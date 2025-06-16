Погба — к Головину, а у «МЮ» перехватывают звезду. Трансферные слухи Европы за неделю

Ещё рекорд «Ливерпуля», бунт Дьёкереша и переход в «Барсу», который давно ждут.

Межсезонье — время трансферов. Как уже свершившихся, так и скорых. Джоб Беллингем повторил путь брата и перебрался в Дортмунд. Кевин Де Брёйне поехал творить магию в Неаполь. «Реал» подписал 17-летние дарование «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. «Манчестер Сити» омолаживает состав и забрал Тейани Рейндерса с Райаном Шерки у «Милана» и «Лиона» соответственно. «Тоттенхэму» понравилась игра Матиса Теля, поэтому аренда привела к выкупу.

Все эти новости — официальные. А вот недельная подборка с теми, чьи переходы пока не сменили статус с «должно вот-вот произойти».

Нико Уильямс всё-таки уйдёт в «Барсу»?

Левый вингер «Атлетика» должен был оказаться в «Барселоне» ещё после успешного Евро-2024. Но всё же остался, не поддавшись на каталонские уговоры. Судя по всему, от судьбы не убежишь, хоть Нико и весьма скоростной. В Sport.es написали, что Уильямс в расположении сборной обратился к Ямалю, Педри, Кубарси и Фермину: «Заберите меня с собой». А агент баска провёл переговоры с «Барсой» и уточнил: его клиент готов подвинуться по зарплате до € 12 млн.

Ямаль после этого на радостях выставил в соцсетях совместную фотку с другом, как бы намекая на финал истории. Главное, чтобы осуществить сделку не помешали финансовые неурядицы сине-гранатовых. Или «Бавария» с «Арсеналом», которые тоже хотят подписать звезду сборной Испании.

«Ливерпуль» готов побить клубный рекорд

Флориан Вирц Фото: Pau Barrena/Getty Images

Трансферы за € 100+ млн давно стали обыденностью. Один из таких на подходе. Флориан Вирц — самый желанный лот на футбольном рынке. За него боролись «Ливерпуль», «Бавария» и «Манчестер Сити». Выиграли – мерсисайдцы. По информации Фабрицио Романо, все документы по переходу оформлены.

22-летний атакующий полузащитник в ближайшие дни пройдёт медосмотр. На счёт «Байера» упадут € 150 млн, а Вирц станет зарабатывать в АПЛ около € 20-22 млн в год — меньше, чем у Салаха, но больше, чем у всех остальных в «Ливерпуле».

Хойлунд вернётся в Италию?

Расмус Хойлунд не заиграл в «Манчестер Юнайтед». Ещё в мае Give me Sport извещал, что Рубен Аморим не прочь расстаться с датчанином. В Серии А тот в составе «Аталанты» смотрелся неплохо, и «Интер», памятуя об этом, вышел на связь с представителями нападающего. По крайней мере, об этом рассказал Фабрицио Романо. А The Telegraph добавил, что финалист Лиги Европы планирует выручить € 45-50 млн.

Правда, есть нюанс. Итальянский гранд хотел бы сперва арендовать Хойлунда с правом или хотя бы обязательством выкупа. Согласится ли «Юнайтед» на такие условия? Большой вопрос.

Осимхен отказал саудовцам. А как насчёт «Манчестер Юнайтед»?

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Виктор Осимхен последний сезон провёл в «Галатасарае», однако по-прежнему принадлежит «Наполи». Клуб Антонио Конте ищет, куда продать нигерийца. Самый жирный вариант, по сведениям Саши Тавольери, отпал из-за отказа нападающего: на него несколько раз выходил саудовский «Аль-Хиляль», в том числе обещая космическую зарплату в € 45 млн, но Осимхен… попросил больше. Вот так аппетит!

«Манчестер Юнайтед» предложил куда меньше. Однако он и в АПЛ выступает всё-таки, можно на уступки пойти. По информации Footmercato, манкунианцы готовы платить Виктору € 12 млн в год, а € 75 млн — отстегнуть «Наполи».

Мбемо был готов уйти в «МЮ». И тут ворвался «Тоттенхэм»

Брайан Мбемо настрелял в АПЛ 20 голов за сезон в «Брентфорде». Столь солидный показатель привлёк «МЮ», которому ну очень не хватает качественного правого вингера. Не только его, конечно, но это уже другой вопрос. Фабрицио Романо утверждал, что «Юнайтед» согласовал контракт с камерунцем, а тот грезит манкунианской футболкой.

