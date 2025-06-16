«Это безумие, но жаловаться нет смысла». Какие проблемы уже окружают клубный ЧМ?

В США стартовал клубный чемпионат мира 2025 года. Как и на любом другом крупном турнире – проблем хватает. Вопросы есть с посещаемостью, погодой и даже с политикой.

ФИФА продавала билеты на матч открытия за $ 4

Новый турнир пока что не привлёк большого ажиотажа в США. ФИФА испытывает трудности с продажей билетов. Проблема возникла ещё перед первым матчем между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами» с Лео Месси. За пару дней до игры было продано чуть больше 20 тысяч билетов. А стадион «Хард Рок» в Майами вмещает 65 тыс. человек. Неприятная ситуация для картинки. Поэтому ФИФА придумала нетривиальный ход.

По информации The Athletic, организация объявила акцию для студентов колледжа Miami Dade (заключено партнёрство с апреля 2024-го), в котором обучается 100 тысяч человек. При оформлении билета с использованием электронной почты заведения для обучающихся действовала сниженная цена в $ 20 – при этом студенты могли получить до четырёх бесплатных билетов дополнительно. Получается, при приобретении пяти билетов в рамках предложения их средняя цена составляла всего $ 4! Хотя ещё 10 июня самый дешёвый билет на матч открытия стоил $ 69.

ДЖАННИ ИНФАНТИНО Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Да, на «Хард Рок Стэдиум» будут аншлаг и отличная атмосфера. Это будет историческое событие. Встретятся две совершенно разные команды исторического значения. Стадион будет полон. Вы знаете, что вокруг каждого нового начинания в мире всегда идут дискуссии, и вы никогда наверняка не знаете, что произойдёт. Нам очень повезло, мы привлекли большое внимание спонсоров и вещательных компаний, так что, если говорить о доходах, всё прекрасно обеспечено. Билеты всё еще можно приобрести, но я уверен, что многие из них будут проданы в ближайшие дни», – обещал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее босс организации отметил, что на предстоящем в 2026 году ЧМ в США, Мексике и Канаде «будет 104 Супербоула за месяц» (финал Национальной футбольной лиги). Однако пока что генеральная репетиция (в виде КЧМ) демонстрирует, что с этим могут возникнуть проблемы. Но ход ФИФА в итоге сработал – стадион заполнился. Об этом – ниже.

Перед матчем открытия болельщикам меняли билеты ради красивой картинки

Ради красивого ТВ-изображения ФИФА пошла на ещё одну хитрость. Издание Daily Mail сообщило, что часть зрителей матча «Аль-Ахли» — «Интер Майами» пересадили со своих мест. Зачем? Всё просто: они оказались на креслах, не попадающих в телевизионную трансляцию. И их переместили в попытке создать более красивую картинку.

Трибуны матча «Аль-Ахли» — «Интер Майами» Фото: Carl Kafka/Getty Images

В материале отмечается, что некоторые зрители, купившие билеты, обнаружили, что их места изменились. Источники в ФИФА утверждают, что ни один болельщик не окажется на месте с более низкой стоимостью, а некоторые даже получат места получше. А ещё организация заверяет, что такая стратегия – обычная практика на крупных спортивных мероприятиях, которая направлена на улучшение атмосферы на стадионе.

И, по официальным данным ФИФА, всё не так уж плохо. По их информации, на первой встрече турнира собрались 60 927 человек (максимум — 74 918). На игре «ПСЖ» — «Атлетико» присутствовали 80 619 зрителей (вместимость стадиона составляет 93 226), а встречу «Баварии» и «Окленд Сити» посетили 21 152 болельщиков (при вместимости в 26 тыс.). Но плохая ТВ-картинка неизбежна при любых раскладах на некоторых матчах.

Причина банальна: вместимость трибун не соответствует статусу игр. 80 тысяч на «ПСЖ» – это круто, но что ждать от встреч с условными «Видадом» или «Аль-Айном»? На игре «Палмейрас» и «Порту» стадион был полупустой – 46 275 тыс. зрителей при вместимости в 82 тыс. А на матч «Ботафого» пришли 30 тыс. (А могло бы 72 тыс.). Как бороться с этим в будущем – непонятно, ведь при такой вместимости арен пустые места на средних встречах – неизбежны.

