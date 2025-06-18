Гол и травма экс-футболиста РПЛ, тяжёлый старт для «Боруссии». Итоги дня на КЧМ-2025

Новый день — новые матчи на клубном чемпионате мира. В борьбу за трофей вступили очередные участники. Рассказываем о главных событиях прошедших встреч.

Участники матча в Майами соответствовали названию стадиона. Игра на арене «Хард Рок Стэдиум» подарила нам четыре гола, три удаления и камбэк. Полузащитник «Бока Хуниорс» Андер Эррера — главный неудачник первой половины. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» сломался на 20-й минуте, а в конце тайма схватил красную карточку. Если что, на момент удаления он был на скамейке запасных.

До красной карточки Эрреры у «Боки» всё было прекрасно. Номинальные хозяева заработали преимущество в два гола к середине первого тайма. Мигель Мерентьель и Родриго Батталья огорчили «Бенфику» с интервалом в шесть минут. Первый замкнул прострел Лаутаро Бланко, а второй вонзил мяч головой после стандарта. Пока арбитр смотрел повтор на мониторе на предмет пенальти в ворота «Боки», Эррера наговорил на удаление.

Камбэк «Бенфики» начался с гола Анхеля Ди Марии Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Кстати, пенальти назначили, и его чётко реализовал Анхель Ди Мария. Аргентинец оформил переход в «Росарио Сентраль», однако переедет туда после клубного чемпионата мира. «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Андреа Белотти — итальянец заехал сопернику шипами в затылок. А потом отыгралась благодаря голу Николаса Отаменди со стандарта. Получается, два аргентинских футболиста забили по мячу в ворота клуба со своей родины.

В концовке судья уравнял составы — Николас Фигаль досрочно отправился в раздевалку. 20 июня «Бенфика» встретится с «Окленд Сити», который получил десятку от «Баварии». А «Боку» ждёт тяжёлая игра с чемпионом Германии. Судя по всему, клубы из Аргентины и Португалии определят, кто из них выйдет в плей-офф вместе с «Баварией». Или нас ждёт сюрприз?

Бывший защитник «Атлетико», а ныне тренер «Фламенго» Филипе Луис стартовал с победы на клубном ЧМ. В составе бразильского клуба в основе вышли Гильермо Варела (экс-футболист «Динамо»), Айртон Лукас (экс-футболист «Спартака»), Жоржиньо (чемпион Европы в составе сборной Италии) и Жерсон (потенциальный новичок «Зенита»).

«Фламенго» превзошёл соперника по многим статистическим показателям. Бразильский клуб чаще владел мячом (61% на 39%), чаще бил по воротам (11 ударов против шести), чаще попадал в створ (четыре удара против двух). «Фламенго» наиграл на 1,24 ожидаемого гола, «Эсперанс» — на 0,14. Главным героем встречи стал Луис Араужо. В первом тайме он ассистировал Хиорхьяну де Арраскаете, а во втором забил сам (ему помог Жоржиньо).

«Фламенго» празднует гол Фото: Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images

Игра не вызвала большого зрительского интереса. Стадион в Филадельфии был заполнен всего на 37%. Во 2-м туре нас ждёт встреча лидеров группы D — «Челси» сразится с «Фламенго» (20 июня). А 21-го числа «Эсперанс» и «Лос-Анджелес» определят, какая команда окажется на последней строчке в таблице.

Интригующая по афише игра откровенно разочаровала. Это третий случай на турнире, когда обе команды уходят с поля без голов. А ведь ещё не завершён даже 1-й тур! В стартовом составе «Флуминенсе» вышел центральный защитник Тьяго Силва. Человеку 40 лет, а он отыграл с первой и до последней минуты. Команды нанесли в общей сложности 21 удар (восемь — в створ), но голевых моментов было мало.

«Боруссии» пришлось нелегко в матче с бразильским клубом Фото: Francois Nel/Getty Images)

Команда Нико Ковача не порадовала болельщиков. То ли дело в джетлаге, то ли в раннем начале матча (игра в Нью-Джерси стартовала в 12:00 по местному времени). «Боруссия» и «Флуминенсе» — фавориты группы F. 21 июня немецкая команда встретится с «Мамелоди Сандаунз», а бразильская — с «Ульсан Хёндэ».

«Ривер Плейт», в отличие от «Бока Хуниорс», стартовал с победы. Впрочем, у него был менее грозный соперник. В основе аргентинского клуба вышли бывший полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо, экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси и 17-летний Франко Мастантуоно (будущий футболист «Реала»). На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Ривер Плейт» — отличился Факундо Колидио.

На старте второй половины Дриусси наказал «Ураву» за грубую ошибку защитника, который неудачно скинул мяч головой вратарю. Аргентинец опередил голкипера и укрепил преимущество номинальных хозяев. Однако Себастьян получил рукой по лицу, после чего неудачно приземлился. Итог — вынужденная замена из-за повреждения голеностопа.

«Ривер Плейт» стартовал с победы на КЧМ-2025 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Японская команда отыграла один мяч после того, как Юсуке Мацуо реализовал пенальти. Но камбэк не состоялся. Более того, «Ривер Плейт» отличился в третий раз — Максимильяно Меса огорчил «Ураву». Кстати, Маркос Акунья отдал две голевые передачи, но именно его фол привёл к пенальти в ворота аргентинского клуба. 21 июня японская команда сыграет с «Интером», а «Ривер Плейт» 22-го числа — с «Монтерреем».

Какие матчи состоятся 18 июня: