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РПЛ, Динамо представило Валерия Карина, первая пресс-конференция тренера: совмещение со сборной, трансферы, чемпионство, Спартак

«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
Никита Паглазов
Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
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Тренер и боссы клуба подробно высказались о планах на будущее. А заодно креативно объявили о продлении контракта с лучшим игроком весны.

17 июня состоялась первая пресс-конференция Валерия Карпина в статусе главного тренера московского «Динамо». На ней также присутствовали генеральный директор клуба Павел Пивоваров и председатель совета директоров Дмитрий Гафин. Ниже — главные цитаты функционеров и тренера.

Одна из главных интриг нового сезона:
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?

Пивоваров — о совмещении Карпиным работы в «Динамо» и сборной России

«У совмещения есть свои нюансы. Основное место работы Карпина — сборная России. У РФС есть возможность его отозвать при возвращении на международную арену. Вопрос отзыва Карпина в сборную вызывал у нас наибольшее опасение. Не хотелось бы, чтобы цикл прерывался. Если решение будет принято, мы будем заблаговременно об этом знать».

Гафин — об инициаторе приглашения Карпина

«Мнение консолидировано, начиная от совета директоров до Желько Бувача. Сумма всех качеств Карпина соответствует желаниям «Динамо». Раскрою секрет, в какой-то момент Желько и Валерий Георгиевич общались, кружек пива было выпито даже больше, чем со Шварцем, что не повлияло на качество беседы».

Как пришли к кандидатуре Карпина

«Приоткрою секрет — его кандидатура была для нас привлекательна давно. Сейчас так совпали обстоятельства, чтобы мы смогли договориться. Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. У него получалось выжимать из команд многое, если не максимум. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который, надеемся, приведёт к тем целям, которые мы ставим. Все заждались трофеев. Для «Динамо» важен и процесс — как будем играть, какой футбол хотим видеть. Миллион нюансов, которые надо было обговорить на берегу. Многое мы обговорили, сказали, что хотим видеть».

Дмитрий Гафин и Валерий Карпин

Дмитрий Гафин и Валерий Карпин

Фото: РИА Новости

О договорённостях с РФС по уходу Карпина

«РФС обозначил условия контракта. Прописано, что у нашего главного тренера будет обязательство вернуться в сборную. Мы не можем предполагать, когда это случится. Мы настроены на максимально продуктивный период работы с Валерием Георгиевичем. Его харизмы хватит, чтобы вести клуб в правильном направлении».

О трансферных планах «Динамо»

«Есть тесный контакт между главным тренером и спортивным департаментом по обсуждению кандидатур. У клуба есть понимание по тому, как мы комплектуемся. Мы находимся в этом процессе. Что-то уже сделано, какие-то трансферы ожидаем. Заранее комментировать не будем. У нас много талантливых молодых футболистов для дальнейшего развития».

Даст ли «Динамо» поработать Карпину долго:
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» — посередине
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» — посередине

О Бителло и Карраскале

«Бителло приехал в команду за день до официального сбора. С дисциплиной всё в порядке. У него ещё три года по контракту, мы его ценим. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Карраскаль запаздывает. В ближайшее время ожидаем его в расположении клуба».

Карпин — о вере в победу «Динамо» в РПЛ

«Если бы я не верил в чемпионство, я бы не тренировал. Если мы будем выигрывать в каждом матче, мы 100% станем чемпионом».

О первом впечатлении от команды

«По лишнему весу пока сказать не могу, игроки ещё не измерили жировую. Через пару дней буду знать, у кого он есть. У кого-то — точно. Первое впечатление приятное. Обычно в первый день всё всегда хорошо».

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: РИА Новости

О том, подходят ли игроки «Динамо» под стиль Карпина

«Глобально да, многие — да, все, наверное, нет. Надо потренировать. Если они захотят, они смогут играть в разный футбол. Нынешние приобретения не под меня».

О кампании против его совмещения работы в «Динамо» и сборной России

«Знаю, что была кампания против моего совмещения. Я не то что предполагаю, а даже знаю. Пусть будет это на их совести».

Об определении капитана

«Вчера с тренерским штабом обсуждали капитанов. Пришли к тому, что, возможно, будет голосование в команде. Окончательное решение будет где-то за неделю до старта чемпионата».

Карпин «обманул» «Ростов»?
Карпин ломает свою репутацию. Ведь изначально можно было вести себя честнее
Карпин ломает свою репутацию. Ведь изначально можно было вести себя честнее

Обращался ли к нему «Зенит»

«Зенит» ко мне не обращался. Зачем они устраивали кампанию против? Выводы делайте сами».

О сравнении составов «Динамо» и «Спартака» во время работы Карпина

«Думаю, нынешний состав «Динамо» сильнее «Спартака», который я тренировал. По мне, легионеры тогда не были сильнее».

Валерий Карпин в «Спартаке»

Валерий Карпин в «Спартаке»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О дефиците игроков в нападении

«У нас есть только профильный Маухуб. Карраскаль, если вернётся. Да, нападающие ещё не помешали бы».

О вратарях «Динамо»

«Пока удовлетворён вратарской бригадой. Они пока не пропускали».

О предстоящем матче «Динамо» с 2DROTS

«Медиалига — хороший проект, много людей ходит. Хорошо к ней отношусь. Сборная не должна играть даже с профессиональными клубами, не то что с медийными. А когда играет профессиональный клуб с клубом из Медиалиги— хорошо. Лучшая команда Медиалиги по уровню — команда Второй лиги, «Серебро» или «Золото». Ожидаю такой уровень».

Об общении с Сандро Шварцем

«С Сандро у нас всегда были великолепные отношения. В Турции на сборах, когда я был только тренером сборной, выпили по кружке пива. Обсуждали игру «Динамо», «Ростова», построение 4-3-3. Потом выпили по второй кружке пива, хорошо расстались. Он мне написал, поздравил. Сказал мне: «Наконец-то я увижу 4-3-3 в «Динамо».

Сандро Шварц и Валерий Карпин

Сандро Шварц и Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О рационе игроков «Динамо» и сахаре

«Уже составили рацион для футболистов. Теперь в «Динамо» он чуть-чуть поменялся. Что делают футболисты за пределами базы, их дело. Но должны понимать, что это их здоровье и возможность стать лучше. Сахар есть можно, в сборной — тоже. Налепили, что здесь тюрьма, кормят похлёбкой. Бред сумасшедшего».

Также московское «Динамо» во время пресс-конференции объявило о продлении контракта с нападающим Ярославом Гладышевым до 2030 года. Он подписал новое соглашение в присутствии журналистов, руководства и Валерия Карпина.

Новый тренер москвичей также прокомментировал совместную работу с игроком: «Неделю поработали, сразу четыре забил. Хотелось бы поработать с ним побольше, может быть, начнёт забивать по пять-шесть».

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