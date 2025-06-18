Мбаппе против Малкома — как вам такая вывеска?

Большой день на клубном ЧМ! «Сити» дебютирует, а у «Реала» матч с саудовским топом. LIVE

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Всем привет! Клубный чемпионат мира — 2025 продолжается. Сегодня, 18 июня, нас ждёт ещё несколько матчей группового этапа. В традиционном онлайне будем следить за двумя.

Первую встречу на турнире проведёт «Манчестер Сити». Измученная в прошлом сезоне, но уже прилично обновлённая команда Пепа Гвардиолы сыграет с марокканским «Видадом». Кажется, три очка просто обязаны отправиться на счёт англичан. А это сильно приблизит выход в плей-офф.

А затем нас ждёт по-настоящему жирная вывеска. «Реал» с новым тренером Хаби Алонсо и изменившимся составом встретится с саудовским грандом «Аль-Хилялем». Если не следите за футболом на Ближнем Востоке, то просто знайте, что против мадридцев сегодня могут сыграть Малком, Митрович, Милинкович-Савич, Рубен Невеш и другие. Топ-состав!

Присоединяйтесь к лайву «Чемпионата» и следите за клубным чемпионатом мира — 2025 вместе с нами!