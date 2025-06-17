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Трансферы Европы, лето-2025: когда открывается летнее окно, кого купили и продали клубы, новости онлайн, главные переходы, инсайды

Европейские топ-трансферы хлынули! В Англии летнее окно уже открыто. LIVE
«Чемпионат»
Летнее трансферное окно в Европе — онлайн
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Остальные топ-лиги официально проснутся позже, но многое уже известно. Следим за сделками вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Большой футбольный сезон позади, но футбол — это не только про матчи. С наступлением лета пришла пора самой информационно насыщенной стороны этого вида спорта. В топ-лигах потихоньку открывается трансферное окно. Клубы вовсю ведут работу на рынке, ищут усиление и избавляются от лишних игроков.

Для начала напоминаем о сроках летнего трансферного окна в топ-лигах Европы:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — с 16 июня по 1 сентября;
  • 🇪🇸 Испания — с 1 июля по 1 сентября;
  • 🇮🇹 Италия - с 1 июля по 1 сентября;
  • 🇩🇪 Германия — с 1 июля по 2 сентября;
  • 🇫🇷 Франция - с 1 июля по 31 августа.

«Чемпионат» на протяжении всего лета будет следить за переходами в режиме онлайн. Здесь будут главные слухи, трансферы и другие подробности. Оставайтесь с нами!

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Новости. Футбол
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