Да вот незадача – тренер «Брентфорда» Томас Франк возглавил «Тоттенхэм» и тут же обозначил руководству «шпор» — нужно приобрести Мбемо, который под его руководством и засверкал. Лондонцы, как указали в The Mirror, предложили за Брайана € 81,9 млн, что на € 11,7 млн превышает оффер от «Ман Юнайтед». Тут уж либо повышай ценник, либо переключайся на кого-то ещё.

Дьёкереш бастует. «Спортинг» держит его в заложниках?

Виктор Дьёкереш Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Виктор Дьёкереш назабивал за «Спортинг» 39 мячей в португальском чемпионате. Да и в ЛЧ шесть раз отличился. Кому нужен такой завершитель? Примерно всем. В Corriere dello Serra уверены: «Ювентус» согласен отдать € 70 млн и прописать бонусы. Ходили массовые слухи про отказ «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо это опроверг. Record и другие источники оповестили о переговорах с «Арсеналом» — поиграли с Микелем Мерино в нападении и хватит.

Впрочем, есть одно но. «Спортинг» рьяно торгуется с соискателями. Тот же Record написал, что «канониры» узнали о ценнике в € 80 млн и тут же вышли из переговоров, переключившись на Олли Уоткинса и Беньямина Шешко. Ну а швед поставил клубу ультиматум: больше не сыграю за вас, если не продадите меня по адекватному курсу.

Сафонову стоит опасаться за место в «ПСЖ»?

Ещё перед паузой на матчи сборных L’Equipe информировал, что «ПСЖ» ведёт переговоры с украинским защитником «Борнмута» Ильёй Забарным, а тот якобы поставил условие: перейду к вам, если в команде не будет Матвея Сафонова. «Думаю, не надо верить СМИ. Надо верить только той информации, которую даёт клуб. Всему остальному — нет», — отреагировал вратарь.

А вот новость уже от 16 июня: «Пари Сен-Жермен» достиг принципиального соглашения с Забарным. Да не от кого-нибудь – от Фабрицио Романо. Х-аккаунт Krrish также указал условия: английский клуб хочет € 70 млн, парижский предлагает € 42 млн плюс ещё € 8 млн бонусами. Для нас, конечно, главное не то, сторгуются ли стороны, а то, как это отразится на положении в Париже Сафонова.

«Барселона» сплавит тер Штегена в Турцию. Замена найдена в «Эспаньоле»

Марк-Андре тер Штеген / Жоан Гарсия Фото: Alex Caparros, Judit Cartiel/Getty Images

Марк-Андре тер Штеген множество раз шёл навстречу «Барселоне» из-за её тяжёлого финансового положения и сокращал зарплату. Да и, судя по его матчам за сборную Германии, держит отличную форму после тяжёлой травмы. От конфликта с Ханс-Дитером Фликом Марка-Андре это не уберегло: вратарю не понравилось, что тренер не выпустил его на полуфинал ЛЧ с «Интером», и тот его окончательно зачехлил. Об этом узнал журналист Хави Торрес.

Теперь, если верить изданию Fanatik, тер Штеген продолжит карьеру в Турции, договорившись о контракте с «Галатасараем». «Барселона» же выплатит отступные в размере € 25 млн за 24-летнего Жоана Гарсию из «Эспаньола». Как написал Романо, соглашение подпишут на пять лет.

Лукман собрался сменить клуб Серии А?

Адемола Лукман провёл счастливые три года в Бергамо. «Наполи» хочет, чтобы этим сроком нигериец и ограничился. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, нападающий созрел для нового вызова и планирует сменить клуб на более амбициозный: с борьбой за чемпионство и большим еврокубковым потенциалом. «Аталанта» не станет удерживать Лукмана и готова попрощаться с ним за € 60 млн. Представили связку Лук-Лук с Ромелу Лукаку?

Предстоят торги, потому что неаполитанцы предложили только € 50 млн, а бергамасков такой вариант не устроил. Как только «Наполи» продаст Виктора Осимхена, накинуть ещё немного за Адемолу станет попроще. Такой вот нигерийский круговорот.

Робертсон, как и Трент, собрался в Мадрид

Эндрю Робертсон Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Эндрю Робертсон хоть и стал снова чемпионом Англии, показал далеко не то качество, что выдавал раньше. «Ливерпуль» давно гонится за левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом, и это намекает на роль дублёра для шотландца. Его она не устроит. Вопрос в цене, за которую мерсисайдцы согласятся его отпустить. Главный претендент на Робертсона — «Атлетико». То есть существует неиллюзорный шанс увидеть в мадридском дерби противостояние Эндрю с Трентом Александер-Арнольдом.

