfermarkt оценивает всё же самого Лео, который в 37 лет стоит по версии экспертов рынка € 18 млн. Разумеется, именно Месси забил больше остальных – 15 голов. Всего же в составе «Интер Майами» 23 легионера и пять игроков сборных. Этот сезон складывается для них похуже. Команда занимает третье место в Восточной конференции и лишь седьмое – в общем зачёте.

Как Месси стартовал на клубном ЧМ:
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
Видео
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
«Месси без прежней скорости, но гениальность на уровне». Лео хвалят за старт на клубном ЧМ «Месси без прежней скорости, но гениальность на уровне». Лео хвалят за старт на клубном ЧМ

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

«Мамелоди Сандаунз»

«Мамелоди Сандаунз»

Фото: Sayed Hassan/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 47,1%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Флуминенсе», «Ульсан Хёндэ»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 35,25 млн

«Мамелоди Сандаунз» попал на КЧМ из-за своего рейтинга – лучшего наряду с «Эсперансом» среди клубов Африки. У команды из ЮАР одна победа в африканской Лиге чемпионов, добытая ещё в 2016-м. А в сезоне-2024/2025 «Мамелоди Сандаунз» дошёл до финала, где уступил египетскому «Пирамидз». В чемпионате ЮАР этот клуб побеждал 18 раз, в том числе последние восемь лет. В нынешнем году – с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.

Возглавляет «Мамелоди Сандаунз» португалец Мигел Кардозу. Ранее он тренировал «Нант», «Сельту», АЕК, был в системе донецкого «Шахтёра». В 2024 году выиграл чемпионат Туниса с «Эсперансом», после чего отправился в ЮАР за новым трофеем. В заявке «Мамелоди Сандаунз» восемь легионеров и 13 игроков сборных. Самая высокая стоимость – у бразильца Лукаса Рибейро. Этот форвард оценивается в € 2,5 млн. Есть в составе чемпиона ЮАР также пара аргентинцев и один чилиец. Видно, с финансами в клубе полный порядок. Но главный снайпер у «Мамелоди Сандаунз» всё же местный форвард – Икраам Райнерс, наколотивший 22 мяча.

«Ривер Плейт» (Аргентина)

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт»

Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 48,9%

Соперники по группе: «Интер», «Монтеррей», «Урава Ред Даймондс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 114,2 млн

«Ривер Плейт», как и «Бока Хуниорс», оказался в числе участников КЧМ благодаря лучшему рейтингу среди команд Южной Америки. Клуб из Буэнос-Айреса – самый титулованный в Аргентине, выигрывавший чемпионский титул 38 раз. Последняя на данный момент победа была в 2023-м. Кроме того, у «Ривер Плейт» четыре Кубка Либертадорес. Но после 2018 года самый престижный клубный трофей Южной Америки команда не брала. Что касается нынешнего сезона, то «Ривер Плейт» занял в Апертуре второе место в своей группе, а в плей-офф выбыл в четвертьфинале.

Тренирует команду экс-игрок «Монако» и «ПСЖ» Марсело Гальярдо, который ранее возглавлял её на протяжении восьми лет, но затем ненадолго уезжал в Саудовскую Аравию. С Гальярдо «Ривер Плейт» дважды брал Кубок Либертадорес, один раз – чемпионский титул. В заявке клуба из Буэнос-Айреса шесть легионеров и 10 игроков сборных. Главная звезда – будущий новичок «Реала» Франко Мастантуоно. 17-летний талант оценивается в € 30 млн, а «Мадрид», по информации инсайдеров, заплатил за него € 63,2 млн. Атакующий полузащитник – лидер и в списке снайперов команды с семью голами. Среди лидеров по стоимости также экс-легионеры РПЛ – Кевин Кастаньо («Краснодар») и Себастьян Дриусси («Зенит»). Кроме того, есть в составе и экс-зенитовец Матиас Краневиттер.

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль»

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 50,5%

Соперники по группе: «Реал», «Ред Булл Зальцбург», «Пачука»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 154,3 млн

Саудовскую Аравию представляет победитель азиатской Лиги чемпионов сезона-2021 «Аль-Хиляль». За всю свою историю клуб из Эр-Рияда четыре раза завоёвывал этот трофей. Но после того успеха, несмотря на мощные финансовые вливания, пока не побеждал. В Саудовской Аравии у «Аль-Хиляля» 19 титулов. Это рекорд для страны. В сезоне-2023/2024 команда Жорже Жезуша взяла золото, но в завершившемся чемпионате финишировала только второй, уступив в гонке «Аль-Иттихаду».

