«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым

Что общего у Хвичи с Измайловым, у Батракова — с Денисовым, а у самого Сёмина — с Раньери? В гостях у «Чемпионата» Юрий Палыч всё рассказал.

В прошлый раз Сёмин заезжал к нам на Даниловскую мануфактуру почти девять лет назад. За это время он почти не изменился! Такой же бодрый, подтянутый и стильный. Юрий Палыч полным впечатлений вернулся с финала Лиги чемпионов — и щедро, в своей неповторимой манере ими с нами поделился. Естественно, одним только Мюнхеном мы не ограничились — более близкие во всех отношениях темы тоже затронули.

2016 2025

О чём расскажем:

«После победы «Локо» над «Баварией» Филатов спросил: «Что будем делать? Денег нет»

— Сколько лет уже ездите на финалы ЛЧ?

— Наверное, с 1997 года. Может быть, один только за всё время пропустил. Да, сейчас сложно с логистикой, билетами. Хорошо, РФС дал несколько билетов. Мне интересно! Душа требует праздника футбола. И он каждый раз новый.

Юрий Павлович Сёмин



Родился 11 мая 1947 года в Чкалове (сейчас – Оренбург).



Играл полузащитником и нападающим за «Спартак» Орёл, «Спартак» Москва, «Динамо» Москва, «Кайрат», «Чкаловец», «Локомотив» Москва, «Кубань».



Тренировал «Кубань» (ассистент, и. о. главного тренера), «Памир», «Локомотив» Москва, олимпийскую сборную Новой Зеландии, сборную России, «Динамо» Москва, «Динамо» Киев, «Габалу», «Мордовию», «Анжи», «Ростов».



Все три чемпионских титула «Локомотив» выиграл с Сёминым. Обладатель шести Кубков и трёх Суперкубков России. Чемпион и обладатель Суперкубка Украины. Заслуженный тренер РСФСР, Почётный железнодорожник РФ.

— Какой финал произвёл самое неизгладимое впечатление?

— Всегда лучше других запоминается последний. Ни одного плохого финала я не вспомню. Но вот матч «Ливерпуль» — «Милан» 2005 года тоже как сказка был. И последний войдёт в историю. 5:0 в финале ещё никто не побеждал. А ведь могло быть и больше! Судейство, атмосфера, газон — всё было идеальным в Мюнхене. Стадион только постарел.

— В чём это проявляется?

— Самая большая проблема на таких матчах — подъехать к стадиону, а после – уехать. Лишний раз убедился, что лучше всех с организацией финала Лиги чемпионов и чемпионата мира справилась Россия. В «Лужниках» всё было сделано идеально для болельщика.

— Но атмосферой финала в полной мере прониклись?

— Финал Лиги чемпионов — всегда праздник. Собралось много звёзд футбола. И атмосфера до игры была очень доброжелательной. И французы, и итальянцы в радостном настроении шли на игру, друг друга беззлобно подначивали. Говорят, что-то было после матча, но мы никаких негативных сцен не наблюдали.

— Не хватает сегодня этого ощущения праздника?

— Я поэтому и езжу. Это необыкновенная атмосфера, хорошие воспоминания и настоящий футбол. Игра так завораживает, что забываешь обо всём на свете. Люди оставляют все свои проблемы за стадионом и во все глаза смотрят это зрелище.

— С Аршавиным и Слуцким в Мюнхене не пересекались?

— Я их не видел. Может, у них места получше были. Или, наоборот, похуже (улыбается). А зарубежных коллег многих повидал. Перед финалом на «Олимпиаштадионе» устроили игры ветеранов — там все звёзды, кажется, были.

— Воспоминания о знаменитой победе «Локомотива» над «Баварией» 30-летней давности не накатили?

— В 1995-м много любопытных историй было. Перед игрой я поинтересовался у президента «Локо» Филатова: «Валерий, ну какие-то премиальные ребятам за победу будут?» Он усмехнулся: «Да говори сколько хочешь — всё равно не выиграем». Я по доброте душевной и увеличил размер премиальных. Существенно. После игры Филатов подходит: «Что будем делать? Денег нет». Но рассчитались. В «Локомотиве» в этом плане всегда был порядок. Мы не могли обмануть игроков.

Чем «ПСЖ»-2025 круче команды Месси и Мбаппе

— Игра «ПСЖ» с «Интером» вас впечатлила?

— От каждого финала Лиги чемпионов ждёшь чего-то нового. И здесь это новое тоже было. Во-первых, появился новый чемпион, причём абсолютно справедливо. Можно сказать, что «ПСЖ» повезло в ответном матче с «Арсеналом» (я, кстати, и на нём был). В первые 15 минут лондонцы три 100-процентных момента имели — Доннарумма Париж просто спас. А с другой стороны, «ПСЖ» всех англичан обыграл: и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль», и «Арсенал».

— А что насчёт «Интера»?

