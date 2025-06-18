«Крылья» капитально меняются летом. И дело не в количестве игроков на тренировке

«Крылья Советов» — молодцы. И здесь нет никакой иронии. Посмотрите, что происходит с «Пари НН», который только-только узнал, в какой лиге будет выступать, и с паузой назначил тренера. С ЦСКА, который его выбирает. Или с «Ахматом», который тоже только вчера утвердил Сторожука. И тут – Самара, с которой можно брать пример. Через пару дней после сезона клуб объявил об уходе Игоря Осинькина, а уже 5 июня назначил новым главным Магомеда Адиева. В идеальный момент с точки зрения тайминга: у тренера есть время не только подготовиться к краткосрочному сбору, но и определиться с игроками. И делать это не в авральном режиме, а хоть с какой-то последовательностью.

Магомед Адиев Фото: РИА Новости

Первые решения показали общественности 9 июня. Через четыре дня после назначения Адиева клуб объявил об уходе пятерых футболистов — Богдана Овсянникова, Ильи Гапонова, Дмитрия Цыпченко, Романа Ежова, Дениса Якубы. У всех закончились соглашения, так что парни покинули «Крылья» свободными и без обязательств. А мнение аудитории оказалось разным: одни говорят, что игроки уже не тянули уровень и им требовалась замена, однако существовала и альтернативная точка зрения. Тот же Овсянников мог бы быть адекватной заменой Ломаеву, который не только травмирован, но и без контракта на следующий сезон. Ежов мог быть полезен из-за ухода других фланговых игроков, Гапонов точно не худший защитник команды, Цыпченко постоянно выбегал со скамейки и играл неплохо. Якуба — без комментариев. При желании можно было отыскать повод сохранить их. Однако такого желания не оказалось.

Также проясняется ситуация по арендованным игрокам, которые могли снова оказаться в Самаре, но не судьба. Антон Зиньковский, похоже, переберётся в Нижний. Лука Гагнидзе начнёт подготовку к сезону с Карпиным, а Игорь Дмитриев — со Станковичем. Есть ещё Ульви Бабаев, однако по этому проекту совсем никакой информации. Зато «Крылья», очевидно, постараются продлить контракты с теми, у кого они истекают, но о чьём уходе клуб не объявлял. Это Гленн Бейл, Иван Ломаев, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Дмитрий Иванисеня. По первым трём — без особых вопросов. Наверняка сами футболисты хотят сохраниться, поэтому вопрос – только в переговорах. Зачем нужны Витюгов и Иванисеня, понятно не до конца. Однако, возможно, Адиеву виднее.

Да и вообще, клубу нужно заботиться не только о качестве, но и количестве игроков. И эта проблема прояснилась в первый тренировочный день, когда телеграм-каналы сообщили, что на занятии всего 10 футболистов. Однако паника точно преждевременна, ведь это первый день. Доехали не все легионеры, кто-то проходит медосмотр, кто-то травмирован. При этом важно не забывать, что на «Крылья» наложен трансферный бан от РФС. Проще говоря, клуб не может выдёргивать из бюджета желаемую сумму и тратить её на трансфер. Только заработанное с продаж футболистов. Либо подписание свободных агентов. Так что выбор сразу же резко сокращается. Может, поэтому сейчас клуб и рассчитывает продать нападающего Ивана Сергеева. Есть достойное предложение от «Динамо» (по информации инсайдера Ивана Карпова — 350 млн рублей), а сам игрок даже отказал «Зениту», который хотел сорвать конкуренту усиление.

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не факт, что удастся удержать тех, кто определял игру в прошлом сезоне. Тот же Костанца вроде как собирается в «Балтику», Печенин — в «Торпедо», к Олейникову присматривались в «Локомотиве». Так что важнейшая задача — в том числе сохранить лидеров.

Однако, если судить по тому, как работает руководство в начале июня (определились с тренером, избавились от тех, кто не нужен), план по сохранению места как минимум вне зоны стыковых матчей есть. Осталось не растерять состав, подписать пару новичков и дать Магомеду Адиеву спокойно работать. По «Химкам» он показал, что способен справляться с кризисными клубами.

«Крылья» сейчас не в кризисе. Скорее, в поиске правильного пути дальнейшего развития. Но если ошибиться в некоторых решениях, можно быстро скатиться в зону, откуда уже не поднимаются.