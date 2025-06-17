«Он сильнее, чем я был в его возрасте». Роналду-младший превзойдёт отца?

Сегодня сыну Криштиану исполняется 15 лет. А он уже принёс титул сборной Португалии и поиграл за «Реал», «Ювентус» и «МЮ».

Криштиану Роналду уже 40 лет. Легендарный португалец до сих пор играет на высочайшем уровне: недавно вместе со сборной он взял Лигу наций УЕФА. Но завершение карьеры всё ближе. Однако у Роналду подрастает сын, который готовится заменить отца в мировом топе. Как дела у Криштиану-младшего?

Роналду-старший сказал, что хочет видеть сына футболистом, когда тому исполнилось пять лет

Сейчас сыну Роналду уже 15 лет, день рождения как раз сегодня — 17 июня. Но его история любви с футболом длится давно. Ещё в 2015-м Роналду рассказывал о Криштиану-младшем: «Он и сам играет в футбол, это приятный сюрприз прошлого года [2014-го]. Ему очень нравится. Сначала он увлекался машинами, а сейчас — футболом. Я доволен, так как это хобби подешевле».

Криштиану Роналду с сыном Фото: Stuart Franklin — FIFA/FIFA via Getty Images

А уже через год Роналду обозначил амбиции для сына: «Я хочу, чтобы Криштиану играл профессионально. Думаю, в нём есть необходимые качества. Конечно, он ещё совсем маленький, это пятилетний ребёнок, но он любит футбол. У нас дома 30 мячей, и Криштиану постоянно с ними возится. Однако я не буду заставлять его. Такое происходит само по себе, он должен самостоятельно сделать выбор. Криштиану сможет стать тем, кем захочет. Я не буду давить. Но, конечно, я хочу, чтобы он стал футболистом. Топовым футболистом, как папа».

Сын Роналду начал карьеру с клуба из четвёртого дивизиона Испании. А в Англии он выступал за «МЮ» с Руни-младшим

Интересно, что Криштиану-младший начал играть в футбол не в клубе отца (старший тогда выступал за «Реал»), а в детской команде «Посуэло» из четвёртого дивизиона Испании. Роналду-младший забил в первом же матче — его команда обыграла «Эль Карраскаль» (4:3). А в ноябре 2017-го Криштиану впервые посетил игру сына. И Роналду-младший оправдал визит звёздного отца, забив шесть из восьми голов.

Криштиану Роналду с сыном Фото: Kaz Photography/Getty Images

Затем Криштиану-младший всё же присоединился к академии мадридского «Реала». Позже Роналду также возил сына за собой: тот выступал за детские команды «Ювентуса» (U9) и «Манчестер Юнайтед». Конечно, младший играл под номером 7. А в «МЮ» юный футболист выступал вместе с Каем Руни, сыном легендарного форварда Уэйна Руни. Регены из Football Manager в реальной жизни.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Иногда сын говорит: «Папа, отыграй ещё несколько лет. Я хочу оказаться с тобой в одной команде». Очень сложно, но я способен на это. Неизвестно, как всё сложится».

После трансфера отца в «Аль-Наср» Криштиану-младший сначала тренировался в академии Mahd в Эр-Рияде (национальный спортивный центр Саудовской Аравии). Он присоединился к команде 12-летних, однако быстро впечатлил тренеров, после чего его перевели в состав U14. И в первом матче за команду он оформил дубль! Разве есть сомнения, что отцовские гены полностью передались Криштиану-младшему? Кстати, с сентября 2023 года юный футболист выступает в академии «Аль-Насра».

Единственное, из-за чего переживает Роналду-старший, — мотивация. У его сына с рождения есть доступ к любым благам. А сам Криштиану всё детство провёл в нищете, пробивая дорогу в элиту самостоятельно. Показательный диалог произошёл в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В один из моментов Роналду наблюдал за тренировкой своего сына. «Честно говоря, он хороший парень. С моими другими детьми сложнее. С ним же у меня нет проблем. Но с другими… Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте», — сказал Криштиану, разговаривая с агентом Рикарду Регуфе. «Посмотрим, будет ли у него такой же голод», — подметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод — это самое сложное».

Сын Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Криштиану-младший уже принёс титул сборной Португалии, выдав топ-выступление в финале

В начале мая 2025 года 14-летний Роналду попал в заявку сборной Португалии U15 на турнир имени Влатко Марковича, который прошёл в Хорватии. «Горжусь тобой, сынок!» — написал Криштиану-старший в соцсетях, приложив скриншот состава португальской команды. Младший дебютировал во встрече с Японией (4:1): вышел на 53-й минуте при счёте 3:0. Результативными действиями Роналду-младший не отметился, зато сверкнул «семёркой» на спине. «Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», — написал после игры довольный отец в соцсетях.

Главный матч турнира для Португалии и Роналду-младшего — финал. И тот не подвёл! Во встрече с Хорватией открыл счёт на 13-й минуте (и отпраздновал с криком Siiiiu), а на 43-й — оформил дубль (забил, кстати, головой). В итоге Португалия одержала победу (3:2). Криштиану-младший зарешал в самый нужный момент. Like father, like son.

Роналду-младший уже перерос отца?

В середине июня Роналду поделился фотографией с сыном из спортзала. Болельщики в соцсетях обсуждают, что Криштиану-младший уже перегнал отца по росту.

Криштиану Роналду с сыном Фото: Из личного архива Роналду

Позже Роналду дополнил информацию в комментариях: «Старший — 187 см, младший — 185 см». Нет, сын пока что не выше отца. Но в любом случае Криштиану-младший уже в юном возрасте обладает впечатляющим ростом. А станет ли он выше отца в карьерном плане? Даже повторить успех Роналду-старшего — почти нереальная задача. Но в 15-летнем Криштиану заложена уникальная генетика. Чудо вполне вероятно.