— «Интер» следует старым традициям итальянского футбола. Неспроста они второй раз за три года достигли финала Лиги чемпионов. Но к решающему матчу миланцы подошли уставшими. «Интер» до последнего боролся за победу в Серии A и Кубке Италии — и в обоих случаях проиграл. Психология сыграла свою роль — ноги у итальянцев в финале были будто каменные, не бежали. Они не были физически хороши перед финалом. А «ПСЖ», наоборот, во Франции всё выиграл, причём чемпионат ещё в начале мая. Они целенаправленно готовились к «Интеру» и подошли к матчу в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. А потом, «ПСЖ» сильно изменился, и в лучшую сторону. Луис Энрике проделал колоссальную работу. Просто великолепно сработал, особенно в последний год, начиная с приглашения Хвичи и заканчивая введением в состав молодёжи. Мы обычно своей компанией на такие игры ездим, среди нас были болельщики «Интера». Так вот я ещё до матча сказал, что у итальянцев нет ни одного шанса.

— Финал «ПСЖ» с «Барселоной» был бы более зрелищным и равным?

— Вне сомнения, он был бы более ярким, хотя вроде бы и ярче уже некуда. Одна команда просто порхала на стадионе в Мюнхене. Даже в паре с «Барселоной» я бы отдал предпочтение «ПСЖ». Не потому, что в Париже наш Сафонов и Хвича играют.

— А почему?

— Они просто сильнее. Прежде всего в обороне. В финале Лиги наций Португалия — Испания левый защитник «ПСЖ» Мендеш Ямаля просто скушал. Фантастическую игру выдал, ещё и гол забил. Мне показалось, что Ямаль его даже испугался. А правый защитник «ПСЖ» Хакими ещё сильнее и быстрее Мендеша! Они явно превосходят крайних защитников «Барселоны». В центре обороны у Энрике тоже подобраны мастера очень высокого уровня. Они классно создают офсайд и не боятся выходить за центральную линию поля — потому что догоняют соперников за счёт высокой скорости. У «Барселоны» этого нет. Атака команд, наверное, фифти-фифти. А может, у «ПСЖ» и она сегодня сильнее. Средние линии плюс-минус равны. Вратари? Мне кажется, Доннарумма сильнее тер Штегена. Потенциал всего «ПСЖ» на данный момент выше, чем потенциал «Барселоны». Без преувеличения выдающаяся команда.

Они стали по-другому играть. Если раньше французы осуществляли очень много контроля мяча на своей половине поля, то сейчас гораздо быстрее приходят в зону атаки. Появилось три скоростных исполнителя, способных обыгрывать один в один и убегать от защитников. Раньше такого не было.

— Не парадокс ли, что с Месси, Мбаппе и Неймаром они не могли добиться успеха, а с Дуэ и Дембеле выиграли всё?

— Никакого парадокса — закономерность. Честь и хвала Энрике, что убедил президента клуба пойти по этому пути. И он явно поверил тренеру. Раньше-то они брали всех топ-звёзд, самых дорогих. Возможно, от них и не требовали такую работу выполнять. Да и разве Неймар в состоянии выдавать такие объёмы, как Хвича? Конечно, нет. Хвича на 90-й минуте догоняет игрока в своей штрафной, отбирает мяч и ещё бежит вперёд. Такие же Дуэ, Баркола. Сильно удивил Дембеле. Он такую работу в прессинге проделывал — разве смог бы так Месси? Раньше у них шесть-семь человек отрабатывали сзади и трое играли впереди. Звёзды не помогали своим защитникам, не бежали за подключениями, не вступали в прессинг. Поэтому тут и сравнивать нечего: этот «ПСЖ» однозначно сильнее того. Сейчас у них настоящая команда.

— Судя по играм топов, в каком направлении движется современный футбол?

— Конечно, футбол движется, не стоит на месте. Всё ускоряется — мышление, техника. Футбол зависит от природных качеств. Небыстрых футболистов на таком уровне не осталось. Кому-то от природы даны и габариты, и скорость, а кому-то — нет. Но технику можно развивать до бесконечности. Я имею в виду не жонглирование мячом или ещё какие-то кренделя, а игровую технику. При высокой плотности игры её в чемпионате России явно не хватает. На этот момент нужно обратить внимание в детском и юношеском футболе. Здесь мы сильно отстаём.

Как «Локомотив» потерял Хвичу

— За соотечественника Сафонова порадовались?

— Ну конечно, а за кого ещё нам сегодня болеть? В «ПСЖ» есть Сафонов, Хвича, который взрослел в нашей лиге. РПЛ нужно отдать должное, что такой футболист здесь играл несколько лет.

— Вклад Матвея в успех «ПСЖ» тоже весом?

— Ну конечно! Он игрок команды. Матчи, которые ему дали, Сафонов провёл прекрасно и оставил о себе великолепную память. Был период, когда Доннарумма выглядел не очень. Сафонов вышел и сыграл. Заслужил уважение одноклубников и болельщиков. А что касается Хвичи, то он вдобавок ко всем своим достоинствам ещё и фартовый.

— Почему так решили?

— Смотрите, пришёл в «Локомотив» — мы Кубок взяли. С «Наполи» чемпионом стал. Теперь с «ПСЖ» всё в первом же сезоне выиграл! Заиграл в сборной Грузии, и та впервые на чемпионат Европы вышла и прекрасно выступила. Так что Хвича футболист не только очень сильный, но ещё и фартовый.