В мае португальский тренер был отправлен в отставку, а несколько дней назад его место занял ушедший из «Интера» Симоне Индзаги. На КЧМ финалист европейской Лиги чемпионов дебютирует во главе «Аль-Хиляля». Индзаги получил в своё распоряжение 10 легионеров и 18 игроков сборных. Самый дорогой футболист клуба – португальский полузащитник Рубен Невеш, оцениваемый в € 25 млн. На втором месте по стоимости экс-вингер «Зенита» Малком (€ 22 млн). Есть в составе и другие известные игроки, например, Александр Митрович, забивший больше всего голов (28), а также Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Калиду Кулибали и голкипер Яссин Буну.

Роналду, Ямаль и другие гении, которых мы не увидим на КЧМ-2025:
10 звёзд, которые не сыграют на клубном чемпионате мира
10 звёзд, которые не сыграют на клубном чемпионате мира

«Палмейрас» (Бразилия)

«Палмейрас»

«Палмейрас»

Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 51,3%

Соперники по группе: «Порту», «Интер Майами», «Аль-Ахли»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 252,55 млн

Ещё один представитель Бразилии на КЧМ – «Палмейрас», ставший победителем Кубка Либертадорес сезона-2021. Команда из Сан-Паулу трижды выигрывала южноамериканскую «Лигу чемпионов». А в чемпионате Бразилии у неё 12 титулов, это лучший результат в стране. Последний был завоёван в 2023 году. В нынешнем сезоне «Палмейрас» занимает четвёртое место в Серии А, отставая всего на два очка от первой строчки.

Возглавляет «Палмейрас» португалец Абел Феррейра, причём он на удивление долго задержался для работающего в Бразилии тренера. С осени 2020 года. С ним команда выиграла 10 трофеев, включая два чемпионских титула и два Кубка Либертадорес. В заявке «Палмейраса» – восемь легионеров и семь игроков сборных. 18-летний вингер Эстевао Виллиан стоит дороже всех в бразильском чемпионате – € 60 млн. Это лучший бомбардир команды. Его уже выкупил «Челси». Второй по стоимости – летний новичок Витор Роке, вернувшийся в Бразилию из «Барселоны» (€ 20 млн). Экс-вингер «Лацио» Фелипе Андерсон тоже в представлении не нуждается. Присутствуют в составе также экс-игроки РПЛ: Мурило («Локомотив») и Бруно Фукс (ЦСКА).

«Фламенго» (Бразилия)

«Фламенго»

«Фламенго»

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 51,8%

Соперники по группе: «Челси», «Эсперанс», «Лос-Анджелес»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 221,35 млн

Из Бразилии на КЧМ наибольшее количество команд – сразу четыре. «Фламенго» тоже попал на турнир как победитель Кубка Либертадорес. Клуб из Рио-де-Жанейро завоевал этот трофей в 2022 году, а ранее выигрывал турнир ещё дважды. Кроме того, у «Фламенго» семь чемпионских титулов в Серии А. Сейчас красно-чёрные идут за восьмым: лидируют в чемпионате, правда, с минимальным преимуществом над целой группой преследователей, поэтому вся борьба в сезоне-2025 ещё впереди.

Тренирует «Фламенго» экс-защитник сборной Бразилии, «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис. Это его первая взрослая команда в карьере. Прежде он работал с юношами. Филипе Луис уже взял Кубок Бразилии и Суперкубок. В заявке «Фламенго» восемь легионеров и 12 игроков сборных. Самый дорогой – полузащитник Жерсон, который близок к переходу в «Зенит» после КЧМ. Капитан оценивается в € 25 млн. Из бывших футболистов РПЛ в клубе из Рио-де-Жанейро находятся Айртон («Спартак»), Гильермо Варела («Динамо» М) и Пабло («Локомотив»). Помимо того, за «Фламенго» выступают и более известные в мировом футболе защитники Данило и Алекс Сандро, только что перешедший из лондонского «Арсенала» полузащитник Жоржиньо. А лучший бомбардир команды – уругвайский атакующий хавбек Хиорхьян де Арраскаета.

Интересно, что Opta даёт «Фламенго», «Палмейрасу», «Ривер Плейт» и «Аль-Хилялю» даже 0,3% на победу в клубном чемпионате мира.

Расписание матчей КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android