Тареми не сыграет на КЧМ из-за ситуации в Иране

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции, целью которой стало нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. В ответ иранцы объявили об ответных ударах. Военный конфликт косвенно повлиял и на клубный чемпионат мира 2025 года.

Мехди Тареми Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

La Gazzetta dello Sport сообщает, что иранский форвард «Интера» Мехди Тареми не смог покинуть страну. По данным источника, он должен был вылететь из Тегерана и присоединиться к команде в Калифорнии для участия в клубном ЧМ. Однако иранское воздушное пространство закрыто по соображениям безопасности. По суше перемещения тоже опасны. Тареми находится в Тегеране, в защищённом от бомбардировок месте. «Интер» – на регулярном контакте с представителями сборной Ирана, чтобы успокоить форварда и узнать, как и когда он сможет покинуть страну.

Игроков «Окленда» не отпустили на турнир с работы

Новозеландский «Окленд Сити» играет в одной группе на КЧМ-2025 с «Баварией», «Бенфикой» и «Бока Хуниорс». Солидная компания. Но биться с топ-клубами ещё тяжелее из-за проблем с составом. Тренер «Окленда» Пол Поза заявил, что не всех футболистов отпустили с работы на КЧМ. «У всех есть работа, помимо футбола, однако ребята с невероятной самоотдачей относятся к игре. Им пришлось брать отпуск. Но некоторые так и не смогли найти время для участия как в Лиге чемпионов АФК, так и в клубном чемпионате мира». Результат встречи с «Баварией» говорит сам за себя.

«ПСЖ» и «Атлетико» дружно пожаловались на жару

ЧМ-2022 в Катаре прошёл в ноябре-декабре, чтобы футболисты не страдали от жары. Однако сейчас ФИФА не до конца позаботилась об этом факторе. Встреча 1-го тура между «ПСЖ» и «Атлетико» стартовала в 12:00 по времени в Пасадене (штат Калифорния). Температура доходила до 40°C, а влажность достигала 60%. Конечно, это сказалось на состоянии футболистов. «Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — сказал после встречи тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн также остался недоволен температурой: «Мы хотели сыграть так же, как на «Парк де Пренс» в ноябре. Однако жара всё изменила». С ним согласился партнёр — Маркос Льоренте: «Играть в такую жару — невыносимо. У меня болят пальцы ног и ногти. Трудно и остановиться, и начать бежать. Это безумие, но жаловаться нет смысла — условия были одинаковыми для всех».

Встреча «ПСЖ» — «Атлетико» прерывалась на водопой Фото: Stu Forster/Getty Images

А вот тренер мадридцев Диего Симеоне не видит в температуре проблемы: «Жара тут ни при чём. Мы играли в равных условиях. Они просто были лучше. У «ПСЖ» потрясающие игроки — и именно поэтому они победили». Правда, в отличие от своих игроков, аргентинцу не пришлось носиться в 40-градусную жару.

Клубный ЧМ проходит на фоне протестов в Калифорнии

В Калифорнии 6 июня начались протесты против полицейских иммиграционных рейдов. Беспорядки охватили крупнейшие города штата – Лос-Анджелес и Сан-Франциско. А президент США Дональд Трамп принял решение отправить подразделения Национальной гвардии для подавления протестов.

Протесты в Калифорнии Фото: Mario Tama/Getty Images

«Слышны сирены, летают вертолёты и так далее. Люди выходят на улицы, но у нас есть возможность расслабиться. Мы находимся в отеле и не обращаем на эту ситуацию особого внимания. Охраны достаточно. Ко всему этому можно привыкнуть, так как дни похожи один на другой. Единственное, чего я хочу – чтобы на улицах не было слишком много проблем и чтобы никто не пострадал», – рассказал голкипер «Атлетико» Ян Облак. Отметим, что один из городов, принимающих КЧМ-2025 – Пасадена (округ Лос-Анджелес) – как раз находится в штате Калифорния.

Клубный ЧМ пока что даже не разогнался, однако репутационные потери уже терпит. Но вряд ли это кого-то удивляет – так происходит почти всегда. Верите, что дальше турнир пройдёт успешно?