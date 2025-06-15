Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ

Стартовал клубный чемпионат мира. Этот турнир привлекает новым форматом с 32 участниками и большим количеством топов. Разумеется, фавориты – европейские команды, которые мы хорошо знаем прежде всего по Лиге чемпионов. А что представляют собой клубы других конфедераций и какие у них шансы на победу в КЧМ-2025? Главная информация о каждом из 20 – в этом тексте.

«Окленд Сити» (Новая Зеландия)

«Окленд Сити» Фото: Graham Denholm/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 0,1%

Соперники по группе: «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 4,58 млн

«Окленд Сити» – карлик среди гигантов. У клуба из Новой Зеландии самый дешёвый состав, причём сумма, в которую оцениваются все игроки команды, в три с лишним раза меньше, чем у занимающего предпоследнее место по этому показателю «Ульсан Хёндэ». Попал на КЧМ «Окленд Сити» как лучшая по рейтингу команда из победителей Лиги чемпионов Океании за последние четыре года. Впрочем, с 2022-го по 2025-й только новозеландцы и выигрывали этот турнир. Так что явно доминируют в своём регионе.

Даже в чемпионате страны «Окленд Сити» сложнее – только два золота за последние четыре сезона. А всего в истории клуба 10 чемпионских титулов. Возглавляет «Окленд Сити» 63-летний Пол Поза, причём в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В заявке лучшей команды Океании всего восемь легионеров и ни одного игрока сборных. Самые дорогие футболисты – опорный полузащитник Марио Илич и левый защитник Натан Лобо (оба оцениваются в € 275 тыс.), а также лучший бомбардир «Окленд Сити» 28-летний нападающий Майер Биван (€ 250 тыс.), сыгравший на пике карьеры шесть матчей за национальную команду.

«Аль-Айн» (ОАЭ)

«Аль-Айн» Фото: ФК «Аль-Айн»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 5,1%

Соперники по группе: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Видад»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 46,49 млн

Команда из ОАЭ завоевала путёвку на КЧМ, победив в азиатской Лиге чемпионов год назад. Тогда «Аль-Айн» прервал рекордную для мирового футбола победную серию «Аль-Хиляля», выиграв в полуфинале. А до того в четвертьфинале выкинул из турнира «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Правда, в розыгрыше сезона-2024/2025 «Аль-Айн» не сумел защитить трофей – не вышел даже в плей-офф, сенсационно финишировав последним на групповом этапе. Да и в чемпионате ОАЭ команда занимает пока лишь пятое место. А ведь речь идёт о самом титулованном клубе страны – 14-кратном чемпионе.

С февраля «Аль-Айн» возглавляет экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич. При нём у команды шесть побед, три ничьих и четыре поражения. Но сейчас идёт семиматчевая беспроигрышная серия, так что серб исправляет ситуацию. Главная звезда и самый дорогой игрок – лучший бомбардир предыдущей успешной Лиги чемпионов Суфьян Рахими. Марокканский вингер стоит € 7 млн. Пару недель назад из «Аталанты» перешёл известный португальский вратарь Руй Патрисиу. Всего в команде 19 легионеров, включая пятерых аргентинцев, и 13 действующих игроков сборных.

«Видад» (Марокко)

«Видад» Фото: ФК «Видад»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 10,3%

Соперники по группе: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Аль-Айн»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 18,29 млн

Марокканский клуб оказался на КЧМ благодаря победе в африканской Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Всего же «Видад» трижды выигрывал главный клубный турнир континента и 22 раза становился чемпионом страны. Команда из Касабланки – самая титулованная в Марокко. Правда, не брала золото с того самого сезона-2021/2022. Нынешний чемпионат завершила только на третьем месте, отстав на 16 очков от «Беркана».

С апреля «Видад» возглавляет местный специалист Мохамед Бенхачем. Тогда был отправлен в отставку прежний тренер из ЮАР. У Бенхачема каких-либо достижений нет. В составе марокканского клуба 13 легионеров и пять футболистов сборных. Самый дорогой игрок оценивается всего в € 1,4 млн – это защитник-капитан Джамал Харкасс. В июне новичком «Видада» стал 38-летний экс-вингер ПСВ и «Уотфорда» Нордин Амрабат. Ещё стоит выделить лучшего бомбардира команды – 30-летнего вингера Мохамеда Райхи, родившегося в Нидерландах и также прошедшего через ПСВ.

