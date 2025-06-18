У «Спартака» вылетела звезда, ЦСКА нашёл тренера, у «Зенита» сорвался Даку. Главное в РПЛ

А ещё трансферы! Комличенко — в «Локомотиве», Карпин и Осипенко — в московском «Динамо», да и «Краснодар» тоже усилился.

В РПЛ происходит много всего интересного. Клубы меняют тренеров, приобретают новых футболистов, совершают перестановки в руководстве. Изучаем, чем запомнились предыдущие дни для команд РПЛ.

«Краснодар»

Чемпион России уже вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону. В составе пока нет сборников — они по традиции присоединятся позже. Зато с командой работают два бразильских новичка — Жубал и Густаво Сантос. Уже известно, что 27 июня «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Ростовом», а 5 июля — с махачкалинским «Динамо».

Футболисты «Краснодара» уже готовятся к новому сезону Фото: ФК «Краснодар»

«Быки» вернули в команду защитника Виталия Стежко. Воспитанник «Краснодара» в последние годы играл в Первой лиге. Сначала – за «Енисей», потом — за «Черноморец». Его признали лучшим российским футболистом Первой лиги по итогам 2024 года. Новороссийский клуб сейчас занят продажей футболистов, и «Краснодар» купил 28-летнего россиянина. По информации «Чемпионата», в скором времени состав «быков» пополнит вратарь Александр Корякин из «Родины».

«Зенит»

Если вы хотели посмотреть на Мирлинда Даку в форме «Зенита», то не в этот раз. Албанец провёл очень приличный сезон. 15 голов — второй показатель в РПЛ после Манфреда Угальде (17). В случае перехода в «Зенит» Даку стал бы зарабатывать около € 2,2 млн за сезон. Клуб из Санкт-Петербурга был готов выложить за переход € 10 млн с учётом подъёмных игроку и агентских выплат. Однако трансфер сорвался. В агентстве Даку сообщили, что стороны не согласовали финансовые условия.

Мирлинд Даку так и не перешёл в «Зенит» Фото: РИА Новости

Очень интересно, доедет ли до Санкт-Петербурга Жерсон. Пока он находится на клубном чемпионате мира вместе с «Фламенго». Фанаты бразильского клуба недовольны новостями о его возможном трансфере и посылают в адрес футболиста разного рода ругательства. Главный тренер Филипе Луис пока категоричен: Жерсон остаётся игроком «Фламенго». У футболиста есть девятилетняя дочь, которую затравили в социальных сетях на фоне возможного перехода отца. Похоже, всё станет ясно по завершении КЧМ. Точнее, после вылета «Фламенго» с турнира.

ЦСКА

Признайтесь, вас ведь тоже удивил уход Марко Николича? Хотя удивил – это мягко сказано. Серб отработал в московском клубе всего один сезон. Зимой перелопатил тактическую схему (появился тот самый «ромб»), а команда прилично выступила весной. Бронзовые медали РПЛ и Кубок России — болельщики ЦСКА были довольны. Николич чётко дал понять, что в новом сезоне нацелен на победу в чемпионате. А спустя несколько дней… укатил в греческий АЕК.

Марко Николич завоевал Кубок России перед отъездом в Грецию Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто заменит Марко? По нашей информации, Фабио Челестини. Человек, который частично повторит путь Гильермо Абаскаля. Он переедет в Москву после периода работы в швейцарском «Базеле». Правда, Челестини подпишет контракт не со «Спартаком», а с ЦСКА. Один из ключевых руководителей красно-синих Евгений Шевелев находится в Европе и завершает сделку. Болельщики ЦСКА, одобряете такую замену?

«Спартак»

«Химки» летят в «небесную лигу», а футболисты ищут другие варианты. Антон Заболотный в прошедшем сезоне прекрасно показал себя с точки зрения выигранных единоборств. По информации «Чемпионата», «Краснодар» начал переговоры с Антоном после того, как не смог подписать контракт с Николаем Комличенко. Но Антон близок к переходу в «Спартак». Кстати, красно-белые тоже не договорились с Комличенко. В прошлом сезоне 34-летний форвард в составе подмосковной команды набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас» в 31 матче.

А вот Тео Бонгонда «Спартаку» этим летом не поможет. Поездка африканца в сборную ДР Конго привела к травме ахиллова сухожилия. Итог — три месяца восстановления. В сезоне-2024/2025 Бонгонда забил восемь мячей во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. Кстати, он не выходил на поле и в двух заключительных турах РПЛ.

«Динамо» Москва

Московский клуб — один из главных ньюсмейкеров последних дней. Главная новость — Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года. Что с совмещением? Карпин будет работать и в сборной России, и в клубе. Валерий Георгиевич уже сделал резонансное заявление. Мол, нынешний состав «Динамо» сильнее, чем у «Спартака», который он тренировал в прошлом. Решение о приглашении Карпина приняли члены совета директоров, а также спортивный директор Желько Бувач.

Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо» на три года Фото: ФК «Динамо»

В «Динамо» Карпин воссоединился с Данилом Глебовым и Максимом Осипенко. О трансфере защитника объявили через несколько дней после назначения нового тренера. Контракт также до 2028 года, 55-й номер. Валерий Георгиевич уже подчеркнул, что Осипенко привезли не для него, поскольку переговоры стартовали задолго до назначения тренера. Максим выступал за «Ростов» с 2020 года. В прошедшем сезоне 31-летний защитник наколотил 10 мячей в 40 матчах.