— По воспоминаниям бывшего пресс-атташе «Локомотива» Кирилла Брейдо, вас до слёз расстроил уход Хвичи в «Рубин» в 2019 году. Так и было?

— Для меня всё это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком. Он ушёл бы в любом случае, но «Локомотив» бы имел здесь хороший бизнес. Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдёт. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали — и куда-то делись.

— Вы про тех, у кого «конфликт с футболом»?

— Конечно, из той группы люди. Сейчас их хоть кто-нибудь видел на футболе? Не видел. А они проголосовали на трансферном комитете, что Хвича «Локомотиву» не нужен. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был.

Соломон Кверквелия и Хвича Кварацхелия в «Локомотиве» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Для самого Хвичи благо, что не пересидел в России?

— Каждому человеку в душу не залезешь. Я могу одно сказать: он тренировался лучше всех. Я такого трудолюбивого молодого игрока ещё не видел. А, был ещё Измайлов такой же. Какой бы тяжёлой ни была тренировка, Хвича оставался после неё и дорабатывал индивидуально. Вот этот свой уход с фланга в центр и удар в дальний угол он отрабатывал уже тогда, в 17 лет. Кварацхелия очень много работал! Беда многих молодых игроков в том, что они думают: «Есть тренер — вот пусть меня и тренирует». А самостоятельно не дорабатывают. Ямаль в 17 лет становится только лучше и лучше. Педри — то же самое. А почему? Да потому что понимают: нельзя останавливаться! Сегодня тебе дали контракт — очень хорошо. Но впереди новая высота, которую ещё не взял. А значит, нужно работать ещё больше. У нас же зачастую молодой слышит комплименты прессы (понимаю, у вас работа такая) — и начинает думать, что и дальше будет расти сам по себе, без труда. У нас такое сплошь и рядом. Им тоже нужно объяснять: ты получил зарплату, но больше ничего ещё не добился. Проиграл ли, выиграл — работай ещё больше! Уверен, что рост футболиста в равной степени — 50 на 50 — зависит от тренера и усердия самого игрока. Скольким игрокам в начале сезона мы рукоплескали — и где они сейчас?

— Карьера Хвичи — образец для нашей молодежи?

— Однозначно. Но прежде всего он образец для молодёжи в Грузии. В стране бум футбола! Раньше грузины массово ездили в Неаполь, теперь — ездят в Париж. Он пример — работы, правильного поведения. Ну и взаимоотношения с группой, которая его поддерживает, тоже выстроены верно, раз его карьера движется вперёд. Мне немного жаль, что он ушёл из «Наполи». Его так там любили, он будто вторым Марадоной был! Но, видимо, сказалась смена тренера. Они пошли к тренеру, который видел в Хвиче игрока стартового состава и нуждался в его игровых качествах. Спаллетти очень хорошо его знал. И Энрике именно такой футболист нужен был, техничный, великолепный в обводке и почти не теряющий мяч. Пока всё у Хвичи хорошо, и дай бог, чтобы и дальше так шло.

Хвича Кварацхелия с кубком Лиги чемпионов Фото: Carl Recine/Getty Images

— Согласны, что и с агентом Хвиче повезло? Или он и без Мамуки далеко пошёл бы?

— Думаю, они нашли друг друга, и это замечательно. Мамука первый предложил Хвичу в «Локомотив». Потом уже наш селекционер Тищенко ездил его смотреть. Я ему верил. Это он привёз Гильерме и других ребят из Бразилии. У него глаз намётан на таланты. Тищенко смотрит их не по телевизору или статистике, а вживую.

— Михаил Ашветия в интервью «Чемпионату» сравнил Хвичу по масштабу таланта с Измайловым. Похожи?

— Да. Измайлов тоже много работал. Утром тренировались в Баковке, а вечером он собирал свою компанию и играл в футбол. Я думаю, там он и научился так обводить. Ему бы здоровья, психологической уверенности, духу побольше — ещё качественнее провёл бы карьеру. К сожалению, Марат на любую царапину и микротравму реагировал. Мне кажется, поэтому он и на чемпионате мира 2002 года не особо удачно сыграл.

— Говорят, он ещё и жутко мнительным был.

— Достаточно мнительным. Бывало, ложится спать здоровым, а утром докторам говорит: «Не могу играть». Проведёшь с ним беседу — в 12 дня приходит: «Я смогу». Такие варианты были. Но тоже талант необыкновенный. Заметьте, все талантливые — техничные. Сейчас особенно ценятся игроки атаки, способные обыгрывать, создавать численное преимущество. Сегодня центральным защитникам уже недостаточно быть просто мощными, крепкими — они должны ещё и хорошо владеть мячом. С них много атак начинается. Наверное, вратарь тоже должен великолепно играть ногами. Яшин, кстати, делал это блестяще. Когда после тренировки игроки устраивали шуточные матчи, Лев Иванович в поле бегал. Может, и на это стоит обратить внимание при подготовке молодёжи. В команде мастеров исправить пробелы в технике намного сложнее.