«Ботафого» (Бразилия)

«Ботафого» Фото: Wagner Meier/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 15,6%

Соперники по группе: «ПСЖ», «Атлетико», «Сиэтл Саундерс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 163,2 млн

«Ботафого» – действующий чемпион Бразилии и победитель Кубка Либертадорес (южноамериканского аналога Лиги чемпионов). «Золотой» сезон-2024 стал лучшим в истории клуба. До этого команда из Рио-де-Жанейро всего дважды брала чемпионский титул. А в Кубке Либертадорес вообще никогда не выигрывала трофей. Правда, зимой «Ботафого» остался без главных творцов своего успеха. Португальский тренер Артур Жорже уехал на заработки в Катар, а вингер Луис Энрике – в «Зенит».

Старт сезона-2025 не удался. Были проиграны Суперкубки Бразилии и Южной Америки. В этом году в команде сменились уже два тренера, а сейчас «Ботафого» возглавляет другой португалец – Ренату Пайва. Его единственное достижение в карьере – золото чемпионата Эквадора в 2021-м. Сейчас «Ботафого» на восьмом месте в Серии А. Но в составе хватает классных игроков. Самый дорогой – форвард сборной Бразилии Игор Жезус (€ 15 млн), которого ждут в «Ноттингем Форест». Бывшего защитника «МЮ» Алекса Теллеса тоже представлять не нужно. Есть и бывшие легионеры РПЛ – Артур («Зенит»), Кайо («Краснодар») и Баштуш («Ростов»). В бразильском клубе четыре сборника и аж девять легионеров.

«Сиэтл Саундерс» (США)

«Сиэтл Саундерс» Фото: Steph Chambers/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 19,1%

Соперники по группе: «ПСЖ», «Атлетико», «Ботафого»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 51,75 млн

Не самый распиаренный клуб из МЛС попал на КЧМ за счёт того, что выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2022 году. Это главное достижение в истории «Сиэтл Саундерс». Ещё среди крупнейших успехов команды – два чемпионских титула в МЛС, выигранных в плей-офф в 2016-м и 2019-м. В нынешнем сезоне «Сиэтл» занимает шестое место в Западной конференции и 14-е – в общем зачёте. Возглавляет «Саундерс» взявший все три вышеуказанных трофея Бриан Шметцер, который тренирует команду с 2016-го.

В заявке американского клуба присутствуют 12 легионеров и четыре действующих игрока сборных. Самого дорогого футболиста клуба зовут… Обед. А фамилия – Варгас. 19-летний мексиканский полузащитник оценивается в € 6 млн и уже дебютировал за национальную команду. Лучший бомбардира «Сиэтла» Альберт Руснак в своё время сыграл 37 встреч за сборную Словакии. Если будете смотреть матчи «Саундерс», обратите внимание и на 26-летнего вратаря Эндрю Томаса. Это обладатель паспорта РФ! Его мать Светлана – из России, а отец – американец.

«Урава Ред Даймондс» (Япония)

«Урава Ред Даймондс» Фото: Hiroki Watanabe/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 19,8%

Соперники по группе: «Интер», «Ривер Плейт», «Монтеррей»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 19,85 млн

Японский клуб стал участником клубного чемпионата мира, выиграв азиатскую Лигу чемпионов в мае 2023-го. Всего же у «Урава Ред Даймондс» три победы в этом турнире. А чемпионом страны команда становилась пять раз. В нынешнем чемпионате, проходящем по системе «весна-осень», занимает третье место и отстаёт на шесть очков от лидера. Главный тренер – поляк Мацей Скоржа, под руководством которого «Урава Ред Даймонд» и взяла азиатскую ЛЧ два года назад. После успеха он уходил из клуба, чтобы побыть с семьёй, но в 2024-м вернулся. Он также четыре раза побеждал в польской лиге.

