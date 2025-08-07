Самые дорогие перепродажи легионеров внутри РПЛ. Кто станет следующим?

Мирлинд Даку так и не перешёл из «Рубина» в «Зенит». Казанский клуб не только не потерял своего ведущего игрока, но и продлил контракт со своим лидером. Два года назад «Рубин» покупал албанского нападающего у хорватского «Осиека» всего за € 1,2 млн, а мог заработать € 10 млн! Но Рашид Рахимов достаточно логично всё объяснил.

Заработать могли € 8,8 млн. Но и это был бы не рекорд для РПЛ! Мы решили вспомнить все случаи, когда российский клуб покупал или бесплатно подписывал свободным агентом иностранца, а затем перепродавал его с большой выгодой в другой российский клуб. Кажется, достижение московского «Динамо» не будет побито никогда!

9. Хесус Медина в «Спартак» — прибыль ЦСКА € 6 млн

В ЦСКА В «Спартаке»

Открывает этот рейтинг трансферная история Медины. ЦСКА подписал парагвайца в январе 2022-го свободным агентом после того, как полузащитник покинул клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». За несколько месяцев Хесус адаптировался в России и выдал очень приличный сезон-2022/2023. Помог армейцам завоевать серебро и взять Кубок России, набрал 11+8 в 33 матчах. Тогда Медину переманил к себе «Спартак». Часть болельщиков ЦСКА посчитала решение парагвайца уйти к принципиальному сопернику предательством, но на самом деле армейцы скорее выиграли от этой сделки, нежели проиграли. Заработали, по данным Transfermarkt, € 6 млн. Потеря полузащитника не слишком ослабила красно-синих, да и для красно-белых мощным усилением не стала. В 58 встречах за «Спартак» у Хесуса только 8+7. В этом сезоне Хесус – вне заявки на РПЛ. Ему явно ищут новый клуб – для «Спартака» будет большая удача, если получится отбить хоть немного из затрат на этот переход.

8. Кристиан Нобоа в «Динамо» — прибыль «Рубина» € 6,5 млн

В «Рубине» В «Динамо»

Для «Рубина» очень успешным стал трансфер Нобоа. Зимой 2007 года казанцы отыскали хавбека-созидателя там, где ни один из российских клубов не нашёл – в чемпионате Эквадора. «Рубин» выкупил Кристиана у «Эмелека» всего за € 1,5 млн. За пять сезонов в составе казанской команды Нобоа взял два чемпионских титула и Суперкубок России. В результате в январе 2012-го московское «Динамо» забрало полузащитника уже за € 8 млн. Следовательно, разница между покупкой и продажей составила € 6,5 млн. За «Динамо» эквадорец отыграл три года. В 92 встречах забил 12 мячей и сделал 11 голевых передач. Трофеев не взял, так что это был не самый яркий период в карьере Кристиана. Затем он ушёл свободным агентом в ПАОК.

6-7. Мбарк Буссуфа в «Локомотив» — прибыль «Анжи» € 8 млн

В «Анжи» В «Локомотиве»

Марокканский атакующий полузащитник оказался в «Анжи», когда махачкалинский клуб купался в деньгах Сулеймана Керимова. В марте 2011 года Буссуфа выкупили у «Андерлехта» за € 7 млн. Ещё через пару лет Керимов решил свернуть проект, поэтому всем легионерам стали срочно искать новые команды. Тем не менее Мбарка, сделавшего себе имя в России, несмотря на отсутствие трофеев у «Анжи», продали с серьёзной выгодой. «Локомотив» заплатил за него € 15 млн. В Москве марокканец задержался на два с половиной сезона – в 42 встречах забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. В целом и от Буссуфа ждали большего, хотя его победный гол в финале принёс «Локо» Кубок России в сезоне-2014/2015. Уходил из столичного клуба хавбек свободным агентом.

6-7. Лассана Диарра в «Локомотив» — прибыль «Анжи» € 7 млн

В «Анжи» В «Локомотиве»

Похожая история была и в случае с Диарра. В сентябре 2012-го «Анжи» приобрёл полузащитника у «Реала» всего за € 5 млн. В махачкалинской команде Лассана выглядел очень солидно, а когда южане устроили распродажу, француз вместе с Буссуфа отправился в «Локомотив». Отдали Диарра за значительно бо́льшие деньги, чем покупали – € 12 млн. Железнодорожником опорник тоже был всего год. После конфликта с тренером Леонидом Кучуком произошло расторжение контракта, а потом – долгий суд с «Локо». Диарра много пропустил, но в конце концов урегулировал спор с московским клубом. Тем не менее по-настоящему свой дорогой трансфер француз отработать не успел, хотя показал себя в РПЛ действительно классным футболистом.