— Ваши слова про Марата девятилетней давности: «Игрока с такой техникой после Черенкова в России не было». Так и не появилось?

— Если бы появился, сразу пришла бы фамилия в голову. Так что нет, не появилось пока. Надеюсь, в будущем появятся.

Что общего у Батракова и Денисова

— Но вы видите в России ребят, способных в теории достичь уровня Кварацхелии?

— Это вопрос, на который ответить невозможно. Я только что вам говорил: первое, что хотелось бы от них видеть, — это трудолюбие. Вы же сами отмечаете игроков — то в одной команде, то в другой. Наверное, они есть, но они должны работать. Причём в значительно больших объёмах, чем дают тренеры. Работа — прежде всего! Технику можно оттачивать всегда.

— Батракова, Кисляка по делу хвалят?

— Конечно, по делу, раз обоих вызывают в первую сборную.

— Через ваши руки прошли почти все звёзды «Локомотива». Кого напоминает Батраков?

— Ему никого не надо напоминать. Он самостоятельный игрок. Одно из главных его качеств — понимание игры. Техника неплохая. Боевитость хорошая. Денисов у нас боевитый был, но, думаю, Батраков ему не уступит в этом плане. У Алексея много хороших качеств, а дальше от него всё зависит.

— Ничего общего с Лоськовым не находите?

— Лоськов другой. Он играл шире, а главное — в каждом матче создавал решающие ситуации. Если Батраков дорастёт до Лоськова, очень хорошо будет.

— Лоськов признавался «Чемпионату», что поначалу жутко не любил черновую работу, а вы его заставляли. Было?

— А как иначе? Если один выполняет черновую работу, почему другой должен от неё отлынивать? Другое дело, что мы и Лоськову, и Алексею Миранчуку позже давали больше мячей. Знали: если Лёша с мячом — что-то будет. А в «Аталанте» у него не было возможности свои лучшие качества проявить. Когда он с мячом, и отдать куда угодно может, и обыграть, и пробить. Это надо учитывать — и чаще этим мячом его снабжать. У нас было так: некуда давать — отдай Миранчуку. А ещё раньше — Лоськову. Ещё Игорь Нетто в «Спартаке» говорил: «Хотите подержать мяч — отдавайте мне чаще». Позже Бесков то же самое про Гаврилова повторял.

— Как не потерять молодых-перспективных?

— Я только что сказал: они сами должны работать больше. Тренеры с ним нормально работают, раз игрок появился в команде. Но дальше — вперёд, твоя инициатива. Опять коснёмся Хвичи. Он же до «Наполи» не очень хорошо оборонялся. И у нас считал, что это ему не очень нужно. Однако как-то же его убедили, и он понял. Светлая голова, значит. А теперь в «ПСЖ» он ещё лучше обороняется. Кушать захочешь — надо работать. Вы сами напомнили, что Лоськов не переносил черновую работу. Но потом-то начал переносить! А Месси, Мбаппе и Неймара, видимо, не сумели убедить в «ПСЖ», что это нужно делать. Поэтому их и не стало там. Хотя Мбаппе в последнем матче за Францию уже отрабатывал, оборонялся.

— Стоит ли Батракову в таком возрасте рассматривать вариант с Европой?

— Почему нет? Рассматривать всегда надо. Игрок и сам должен своё мнение высказывать. А чтобы его иметь, нужно хорошо знать футбол, смотреть много матчей. А сейчас многие у нас даже Лигу чемпионов не смотрят — играют в PlayStation или ещё что-то. Нужно же не только на деньги в контракте смотреть, но и понимать, подходит тебе команда или нет. Для этого нужно представлять, в какой футбол она играет. Желательно с тренером поговорить, нужен ему или нет, на какой позиции, какую работу должен выполнять. Всё в комплексе должно быть.

— Вам современный российский футбол интересен?

— Никак не могу понять, кто вылетает из РПЛ, кто остаётся. А так мне интересна наша лига. Каждый год идёт борьба за чемпионство. Качество футбола оставляет желать лучшего — есть куда стремиться. Меньше стало звёзд, индивидуальных действий. Они ведь не только украшают футбол, но и приносят большую пользу командам, делают результат. Сейчас игроки, умеющие обыгрывать, в большой цене.

— В ваше время было круче?

— Можно говорить всё что угодно. А когда мы ещё играли — вообще никому физически не уступали. За счёт беготни обыгрывали хорошие команды. Вы-то этого не помните, а в 1972 году московское «Динамо» разбило «Барселону» на её стадионе со счётом 5:0! Мы их просто перебегали. Сейчас может быть такое? Не может.

— Система подготовки утеряна?

— Многие об этом говорят. Наверное, на этой базе нужно было что-то своё строить. Мы по своей структуре не сильно отличаемся от тех же испанцев: такие же сухие, поджарые. Нужно думать, почему они сейчас превосходят нас уже и в физике. Мы же всегда были самыми выносливыми. Однозначный ответ найти сложно, но точно знаю, что искать его нужно в области детского футбола. Хотя условия сейчас совсем другие, чем в нашей юности. На днях был в академии «Зенита» — это же вообще какое-то чудо! Большая территория, много полей, ребят кормят, поят, одевают — казалось бы, что ещё нужно? А в Краснодаре какая школа! Или в Москве плохие академии? А КПД маловат.

