«Бавария» вынесла любителей с двузначной разницей! Хотя складской рабочий тащил как мог

Клубный чемпионат мира — возможность увидеть соперничество звёздной «Баварии» с любителями из Новой Зеландии. Футболисты «Окленд Сити» не получают зарплаты в клубе, потому что футбол для них — хобби. Кто-то работает учителем, кто-то — парикмахером, кто-то — риелтором, кто-то — в службе поддержки. Судя по результатам матча, поддержка понадобится самим оклендцам.

Тренер Пол Поза даже не смог собрать полноценный состав: «Нашим игрокам пришлось брать отпуск. Более того, некоторые не нашли время для участия как в Лиге чемпионов Азии, так и в КЧМ». Сколько же голов пропустили новозеландские бедолаги? Много.

«Бавария», в отличие от «Окленд Сити», выставила основу — разве что кроме Юпамекано и Мусиалы (до 61-й минуты). Не обошлось в старте без Мюллера, для которого данный турнир станет последним за мюнхенцев. Оклендцы сразу же окопались полным составом не то что на своей половине — вообще на первой трети поля. Фаворит четыре минуты катал мяч и принялся за дело. Коман дважды пробил головой. С первой попыткой Трейси справился, со второй — не очень: Киммих исполнил угловой, оставшийся без опеки Та скинул во вратарскую, Кингсли замкнул.

Мюнхенцы продолжили давить и создавать шансы. Ну ещё бы. При этом «Окленд Сити» осмелел и даже забрал 30% владения к 15-й минуте. Отдав 38 точных передач из 57, что не так уж плохо. Ладно, поигрались, и хватит.

18-я минута: Киммих закинул в штрафную, Коман отдал головой на Боэ, и тот прошил дальний угол.

20-я минута: Мюллер прострелил, Кейн внезапно махнул мимо мяча, зато вовремя подоспел Олисе.

21-я минута: «Бавария» включила прессинг, Олисе отпасовал в штрафную, и Коман катнул между ног защитнику точно в правую шестёрку.

Майкл Олисе празднует гол «Окленду» Фото: Dylan Buell/Getty Images

Далее фаворит вновь успокоился. Да, к голу был близок Кейн — раз уж Боэ отличился, ему тем более нужно. Но Трейси плотно закрыл ближний угол. Работает он, кстати, на складе ветеринарных препаратов. Коллегам он привезёт из США немало интересных историй.

На перерыв команды всё равно ушли при 6:0, потому что с 45-й минуты «Баварии» стало скучно. Мюллера никто не думал закрывать на линии вратарской, а тот взял и пробил с лёта вслед за подачей Олисе. Сам же Майкл в фирменном стиле сместился влево и закрутил под дальнюю штангу.

Первый тайм завершился с соотношением ударов 15:0. 12 из них — из штрафной. Если бы «Бавария» хотела, счёт был бы ещё крупнее. Для этого стоило хотя бы не передвигаться по полю практически пешком. Только зачем напрягаться?

Матч «Бавария» — «Окленд» Фото: Dylan Buell/Getty Images

На второй тайм вышли Гнабри и 17-летний Карл. Если бы за мюнхенцев играли исключительно такие Карлы, возможно, матч проходил бы поинтереснее. «Окленд Сити» воспрял и заработал угловой. А Трейси продолжил тащить, в эффектном прыжке отразив выстрел Гнабри. Точно не зря попросил отпуск.

«Бавария» играючи транжирила момент за моментом. Однако Мусиала всё равно забил. Да и как не сделать этого после передачи Мюллера пяткой? Хоп, кручёный в дальний угол, вынимайте.

Пару ударов в сторону ворот оклендцы всё же нанесли. Килколли заставил вступить в игру Нойера. Йу пытался пробить и промедлил, нарвавшись на блокировку отработавшего сзади Мусиалы, который вскоре заработал и сам же реализовал пенальти. А потом и оформил хет-трик, перехватив вратарскую передачу. Да и до двузначной разницы дошло: Гнабри подал, Мюллер заработал дубль.

В целом что-то подобное и ожидалось. Такие встречи — тоже часть футбола. Игроки сборной Гибралтара подтвердят. Парням вроде Трейси иногда нужен звёздный час: да, «привёз» под конец, зато на его счету семь спасений. Плюс тот факт, что он не пропустил от Кейна.