5. Миха Мевля в «Зенит» — прибыль «Ростова» € 7,3 млн

В «Ростове» В «Зените»

На трансфере легионера в «Зенит» как следует заработал не только «Рубин». Успешную для себя сделку летом 2017-го провернул и «Ростов». Годом ранее ростовский клуб нашёл словенца Мевлю в бухарестском «Динамо», забрав центрального защитника всего за € 700 тыс. Миха поиграл за команду Курбана Бердыева в Лиге чемпионов – что называется, показал товар лицом. Когда в «Зените» появился Роберто Манчини и петербуржцы устроили мощную трансферную кампанию под итальянского тренера, новичком сине-бело-голубых стал среди прочих Мевля. Тогда претендент на чемпионство сильно удивил, отдав € 8 млн за словенца. Очевидно, это была переплата. Миха не смог стать стабильным игроком основы «Зенита», через 1,5 года его отправили в аренду в тот же «Ростов» и потом продали «Сочи» в два раза дешевле.

4. Саломон Рондон в «Зенит» — прибыль «Рубина» € 9 млн

В «Рубине» В «Зените»

Ещё одна успешная перепродажа в истории «Рубина». Венесуэльский нападающий появился в российском чемпионате в августе 2012-го. Казанский клуб приобрёл Рондона у испанской «Малаги» за € 9 млн. Саломон выдал 1,5 хороших сезона в РПЛ, после чего пошёл на повышение. «Зениту» потребовался новый нападающий, и петербуржцы выкупили звезду «Рубина», заплатив в два раза больше – € 18 млн. В принципе, и в составе сине-бело-голубых Рондон выглядел хорошо, хотя топом не стал. В 58 матчах забил 28 голов и сделал восемь голевых передач. Выиграл чемпионский титул. Ещё через 1,5 года «Зенит», решив обновить линию атаки, продал венесуэльца почти за те же деньги в Англию. «Вест Бромвич» заплатил за нападающего € 17 млн.

2-3. Ласина Траоре в «Анжи» — прибыль «Кубани» € 12 млн

В «Кубани» В «Анжи»

Двухметровый нападающий попал в Россию из Румынии. В феврале 2011-го «Кубань» не пожалела на совершенно неизвестного в тот момент ивуарийца € 6 млн. Это был довольно крупный трансфер для краснодарского клуба, но он оправдал себя. Траоре был результативен в «Кубани», полюбился болельщикам. В итоге летом 2012-го за Ласиной приехали из внезапно разбогатевшего «Анжи». Махачкалинский клуб сделал предложение, от которого невозможно было отказаться – € 18 млн. В «Анжи» за 46 встреч центрфорвард наколотил 18 мячей и отдал девять голевых передач. Потом в клубе стали избавляться от высокооплачиваемых легионеров, пристроили Траоре в «Монако». Правда, заработать на трансфере получилось уже в два раза меньше.

2-3. Сердар Азмун в «Зенит» — прибыль «Рубина» € 12 млн

В «Рубине» В «Зените»

А вот и лучший с точки зрения сальдо трансфер «Рубина» в «Зенит». Причём, что любопытно, тоже нападающего. Азмун приезжал в российский чемпионат 18-летним ноунеймом. Казанский клуб каким-то образом переманил Сердара из молодёжки «Сепахана» свободным агентом. Потом иранец стал звездой РПЛ, уходил в «Ростов» за € 2,3 млн, но в июле 2017-го вернулся в «Рубин», согласно Transfermarkt, бесплатно. Странная история, если учитывать статус Азмуна. Но так или иначе ещё через полтора года казанцы мощно заработали на новом трансфере форварда – продали его в «Зенит» за € 12 млн. В Санкт-Петербурге Сердар блистал, очень много забивал и выиграл четыре чемпионских титула. Отработал вложенные деньги. В январе 2022-го отказался продлевать контракт, поэтому его отдали в «Байер» всего за пару миллионов.

1. Мигел Данни в «Зенит» — прибыль «Динамо» € 27 млн

В «Динамо» В «Зените»

Рекорд РПЛ впечатляет разницей потраченных и заработанных средств. Зимой 2005-го московское «Динамо» совершило, вероятно, самый успешный трансфер за всю свою историю, купив 21-летнего Данни у лиссабонского «Спортинга» за € 3 млн. Из многочисленной группы португальских новичков команды Мигел прижился лучше всего. Засверкал в чемпионате России и в августе 2008-го получил предложение от завоевавшего Кубок УЕФА «Зенита». «Динамо» не отпустило португальца за меньшую сумму, чем была прописана в контракте полузащитника в качестве отступных. Петербургский клуб заплатил эти € 30 млн. В общем-то, не зря. Мигел отыграл за «Зенит» девять лет, взял восемь трофеев и забил победный гол «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА. Все стороны остались довольны.