— Особенно «Зениту» за это достаётся.

— Я думаю, ни у кого особого выхлопа нет. Может быть, у «Локомотива» немного побольше только. Тренерам с академий нужно объяснять ученикам, что футбол — это профессия большого труда. Надо много работать, с тренером и самостоятельно. Смотреть матчи, всё время учиться. Если после выпуска с ним подписывают контракт, значит, он в чём-то талантливый. Но у него обязательно должна быть мотивация стать лучше. И он должен быть уверенным в себе. Кто-то приходит в команду и стесняется, а тот же Хвича на одной из первых тренировок Чорлуке между ног мяч прокинул. Естественно, Ведрану это очень не понравилось. Однако главное, что Хвича уверенным был. А большинство теряется, стоит на него прикрикнуть старшим. Это психология. Её тоже нужно развивать в детских школах. Для этого детям нужно внушать, что они сильные и любого могут обыграть. Не надо громких лозунгов: «Победим Испанию!» Через работу эту уверенность нужно развивать.

«Саша Мостовой мог бы в школе поработать — у него здорово пошло бы»

— За борьбой своего бывшего капитана Денисова за права детских тренеров следите?

— Игорь — молодец! Такие люди нужны – которые не дадут никому засыпать. У него есть своё мнение, видение. Это как раз то, о чём мы с вами говорим. То, что он бьётся за это дело, говорит о том, что он небезразличный человек. Денисов — боец по жизни. И видно, что он по-настоящему любит профессию, в которую пришёл. А вы мне покажите ещё хоть одного футболиста из этого поколения, который пошёл бы работать в школу, как Денисов. Кто?

— На ум никто не приходит.

— Дима Радченко пошёл, а кто ещё? Где эти звёзды? Идите поработайте. Саша Мостовой мог бы пойти в школу. Уверен, у него здорово пошло бы. Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

— Говорит, возраст не тот уже.

— Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеётся).

Игорь Денисов и Юрий Сёмин с чемпионским кубком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кто из молодых коллег радует в профессиональном футболе?

— А разве сейчас много молодых? Мне нравится работа Тедеева. Он — один из новых тренеров. [Василий] Березуцкий неплохо работал в «Сабахе»: обыграли «Карабах», выиграли Кубок — это дорогого стоит.

Тренерские перспективы Игнашевича, Евсеева, Лоськова, Овчинникова

— Почему ваши бывшие подопечные — Овчинников, Лоськов, Евсеев — не добились больших успехов на тренерском поприще?

— Опыт обязателен и нужен — это всегда поможет. Может быть, ситуация не так сложилась. Во-первых, жизнь не закончилась. У этих ребят ещё много времени. Они талантливые. У них всё впереди, но затягивать не надо.

Я бы не сказал, что не сложилось. Евсеев хорошо работал в Первой и Второй лигах. Сергей Овчинников передаёт опыт — у него хорошая работа в РФС. Здесь не только их определённая вина, но и тех руководителей, которые стоят над футболом, назначают. Доверили же в «Краснодаре» молодому Мусаеву — у него пошло дело. В итоге появился новый тренер хорошего уровня. Стал чемпионом в сложнейшей борьбе с «Зенитом». А Семак? Шесть раз чемпион России кряду!

— У Игнашевича видите задатки большого тренера?

— Сергей без работы не останется. Он уже проявил себя грамотным специалистом. Есть понимание, чего он хочет. У Сергея есть большие знания. Поэтому у него всё впереди. Получит какое-то назначение — уверен, что дело не провалит.

— Вы ведь были в положении Семака в том смысле, что долгое время в одной команде. На шестой или седьмой год не переживали кризис или недостаток эмоций?

— А с чего вы взяли, что у Семака кризис? Я не думаю, что у него кризис. Он ещё совсем молод. Они шесть раз становились чемпионами — могут же что-то проиграть! Давайте посмотрим на другие вещи у Семака. Перед стартом сезона у них многие уходили и приходили. Команда не имела полноценной подготовки к сезону. Между первым и вторым кругами была такая же история. Если раньше Семак справлялся с этими заменами, то в этот раз не удалось. Могло получиться? Могло. Но они же всё равно на втором месте. Разве это плохой результат? «Зенит» до последнего боролся. Может, эти факторы повлияли на недобор очков. Однако и «Краснодар» хорош.

— Родолфо и Гильерме называли вас футбольным отцом. Ману Фернандеш говорил, что его карьера делится на до и после Сёмина. Вам приятны такие оценки? И как себе объясняете такие лестные отзывы?

