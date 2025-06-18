Зиньковский вряд ли останется в «Спартаке», а «Краснодару» нужно решить вопрос с Кокшаровым.

Футболисты, которые вернулись в топ-клубы РПЛ из аренд. Кто из них пробьётся в состав?

Совсем скоро в РПЛ откроется трансферное окно (20 июня). В составы возвращаются игроки, которых отправляли в аренду. Возможно, кому-то из них удастся пробиться в основу больших команд, но многих наверняка придётся трудоустраивать в другие клубы.

«Краснодар»: Александр Кокшаров

Кокшаров провёл вторую половину минувшего сезона в «Пари НН». Начал отлично — набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в первом же матче. Но дальше у 20-летнего нападающего не задалось. Он вышел на поле ещё четыре раза (ни одного результативного действия), а потом сломался. Итог — Александр больше ни разу не сыграл до конца сезона.

Александр Кокшаров отыграл в «Пари НН» всего пять матчей Фото: ФК «Пари НН»

В середине мая генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил «Чемпионату», что клуб хотел бы сохранить футболиста в своём составе. Вариант с полноценным трансфером невозможен, поэтому в Нижнем Новгороде планируют новую аренду. Но тут нужно, чтобы согласились все: и оба клуба, и сам Кокшаров.

«Зенит»: Богдан Москвичёв, Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Роберт Ренан, Ярослав Михайлов

Все россияне из списка «Зенита» играли в прошедшем сезоне в РПЛ, а бразилец Ренан — в Саудовской Аравии. Он провёл 35 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Однако срок аренды в «Аль-Шабабе» истекает 30 июня, и, судя по всему, сейчас Роберт ищет новый клуб. Неделю назад UOL сообщил, что Ренан интересен английскому «Вулверхэмптону». Правда, источник отметил, что сторонам будет непросто заключить сделку.

Роберт Ренан вряд ли останется в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Санкт-Петербург возвращаются два вратаря — Москвичёв и Одоевский. Первый играл за «Оренбург» (22 матча, 43 пропущенных мяча, две игры «на ноль»), второй — за «Ростов» (13 матчей, 16 пропущенных мячей, три «сухаря»). Впрочем, Москвичёва ждёт длительное восстановление после разрыва «крестов». Ожидается, что 21-летний вратарь вернётся в строй только к концу года. Одоевский уже дважды уезжал в аренду («Волгарь», «Ростов»). Ждём третью?

Адамов выступал за «Ахмат», который с большим трудом сохранил место в РПЛ. 36 матчей (2969 минут), один гол, два результативных паса — с игровым временем у защитника не было никаких проблем. Рассчитывать на то же самое в «Зените» будет проблематично. Адамов, как и Одоевский, дважды уходил от сине-бело-голубых в аренду («Оренбург», «Ахмат»). Интересно, где Арсен окажется в ближайшее время?

Михайлову 22 года. 28 матчей, один гол, одна результативная передача — его статистика в минувшем сезоне за «Оренбург». Этот клуб вылетел из РПЛ, так что Ярославу нужно искать новую команду. Пока он вернётся в «Зенит», но его агент заявил, что изучит абсолютно разные варианты будущего.

ЦСКА: Владимир Шайхутдинов, Михаил Рядно, Илья Агапов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев

21-летний Шайхутдинов вряд ли пока может рассчитывать на что-то большее, чем на место третьего вратаря ЦСКА. Всё-таки конкурировать с Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом безумно тяжело. Владимир провёл сезон в ульяновской «Волге» (18 матчей, 20 пропущенных мячей, шесть игр «на ноль»). Правда, во второй части чемпионата почти всё время просидел в запасе.

Рядно отбегал сезон в «Родине», которая представляет Первую лигу. Проблем с игровым временем не было — 27 матчей (1970 минут). Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович говорил, что у Рядно большое будущее. А ещё подчеркнул, что у ЦСКА большие планы на парня. Впрочем, Зелькович обсуждал этот вопрос с Марко Николичем, которого в красно-синем клубе уже нет.

Увидим ли Михаила Рядно в ЦСКА в новом сезоне? Фото: ПФК ЦСКА

Агапов перешёл в ЦСКА из «Пари НН» в начале 2023 года. А через пару лет укатил в Нижний Новгород на правах аренды. Вышло не так, как надеялся Илья. Он провёл всего шесть матчей и пропустил несколько встреч из-за травмы. Более того, Агапов не провёл на поле ни минуты в переходных встречах с «Сочи». В марте спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов говорил, что вопрос о будущем Агапова решат летом. Он не исключил, что нижегородский клуб снова арендует игрока или купит его.

