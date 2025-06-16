Ещё один разгром от «ПСЖ»! Забили четыре «Атлетико», а у Хвичи — два голевых паса

«ПСЖ» продолжает побеждать! После разгрома «Интера» в финале Лиги чемпионов команда Луиса Энрике выиграла в 1-м туре клубного чемпионата мира. Парижане убрали «Атлетико» – своего главного конкурента по группе, в которой собраны также «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Луис Энрике не повторил стартовый состав с финала Лиги чемпионов. Да и не мог, так как Дембеле залечивает травму. Усман пропустит, видимо, весь групповой этап КЧМ из-за повреждения бедра. Единственным изменением стало появление в основе чистого форварда, которых так не любит тренер «ПСЖ» – Рамуша. Российский голкипер Сафонов снова остался на скамейке запасных.

Футболисты выходили на поле стадиона Пасадены по одному – каждого представляли персонально, словно какую-нибудь звезду бокса. Мы в Европе к этому не привыкли. А для самих футболистов непривычно было играть так рано по местному времени (в 12 дня). Но и в Париже, и в Мадриде уже вечер. Проблем добавляла жара в Лос-Анджелесе – трудно держать высокий темп. Тем не менее команды не играли вполноги, зарубились как следует.

Первый опасный момент создал «Атлетико», когда Альварес со штрафного едва не положил мяч под штангу. Зато потом игра пошла по ожидаемому сценарию. «ПСЖ» владел большим территориальным преимуществом, контролировал мяч 80% времени и быстро возвращал его себе. Команда Диего Симеоне рассчитывала на контрвыпады, длинные передачи. Одна из них уже при счёте 1:0 в пользу парижан завершилась тем, что Симеоне-младший умудрился убежать от электрички Мендеша и свалился недалеко от штрафной. Диего требовал удалить защитника «ПСЖ» за фол на его сыне, однако судья Иштван Ковач, работавший недавно на финале ЛЧ, решил, что никакого нарушения не было. Матч продолжился аутом.

Статистика касаний мяча футболистами в чужой штрафной к 45-й минуте отражала превосходство команды Луиса Энрике – 14:0! Впрочем, первого удара в створ в исполнении «ПСЖ» пришлось ждать четверть часа. Однако ещё через две минуты победитель Лиги чемпионов повёл. Игроки группы атаки парижан, как обычно, запутывали соперника сменой позиций, и это сработало в эпизоде с голом. Невеш своим подбором раскрутил комбинацию с участием Дуэ и Кварацхелии, а завершил её забивший с передачи грузина Руис. «ПСЖ» вскрыл опорную зону – испанец нанёс удар низом из-за штрафной.

«Атлетико» только перед перерывом впервые пробил в створ – Доннарумму напряг Гризманн. Но вместо собственного забитого мяча мадридцы получили гол в свои ворота. «ПСЖ» опять показал класс в переходной фазе! В ответной атаке в компенсированное время первого тайма Кварацхелия сделал второй голевой пас. На сей раз грузин ассистировал Витинье. В центре у «Атлетико» зияла жуткая дыра, так что португалец зашёл в штрафную, как к себе домой.

Радость игроков «ПСЖ» Фото: Harry How/Getty Images

Симеоне отреагировал заменой после перерыва (на поле появился Коке) и требованием активнее прессинговать, несмотря на жару. По крайней мере, такой вывод можно было сделать по игре «Атлетико» в начале второго тайма. «ПСЖ» работал с мячом на своей половине под давлением. В одном эпизоде даже Доннарумма стал финтить в собственной штрафной! Однако тем самым конкурент Сафонова сохранил мяч и разогнал контрвыпад. А завершал его Кварацхелия. Хвича был близок к тому, чтобы добавить гол к двум ассистам, вот только зарядил в перекладину.

Казалось, «ПСЖ» доминирует, легко доведёт дело до крупной победы. И вдруг на исходе часа встречи «Атлетико» забил! Эпизод начался с падения Дуэ на своей половине поля, после чего сработала аргентинская связка – Симеоне вырезал передачу на Альвареса, а форвард покатил с угла вратарской в дальний нижний угол. Но рано радовались оба Симеоне и многочисленные болельщики из Аргентины на трибунах. Видеосудьи предложили Ковачу посмотреть «кино». На повторе было видно, что Дуэ упал не просто так. Не от усталости и не от жары. Его сбил с ног Коке.

«Атлетико» раскрывался, надеясь вернуть интригу на концовку, однако на 78-й минуте исход матча стал очевиден. Лангле заработал вторую жёлтую карточку за споры с рефери. Игроки мадридцев вообще слишком много эмоций тратили на «прессинг» судьи – оно того не стоило. Повлиявших на результат ошибок Ковач не допускал. Правда, «Атлетико» получил ещё один шанс. Загубил его Сёрлот, не забивший с пяти метров. Невероятный промах. «ПСЖ» тут же наказал – Маюлу забил после того, как мяч отлетел к нему прямо в штрафную.

Ещё один разгром в исполнении команды Луиса Энрике! В последней атаке «ПСЖ» Ле Норман заблокировал удар рукой – Ковач назначил бесспорный пенальти, правда, только после подсказки VAR. 11-метровый берущимся, в общем-то, ударом реализовал Ли Кан Ин. Облак напрасно стал гадать. В этот день игроки «Атлетико» не угадали ни одной буквы.