Европейские топ-трансферы хлынули! В Англии летнее окно уже открыто. LIVE

Остальные топ-лиги официально проснутся позже, но многое уже известно. Следим за сделками вместе!

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Всем привет! Большой футбольный сезон позади, но футбол — это не только про матчи. С наступлением лета пришла пора самой информационно насыщенной стороны этого вида спорта. В топ-лигах потихоньку открывается трансферное окно. Клубы вовсю ведут работу на рынке, ищут усиление и избавляются от лишних игроков.

Для начала напоминаем о сроках летнего трансферного окна в топ-лигах Европы:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — с 16 июня по 1 сентября;

🇪🇸 Испания — с 1 июля по 1 сентября;

🇮🇹 Италия - с 1 июля по 1 сентября;

🇩🇪 Германия — с 1 июля по 2 сентября;

🇫🇷 Франция - с 1 июля по 31 августа.

«Чемпионат» на протяжении всего лета будет следить за переходами в режиме онлайн. Здесь будут главные слухи, трансферы и другие подробности. Оставайтесь с нами!