Тренер и боссы клуба подробно высказались о планах на будущее. А заодно креативно объявили о продлении контракта с лучшим игроком весны.

«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»

17 июня состоялась первая пресс-конференция Валерия Карпина в статусе главного тренера московского «Динамо». На ней также присутствовали генеральный директор клуба Павел Пивоваров и председатель совета директоров Дмитрий Гафин. Ниже — главные цитаты функционеров и тренера.

Пивоваров — о совмещении Карпиным работы в «Динамо» и сборной России

«У совмещения есть свои нюансы. Основное место работы Карпина — сборная России. У РФС есть возможность его отозвать при возвращении на международную арену. Вопрос отзыва Карпина в сборную вызывал у нас наибольшее опасение. Не хотелось бы, чтобы цикл прерывался. Если решение будет принято, мы будем заблаговременно об этом знать».

Гафин — об инициаторе приглашения Карпина

«Мнение консолидировано, начиная от совета директоров до Желько Бувача. Сумма всех качеств Карпина соответствует желаниям «Динамо». Раскрою секрет, в какой-то момент Желько и Валерий Георгиевич общались, кружек пива было выпито даже больше, чем со Шварцем, что не повлияло на качество беседы».

Как пришли к кандидатуре Карпина

«Приоткрою секрет — его кандидатура была для нас привлекательна давно. Сейчас так совпали обстоятельства, чтобы мы смогли договориться. Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. У него получалось выжимать из команд многое, если не максимум. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который, надеемся, приведёт к тем целям, которые мы ставим. Все заждались трофеев. Для «Динамо» важен и процесс — как будем играть, какой футбол хотим видеть. Миллион нюансов, которые надо было обговорить на берегу. Многое мы обговорили, сказали, что хотим видеть».

Дмитрий Гафин и Валерий Карпин Фото: РИА Новости

О договорённостях с РФС по уходу Карпина

«РФС обозначил условия контракта. Прописано, что у нашего главного тренера будет обязательство вернуться в сборную. Мы не можем предполагать, когда это случится. Мы настроены на максимально продуктивный период работы с Валерием Георгиевичем. Его харизмы хватит, чтобы вести клуб в правильном направлении».

О трансферных планах «Динамо»

«Есть тесный контакт между главным тренером и спортивным департаментом по обсуждению кандидатур. У клуба есть понимание по тому, как мы комплектуемся. Мы находимся в этом процессе. Что-то уже сделано, какие-то трансферы ожидаем. Заранее комментировать не будем. У нас много талантливых молодых футболистов для дальнейшего развития».

О Бителло и Карраскале

«Бителло приехал в команду за день до официального сбора. С дисциплиной всё в порядке. У него ещё три года по контракту, мы его ценим. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Карраскаль запаздывает. В ближайшее время ожидаем его в расположении клуба».

Карпин — о вере в победу «Динамо» в РПЛ

«Если бы я не верил в чемпионство, я бы не тренировал. Если мы будем выигрывать в каждом матче, мы 100% станем чемпионом».

О первом впечатлении от команды

«По лишнему весу пока сказать не могу, игроки ещё не измерили жировую. Через пару дней буду знать, у кого он есть. У кого-то — точно. Первое впечатление приятное. Обычно в первый день всё всегда хорошо».

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

О том, подходят ли игроки «Динамо» под стиль Карпина

«Глобально да, многие — да, все, наверное, нет. Надо потренировать. Если они захотят, они смогут играть в разный футбол. Нынешние приобретения не под меня».

О кампании против его совмещения работы в «Динамо» и сборной России

«Знаю, что была кампания против моего совмещения. Я не то что предполагаю, а даже знаю. Пусть будет это на их совести».

Об определении капитана

«Вчера с тренерским штабом обсуждали капитанов. Пришли к тому, что, возможно, будет голосование в команде. Окончательное решение будет где-то за неделю до старта чемпионата».

Обращался ли к нему «Зенит»

«Зенит» ко мне не обращался. Зачем они устраивали кампанию против? Выводы делайте сами».

О сравнении составов «Динамо» и «Спартака» во время работы Карпина

«Думаю, нынешний состав «Динамо» сильнее «Спартака», который я тренировал. По мне, легионеры тогда не были сильнее».

Валерий Карпин в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О дефиците игроков в нападении

«У нас есть только профильный Маухуб. Карраскаль, если вернётся. Да, нападающие ещё не помешали бы».

О вратарях «Динамо»

«Пока удовлетворён вратарской бригадой. Они пока не пропускали».

О предстоящем матче «Динамо» с 2DROTS

«Медиалига — хороший проект, много людей ходит. Хорошо к ней отношусь. Сборная не должна играть даже с профессиональными клубами, не то что с медийными. А когда играет профессиональный клуб с клубом из Медиалиги— хорошо. Лучшая команда Медиалиги по уровню — команда Второй лиги, «Серебро» или «Золото». Ожидаю такой уровень».

Об общении с Сандро Шварцем

«С Сандро у нас всегда были великолепные отношения. В Турции на сборах, когда я был только тренером сборной, выпили по кружке пива. Обсуждали игру «Динамо», «Ростова», построение 4-3-3. Потом выпили по второй кружке пива, хорошо расстались. Он мне написал, поздравил. Сказал мне: «Наконец-то я увижу 4-3-3 в «Динамо».

Сандро Шварц и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О рационе игроков «Динамо» и сахаре

«Уже составили рацион для футболистов. Теперь в «Динамо» он чуть-чуть поменялся. Что делают футболисты за пределами базы, их дело. Но должны понимать, что это их здоровье и возможность стать лучше. Сахар есть можно, в сборной — тоже. Налепили, что здесь тюрьма, кормят похлёбкой. Бред сумасшедшего».

Также московское «Динамо» во время пресс-конференции объявило о продлении контракта с нападающим Ярославом Гладышевым до 2030 года. Он подписал новое соглашение в присутствии журналистов, руководства и Валерия Карпина.

Новый тренер москвичей также прокомментировал совместную работу с игроком: «Неделю поработали, сразу четыре забил. Хотелось бы поработать с ним побольше, может быть, начнёт забивать по пять-шесть».