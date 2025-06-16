«Барса» хочет взять нового нападающего. Есть 4 варианта

«Барселона» не принимает участия в клубном чемпионате мира, в отличие от некоторых других топ-команд Европы. Сейчас сине-гранатовые сосредоточены на работе на трансферном рынке. Судя по всему, «Барса» ищет нового флангового нападающего. Среди кандидатов — четыре футболиста. Каждый из них готов переехать в столицу Каталонии и отказаться ради этого от выгодных контрактов (данные от Mundo Deportivo).

Луис Диас, «Ливерпуль»

В детстве колумбийский футболист был болельщиком «Барселоны» благодаря отцу. Диас затормозил продление контракта с «Ливерпулем» и делает всё возможное, чтобы клуб согласовал его переезд в Каталонию. По данным Mundo Deportivo, Луис думает только о переходе в «Барселону». Недавно футболист «красных» признался, что его окружение ведёт переговоры с другими клубами. Он не упоминал каталонцев, но предполагается, что Луис беседует с сине-гранатовыми.

Луис Диас Фото: Michael Regan/Getty Images

Диас считает, что в Англии его не ценят по достоинству. А ещё его окружение считает, что трансфер Флориана Вирца поспособствует продаже Луиса, чтобы «Ливерпуль» частично компенсировал большие затраты. «Барса» считает колумбийца приоритетным вариантом для укрепления линии атаки. Однако есть один нюанс. Каталонский клуб не намерен платить более € 60 млн. Если стороны не договорятся, то «Барселона» обратит более серьёзное внимание на других кандидатов.

В прошлом сезоне Диас отыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал восемь голевых передач. Нынешний контракт 28-летнего форварда истекает летом 2027 года. «Ливерпуль» продаст Луиса только в том случае, если получит выгодное для себя предложение.

Нико Уильямс, «Атлетик»

Купить Нико гораздо проще в том смысле, что в его контракте прописаны отступные в размере € 62 млн. Заплатил эти деньги — забирай футболиста. Но и тут есть несколько проблем. Во-первых, «Атлетик» хочет получить всю сумму сразу. Никаких разбивок на несколько траншей. Финансовое положение «Барсы» остаётся не самым стабильным, поэтому не исключено, что ради трансфера Уильямса придётся брать кредит.

Во-вторых, между клубами довольно напряжённые отношения. Почему? Дело в том, что «Атлетик» критиковал «Барселону» за ситуацию с финансовым фэйр-плей. Плюс ругал, когда сине-гранатовые нашли лазейку, чтобы заявить Пау Виктора и Дани Ольмо. Боссы «Барсы» не уверены, что в подобной ситуации стоит платить большие деньги «недругу». Каталонский клуб ищет варианты договориться о выплате несколькими частями. Это позволит снизить финансовую нагрузку на сине-гранатовых.

Нико Уильямс Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Уильямс хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне». Испанцу кажется, что он прекрасно впишется в проект Ханс-Дитера Флика. «Атлетик», в свою очередь, предложит чемпиону Европы новый контракт (нынешний истекает летом 2027-го), если тот останется.

13 июня стало известно, что спортивный директор «Барсы» Деку провёл переговоры с окружением Нико. Если верить Sport.es. Правда, агент игрока утверждает, что летал в Барселону на встречу с друзьями. Но у испанских СМИ совсем другая информация. Агент хотел, чтобы встреча с Деку была тайной. В «Атлетике» удивлены, что окружение футболиста провело переговоры с сине-гранатовым клубом. 45 матчей, 11 голов, семь результативных передач — статистика 22-летнего испанца в минувшем сезоне.

Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед»

Англичанин мог оказаться в «Барселоне» ещё в зимнее трансферное окно. Тогда он был готов перейти даже на условиях более низкой зарплаты. Сейчас — схожая ситуация. Зимой Рашфорд уехал в «Астон Виллу», где провёл остаток сезона на правах аренды (17 матчей, четыре гола, шесть голевых передач).

Маркус Рашфорд Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сейчас «Барселона» находится на первом месте в списке Маркуса. Он ждёт, не появится ли у него вариант с каталонским клубом. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить игрока за € 40 млн. Это значительно меньше, чем «Атлетик» требует за Нико или «Ливерпуль» — за Диаса. Маркусу нравится вариант с «Барселоной», однако он пока что не приоритетная цель для испанского клуба. К тому же Рашфорд нравится главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Клуб из Бирмингема рассматривает вариант с выкупом английского футболиста. Правда, для этого нужно решить вопрос с финансовым фэйр-плей. В отличие от прошлого сезона, «Астон Вилла» не сыграет в Лиге чемпионов, следовательно, потеряет дополнительный источник финансирования. Возможно, «Барса» вернётся к варианту с Маркусом, если не договорится по трансферу Диаса или Нико Уильямса.

Иван Перишич, ПСВ

На первый взгляд этот вариант кажется нереалистичным. Зачем «Барселоне» нужен довольно возрастной (36 лет) футболист? Скорее всего, это один из кандидатов Флика, ведь они вместе работали в «Баварии». Немецкий тренер высоко ценит универсализм хорвата и считает, что тот способен добавить конкуренции. К тому же Ивана можно взять бесплатно, ведь 30 июня он станет свободным агентом.

Иван Перишич Фото: Joris Verwijst/Getty Images

С сентября 2024 года Перишич выступал за ПСВ. 35 матчей, 16 голов, 11 голевых передач — очень хорошие цифры. Представители нидерландского клуба предложили хорвату новый контракт на два сезона. Сам же Перишич пока ждёт, какое решение примет «Барселона». Иван хотел бы поехать на чемпионат мира через год и ради выступления в составе каталонского клуба готов пойти на более низкую зарплату, нежели в ПСВ.

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