Лучший спорт 18 июня: клубный чемпионат мира по футболу, Сербия — США в женской Лиге наций и теннис! Следите вместе с нами!

Топ-матчи среды: «Реал» и «Манчестер Сити» на КЧМ, финал Кубка Стэнли и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал, шестой матч

Интрига: «Флорида» станет чемпионом?

«Эдмонтон» сделал то, чего делать было ни в коем случае нельзя – при счёте 2-2 в серии проиграл домашний матч и подпустил «Флориду» на расстояние одного шага от трофея. В прошлом году «пантеры» стали чемпионами на своей арене – получится ли у них повторить это достижение?

⚽️ 4:00: «Монтеррей» — «Интер» Милан, клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 1-й тур

Интрига: финалист ЛЧ начнёт клубный ЧМ с победы?

«Интер» мог взять требл в европейском сезоне-2024/2025. Однако миланцы упустили победы в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. После этого клуб покинул тренер Симоне Индзаги. Теперь — новая история с Кристианом Киву. Румынский специалист дебютирует в 1-м туре КЧМ в матче с мексиканским «Монтерреем». Главная звезда команды — защитник Серхио Рамос. Но всё же у «Интера» гораздо более крутой состав, поэтому итальянцы — бо́льшие фавориты пары.

🎾 17:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США, 3), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Самсонова сыграет с финалисткой US Open?

Людмила Самсонова добралась до второго круга «пятисотника» в Берлине, и теперь, чтобы пройти дальше, россиянке необходимо справиться с финалисткой последнего US Open Джессикой Пегулой. Девушки ранее играли пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу американки. В частности, она выиграла их последний матч в этом сезоне в Дубае. А вот единственная предыдущая встреча теннисисток на траве — на Уимблдоне-2021 — осталась как раз за Самсоновой. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Магдалена Френх — Аманда Анисимова.

⚽️ 19:00: «Манчестер Сити» — «Видад», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 1-й тур

Интрига: «Манчестер Сити» в надежде взять первый трофей в 2025 году

«Манчестер Сити» остался без больших трофеев в 2025 году (пока). Однако Пеп Гвардиола планирует изменить ситуацию. Команда провела уже несколько важных трансферов и находится в перестройке. Получилось ли у тренера «Сити» быстро внедрить новичков и донести свои идеи? Первая проверка состоится в матче с марокканским «Видадом». Хороший соперник, чтобы проверить себя, но при этом забрать три очка.

🏐 19:30: Доминиканская Республика — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: у Варгас и Каракурт появилась конкуренция

В Пекине сборная Турции отлично справилась и без своих основных игроков, выиграв все четыре встречи. А главной звездой стала резервная диагональная Алексия Карутасу, которая в пятисетовом матче с Польшей набрала 38 очков, показав самое яркое индивидуальное выступление на первой неделе Лиги наций. На играх в Турции лидеры присоединятся к команде, и теперь Даниэле Сантарелли придётся подумать, на кого сделать ставку в основном составе.

🏐🎦 21:00: Сербия — США, Лига наций, женщины, предварительный этап

🖥📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто сохранит шансы в борьбе за восьмёрку?

Обе сборные провально выступили на первой игровой неделе. Сборной США получилось отличиться лишь в матче с Южной Кореей, сербки и вовсе уступили во всех четырёх встречах. И теперь, чтобы сохранить возможность для дальнейшей борьбы, командам нужны победы. Подопечные Зорана Терзича второй этап проведут в Белграде, и как знать, может, домашние стены помогут Сербии укрепить своё положение.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 1-й тур

Интрига: первая топ-встреча для Хаби Алонсо и Симоне Индзаги в новых командах

«Реал» и «Аль-Хиляль» после финиша сезона поменяли тренеров. В Мадрид перебрался Хаби Алонсо, в Эр-Рияд — Симоне Индзаги. И сразу же специалисты стартуют с очного топ-матча на клубном ЧМ. На «Реал» посмотреть интересно вдвойне: как Алонсо перестроил команду, как интегрирует новичков — Трента и Дина Хёйсена? Если вы ещё не включали КЧМ, то эта игра — лучший момент, чтобы подключиться к турниру.