— Мне приятно, что мы с ними хорошо делали свою работу. Находили общий язык, кушали один хлеб, радовали болельщиков. А почему они будут говорить по-другому? Если у них были титулы, призы, хорошие контракты. Они после матчей уходили радостные, особенно после побед. Если обстановка была хорошая и хотелось идти на футбольное поле, то будут и такие отзывы. Всё это складывается из маленьких факторов. Вместе мы делали одно дело и хорошо работали. А Гильерме приехал таким же, как Хвича: 17 или 18 лет. Его же Тищенко привёз. Поначалу-то он был вторым вратарём в молодёжной команде.

— За кем ещё из своих бывших футболистов следите особенно внимательно?

— Я слежу за всеми ребятами. Сегодня в Орле работает Сенников, но пока не всё ладится, очков не хватает. У Пименова всё пошло по нарастающей. У меня был хороший жизненный период с ними. Я могу влиять на игроков, потому что это моя площадка. А на руководителей повлиять не могу. Не могу заставить их любить себя. Захотят меня уволить, как в тот раз — уволят. Хотя мы шли на втором месте, а оставалось три игры до конца. Не уволили, а закончился контракт. В период коронавируса была рекомендация УЕФА: раз месяц не играли, до июня все должны остаться. Тренер всегда приходит и уходит — он не имеет постоянного места работы. «Локомотив» дал мне жизнь, меня приняли здесь и как футболиста, и как тренера. Но не надо забывать, что и я хорошо работал. Никаких обид. Однако тогда поступили некорректно.

— Миранчукам как-то незаметно 30-й год пошёл. Интересно ваше мнение о развитии их карьер.

— Они более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определённых обстоятельств. На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил. Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива. Надо было раньше. Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоём, у них всё получалось лучше. Однако у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались.

Юрий Сёмин и братья Миранчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Нас за пятое или шестое место из «Локомотива» увольняли»

— Смена чемпиона в РПЛ идёт на пользу?

— Конечно. Это эмоции. Сейчас «Зенит» посмотрит на свои ошибки, соберётся с новыми силами. «Зенит» никогда не сдастся — это сильная команда, которая всегда хочет быть первой. Разве это плохо? Они будут играть сильнее, и остальные — тоже. «Краснодар» показал всем: оказывается, и «Зенит» можно обыграть. Вот вам путь — двигайтесь!

— Для регионов это особенно важно?

— Да. С другой стороны, надо и за «Краснодар» порадоваться. Такой праздник для людей, такое событие! Ничего не может бо́льшую радость дать — никакое мероприятие или концерт — чем эта победа «Краснодара».

— А что разочаровало в прошедшем сезоне?

— Разочаровало одно — вылет «Факела». Построили новый стадион, болельщики ходят. У команды искренние и преданные поклонники, а «Факел» вылетел. Бесконечная смена тренеров сыграла плохую роль. Для футбола и Воронежа было бы лучше, если бы они остались. Ещё в старые времена на «Факеле» собирался полный стадион — там очень любят футбол.

— Какой итог сезона можно подвести для «Локомотива»?

— Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача — борьба за чемпионское звание. Странно слышать, когда говорят, что они готовят для кого-то игроков или что пятое-шестое место — это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли.

— Зато в «Локомотиве» играет много россиян. Плюс?

— Чтобы не ругали? Играть должны самые сильные. Талант всегда найдёт себе дорогу, как и воспитанники. Нельзя искусственно открывать место игрокам ни для агентов, ни для принципа, что должны играть только свои. «Атлетик» из Бильбао давно этот принцип закончил — стали более узнаваемыми и начали попадать в еврокубки с переполненным стадионом. А если готовишь футболистов для кого-то, ничего не выиграешь.

— «Локомотив» только с вами выигрывал чемпионат. С нынешним подходом, финансированием и возможностями реально бороться за первое место?

— Конечно, реально. Почему нет? Раньше было лучше, что ли? То же самое. С главным спонсором в финансовом плане никогда не было проблем. Самое важное, что по всем контрактам всегда всё вовремя, по правилам и корректно. Думаю, сейчас там так же.

— Чувствуется, родная команда вас не особо радует.

— Давайте поговорим о других командах.

«Романцев сильно переживает за «Спартак» — и я вместе с ним»

— К «Спартаку» с игровой молодости питаете особые чувства или нейтрально относитесь?

— К «Краснодару» я тоже нейтрален, однако они затронули своей страстью, влиянием на результат. То же самое и «Спартак». Молодые годы не забудешь — «Спартак» меня впервые привёз в Москву. Мы много боролись с ними, когда был Романцев. С Олегом Ивановичем встречаемся — он сильно переживает за «Спартак». Раз он переживает, то и я переживаю в какой-то момент.

«Спартак» был близок, что-то должно было поменяться. Такие хорошие эмоции, много качественных матчей, но в концовке сезона не получилось. Значит, надо разобраться. Думаю, один из факторов — подготовка ко второй части сезона. Наверное, тренер не особенно правильно провёл эту подготовку. Месяц отпуска и два месяца подготовки — в Европе такого никогда не было. «Спартак» всё проиграл на последнем отрезке, а «Краснодар» — наоборот. Но отдельные матчи у «Спартака» были яркие.

— Видите тренерское влияние Станковича на игру?

