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Расписание спортивных матчей 16 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: клубный чемпионат мира по футболу и финал в футзале
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: «Палмейрас» — «Порту», «Челси» — «Лос-Анджелес» и «Газпром-Югра» — «Ухта»!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Палмейрас» — «Порту», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится матч с участием топовых клубов Бразилии и Португалии?

Амбициозный «Порту» завершил сезон только на третьей строчке в таблице чемпионата Португалии. Успешное выступление на клубном чемпионате мира позволит клубу частично реабилитироваться. А вот «Палмейрас» пока располагается на четвёртом месте в бразильской Серии А. Правда, до первой строчки — всего два очка. С другой стороны, «Палмейрас» дважды подряд проиграл в чемпионате Бразилии. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Как сыграли соперники команд по группе:
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Видео
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🏆⚽️ 16:30: «Газпром-Югра» — «Ухта», Суперлига, финал, четвёртый матч

Суперлига . Финал
16 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Не начался
Ухта
Ухта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Ухта» чемпионский реванш у «Газпрома-Югра»?

«Газпром-Югра» и «Ухта» играют в финальной серии Суперлиги уже второй сезон подряд. В том году чемпионами в пятиматчевом противостоянии стали югорчане. В этот раз преимущество на стороне ухтинцев (2-1). Парни Вадима Яшина буквально в одной победе от золота Суперлиги! Четвёртый матч серии в Югорске может стать чемпионским для «Ухты». Но «Газпром-Югра» точно сделает всё, чтобы перевести противостояние в пятую серию.

Статистика Суперлиги
Какими были первые два матча серии?
Голевое сумасшествие в финале Суперлиги. «Ухта» и «Газпром-Югра» вновь устроили мегабитву!
Голевое сумасшествие в финале Суперлиги. «Ухта» и «Газпром-Югра» вновь устроили мегабитву!

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «КПРФ», Суперлига, матч за третье место, четвёртый матч

Суперлига . За 3-е место
16 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
КПРФ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Тюмени» сравнять счёт в серии?

После трёх матчей в «бронзовой» серии ведёт «КПРФ» (2-1). «Коммунисты» выиграли две встречи из трёх: в Москве (3:1) и в Тюмени (3:2). Москвичи уступили лишь во втором домашнем матче в овертайме (3:4). Хватит ли «КПРФ» сил на вторую встречу в Тюмени или победа останется за хозяевами? Всё-таки на кону бронзовые медали!

Статистика Суперлиги
У «КПРФ» в этом сезоне уже есть один трофей:
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу

⚽️ 22:00: «Челси» — «Лос-Анджелес», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: огорчит ли Жиру бывшую команду?

«Челси» по итогам сезона в европейском футболе стал победителем Лиги конференций и занял четвёртое место в АПЛ. Так что команда Энцо Марески сыграет в Лиге чемпионов. «Лос-Анджелес» отобрался на клубный чемпионат мира только потому, что мексиканский «Леон» не допустили до турнира. Клуб из Калифорнии одержал победу в матче плей-ин и получил право выступить на клубном ЧМ. Кстати, в составе «Лос-Анджелеса» играет нападающий Оливье Жиру, который в своё время выступал в форме «Челси».

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Кому достанется трофей?
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