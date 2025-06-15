Топ-матчи понедельника: клубный чемпионат мира по футболу и финал в футзале

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⚽️ 1:00: «Палмейрас» — «Порту», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 1-й тур

Интрига: как завершится матч с участием топовых клубов Бразилии и Португалии?

Амбициозный «Порту» завершил сезон только на третьей строчке в таблице чемпионата Португалии. Успешное выступление на клубном чемпионате мира позволит клубу частично реабилитироваться. А вот «Палмейрас» пока располагается на четвёртом месте в бразильской Серии А. Правда, до первой строчки — всего два очка. С другой стороны, «Палмейрас» дважды подряд проиграл в чемпионате Бразилии. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

🏆⚽️ 16:30: «Газпром-Югра» — «Ухта», Суперлига, финал, четвёртый матч

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 16 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК Газпром-Югра Югорск Не начался Ухта Ухта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Ухта» чемпионский реванш у «Газпрома-Югра»?

«Газпром-Югра» и «Ухта» играют в финальной серии Суперлиги уже второй сезон подряд. В том году чемпионами в пятиматчевом противостоянии стали югорчане. В этот раз преимущество на стороне ухтинцев (2-1). Парни Вадима Яшина буквально в одной победе от золота Суперлиги! Четвёртый матч серии в Югорске может стать чемпионским для «Ухты». Но «Газпром-Югра» точно сделает всё, чтобы перевести противостояние в пятую серию.

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «КПРФ», Суперлига, матч за третье место, четвёртый матч

Интрига: получится ли у «Тюмени» сравнять счёт в серии?

После трёх матчей в «бронзовой» серии ведёт «КПРФ» (2-1). «Коммунисты» выиграли две встречи из трёх: в Москве (3:1) и в Тюмени (3:2). Москвичи уступили лишь во втором домашнем матче в овертайме (3:4). Хватит ли «КПРФ» сил на вторую встречу в Тюмени или победа останется за хозяевами? Всё-таки на кону бронзовые медали!

⚽️ 22:00: «Челси» — «Лос-Анджелес», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 1-й тур

Интрига: огорчит ли Жиру бывшую команду?

«Челси» по итогам сезона в европейском футболе стал победителем Лиги конференций и занял четвёртое место в АПЛ. Так что команда Энцо Марески сыграет в Лиге чемпионов. «Лос-Анджелес» отобрался на клубный чемпионат мира только потому, что мексиканский «Леон» не допустили до турнира. Клуб из Калифорнии одержал победу в матче плей-ин и получил право выступить на клубном ЧМ. Кстати, в составе «Лос-Анджелеса» играет нападающий Оливье Жиру, который в своё время выступал в форме «Челси».