— Конечно, оно есть. Раньше «Спартаку» явно не хватало эмоций. Станкович их дал. Может, даже переборщил. Однако если он такой по характеру и так себя ведёт, это его право. Но от «Спартака» всегда требуется даже больше, чем от «Локомотива». Какое место каждый год ждут? Всегда нужно что-то выиграть. Если у Романцева они шесть раз кряду были чемпионами, то чего будут ждать болельщики?

— Кажется, вы близки со Станковичем по темпераменту.

— Не вижу ничего плохого в том, что Станкович такой темпераментный. Интересный человек. Он вдохнул определённую жизнь в «Спартак», люди пошли на стадион и поверили, а потом получилось что-то не то. Лучше спросите у Олега Романцева — у него всё получалось. Если начал на первом месте, то и заканчивал там же.

Юрий Сёмин и Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Пименов рассказывал, что, если во время игры футболист «Локомотива» бегал на ближней к вам бровке, вы его сразу брали в оборот.

— Может, это правильно. А может, нет. Когда выигрываешь, всё правильно. Станкович на лавке тоже гоняет всех игроков, однако он с ними в хороших отношениях. Мне кажется, в «Спартаке» хорошая атмосфера. Они взяли качественных игроков, которые в состоянии бороться за чемпионское звание. Точечные правки сделают. Но там много игроков хорошего уровня. Главное, чтобы они не остановились на этом. «Спартак» будет серьёзным конкурентом в следующем сезоне.

— Больно от происходящего с футболом в регионах? «Алания» вылетает, Новороссийск не пускают в стыки, «Химки» снимаются — и всё это в одну весну!

— Это часть жизни. Частные инвесторы уходят — может, бизнес не особенно хорошо идёт. Это не только сейчас — раньше так же было. Когда на «Химки» ходили люди? Никогда особо не ходили. Во Владикавказе всегда любили футбол, однако в какой-то период там сделали большие глупости. Не уделили внимание клубу — и всё лопнуло как мыльный пузырь. Ведь до «Краснодара» с периферии всего две команды были чемпионами — «Алания» и «Рубин».

— Есть ощущение, что исправлять ситуацию во Владикавказе никто не спешит.

— Там есть спонсоры и владельцы. Но сами же владельцы не будут руководить командой. Если бы ставили во главе клубов компетентных людей, которые хорошо знают специфику, было бы меньше ошибок.

Вернётся ли Юрий Сёмин в профессию

— Где вы сейчас проводите больше времени?

— Дома. А дом — это Москва. Бываю в Орле, сейчас был в Питере. В основном катаюсь по футбольным делам. Пока есть виза, езжу на хорошие международные матчи. Когда закончится — не знаю, как поехать. Может, дадут новую. Футбол меня радует, потому что на нём себя лучше чувствую. Я почти 60 лет в футболе — как его могу бросить? Никак.

— Вы много путешествуете. Назовите три места, куда хотели бы вернуться.

— Я бы с удовольствием посетил Новую Зеландию. И поехал бы не просто так, а на какой-нибудь матч регбистов. Там же регби — спорт №1. Но, наверное, не удастся. Хотел бы съездить в Австралию. Конечно, путешествия очень важны, однако мне всегда важно посмотреть на спорт в стране. В Австралии тоже сходил бы на регби, и футбол сейчас там неплохой. Третья страна — Аргентина. Может, съезжу в Америку на ЧМ-2026.

— Вы не были в Аргентине?

— Один раз, в турне московского «Динамо». Но это 100 лет назад было.

— Виктор Файзулин вернулся из Аргентины очень воодушевлённым. Говорит, более футбольной страны не существует в мире.

— Может, побываю ещё в Аргентине. Это вполне возможно. А в Новой Зеландии и Австралии — вряд ли. Хотя я работал в Новой Зеландии.

— Как зародилась ваша любовь к Испании?

— Мы всегда были с испанскими клубами в хороших отношениях, много играли между собой. Остались какие-то знакомства. Испания — футбольная страна. Там хорошая природа. Всё в комплексе. Но в большей степени опять-таки объединяет футбол. Как не поехать на «Реал»? На этот сногсшибательный новый стадион, где поле убирается, а через шесть часов стелется новое. Когда идут концерты, закрывается крыша. Это всё завораживает.

«Сколько лет Раньери? Я иду по его пути»

— У вас же дом в Баковке?

— Нет. Мы уже давно переехали в Лапино.

— С тех пор как покинули «Локомотив», хотя бы раз были на базе?

— Ни разу.

— Там теперь всё модернизировали.

— Знаю. Хорошая история.

— Не скучаете? Всё-таки столько лет там провели.

— Скажу на примере стадиона «Локомотива». Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции? Не считаю, что это особенно важно. Если бы было что-то серьёзное от руководителей, что они мне дают какое-то дело или я буду оказывать влияние на то или иное событие, это одна ситуация. А когда разошлись — и всё, это другое. Я люблю болельщиков, но не хочу туда приходить, будоражить их.

Дмитрий Лоськов и Юрий Сёмин после «золотого» матча 2002 года Фото: РИА Новости

— По каждодневной тренерской движухе не скучаете?

