«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги

«Краснодар» активно работает над приобретением новых футболистов. Ранее «быки» оформили переход двух бразильцев — центрального защитника Жубала и флангового нападающего Густаво Сантоса. А теперь обратили внимание на россиян из Первой лиги.

Александр Корякин, вратарь (23 года)

По информации «Чемпионата», «Краснодар» согласовал трансфер голкипера «Родины». Кстати, Александр — воспитанник московского «Локомотива». В шестилетнем возрасте мальчик оказался в одной из футбольных секций Нижнего Новгорода. Там он играл на позиции левого полузащитника. Через пару лет отец Александра записал сына на просмотр в академию «Локомотива».

На одной из тренировок Корякин занял место в воротах. Почему? По стечению обстоятельств в тот день одного из голкиперов на занятии не было. После этого тренер вратарей академии «Локомотива» Павел Поликарпов предложил Александру сменить позицию на поле, и тот согласился.

«Я, наверное, пару раз удачно поскользнулся, и мяч попал в меня, — шутил Корякин. — На это обратил внимание тренер голкиперов. Получилось чисто случайно. На следующую тренировку пришёл вратарём. Отец изначально не видел меня голкипером из-за роста, но потом смирился».

В 2020 году парня перевели в молодёжку «Локомотива», а потом он дебютировал в составе «Казанки».

«Когда переехал в Москву, мне было восемь лет, — вспоминал Корякин. — Со мной отправилась бабушка, через какое-то время приехала мама, потом — отец. Прошёл академию, играл за молодёжку, оказался в «Казанке». Потом немецкое руководство «Локомотива» приняло решение о закрытии второй команды. Заключительный матч в составе «Казанки» воспринимал как рядовую игру. Не покидало ощущение, что через пару дней мы снова встретимся на тренировке».

Летом 2022 года Корякин перебрался в «Балтику», но за полтора года в Калининграде так ни разу и не сыграл за основную команду. Всё это время Александр провёл в фарм-клубе. «После закрытия «Казанки» я уехал на сборы с «Балтикой». Там играл за команду в товарищеском матче со «Спартаком» — отбил пенальти. За основу в официальных встречах, увы, так и не вышел на поле. Латышонок и Бориско — эти вратари казались для меня чем-то недосягаемым».

Александр Корякин 12 раз отыграл «на ноль» в сезоне-2024/2025 Фото: fcrodina.com

В начале 2024 года вратарь вернулся в Москву — «Родина» арендовала его до конца сезона. Потом выкупила за € 25 тыс. В прошедшем сезоне Корякин отыграл 26 матчей в Первой лиге и Кубке России — оформил 12 «сухарей». «Когда перешёл в «Родину», появилась значительная игровая практика. В такой ситуации ответственности на тебе гораздо больше, но мне это только нравится. Хотелось бы пробиться в РПЛ вместе с «Родиной», — утверждал вратарь.

И вот теперь Корякин окажется в РПЛ. Правда, не с «Родиной». Понятно, что Александр не будет основным вратарём — всё-таки у «быков» есть Станислав Агкацев. Но он наверняка получит какие-то шансы в Кубке России. «Краснодар» остался без второго вратаря после того, как возрастной (37 лет) Юрий Дюпин ушёл в связи с истечением срока контракта. Действующий чемпион России нашёл другой вариант — гораздо моложе.

Виталий Стежко, защитник (28 лет)

О трансфере центрального защитника уже объявили официально — «Черноморец» получил за игрока € 450 тыс. И здесь важно отметить, что Стежко ранее был в системе «Краснодара». Воспитанник «быков» находился в клубе с 2014 по 2022 год. Летом 2018-го сгонял в аренду в армянский «Пюник» (23 матча, один гол, одна голевая передача). Там он дебютировал в Лиге Европы — провёл пару игр в квалификации.

Виталий Стежко вернулся в родной клуб Фото: fckrasnodar.ru

Стежко отыграл всего два матча за первую команду «Краснодара». Дебют в РПЛ пришёлся на май 2022 года. Тогда Виталий вышел в стартовом составе, а «быки» справились с ЦСКА (1:0). Он играл в центре обороны с Сергеем Бородиным — именно этой связке доверил место в основе тренер Александр Сторожук. На момент дебюта в Премьер-Лиге Стежко было 25 лет.

«Поздний дебют в РПЛ? У меня травма была, может, это ещё помешало. Год целый пропустил. Ну ничего, я ждал свой шанс — спасибо всем, кто мне его предоставил», — сказал защитник после встречи.

За год до дебюта в РПЛ Стежко порвал связки колена и пропустил достаточно много времени. После матча с ЦСКА Виталий вышел в основе на игру с «Ахматом» (1:1). На этот раз он действовал в центре обороны с Егором Сорокиным. Правда, Стежко отбегал всего один тайм, после чего его поменял опытный Александр Мартынович.

«Матч РПЛ за «Краснодар» против ЦСКА — самый запоминающийся спортивный момент в карьере. Я тогда был после тяжёлой травмы, некоторые говорили, что вообще играть не смогу. Но девять месяцев упорного труда прошли не зря», — вспоминал Виталий.

Летом 2022 года Стежко отправился в «Енисей». За два сезона в клубе Первой лиги Виталий отыграл 47 матчей. Затем перебрался на юг России — подписал контракт с «Черноморцем». В итоге новороссийцы завершили сезон на третьем месте в Первой лиге, но пролетели мимо стыков из-за проблем с лицензированием. Сам Стежко отыграл 30 матчей и забил два мяча.

Виталий был настолько хорош, что его признали лучшим российским футболистом 2024 года в Первой лиге по версии экспертов и болельщиков. На тот момент он был лидером сезона по количеству выигранных единоборств и перехватов. А ещё одна сильная сторона Виталия — верховые единоборства. Он хорош в этом компоненте и у своих, и у чужих ворот.

Виталий Стежко провёл отличный сезон в «Лучшей лиге мира» Фото: fc-cn.ru

«Не могу сказать, что слежу за кем-то. Конечно, футбол я смотрю, например, игры «Краснодара», там много друзей и знакомых. Кумиров у меня точно нет, матчи использую только для анализа и развития», — говорил Стежко весной 2024 года.

Получается, не зря следил за «Краснодаром». Интересно, как много времени Виталий получит в предстоящем сезоне? Всё-таки в составе чемпиона есть несколько квалифицированных центральных защитников-легионеров.