«Локомотив»

Николай Комличенко перешёл в «Локомотив», а не в «Спартак». Нападающий договорился с железнодорожниками и не поменял решение даже после звонка главного тренера красно-белых Деяна Станковича. По словам Николая, серб активно его уговаривал и даже утверждал, что тот будет лидером «Спартака». Однако Комличенко уже выбрал «Локомотив». Форвард подписал контракт на три года, о чём первым сообщал «Чемпионат». Николай выступал за «Ростов» с 2021 года. 37 матчей, девять голов и пять результативных передач — его статистика в прошедшем сезоне.

Николай Комличенко перешёл в «Локомотив», отказав «Спартаку» Фото: ФК «Локомотив»

Помните пламенный перформанс Наира Тикнизяна после одной из игр в концовке сезона? Тогда футболист «Локомотив» заявил, что чувствует себя изгоем. Были и более жёсткие слова, но их мы опустим. Наир пообещал, что поговорит с руководством и попросит о трансфере в другой клуб. И вот этот вопрос решён. Да, «Црвена Звезда» ещё не объявила о переходе игрока сборной Армении. Но член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов и агент игрока Александр Клюев сообщили, что тот переезжает в Сербию. Наир прилетит в Белград 20 июня. Далее всё стандартно — медосмотр, подписание контракта, первая тренировка.

«Ростов»

Перестройки в донском клубе не будет. По нашей информации, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин сохранят свои должности. Тот же Арутюнянц заявил, что тренеры, штаб команды и ключевые специалисты продолжат подготовку к новому сезону. Если верить президенту ростовчан, то глобальных изменений в основном составе не планируется. С другой стороны, Николай Комличенко уже ушёл в «Локомотив», а Максим Осипенко подписал контракт с московским «Динамо».

Ещё в «Ростове» появился новый генеральный директор. Этот пост занял Игорь Гончаров, сменив Вадима Рыбакова. Предыдущий гендиректор ушёл из клуба в связи с истечением срока контракта. Ждём теперь трансферов на вход. По информации «Чемпионата», в ближайшее время состав команды пополнит нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов.

«Динамо» Махачкала

Дагестанский клуб сохранил за собой место в РПЛ, хотя перед стартом сезона-2024/2025 были серьёзные сомнения. Итоговое 11-е место можно признать хорошим результатом. Остались в РПЛ и сделали это без переходных матчей. Такое выступление махачкалинцев — заслуга и главного тренера Хасанби Биджиева. Руководство довольно работой тренера. Итог — с ним продлили контракт на один год. Интересно, как «Динамо» покажет себя в новом сезоне.

Хасанби Биджиев продлил контракт с махачкалинским «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН»

16 июня — день, когда мы получили две важные новости, связанные с клубом из Нижнего Новгорода. Во-первых, РФС утвердил состав участников нового сезона РПЛ. «Пари НН» проиграл «Сочи» в переходных матчах, но сохранил место в высшем дивизионе. Спасибо «Химкам», которые не прошли лицензирование.

Алексей Шпилевский пришёл в «Пари НН» на место Виктора Гончаренко Фото: ФК «Пари НН»

Во-вторых, нижегородский клуб объявил имя нового главного тренера через четыре дня после ухода Виктора Гончаренко. Им стал Алексей Шпилевский. Тот самый, что работал в системе «РБ Лейпциг», а потом тренировал на Кипре «Арис» с Александром Кокориным. Шпилевский подчеркнул, что его переезд в Нижний Новгород зависел от решения РФС. Один белорус сменил в «Пари НН» другого. Контракт подписан на три сезона.

«Ахмат»

Грозненский клуб тоже определился с новым главным тренером. Вы помните, когда Сергей Ташуев покинул Грозный? После первого стыкового матча с «Уралом» (1:2). «Ахмат» оказался на грани прощания с РПЛ, но уход Ташуева встряхнул команду. 2:0 дома помогли грозненцам сохранить место в элитном дивизионе. Дальше нужно было решить вопрос с тренером. В новом сезоне «Ахматом» будет рулить Александр Сторожук. В своё время он трудился в системе «Краснодара», а его последним местом работы был тульский «Арсенал».

«Сочи»

Две важные новости, связанные с черноморским клубом. Первая — Роберт Морено останется на посту главного тренера. Испанец объявил об этом в социальных сетях. А ведь он пропустил ответную стыковую встречу с «Пари НН» по семейным причинам. Были предположения, что Морено больше не вернётся. Также «Сочи» объявил о смене генерального директора — Сергей Новиков пришёл вместо Дмитрия Рубашко.

Что ещё произошло

Матч за Суперкубок России пройдёт 12 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Чемпион страны «Краснодар» сыграет с победителем Кубка ЦСКА. Кстати, на матче будет действовать система Fan ID. На проведение игры за Суперкубок претендовали пять городов, РФС отдал предпочтение столице Татарстана.

Стало известно, как будет выглядеть новый мяч РПЛ в сезоне-2025/2026.

Новый мяч РПЛ на сезон-2025/2026 Фото: ФК «Краснодар»

РФС утвердил расписание на новый сезон РПЛ. 1-й тур пройдёт с 18 по 21 июля. Игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — с 29 по 31 июля. Первый раунд Пути регионов запланирован с 5 по 7 августа. До зимнего перерыва в РПЛ проведут 18 туров. Заключительный из них пройдёт в первый уикенд декабря. 19-й тур состоится в конце февраля — начале марта 2026 года, 30-й — в третий уикенд мая 2026-го. Финал Кубка России запланирован на 24 мая.