— Сейчас меньше, чем раньше. У меня достаточно дел. Есть куда направить свои мозги. Всё нормально.

— Для себя внутренне приняли решение больше не тренировать или допускаете возвращение?

— Внутренне ничего не принимал.

— Значит, есть шанс вас увидеть на тренерской лавке?

— Может, нет, а может, да. Сколько лет Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришёл в «Рому» и выступил лучше всех. Или Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.

— Вам самому эти стрессы нужны?

— Смотря какие. Положительные – нужны, потому что, когда тихо и ровно, неинтересно. А отрицательных стрессов не надо.

— Когда пошли разговоры о возможном возвращении в «Локомотив», внутри что-то ёкнуло?

— Я спокойно пропустил это. Зачем какие-то воспоминания? Нужно жить сегодняшним днём. Болельщики имеют своё мнение. Они тоже по-своему правы. Им было интересно на стадионе в период того «Локомотива», они с радостью туда шли. Но их не всегда слушают.

— Сейчас сорвались бы в Ростов, как четыре года назад?

— Кто знает? Не готов ответить.

— Даже молодые удивляются вашему стилю. Вы лично выбираете свои образы или кто-то помогает?

— Никто не помогает. Иной раз супруга, иной раз сам что-нибудь купишь.

— Как вы стали коллекционировать вино?

— Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом — с другими. Жизнь же развивается. Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно — белое. Красное тоже хорошее.

— Дарил вам?

— Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино — «Казак». Конкурентное, высокого качества. Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить — но не пить!

— Вы ведь и подопечным после больших побед позволяли немного выпить?

— Да они лучше меня всё знали (улыбается). Когда есть праздник или победа, почему не выпить хорошего вина? Итальянцы выпивают фужер за день до игры. Аленичев рассказывал, что в Португалии после игры могли выпить вина.

— Что ещё сегодня вам доставляет радость?

— Внук. Приятно, когда у него есть успехи в школе, в футболе. Есть внучка, но она уже постарше. Приехал в Орёл — там построили манеж. Губернатор уделяет большое внимание развитию детского спорта. Пришли с ним в манеж посмотреть, что происходит. Столько детей разного возраста! Одни заканчивают, другие приходят. Этот манеж работает 12 часов в сутки. Такое доставляет удовольствие. Не зря придумали и сделали это. Родители ведут детей — это самое большое удовольствие.

— Как Любовь Леонидовна?

— Нормально. Вместе со мной часто ездит в путешествия. Отвечает за всё хозяйство. Мы уже долгожители между собой.

— Больше 50 лет в счастливом браке — поделитесь секретом.

— Да мы же не считаем. Каждый год всё равно есть изменения. Вместе — значит, всё хорошо.

— Как сохранить отношения на протяжении полувека?

— Сложно сказать. У каждого свой секрет. Может, потому что я дома часто отсутствовал, а больше работал. Может, наши симпатии.

— Не надоедаете друг другу?

— Пытаемся (смеётся).

— Чем занимается внучка?

— Пока толком не трудоустроилась. Хотя уже 20 лет. Училась, сейчас выбирает другое направление. Как устроится, я вам сообщу.

— Вы заботливый дедушка?

— Пусть они скажут. В плане понимания, конечно, заботливый. Стараюсь всегда помочь. Но сегодня уже очень сложно найти понимание своих чувств к ним. У них своя жизнь, много своего. Может, это и хорошо.

Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какой вам видится тренерская карьера сына?

— Сейчас большие сложности. Он много работал в Первой и Второй лигах. Тут многое зависит от того, куда взяли и не взяли. Если бы я был работодателем или имел свою команду, я бы его поставил. У него хорошие мозги, но не всё от меня зависит. Андрей на своих хлебах.

— На базе «Локомотива» много икон. Не при вас вешали?

— Нет. При мне были портреты побед, фотографии руководителей. Был даже «Локомотив» 1958 года.

— Вы же верующий человек?

— Как и многие русские люди. Это личное дело каждого человека. У меня есть иконы, в моей комнате были. Но зачем я буду развешивать по всей базе? Это моё личное мнение. Может, сейчас там думают по-другому.

— Девять лет назад в гостях у нас вы обещали передать свой знаменитый «петушок» музею «Локомотива». Где он сейчас?

— Куда-то задевалась эта шапка. Мне кажется, она была в музее «Локомотива». Копию — пожалуйста. Копия у меня есть. Их продавали когда-то.

— Вы довольны своей карьерой?

— Всегда хочется лучшего. Вспоминаешь некоторые вещи: по-другому поступил бы, и ещё какой-нибудь титул взяли бы. Ошибки были. Безошибочно нельзя пройти такой путь. Но могу сказать, что моё самое большое завоевание не кубки и не титулы.

— А что же?

— Люди. Когда мы были в Первой лиге, на старый стадион ходило по 100-150 человек, а потом их стало много. Сейчас у «Локомотива» громадная армия болельщиков по всей стране. Значит, что-то зашло им в сердце. Вот это моё самое важное завоевание.