В «Урава Ред Даймондс» только пять легионеров и ни одного игрока, который вызывался бы в сборную своей страны. Лидирует по стоимости опорный полузащитник Самуэль Густафссон. 30-летний швед оценивается всего в € 2,3 млн. Есть в заявке ещё три бразильца и один норвежец, однако это малоизвестные футболисты. Лучший бомбардир – 28-летний вингер Рёма Ватанаби, прошедший через академию немецкого «Ингольштадта».

«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея)

«Ульсан Хёндэ» Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 20,8%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 14,9 млн

Представитель Южной Кореи был включён в список участников КЧМ как команда с лучшим рейтингом в азиатской конфедерации за четыре года. «Ульсан Хёндэ» – пятикратный чемпион страны, причём завоевал титул в последние три сезона. Кроме того, этот клуб дважды побеждал в азиатской Лиге чемпионов (2012, 2020). А вот в нынешнем сезоне «Ульсан Хёндэ» занимает пока только третье место в чемпионате Южной Кореи: отставание от лидера составляет девять очков. Главный тренер – кореец Ким Пан-Гон, с которым взяли золото в 2024-м.

В составе «Ульсан Хёндэ» семь легионеров и четыре игрока сборных. По стоимости на фоне остальных выделяется лучший бомбардир команды Эрик Фариас. Но даже этот 28-летний бразильский нападающий оценивается в скромную сумму – € 1,5 млн. Среди иностранцев клуба есть даже вингер из Грузии Георгий Арабидзе. В 2021 году он провёл четыре матча за «Ротор» в РПЛ. В молодости Арабидзе называли «грузинским Месси», а ещё сравнивали с легендарным румыном Георге Хаджи. Тем не менее звездой Георгий не стал, всего четыре раза сыграл за сборную и не ездил на Евро-2024.

«Эсперанс» (Тунис)

«Эсперанс» Фото: ФК «Эсперанс»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 20,9%

Соперники по группе: «Челси», «Фламенго», «Лос-Анджелес»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 20,35 млн

Для «Эсперанса» двери на КЧМ открылись благодаря тому, что эта команда стала лучшей по рейтингу африканской конфедерации футбола за последние четыре года. Клуб из Туниса (как страны, так и города) – настоящий гранд местного футбола. Выигрывал чемпионат 34 раза! За последние восемь сезонов взял семь титулов, допустив осечку только в 2023-м. Такой тунисский «Зенит». Правда, и в африканской Лиге чемпионов побеждал четыре раза. Тренирует «Эсперанс» бывший полузащитник национальной команды Махер Канзари, которого назначили в марте. Это его третий приход в клуб. Он сделал «золотой» дубль, завоевав в июне ещё и Кубок Туниса.

У «Эсперанса» 12 легионеров и 10 игроков сборных разных стран. Присутствуют два бразильца, один из которых – лучший бомбардир команды Ян Сассе. Этот вингер оценивается в € 1,8 млн, он самый дорогой игрок в составе клуба из Туниса. Почти столько же стоит полузащитник сборной Алжира Юсеф Белайли (€ 1,7 млн). Это легионер с опытом выступлений в чемпионате Франции за «Брест» и «Аяччо».

«Пачука» (Мексика)

«Пачука» Фото: ФК «Пачука»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 21,2%

Соперники по группе: «Реал», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хиляль»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 55,95 млн

«Пачука» стала обладателем Кубка (Лиги) чемпионов КОНКАКАФ в 2024-м и по этой причине получила путёвку на КЧМ. Эта была шестая победа в главном клубном турнире региона для мексиканского клуба. И первая – спустя семь лет. Кроме того, у «Пачуки» семь чемпионских титулов, завоёванных в Апертурах и Клаусурах. Возглавляет команду Хайме Лосано, который в 2000-х провёл более трёх десятков матчей за национальную команду на позиции полузащитника. На Олимпиаде-2020 мексиканская сборная взяла с этим тренером бронзу.

В нынешнем году «Пачука» финишировала в Клаусуре только восьмой. С трудом пролезла в плей-офф, где вылетела уже в четвертьфинале. В заявке команды девять легионеров и четыре сборника. Дороже остальных стоят марокканский вингер Уссама Идрисси, которого мы помним по игре в Нидерландах за АЗ, «Аякс» и «Фейеноорд», и бразильский форвард Джон Кеннеди. Оба оцениваются в € 7 млн. Но самая интересная для нас фигура – экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон. В свои 35 лет он всё ещё достаточно хорош, забил больше всех в «Пачуке» – 16 голов.

