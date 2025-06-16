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Расписание спортивных матчей 17 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: горячий финал НБА, клубный чемпионат мира по футболу и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 июня 2025 года
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За чем следить 17 июня: «Бока Хуниорс» — «Бенфика» и «Фламенго» — «Эсперанс», Гилджес-Александер против Халибёртона и Шнайдер в Берлине!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Бока Хуниорс» — «Бенфика», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнут команды КЧМ-2025?

Один из крутейших матчей 1-го тура. «Бенфика» не входит в топ-15 лучших команд Европы, но всегда тусуется в Лиге чемпионов и иногда добирается даже до четвертьфинала. Да и состав у лиссабонцев приличный. Однако впереди у «Бенфики» заруба с аргентинским «Бока Хуниорс». Клуб из Буэнос-Айреса в 2007 году играл в финале КЧМ (старый формат), но уступил «Милану» (2:4). Болельщики мечтают, что «Бока» сейчас разберётся с европейскими топами и заберёт победу в обновлённом турнире. Не совсем маловероятный расклад, если учитывать тот факт, что аргентинский клуб — один из лучших в Южной Америке.

Статистика Клубного чемпионата мира — 2025
Кто поборется с топ-клубами из Европы на турнире:
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ

🏆🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, финал, пятый матч

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сделает важнейший шаг к чемпионству?

Серия снова возвращается в Оклахому. После четырёх матчей счёт равный — 2-2. Каждый из клубов мечтает о первом чемпионстве в истории. Все игроки выкладываются на полную в каждом моменте — то, за что мы и любим финал. Сумеет ли MVP НБА Гилджес-Александер воспользоваться преимуществом домашней площадки или же «Индиана» в очередной раз преподнесёт сюрприз?

Статистика плей-офф НБА
Всё самое интересное о матче в нашем LIVE:
Кто выигрывает пятый матч, тот с вероятностью в 80% — чемпион НБА. LIVE
Live
Кто выигрывает пятый матч, тот с вероятностью в 80% — чемпион НБА. LIVE

⚽️ 4:00: «Фламенго» — «Эсперанс», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Эсперанс
Тунис, Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гранд из Бразилии не испытает проблем на старте клубного ЧМ?

«Фламенго» — один из (если не самый) популярнейших клубов Южной Америки. От команды ждут победы на КЧМ, даже с учётом присутствия европейских грандов. В 1-м туре команда из Рио-де-Жанейро сыграет с «Эсперансом» из Туниса. Не самый серьёзный соперник. Но вдруг именно сейчас «Эсперанс» выдаст мини-сенсацию? Посмотрим.

Статистика Клубного чемпионата мира — 2025
Один из лидеров «Фламенго» близок к переходу в «Зенит»:
«Его бросили на растерзание львам». В Бразилии скандал вокруг трансфера Жерсона в «Зенит»
«Его бросили на растерзание львам». В Бразилии скандал вокруг трансфера Жерсона в «Зенит»

🎾 17:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия), Берлин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:00 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Интрига: доберётся ли Шнайдер до своей обидчицы Киз?

Диана Шнайдер начала травяной сезон, добравшись до 1/4 финала нового турнира в Лондоне, где её остановила чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. Сейчас россиянка начинает аналогичное соревнование в Берлине матчем с хорваткой Донной Векич. Девушки ранее встречались дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. В финале Бад-Хомбурга-2024 сильнее была россиянка, а вот на Australian Open — 2025 отличилась уже Векич. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Мэдисон Киз.

WTA-500. Берлин-2025. Турнирная сетка
Россиянка теперь работает с новым специалистом:
В боксе Шнайдер появился новый тренер. Долго ли продлится работа Дианы с этим наставником?
В боксе Шнайдер появился новый тренер. Долго ли продлится работа Дианы с этим наставником?

⚽️ 19:00: «Флуминенсе» — «Боруссия» Д, клубный чемпионат мира — 2025, группа F, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» сохранила топ-форму концовки сезона?

«Боруссия» в конце сезона выдала победную серию и забралась в топ-4 Бундеслиги. Дортмундцы сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов. А пока что немцы сфокусированы на КЧМ. Впереди — непростой матч с бразильским «Флуминенсе». Конечно, «Боруссия» является фаворитом встречи. Но «Флу» вполне способны как минимум отнять очки у европейского топ-клуба.

Статистика Клубного чемпионата мира — 2025
Теперь «Боруссию» будет тащить брат Джуда:
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⚽️ 22:00: «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс», клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: один из двух лучших клубов Аргентины зарубится с японцами

«Ривер Плейт» стартует на клубном чемпионате мира матчем не с самым сильным соперником. Да, в Азии «Урава Ред Даймондс» чувствует себя комфортно. Но на мировом уровне японцам будет трудно. «Ривер Плейт» в 2015 году играл в финале КЧМ, но уступил «Барселоне» (старый формат). Теперь аргентинцы наверняка снова мечтают о трофее.

Статистика Клубного чемпионата мира — 2025
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