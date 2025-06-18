У «Сити» — революция в составе. И дело не только в уходе Де Брёйне

«Сити» почти каждый год отпускает кого-то из футболистов, которые стали символами команды: Яя Туре ушёл в 2018-м, Венсан Компани – в 2019-м, Давид Сильва – в 2020-м, Серхио Агуэро – в 2021-м, Фернандиньо – в 2022-м, Илкай Гюндоган – в 2023-м (правда, немец вернулся спустя год).

Ну а этим летом «Манчестер Сити» покинул Кевин Де Брёйне. Человек, который был лицом команды. Казалось, что он ещё вполне может поиграть в «Сити». Бельгиец признавался, что и сам на это рассчитывал. С ним не продлили контракт, но красиво попрощались в последнем домашнем матче сезона: баннеры, овации, скандирования, сувенирная футболка, рисунки на газоне, подбрасывание в воздух, видео с обращениями экс-партнёров на табло и обещание поставить бельгийцу памятник у стадиона.

Салют в честь Кевина Де Брёйне Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Кевина Де Брёйне качают на руках Фото: Visionhaus/Getty Images

Уход Де Брёйне — это конец старой эпохи и начало новой. И во многом благодаря клубному ЧМ мы уже представляем очертания новой полузащиты «горожан». Англичане заранее закупили футболистов, чтобы получить возможность наиграть их на турнире в США. Уже в начале июня у «Милана» был выкуплен Тейани Рейндерс за € 55 млн, а у «Лиона» — Райан Шерки за € 36,5 млн. Зимой были приобретены Нико Гонсалес из «Порту» за € 60 млн и Омар Мармуш из «Айнтрахта» за € 75 млн. Теперь хочется понять, как Хосеп Гвардиола собирается разместить этих футболистов на поле.

Здесь необходимо помнить, что уже восстановился Родри — обладатель последнего «Золотого мяча» и, вероятно, лучший игрок в мире на своей позиции. Он вышел на поле ещё в 37-м туре АПЛ — как раз в том матче, когда прощались с Де Брёйне. Ещё предстоит понять, насколько испанец остаётся прежним после «крестов», но, скорее всего, роль опорного полузащитника останется за ним. Матео Ковачич и Гонсалес выглядят запасными опциями.

Родри и Матео Ковачич Фото: Michael Regan/Getty Images

Дальше сложнее. На оставшиеся две позиции в центре поля претендентов много. Если брать новичков, то вполне можно представить связку Рейндерс – Шерки. Тут стоит отметить, что француза мы привыкли видеть (и в «Лионе», и в сборной) на позиции правого вингера. Его дриблинг в целом подразумевает игру на фланге, где больше пространства. Однако у Шерки есть и опыт игры в середине поля. И, по информации Фабрицио Романо, его рассматривают именно в качестве центрального атакующего полузащитника.

На этой же позиции мы видели в прошедшем сезоне и Мармуша. Правда, он поиграл в атаке равномерно везде. И на фланге, и центральным нападающим, и центральным атакующим полузащитником. Получается, что в команде есть футболисты, которые строго привязаны к флангам атаки (Жереми Доку, Савиньо, Оскар Бобб), но есть и те, кто может сыграть как вингера, так и в центре (Шерки, Мармуш, Бернарду Силва). Наверняка на КЧМ «Сити» будет пробовать разные сочетания, однако базовой пока выглядит тройка Родри — Рейндерс — Шерки. Последнего могут заменить Мармуш или Фил Фоден, который выдал блестящий сезон-2023/2024, но провалил следующий.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» в сезоне-2025/2026

В этой расстановке позиция Мармуша весьма условна. Вполне вероятно, она продолжит меняться в зависимости от травм и соперников. Более очевидным кажется место на поле Рейндерса, который бегает от штрафной до штрафной. Аналитики The Athletic сравнивают его по профилю с Гюндоганом. И здесь мы подходим к ещё одной важной теме — «Манчестер Сити» нужно отпускать футболистов. Об этом Гвардиола говорит напрямую. Следующую цитату тренер произнёс с явной иронией, однако общий посыл вполне серьёзен.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я уйду из команды, если мне не сократят состав. Для моей души слишком больно отправлять по пять-шесть футболистов на трибуну и не давать им шанс выйти на поле. Да, был период, когда из-за травм нам было тяжело найти 11 человек — не хватало защитников. Но сейчас такого уже не будет. Не должно быть в команде 24 футболиста».

И в центре обороны, и в центре полузащиты наметился явный перебор исполнителей. Уходом вингера Джека Грилиша ситуацию не исправить. Причём на разных позициях всё сводится к одной тенденции. На место заслуженных игроков, которые годами давали результат, приходят недешёвые новички. И если в защите, вероятно, ставка по-прежнему будет делаться на проверенных футболистов, то в центре поля прямо сейчас происходит революция. Ковачич, Гюндоган, Бернарду Силва и даже Фоден — это всё люди, которые теперь станут получать ещё меньше игрового времени. Вероятно, кто-то из них покинет команду уже этим летом.