«Бока Хуниорс» (Аргентина)

«Бока Хуниорс» Фото: Joaquín Camiletti/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 25%

Соперники по группе: «Бавария», «Бенфика», «Окленд Сити»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 86,43 млн

Аргентинскому гранду помог попасть на КЧМ лучший наряду с его вечным соперником «Ривер Плейт» рейтинг в южноамериканской конфедерации за четыре года. «Бока Хуниорс» 35 раз выигрывала титул в своей стране и по количеству побед находится на втором месте. Однако последнее на сегодняшний день золото было завоёвано ещё в 2022-м. В нынешнем сезоне команда из Буэнос-Айреса заняла второе место в своей группе Апертуры, а в плей-офф выбыла в четвертьфинале. В Кубке Либертадорес у «Боки» шесть трофеев.

Главный тренер команды – 69-летний Мигель Анхель Руссо, с которым брали последний Кубок Либертадорес в 2007 году. Настоящий ветеран в этой профессии. Его карьера длится уже 36 (!) лет. В «Боку» он приходил трижды, а в последний раз Руссо назначили две недели назад. Так что времени на то, чтобы поставить свой футбол, у Мигеля Анхеля немного. В заявке клуба – девять легионеров и шесть игроков сборных. Есть люди с громкими именами: поигравший в России и за «МЮ» Маркос Рохо, ещё три бывших манкунианца Серхио Ромеро, Андер Эррера и Эдинсон Кавани. Лидирует же по стоимости более молодой футболист – 23-летний вингер Кевин Зенон (€ 9 млн). В списке снайперов «Боки» на первом месте уругвайский нападающий Мигель Мерентьель.

«Лос-Анджелес» (США)

«Лос-Анджелес» Фото: ФК «Лос-Анджелес»

Шансы на выход из группы по версии Opta: 33,9%

Соперники по группе: «Челси», «Фламенго», «Эсперанс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 45,98 млн

У «Лос-Анджелеса» был самый нестандартный путь на КЧМ. Изначально в список участников попал мексиканский «Леон» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2023-м. Но этот клуб исключили, так как у него общий владелец с «Пачукой». В результате «Лос-Анджелес» как финалист той Лиги чемпионов получил право сыграть в стыках с «Америкой» из Мексики и победил со счётом 2:1. Вообще, в истории американской команды было два финала ЛЧ КОНКАКАФ, а чемпионский титул в МЛС она брала один раз в 2022-м. В нынешнем сезоне занимает пятое место в Западной конференции и 13-е – в общем зачёте.

Главный тренер – экс-игрок сборной США Стив Черундоло, который возглавляет «Лос-Анджелес» с января 2022-го и выигрывал МЛС. В заявке клуба 18 легионеров и четыре футболиста национальных команд. Есть настоящие звёзды, правда, вчерашнего дня – вратарь Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру. А самый дорогой игрок – габонский вингер Дени Буанга, оцениваемый в € 8 млн. Он же лучший бомбардир с 11 голами. Для сравнения, Жиру забил всего три мяча.

«Монтеррей» (Мексика)

«Монтеррей» Фото: Sergio Mejia/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 36,6%

Соперники по группе: «Интер», «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 71,5 млн

Этот мексиканский клуб выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ ещё в 2021 году и тем самым забронировал себе место на КЧМ. Всего же у «Монтеррея» пять побед в главном клубном турнире региона. Интересно, что и чемпионских титулов в Мексике – столько же. В последний раз команда стала сильнейшей достаточно давно, в Апертуре сезона-2019. А в нынешнем сезоне «Монтеррей» занял седьмое место в Клаусуре. После чего вылетел в четвертьфинале.

Главный тренер – испанец Доменек Торрент, который много лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». В 2018 году этот специалист решил раскручивать самостоятельную карьеру, но пока ничего не выиграл. «Монтеррей» он принял только в мае. В команде – девять легионеров и шесть футболистов разных сборных. Сразу четверо стоят € 6 млн. Испанец Серхио Каналес и аргентинец Лукас Окампос хорошо известны в Европе. Колумбийский хавбек Нельсон Деосса и мексиканский нападающий Херман Бертераме – меньше. Но именно последний – лучший бомбардир «Монтеррея». Однако самая яркая звезда клуба, конечно же, 39-летний экс-защитник «Реала» Серхио Рамос. Есть в составе и ещё один довольно известный испанец – Оливер Торрес.

«Флуминенсе» (Бразилия)

«Флуминенсе» Фото: Buda Mendes/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 39,4%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Ульсан Хёндэ», «Мамелоди Сандаунс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 82,65 млн

«Флуминенсе» путёвка на КЧМ досталась после победы в Кубке Либертадорес – 2023. Тогда бразильская команда выиграла трофей во главе с капитаном Нино, нынешним защитником «Зенита». Это единственный Кубок Либертадорес в истории популярного клуба из Рио-де-Жанейро. А чемпионом Бразилии «Флуминенсе» становился четыре раза. В нынешнем сезоне команда находится на шестом месте – в четырёх очках от лидера лиги и своего принципиального соперника «Фламенго».

Возглавляет «Флуминенсе» известный местный специалист Ренато Гаушо. Забавно, что это уже шестой его заход в команду – вот как часто меняются тренеры в Бразилии! В паузах между работами с «Флу» Ренато Гаушо успел и в «Гремио» четыре раза зайти, и «Фламенго» однажды принять. Кстати, с «Гремио» он побеждал в Кубке Либертадорес. Сейчас под его руководством в команде из Рио-де-Жанейро тренируются в числе прочих 10 легионеров и шесть игроков сборных. Самый дорогой – колумбийский вингер Джон Арьяс (€ 17 млн). Вернул и «Флу» своего звёздного ветерана – 40-летнего экс-защитника московского «Динамо» Тьяго Силву. Зажигает в клубе также ещё один «старичок»: 37-летний аргентинский нападающий Херман Кано – лучший снайпер.

«Аль-Ахли» (Египет)

«Аль-Ахли» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 41,1%

Соперники по группе: «Порту», «Палмейрас», «Интер Майами»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 47,95 млн

Египетский гранд трижды выигрывал африканскую Лигу чемпионов за четыре сезона с 2021 по 2024 год. Успехи в международных соревнованиях дали возможность «Аль-Ахли» побороться за победу и на КЧМ. Вообще, этот клуб привык к трофеям. Африканскую ЛЧ он брал 12 раз, а чемпионом Египта становился 45 раз. Никто другой в стране и близко не подобрался к такой отметке. Последние три года «Аль-Ахли» празднует завоевание золотых медалей.

Тренирует команду испанец Хосе Ривейро. В его карьере случился удивительный поворот. Ривейро семь лет работал в Финляндии, причём поначалу даже не главным, а потом транзитом через Южную Африку попал в «Аль-Ахли». Чем-то привлёк египтян, хотя похвастаться большим количеством трофеев не может. У «Аль-Ахли» девять легионеров и 16 игроков сборных. Самый дорогой – экс-форвард «Астон Виллы» Махмуд Хассан, известный под прозвищем Трезеге (€ 5 млн). Есть и футболист, принадлежащий клубу РПЛ. За египтян выступает на правах аренды из «Сочи» марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах. Лучший бомбардир у «Аль-Ахли» – полузащитник Эмам Ашур.

«Интер Майами» (США)

«Интер Майами» Фото: Rich Storry/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 47%

Соперники по группе: «Порту», «Палмейрас», «Аль-Ахли»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 66,18 млн

А вот и команда самой яркой звезды турнира – Лионеля Месси! «Интер Майами» был включён в число участников КЧМ на правах хозяина и победителя регулярного чемпионата МЛС сезона-2024. Напомним, в плей-офф Месси и компания уступили «Атланте Юнайтед» Алексея Миранчука. Вообще, «Интер Майами» – клуб без богатой истории, созданный в 2018 году. Пока серьёзных трофеев у него нет. С нового сезона «Интер Майами» возглавляет бывший партнёр Месси по «Барселоне» и национальной команде Хавьер Маскерано. Молодому клубу – молодой тренер. Ранее 41-летний Маскерано работал только с молодёжной и олимпийской сборными Аргентины.

