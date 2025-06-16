«Его бросили на растерзание львам». В Бразилии скандал вокруг трансфера Жерсона в «Зенит»

В ночь с понедельника на вторник, 17 июня, лидер чемпионата Бразилии «Фламенго» стартует на клубном чемпионате мира матчем с тунисским «Эсперансом». В центре внимания в составе команды из Рио-де-Жанейро будет капитан «Фла» Жерсон. У полузащитника и его семьи проблемы из-за готовящегося переезда в Россию. «Зенит» планирует выкупить 28-летнего футболиста бразильской сборной, заплатив прописанные в его контракте отступные в размере € 25 млн. И эта история потянула за собой скандалы, хейт в адрес игрока и некрасивые вбросы в СМИ.

По информации RTI Esporte, руководство «Фламенго» перед стартом клубного чемпионата мира приняло решение отобрать у Жерсона капитанскую повязку из-за его переговоров с «Зенитом». Как сообщил источник, в матче с «Эсперансом» команду выведет на поле уругвайский полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. Новость, конечно, обидная для Жерсона, который в общей сумме отыграл за «Фла» четыре с половиной года и внёс весомый вклад в завоевание клубом 12 трофеев. В том числе двух чемпионских титулов и Кубка Либертадорес. Но если бы это было самой большой неприятностью, с которой столкнулись игрок и его окружение!

На фоне сообщений о трансфере появился инсайд, заброшенный из «Фламенго». Журналист Вене Касагранде написал, что часть руководителей клуба из Рио-де-Жанейро довольна предстоящим уходом Жерсона, несмотря на ценность игрока и продлённый с ним контракт в апреле 2025 года. Причина как в крупной сумме трансфера, так и в том, что боссы «Фла» «сыты по горло» тем, как ведёт себя отец и агент футболиста Маркао.

Этот вброс разозлил отца Жерсона. Он не стал молчать и ответил на обвинения в свой адрес. Маркао сказал в соцсетях, что его сына «бросили на растерзание львам», имея в виду нападки на Жерсона и семью. Отец будущего новичка «Зенита» пообещал раскрыть все подробности ухода своего сына из «Фламенго», сделав заявление с разоблачениями в ближайшую среду. Анонс собственного выступления Маркао озаглавил фразой «Дышите, это бесплатно». В ответ прилетели многочисленные оскорбления со стороны болельщиков «Фламенго». Некоторые обвиняли отца Жерсона в том, что он манипулировал СМИ в ходе переговоров о продлении контракта.

Разгорячённые фанаты «Фламенго» добрались даже до жены и дочери Жерсона. К счастью, только в соцсетях. Девятилетней Джованне тоже стали присылать сообщения с нехорошими словами и пожеланиями. Родители вынуждены были удалить личную страницу девочки. А супруга футболиста Грейс Гонсалвес ограничила комментарии к постам в своих соцсетях и сделала новую публикацию, обратившись к подписчикам:

«Пожалуйста, проявите уважение! – написала Грейс. – Джованна – всего лишь ребёнок! Я удалю её из соцсетей и сделаю перерыв. Вокруг так много невежественных людей. Джованна уже умеет читать, и с того момента, как всё происходящее начинает влиять на мою дочь, я понимаю, что пора остановиться. Спасибо, и да благословит вас бог!»

У Грейс и раньше была закрытая страница в соцсетях. Однако на пике славы Жерсона во «Фламенго» она попыталась начать карьеру инфлюэнсера. Девушка делилась своими событиями из повседневной жизни, например, спортивными тренировками. Публиковала фотографии с дочерью. К слову, Жерсон и Грейс знают друг друга с подросткового возраста, но переживали непростые моменты, особенно во время последнего отъезда полузащитника в Европу. Когда бразилец отправился в «Марсель», Грейс просила перестать ассоциировать себя с ним, тем не менее в Бразилии они снова воссоединились.

ЖЕРСОН С ЖЕНОЙ И ДОЧКОЙ Фото: из личного архива Жерсона

Сам Жерсон получил «горячий» приём от болельщиков «Фламенго», когда лидеры чемпионата Бразилии отправлялись на КЧМ в США. Фанаты клуба, провожая команду в аэропорту Рио-де-Жанейро, скандировали оскорбления в адрес полузащитника и разбрасывали фальшивые банкноты в три реала с его изображением. Судя по всему, эта цифра была выбрана по причине того, что Жерсон, как утверждают бразильские СМИ, будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, нежели во «Фламенго» – около € 6 млн в год. Поклонники бразильского клуба называли своего недавнего кумира «наёмником», «предателем» и «иудой». Кричали Жерсону «ты не нужен «Фламенго»!» и «иди ****!». Несколько человек проникли в автобус, доставивший команду в аэропорт. Закончилось всё столкновением с полицией, которой пришлось применить светошумовые гранаты. Кое-как безумную толпу разогнали.

Тем временем руководство «Фламенго» опровергает какие-либо переговоры с «Зенитом». Следовательно, единственная возможность для петербургского клуба забрать Жерсона – сразу заплатить € 25 млн, прописанных в контракте полузащитника с «Фла». По информации журналиста Жулио Мигела Нето, «Зенит» сделает это через представителя игрока Маркоса Сантоса, который указал банковский счёт для перевода денег.