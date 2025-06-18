Самый лютый клуб летнего трансферного окна. «Галатасарай» тащит в Турцию топ-звёзд

С таким составом стамбульцы не затерялись бы и в АПЛ. Но откуда деньги?

«Галатасарай» впечатляет! Стамбульцы последние несколько лет частенько закупаются звёздами. Однако лето 2025-го выделяется на общем фоне. В команду уже перебрался экс-вингер «Баварии» Лерой Зане. Впереди — ещё несколько сделок с мировыми звёздами. Рассказываем о грандиозных планах «Галатасарая».

Стоп, как вообще Зане оказался в Турции? Футболисту всего 29 лет, уровень и статус позволяли остаться в топ-лигах и больших командах. Однако Лерой отказался от предложения «Баварии» по новому контракту (прошлый подходил к концу) и вариантов в АПЛ. Зато немец соблазнился трёхлетним соглашением с «Галатасараем», по которому будет получать € 9 млн в год в качестве гарантированного оклада и ещё € 3 млн — в виде бонуса за лояльность.

«Атмосфера меня очень впечатлила. Я с нетерпением жду своей первой игры перед болельщиками «Галатасарая». Конечно, у меня было много предложений. Но «Галатасарай» произвёл на меня самое приятное впечатление. И атмосфера, и величие клуба, их желание заполучить меня, интерес, который они проявляли, оказали большое влияние на мой выбор. Поэтому с уверенностью принял решение перейти в «Галатасарай». Хотел бы поблагодарить президента Дурсуна Озбека, главного тренера Окана Бурука и господина Абдуллаха Кавукджу (генерального директора «Галатасарая». — Прим. «Чемпионата») за то, что привели меня сюда и проявили ко мне интерес», — сказал Зане после приезда в Стамбул.

ЛЕРОЙ ЗАНЕ В «ГАЛАТАСАРАЕ» Фото: dpa/ТАСС

Отметим, что Лерой ещё сыграет за «Баварию» на КЧМ-2025. Его контракт с клубом действует до 1 июля, поэтому есть шанс увидеть вингера в двух оставшихся матчах группового этапа. А затем Зане присоединится к «Галатасараю» окончательно.

Ещё один близкий трансфер — сделка с «Интером» по Хакану Чалханоглу.

La Gazzetta dello Sport сообщила, что миланцы готовы выслушать предложения по турецкому футболисту в размере € 35-40 млн. А инсайдер Фабрицио Романо отметил, что «Галатасарай» в ближайшие дни проведёт переговоры с агентом полузащитника.

Интересно, что 31-летний футболист ранее никогда не играл на родине. Но переход становится всё ближе и ближе. Отец Хакана в соцсетях выложил детские фото игрока в форме стамбульцев с подписью: «Мы надеемся, что однажды ты будешь играть за «Галатасарай». А инсайдер Флориан Плеттенберг рассказал, что агент Чалханоглу в ближайшие пару дней прибудет в Стамбул, чтобы заключить сделку. Плюс одна топ-звезда в клубе!

ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ В ДЕТСТВЕ В ФОРМЕ «ГАЛАТАСАРАЯ» Фото: из личного архива Чалханоглу

Ещё одна приоритетная позиция для «Галатасарая» — вратарская. После 14 лет в клубе Стамбул покинул голкипер Фернандо Муслера. Поэтому руководство находится в поиске нового топ-вратаря. По информации того же Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» обращался к «Ливерпулю» по возможному трансферу Алисона Бекера. Однако бразилец отклонил предложение из Турции.

Затем «Галатасарай» пошёл за Марком-Андре тер Штегеном. По информации Fanatik, стамбульцы будут готовы к трансферу, если получится договориться с игроком. «Барса» же не против отпустить немца из-за его конфликта с тренером Ханс-Дитером Фликом.

Позже Sport.es сообщил, что «Галатасарай» предложил 33-летнему голкиперу зарплату в € 5 млн за сезон. Стамбульцы рассматривали как полноценный трансфер тер Штегена, так и аренду с правом выкупа. Однако, по последней информации NTvspor.net, условия оказались неприемлемыми для голкипера. Представители «Галатасарая» и тер Штегена встретились в Стамбуле, но не договорились. Так что клуб продолжит поиски. Нет сомнений, что новый кандидат также будет звёздным.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Не исключено, что в «Галатасарае» окажется один из полузащитников «Манчестер Сити». A Bola сообщила об интересе к Бернарду Силве, а Флориан Плеттенберг — к Илкаю Гюндогану. Однако после скорого трансфера Хакана Чалханоглу новые переходы в центр поля выглядят маловероятными. Да и переговоры по сделкам возможны уже только после клубного чемпионата мира. Но исключать этого нельзя.

Не завершилась и история «Галатасарая» с Виктором Осимхеном. Прошлый сезон нигерийский форвард провёл в Стамбуле на правах аренды из «Наполи». Теперь итальянцы планируют окончательно расстаться с игроком и прилично заработать. Конечно, «Галатасарай» мечтает сохранить звезду.

ВИКТОР ОСИМХЕН В «ГАЛАТАСАРАЕ» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

По сообщениям Sky Sports, Осимхен получил официальное предложение от турок: клуб готов платить ему € 15 млн за сезон и дать контракт на четыре года. А «Галатасарай» может заплатить «Наполи» € 60-65 млн. Однако ранее Осимхен отказался от зарплаты в € 45 млн в саудовском «Аль-Хиляле» (информация журналиста Бена Джейкобса). Да, Виктор хочет остаться в Европе. Но маловероятно, что его соблазнят € 15 млн от «Галатасарая»: нигериец ждёт вариантов среди грандов.

Откуда у «Галатасарая» деньги на звёзд?

У больших турецких клубов («Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ») особая форма управления. Они экономически не контролируются государством, потому что оформлены как общественные организации. Финансовым управлением занимаются избранные болельщиками президенты. Зачастую это представители крупного турецкого бизнеса, для которых президентство в топ-клубе — возможность стать поближе к элите.

У бизнесменов слишком мало времени, чтобы проявить себя: президентский срок в турецких топ-клубах составляет два-три года. Поэтому перед избранием они обещают привезти звёзд и не жалеют на это денег. Только большая проблема в том, что гранды «гуляют» в кредит. С 2016 года в Турции экономический кризис. Бешеная инфляция не позволяет выправить ситуацию, а новые и новые крупные трансферы губят ещё сильнее. Погасить долги невозможно из-за падения лиры: клубы получают доходы в национальной валюте, а тратят — в основном на зарплаты игроков — в долларах или евро. Доходило даже до того, что «Фенербахче» просил деньги на трансфер Месута Озила у болельщиков.

МЕСУТ ОЗИЛ В «ФЕНЕРБАХЧЕ» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Конечно, любые санкции и проблемы у «большой тройки» вызовут негативную реакцию среди миллионов жителей Турции (у трёх топ-клубов есть болельщики по всей стране). Поэтому государство и Турецкая футбольная ассоциация (TFF) ищут варианты помощи командам. Например, в 2022 году они договорились о выделении клубам $ 2 млрд для погашения долгов под гарантии правительства. Грубо говоря, это кредит для того, чтобы погасить другой кредит.

Но долги у «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа» по-прежнему остаются. Несильно улучшает положение и финансовый фэйр-плей: руководство TFF перед каждым сезоном устанавливает лимиты на расходы для каждого клуба, исходя из трансферного баланса предыдущих сезонов. Однако гранды продолжают шиковать, несильно задумываясь о будущем.