Помимо Месси, за «Интер Майами» выступают и другие легенды «Барселоны» – Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Дороже всех Transfermarkt оценивает всё же самого Лео, который в 37 лет стоит по версии экспертов рынка € 18 млн. Разумеется, именно Месси забил больше остальных – 15 голов. Всего же в составе «Интер Майами» 23 легионера и пять игроков сборных. Этот сезон складывается для них похуже. Команда занимает третье место в Восточной конференции и лишь седьмое – в общем зачёте.

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

«Мамелоди Сандаунз» Фото: Sayed Hassan/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 47,1%

Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Флуминенсе», «Ульсан Хёндэ»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 35,25 млн

«Мамелоди Сандаунз» попал на КЧМ из-за своего рейтинга – лучшего наряду с «Эсперансом» среди клубов Африки. У команды из ЮАР одна победа в африканской Лиге чемпионов, добытая ещё в 2016-м. А в сезоне-2024/2025 «Мамелоди Сандаунз» дошёл до финала, где уступил египетскому «Пирамидз». В чемпионате ЮАР этот клуб побеждал 18 раз, в том числе последние восемь лет. В нынешнем году – с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.

Возглавляет «Мамелоди Сандаунз» португалец Мигел Кардозу. Ранее он тренировал «Нант», «Сельту», АЕК, был в системе донецкого «Шахтёра». В 2024 году выиграл чемпионат Туниса с «Эсперансом», после чего отправился в ЮАР за новым трофеем. В заявке «Мамелоди Сандаунз» восемь легионеров и 13 игроков сборных. Самая высокая стоимость – у бразильца Лукаса Рибейро. Этот форвард оценивается в € 2,5 млн. Есть в составе чемпиона ЮАР также пара аргентинцев и один чилиец. Видно, с финансами в клубе полный порядок. Но главный снайпер у «Мамелоди Сандаунз» всё же местный форвард – Икраам Райнерс, наколотивший 22 мяча.

«Ривер Плейт» (Аргентина)

«Ривер Плейт» Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 48,9%

Соперники по группе: «Интер», «Монтеррей», «Урава Ред Даймондс»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 114,2 млн

«Ривер Плейт», как и «Бока Хуниорс», оказался в числе участников КЧМ благодаря лучшему рейтингу среди команд Южной Америки. Клуб из Буэнос-Айреса – самый титулованный в Аргентине, выигрывавший чемпионский титул 38 раз. Последняя на данный момент победа была в 2023-м. Кроме того, у «Ривер Плейт» четыре Кубка Либертадорес. Но после 2018 года самый престижный клубный трофей Южной Америки команда не брала. Что касается нынешнего сезона, то «Ривер Плейт» занял в Апертуре второе место в своей группе, а в плей-офф выбыл в четвертьфинале.

Тренирует команду экс-игрок «Монако» и «ПСЖ» Марсело Гальярдо, который ранее возглавлял её на протяжении восьми лет, но затем ненадолго уезжал в Саудовскую Аравию. С Гальярдо «Ривер Плейт» дважды брал Кубок Либертадорес, один раз – чемпионский титул. В заявке клуба из Буэнос-Айреса шесть легионеров и 10 игроков сборных. Главная звезда – будущий новичок «Реала» Франко Мастантуоно. 17-летний талант оценивается в € 30 млн, а «Мадрид», по информации инсайдеров, заплатил за него € 63,2 млн. Атакующий полузащитник – лидер и в списке снайперов команды с семью голами. Среди лидеров по стоимости также экс-легионеры РПЛ – Кевин Кастаньо («Краснодар») и Себастьян Дриусси («Зенит»). Кроме того, есть в составе и экс-зенитовец Матиас Краневиттер.

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Аль-Хиляль» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 50,5%

Соперники по группе: «Реал», «Ред Булл Зальцбург», «Пачука»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 154,3 млн

Саудовскую Аравию представляет победитель азиатской Лиги чемпионов сезона-2021 «Аль-Хиляль». За всю свою историю клуб из Эр-Рияда четыре раза завоёвывал этот трофей. Но после того успеха, несмотря на мощные финансовые вливания, пока не побеждал. В Саудовской Аравии у «Аль-Хиляля» 19 титулов. Это рекорд для страны. В сезоне-2023/2024 команда Жорже Жезуша взяла золото, но в завершившемся чемпионате финишировала только второй, уступив в гонке «Аль-Иттихаду».