Лишь бы стороны сошлись в цене. Caught Offside указал, что «Ливерпуль» устроит € 29-35 млн. А Фабрицио Романо рассказал о хитрости испанцев: те планируют укрепить левый фланг либо бесплатно, либо за символическую сумму. Контракт шотландца истекает через год, что добавляет «матрасникам» уверенности.

Иммобиле вернётся в Италию?

Чиро Иммобиле продуктивно отыграл последний сезон за «Бешикташ», забив 19 голов в 41 матче. И заставил итальянские клубы вновь обратить на себя внимание. По сведениям Corriere dello Sport, в бомбардире заинтересованы «Фиорентина» с «Миланом». Возраст – 35 лет – помехой не станет: вспомните, как эффектно встречали футбольную старость Лука Тони, Фабио Квальярелла и многие другие.

Иммобиле посетил тренировочную миланскую базу, что и намекнуло на интерес к нему. «Фиалки» же ищут замену Мойзе Кину, за которым выстроилась очередь. В ней, например, есть «Ньюкасл», готовый отдать, как уверяет Calciomercato, € 52 млн. Но только если у «сорок» заберут Александера Исака. То есть совпасть должно сразу несколько факторов.

Погба и Фати станут одноклубниками Головина?

Поль Погба / Ансу Фати Фото: Gabriele Maltinti, David Ramos/Getty Images

Судя по всему, «Монако» готов стать реабилитационным центром для потухших звёзд. Полю Погба 32 года. Последний раз он играл в официальном матче в сентябре 2023-го, после чего словил длительный бан за применение допинга. По сообщениям Романо, монегаски вышли на связь с Полем и хотят предложить ему двухлетний контракт. Возможно, именно в родном чемпионате карьера Погба вновь обретёт мощь?

Другой, выражаясь языком Леонида Федуна, «сбитый лётчик», на которого нацелился «Монако», — Ансу Фати. Когда-то его называли преемником Лео Месси. 10-й номер в «Барселоне» абы кому не дают. Однако дальнейший рост испортили травмы. «Десятка» уже перешла Ламину Ямалю, а Фати согласился на переезд в княжество. COPE проинформировал: речь идёт об аренде с правом выкупа за € 20 млн.

Дуран устал от Саудовской Аравии всего за полгода

Джон Дуран в конце январе сменил «Астон Виллу» на «Аль-Наср». Саудовцы заплатили за него космические € 77 млн. И вот история внезапно оказалась на грани краха. Arriyadiyah выдал инсайд: якобы клуб Криштиану Роналду отдаст колумбийца в аренду из-за его личных проблем, повлиявших на психическое состояние и техническую стабильность. И даже зарплата около $ 22 млн не способна помочь закрыть глаза на подобное.

Журналист Ягыз Сабунджуоглу указал, что «Наполи» подсуетился и готов приютить Дурана. В таком случае гимн Лиги чемпионов наверняка окажет плодотворное влияние на психологию Джона. Ну и с грандами Серии А вроде «Интера» и «Ювентуса» играть, должно быть, поинтереснее, чем с «Аль-Фатехами» и «Аль-Иттихадами».

«Боруссия» готова снова поверить в Санчо

Джейдон Санчо Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Возвращение Джейдона Санчо в Англию успешным точно не назвать: что в «Манчестер Юнайтед», что в «Челси» былой уровень вингер не продемонстрировал и близко. Дортмундская «Боруссия» уже возвращала его на полгода в январе 2024-го и, по информации Sky Sports, готова сделать это вновь. Нюанс в том, что контракт Санчо с «МЮ» истекает летом 2026-го. То есть манкунианцам нужно либо продлить соглашение, либо продать Джейдона.

Как написал Football Insider, выбор падёт на первый вариант. В таком случае англичанин выдаст отличный сезон и его получится продать подороже. Оптимистичный расклад, не правда ли? Но вдруг сработает?

«Реалу» понравилось бесплатно забирать топов. На подходе ещё трое

И напоследок перенесёмся в следующее лето, потому что новость с ним связывает очень даже горячая. «Реал» за последние годы воспользовался окончанием контрактов Килиана Мбаппе, Трента Александер-Арнольда, Антонио Рюдигера и Давида Алабы. Мадридцам понравилось, и они хотят ещё. По крайней мере, если верить сведениям Marca.

Испанский гранд не прочь через год бесплатно забрать столпа обороны «Ливерпуля» Ибраиму Конате плюс молодых талантов из «Арсенала» и «Валенсии»: 18-летнего левого защитника Майлза Льюиса-Скелли и 20-летнего центрального защитника Кристьяна Москеру соответственно. Ну разве не идеальная стратегия? Болельщики тех клубов, кого так «грабят», не согласятся. Однако «Реал» их мнение не учитывает.