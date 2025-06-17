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Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
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Клубный чемпионат мира — 2025, обзор матчей 16 июня: Челси — Лос-Анджелес, Палмейрас — Порту, Ботафого, главные события

Удачный дебют «Челси» и отскок экс-легионера РПЛ. Как прошёл день на КЧМ-2025
Никита Паглазов
КЧМ-2025, обзор матчей 16 июня
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А с посещаемостью снова возникли проблемы.

На клубном чемпионате мира 2025 года финишировал второй игровой день. Свой первый матч на турнире провёл один из фаворитов — «Челси». Также на КЧМ дебютировали экс-игроки РПЛ. Рассказываем об итогах встреч, состоявшихся 16 июня.

«Палмейрас» — «Порту»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 0
Порту
Порту, Португалия

В 1:00 мск состоялась вторая встреча группы А. Ранее вничью в этом квартете сыграли египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами» с Лео Месси (0:0). Бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту» решили не отставать от соперников. Команды также не забили ни одного мяча. Хотя «Палмейрас» был чуть ближе к победе, набив аж 2,08 xG (ожидаемые голы). В концовке победу бразильцам мог принести экс-защитник «Локомотива» Мурило, но его удар головой отразил голкипер португальцев Клаудиу Рамуш.

«Палмейрас» — «Порту»

«Палмейрас» — «Порту»

Фото: Francois Nel/Getty Images

Ждём забитые мячи в группе А во 2-м туре. «Порту» сыграет с «Интер Майами», а «Палмейрас» — с «Аль-Ахли». Встречи состоятся в четверг, 19 июня.

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
1:0 Filho – 28'     2:0 Жезус – 44'     2:1 Рольдан – 76'    

А вот следующий матч получился намного веселее. На поле вышли сразу несколько знакомых футболистов: Алекс Теллес (играл за «Интер» и «МЮ»), Хоакин Корреа (играл за «Интер») и Артур (играл за «Зенит») появились у «Ботафого», а также воспитанник «Ливерпуля» Райан Кент — у «Сиэтла». Также в запасе у бразильцев остался чемпион России в составе «Краснодара» Кайо Пантелеан.

«Ботафого» уступил американской команде по ударам (12-23), владению мячом (40% против 60%) и ожидаемым голам (0,9 против 2,18). Логично, учитывая тот фактор, что «Сиэтл» играл дома, на стадионе «Люмен Филд». Но в футболе главное — победа. А с этой задачей бразильцы справились успешно. Команда Артура Жорже забила два мяча ещё в первом тайме. На 28-й минуте счёт открыл защитник Жаир Фильо, точно пробивший головой после навеса от Алекса Теллеса. А в конце тайма Игор Жезус забил второй мяч — и снова помогла голова. Но на этот раз форвард замкнул подачу от Витиньо (нет, не бывший игрок ЦСКА).

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Сиэтл» владел инициативой во втором тайме и шёл вперёд в надежде отыграться. 5-19 по ударам и 35% против 65% по владению — отличный индикатор течения 45 минут. Однако американцев хватило всего на один мяч: на 76-й минуте полузащитник Кристиан Рольдан метров с 15 точно пробил головой после подачи с левого фланга.

Но «Ботафого» буквально дотерпел до победы и заработал три важных очка. Впереди у обеих команд встречи с «ПСЖ» и «Атлетико». Если у бразильцев ещё остаются шансы на плей-офф, то для «Сиэтла» попадание в 1/8 финала будет фантастикой. «Ботафого» во 2-м туре сыграет с «ПСЖ», американцы — с «Атлетико» (оба матча состоятся в пятницу, 20 июня).

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«Челси» — «Лос-Анджелес»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34'     2:0 Фернандес – 79'    

«Челси» приехал на клубный чемпионат мира в статусе команды из топ-4 АПЛ и победителя Лиги конференций. Лондонцы планируют порадовать болельщиков и победой на обновлённом КЧМ. Кстати, в 2021-м «Челси» уже выигрывал турнир — тогда в финале победили «Палмейрас».

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В 1-м туре клубного ЧМ лондонцы встретились с «Лос-Анджелесом». Американцы — хозяева турнира. Правда, на их родном стадионе матчи не пройдут. Игра с «Челси» состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Но болельщики не заполнили даже 50% арены, рассчитанной на 71 тыс. зрителей. Видимо, нынешний «Челси» не так сильно привлекает публику.

Хотя игру команда Энцо Марески показала симпатичную. Весь матч англичане доминировали, атаковали, создавали моменты. А голы стали логичным исходом давления. В первом тайме счёт открыл вингер «Челси» Педру Нету: на 34-й минуте он получил пас от Николаса Джексона, шикарно разобрался в штрафной и пробил в ближний угол ворот Уго Льориса — 1:0.

«Челси» — «Лос-Анджелес»

«Челси» — «Лос-Анджелес»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

На второй тайм у «Лос-Анджелеса» вышел экс-форвард «Челси» Оливье Жиру. Но 38-летний француз не сильно изменил ход встречи. Лондонцы всё так же доминировали, а на 79-й минуте забили ещё. Дебютировавший за «Челси» Лиам Делап сделал навес в штрафную, в которую ворвался Энцо Фернандес. Аргентинец вогнал мяч в ворота буквально с пяти метров и решил все вопросы.

Конкуренты «Челси» и «Лос-Анджелеса» по группе — «Фламенго» и «Эсперанс» — сыграют чуть позже. Впрочем, лондонцы вряд ли испытают проблемы с выходом в 1/8 финала. В следующем туре команда Марески сыграет с «Фламенго» (пятница, 20 июня), а «Лос-Анджелес» — с «Эсперансом» (суббота, 21 июня).

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Какие матчи состоятся 17 июня

  • 1:00 мск, «Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Бенфика» (Португалия);
  • 4:00 мск, «Фламенго» (Бразилия) — «Эсперанс» (Тунис);
  • 19:00 мск, «Флуминенсе» (Бразилия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • 22:00 мск, «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Урава Ред Даймондс» (Япония).
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