В мае португальский тренер был отправлен в отставку, а несколько дней назад его место занял ушедший из «Интера» Симоне Индзаги. На КЧМ финалист европейской Лиги чемпионов дебютирует во главе «Аль-Хиляля». Индзаги получил в своё распоряжение 10 легионеров и 18 игроков сборных. Самый дорогой футболист клуба – португальский полузащитник Рубен Невеш, оцениваемый в € 25 млн. На втором месте по стоимости экс-вингер «Зенита» Малком (€ 22 млн). Есть в составе и другие известные игроки, например, Александр Митрович, забивший больше всего голов (28), а также Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Калиду Кулибали и голкипер Яссин Буну.

«Палмейрас» (Бразилия)

«Палмейрас» Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 51,3%

Соперники по группе: «Порту», «Интер Майами», «Аль-Ахли»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 252,55 млн

Ещё один представитель Бразилии на КЧМ – «Палмейрас», ставший победителем Кубка Либертадорес сезона-2021. Команда из Сан-Паулу трижды выигрывала южноамериканскую «Лигу чемпионов». А в чемпионате Бразилии у неё 12 титулов, это лучший результат в стране. Последний был завоёван в 2023 году. В нынешнем сезоне «Палмейрас» занимает четвёртое место в Серии А, отставая всего на два очка от первой строчки.

Возглавляет «Палмейрас» португалец Абел Феррейра, причём он на удивление долго задержался для работающего в Бразилии тренера. С осени 2020 года. С ним команда выиграла 10 трофеев, включая два чемпионских титула и два Кубка Либертадорес. В заявке «Палмейраса» – восемь легионеров и семь игроков сборных. 18-летний вингер Эстевао Виллиан стоит дороже всех в бразильском чемпионате – € 60 млн. Это лучший бомбардир команды. Его уже выкупил «Челси». Второй по стоимости – летний новичок Витор Роке, вернувшийся в Бразилию из «Барселоны» (€ 20 млн). Экс-вингер «Лацио» Фелипе Андерсон тоже в представлении не нуждается. Присутствуют в составе также экс-игроки РПЛ: Мурило («Локомотив») и Бруно Фукс (ЦСКА).

«Фламенго» (Бразилия)

«Фламенго» Фото: Wagner Meier/Getty Images

Шансы на выход из группы по версии Opta: 51,8%

Соперники по группе: «Челси», «Эсперанс», «Лос-Анджелес»

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 221,35 млн

Из Бразилии на КЧМ наибольшее количество команд – сразу четыре. «Фламенго» тоже попал на турнир как победитель Кубка Либертадорес. Клуб из Рио-де-Жанейро завоевал этот трофей в 2022 году, а ранее выигрывал турнир ещё дважды. Кроме того, у «Фламенго» семь чемпионских титулов в Серии А. Сейчас красно-чёрные идут за восьмым: лидируют в чемпионате, правда, с минимальным преимуществом над целой группой преследователей, поэтому вся борьба в сезоне-2025 ещё впереди.

Тренирует «Фламенго» экс-защитник сборной Бразилии, «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис. Это его первая взрослая команда в карьере. Прежде он работал с юношами. Филипе Луис уже взял Кубок Бразилии и Суперкубок. В заявке «Фламенго» восемь легионеров и 12 игроков сборных. Самый дорогой – полузащитник Жерсон, который близок к переходу в «Зенит» после КЧМ. Капитан оценивается в € 25 млн. Из бывших футболистов РПЛ в клубе из Рио-де-Жанейро находятся Айртон («Спартак»), Гильермо Варела («Динамо» М) и Пабло («Локомотив»). Помимо того, за «Фламенго» выступают и более известные в мировом футболе защитники Данило и Алекс Сандро, только что перешедший из лондонского «Арсенала» полузащитник Жоржиньо. А лучший бомбардир команды – уругвайский атакующий хавбек Хиорхьян де Арраскаета.

Интересно, что Opta даёт «Фламенго», «Палмейрасу», «Ривер Плейт» и «Аль-Хилялю» даже 0,3% на победу в клубном чемпионате мира.