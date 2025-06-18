Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити — Видад: прямая онлайн-трансляция матча клубного чемпионата мира, где смотреть, 18 июня 2025, Реал — Аль-Хиляль

Большой день на клубном ЧМ! «Сити» дебютирует, а у «Реала» матч с саудовским топом. LIVE
Кирилл Закатченко
Большой день на клубном ЧМ! LIVE
Комментарии
Мбаппе против Малкома — как вам такая вывеска?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Клубный чемпионат мира — 2025 продолжается. Сегодня, 18 июня, нас ждёт ещё несколько матчей группового этапа. В традиционном онлайне будем следить за двумя.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первую встречу на турнире проведёт «Манчестер Сити». Измученная в прошлом сезоне, но уже прилично обновлённая команда Пепа Гвардиолы сыграет с марокканским «Видадом». Кажется, три очка просто обязаны отправиться на счёт англичан. А это сильно приблизит выход в плей-офф.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А затем нас ждёт по-настоящему жирная вывеска. «Реал» с новым тренером Хаби Алонсо и изменившимся составом встретится с саудовским грандом «Аль-Хилялем». Если не следите за футболом на Ближнем Востоке, то просто знайте, что против мадридцев сегодня могут сыграть Малком, Митрович, Милинкович-Савич, Рубен Невеш и другие. Топ-состав!

Присоединяйтесь к лайву «Чемпионата» и следите за клубным чемпионатом мира — 2025 вместе с нами!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android