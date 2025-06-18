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Трансферы, лето-2025: Манчестер Сити купил Шерки и Рейндерса вместо Де Брёйне, каким будет состав в новом сезоне, схема, Гвардиола

У «Сити» — революция в составе. И дело не только в уходе Де Брёйне
Григорий Телингатер
Трансферы «Манчестер Сити»
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Что теперь будет с центром поля?

«Сити» почти каждый год отпускает кого-то из футболистов, которые стали символами команды: Яя Туре ушёл в 2018-м, Венсан Компани – в 2019-м, Давид Сильва – в 2020-м, Серхио Агуэро – в 2021-м, Фернандиньо – в 2022-м, Илкай Гюндоган – в 2023-м (правда, немец вернулся спустя год).

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18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
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Ну а этим летом «Манчестер Сити» покинул Кевин Де Брёйне. Человек, который был лицом команды. Казалось, что он ещё вполне может поиграть в «Сити». Бельгиец признавался, что и сам на это рассчитывал. С ним не продлили контракт, но красиво попрощались в последнем домашнем матче сезона: баннеры, овации, скандирования, сувенирная футболка, рисунки на газоне, подбрасывание в воздух, видео с обращениями экс-партнёров на табло и обещание поставить бельгийцу памятник у стадиона.

Салют в честь Кевина Де Брёйне

Салют в честь Кевина Де Брёйне

Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Кевина Де Брёйне качают на руках

Кевина Де Брёйне качают на руках

Фото: Visionhaus/Getty Images

Уход Де Брёйне — это конец старой эпохи и начало новой. И во многом благодаря клубному ЧМ мы уже представляем очертания новой полузащиты «горожан». Англичане заранее закупили футболистов, чтобы получить возможность наиграть их на турнире в США. Уже в начале июня у «Милана» был выкуплен Тейани Рейндерс за € 55 млн, а у «Лиона» — Райан Шерки за € 36,5 млн. Зимой были приобретены Нико Гонсалес из «Порту» за € 60 млн и Омар Мармуш из «Айнтрахта» за € 75 млн. Теперь хочется понять, как Хосеп Гвардиола собирается разместить этих футболистов на поле.

Здесь необходимо помнить, что уже восстановился Родри — обладатель последнего «Золотого мяча» и, вероятно, лучший игрок в мире на своей позиции. Он вышел на поле ещё в 37-м туре АПЛ — как раз в том матче, когда прощались с Де Брёйне. Ещё предстоит понять, насколько испанец остаётся прежним после «крестов», но, скорее всего, роль опорного полузащитника останется за ним. Матео Ковачич и Гонсалес выглядят запасными опциями.

Родри и Матео Ковачич

Родри и Матео Ковачич

Фото: Michael Regan/Getty Images

Дальше сложнее. На оставшиеся две позиции в центре поля претендентов много. Если брать новичков, то вполне можно представить связку Рейндерс – Шерки. Тут стоит отметить, что француза мы привыкли видеть (и в «Лионе», и в сборной) на позиции правого вингера. Его дриблинг в целом подразумевает игру на фланге, где больше пространства. Однако у Шерки есть и опыт игры в середине поля. И, по информации Фабрицио Романо, его рассматривают именно в качестве центрального атакующего полузащитника.

На этой же позиции мы видели в прошедшем сезоне и Мармуша. Правда, он поиграл в атаке равномерно везде. И на фланге, и центральным нападающим, и центральным атакующим полузащитником. Получается, что в команде есть футболисты, которые строго привязаны к флангам атаки (Жереми Доку, Савиньо, Оскар Бобб), но есть и те, кто может сыграть как вингера, так и в центре (Шерки, Мармуш, Бернарду Силва). Наверняка на КЧМ «Сити» будет пробовать разные сочетания, однако базовой пока выглядит тройка Родри — Рейндерс — Шерки. Последнего могут заменить Мармуш или Фил Фоден, который выдал блестящий сезон-2023/2024, но провалил следующий.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» в сезоне-2025/2026

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» в сезоне-2025/2026

В этой расстановке позиция Мармуша весьма условна. Вполне вероятно, она продолжит меняться в зависимости от травм и соперников. Более очевидным кажется место на поле Рейндерса, который бегает от штрафной до штрафной. Аналитики The Athletic сравнивают его по профилю с Гюндоганом. И здесь мы подходим к ещё одной важной теме — «Манчестер Сити» нужно отпускать футболистов. Об этом Гвардиола говорит напрямую. Следующую цитату тренер произнёс с явной иронией, однако общий посыл вполне серьёзен.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

«Я уйду из команды, если мне не сократят состав. Для моей души слишком больно отправлять по пять-шесть футболистов на трибуну и не давать им шанс выйти на поле. Да, был период, когда из-за травм нам было тяжело найти 11 человек — не хватало защитников. Но сейчас такого уже не будет. Не должно быть в команде 24 футболиста».

И в центре обороны, и в центре полузащиты наметился явный перебор исполнителей. Уходом вингера Джека Грилиша ситуацию не исправить. Причём на разных позициях всё сводится к одной тенденции. На место заслуженных игроков, которые годами давали результат, приходят недешёвые новички. И если в защите, вероятно, ставка по-прежнему будет делаться на проверенных футболистов, то в центре поля прямо сейчас происходит революция. Ковачич, Гюндоган, Бернарду Силва и даже Фоден — это всё люди, которые теперь станут получать ещё меньше игрового времени. Вероятно, кто-то из них покинет команду уже этим летом.

А вот ещё один клуб АПЛ, у которого большие перемены:
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