Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?

«Динамо» сделало новый шаг. Вы же наверняка помните месседж, который нам слали все последние годы: маркетингово-спонсорская часть клуба развивается куда быстрее, чем спортивная. И с точки зрения бизнеса клуб давно должен был бороться за трофеи. Но по футболу никак не получалось. Сначала был период с Сандро Шварцем, где ситуативно команду и правда называли претендентом на какую-нибудь чашку. Потом — провальный со Славишей Йокановичем, которого мало кто понял. Дальше – Марцел Личка, с которым в первый сезон и правда держались в гонке. И почти взяли титул. Но вряд ли можно назвать это закономерностью. Назначение Карпина — скорее из таких. Клуб зовёт одного из лучших тренеров страны, так ещё и с бэкграундом в виде сборной.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но есть парадокс: ведь если мы говорим о той самой бизнес-модели, то для «Динамо» это стрельба по собственным пяткам. Вы зовёте занятого тренера, руководители которого публично говорят — основное место работы для него сборная. И в случае возвращения к турнирам он сразу вернётся туда. Может ли это случиться через полгода или год? В теории — да. Однако клуб сознательно пошёл на это. Как и РФС сознательно допустил подобное. При этом, если говорить именно о спорте, мало сомнений, что Карпин обновит внутренние настройки уверенности, поднимет общий уровень игры и потолкается как минимум за тройку. Если сборную, опять же, не вернут. Но все риски — на «Динамо».

А клуб уже показывает большую веру в проект Карпина. Вы же помните стандартное трансферное окно динамовцев в любое другое время? Они ждут. До самого последнего момента. И, как правило, серьёзное усиление подъезжает ближе к сентябрю. Когда уже проведены мини-сборы, начался сезон и совсем близко паузы на сборные. Как совместить новичков и прежних лидеров? Эту задачку с разной степенью успеха два года решал Марцел Личка. И раз в итоге был уволен, она оказалась не такой простой. Сейчас всё иначе — «Ростов» уже подтвердил переход в «Динамо» центрального защитника Максима Осипенко. И таким образом Карпин не только получил игрока, который много лет был лидером его бывшей команды, но и укрепил самую проблемную зону. Да, россиянин не идеал центрдефа, ведь именно защитные функции у него страдают, зато он хорошо знаком с требованиями нового тренера. А это очень важно.

Максим Осипенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюс клуб внимательнейшим образом присматривается к другим россиянам. Были разговоры про Ваханию (но «Ростов», видимо, очень хочет его сохранить) и Сергеева (там придётся поконкурировать с «Зенитом»), а в ближайшие полтора месяца наверняка будут новые спекуляции. Надежда только на то, что в светлых головах клубных боссов не возникнет дурной мысли создать в «Динамо» базовый клуб сборной. Хотя для Карпина в принципе, это идеальный сценарий. Однако важно помнить — в последние годы титулы выигрываются иностранным костяком. Исключения возможны. Но они так же редки, как и трофеи для клуба.

И давайте объективно: у «Динамо» и без грядущего обновления очень приличный состав. Об этом ещё осенью говорил Марко Николич, который поставил команду в один ряд с топами по подбору исполнителей. По мнению бывшего тренера ЦСКА, такие футболисты обязаны бороться за чемпионство. Видимо, реплику услышали в кабинетах. Готовы вложить ещё больше и полностью довериться новому тренеру.

Для Карпина же всё идеально: постоянная востребованность, работа в двух крупнейших проектах, разве что на «Что? Где? Когда?» времени может не остаться. Хотя свою миссию этот проект уже выполнил — представил главного тренера в «Динамо». Теперь для него главное, чтобы сложилось с футболом.

Ведь ни одной из сторон не хочется разочаровываться.