Нападающие Гайч и Яковлев играли за пределами России. Аргентинец уехал в Турцию — забил девять мячей в 38 матчах за «Антальяспор». Яковлев был в Армении — уехал в начале 2025 года в «Урарту». Семь матчей, два гола — показатели Владислава в иностранном клубе. Яковлев трижды уходил в аренду из ЦСКА («Пари НН», «Химки», «Урарту»), а Гайч — пять раз («Беневенто», «Уэска», «Верона», «Ризеспор», «Антальяспор»).

«Спартак»: Павел Маслов, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Игорь Дмитриев, Антон Зиньковский

Дмитриев и Зиньковский закончили предыдущий сезоне в составе «Крыльев Советов». Игорь перебрался в Самару прошлым летом, а Антон — в начале 2025 года. В середине апреля Зиньковский сообщил, что хотел бы обратно в «Спартак». Правда, у него мало шансов вернуться в состав при Деяне Станковиче, ведь серб остался в московском клубе. Так что Антон почти наверняка продолжит карьеру в другом месте. Зиньковский отыграл 11 матчей после возвращения в «Крылья» и отдал один голевой пас. 27 встреч, три гола, два результативных паса — статистика Дмитриева. Кстати, Игорь пока не провёл ни одного матча в форме «Спартака».

Антон Зиньковский почти наверняка уйдёт из «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зорин отыграл весеннюю часть минувшего сезона в «Ахмате» (14 игр, два гола). Самый памятный момент — мяч, который Даниил забил во втором переходном матче с «Уралом» (2:0). Благодаря ему грозненцы сохранили место в РПЛ. Зорину 21 год, он уже дважды уезжал из «Спартака» в аренду. Уедет снова или получит шанс в красно-белой команде?

Маслов и Лайкин играли в Первой лиге. Павел – за «Сочи» (22 матча, два гола), а Максим — за «Енисей» и «Нефтехимик» (суммарно 23 встречи). Вполне вероятно, что они снова покинут «Спартак» ради получения игровой практики.

«Динамо» Москва: Иван Лепский, Станислав Бессмертный, Лука Гагнидзе, Даниил Лесовой

Лесовой — единственный из этого списка «Динамо», кто провёл минувший сезон в Европе. В 30 матчах в составе кипрского АЕЛа россиянин забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Даниил неплохо стартовал в новой для себя лиге, однако не совершил ни одного результативного действия в 2025 году.

Фланговый защитник Бессмертный попробовал себя в Первой лиге — его арендовал «Урал». Правда, это произошло во второй части сезона. Станислав отыграл 12 матчей, однако в четырёх заключительных турах Первой лиги провёл на поле всего 72 минуты. В двух переходных встречах с «Ахматом» у Станислава в общей сложности пара минут.

Станислав Бессмертный в конце сезона почти не играл Фото: ФК «Урал»

Лука Гагнидзе в начале 2025 года сменил «Динамо» на «Крылья Советов». Но в Самаре он играл не так часто, как хотел бы. Восемь матчей, 155 минут — грузинский футболист ехал в «Крылья» за другими цифрами. Защитник Лепский был твёрдым игроком основы «Сокола» — 12 матчей на весеннем отрезке сезона. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что все игроки вернутся в команду из аренд, после чего будет принято решение об их будущем.

«Локомотив»: Марк Мампасси, Константин Марадишвили, Михаил Щетинин, Марко Раконьяц

Защитник Мампасси провёл два предыдущих сезона в составе «Кортрейка». Отбегал год в чемпионате Бельгии, после чего стороны продлили аренду. Марк отыграл всего 14 матчей в прошедшем сезоне. Он пропустил достаточно много времени из-за разрыва мышцы. Форвард Раконьяц оказался в «Локомотиве» летом 2022 года. Далее последовали две аренды в Сербию («Црвена Звезда» и «ТСЦ Бачка Топола») и одна — в Венгрию («Диошдьёр»). 30 матчей, восемь голов — цифры черногорского футболиста в венгерской лиге. Не исключено, что в новом сезоне оба снова не сыграют за «Локомотив».

Константин Марадишвили пропустил почти весь прошлый сезон Фото: ФК «Пари НН»

Аренда Марадишвили в «Пари НН» растянулась на полтора года. Правда, в сезоне-2024/2025 Константин отыграл всего два матча. Он пропустил немало времени после операции на повреждённой крестообразной связке колена. В мае «Чемпионат» сообщал, что Марадишвили интересен «Крыльям Советов». 19-летний полузащитник Щетинин за сезон в «Факеле» провёл 18 матчей во всех турнирах. Команда вылетела из РПЛ, а Михаил теперь намерен закрепиться в составе «Локомотива». Но далеко не факт, что получится.