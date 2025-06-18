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Расписание спортивных матчей 19 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: клубный ЧМ по футболу, волейбольная Лига наций и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 19 июня: «Аль-Айн» — «Ювентус» и «Интер Майами» — «Порту» на КЧМ, США против Польши и Рублёв на турнире в Галле!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Пачука» — «Ред Булл» Зальцбург, клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 01:00 МСК
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут конкуренты «Реала» по группе?

«Пачука» и «Ред Булл» будут биться за выход из группы с «Реалом» и «Аль-Хилялем». Мексиканцы и австрийцы являются аутсайдерами, поэтому победа в очном матче критически важна. Она позволит помечтать о выходе в 1/8 финала. Да, «Ред Булл» обладает более качественным составом. Но нынешний турнир уже показал, что представители Мексики способны останавливать грозные европейские команды.

Статистика КЧМ
Ждём на поле старого знакомого?
Официально
Экс-защитник «Спартака» Кофрие перешёл в «Зальцбург»

⚽️ 4:00: «Аль-Айн» – «Ювентус», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 1-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» не испытает проблем с клубом из ОАЭ?

«Ювентус» после провального сезона мечтает исправиться и выиграть КЧМ. Первая ступень — выход из группы. И для этого нужно стартовать с уверенной победы над «Аль-Айном». Чем интересен клуб из ОАЭ? Его тренирует Владимир Ивич, ранее работавший в «Краснодаре». А это значит, что «Аль-Айн» вряд ли приедет на турнир в статусе манекенов. Борьба будет, и наверняка интересная. Никто не гарантирует «Юве» три простых очка.

Статистика КЧМ
Верим?
Тудор — о «Ювентусе» на КЧМ-2025: мы приехали сюда не только для участия

🎾 14:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Себастьян Офнер (Австрия, Q), Галле, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 2-й круг
19 июня 2025, четверг. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Интрига: увидим ли мы в Галле сражение Рублёва и Хачанова?

Андрей Рублёв сумел одержать первую победу на травяном покрытии. Но теперь, чтобы пройти дальше по сетке «пятисотника» в Галле, россиянину необходимо справиться с Томасом Мартином Этчеверри. Теннисисты уже ранее встречались однажды — на «Мастерсе» в Монреале-2024 сильнее оказался Андрей. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала Галле с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Карен Хачанов.

ATP-500. Галле-2025. Турнирная сетка
Андрей одержал первую победу на траве с 2023 года:
Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день
Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день

🏐 17:30: США — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
19 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
США
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что окажется сильнее — атака Польши или защита США?

Бронзовый призёр двух предыдущих розыгрышей Лиги наций сборная Польши и на этом старте смотрится убедительнее команды США. Благодаря отличной игре диагональной Магдалены Стысяк и доигровщицы Мартины Чирняньской. Однако не стоит забывать, что американские волейболистки обладают высоким потенциалом, опытом игроков и слаженностью действий в защите, которая может сыграть решающую роль в матче с «бяло-червоными».

Статистика Лиги наций
Чемпионку России вызвали в сборную:
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⚽️🎦19:00: «Палмейрас» — «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Аль-Ахли
Каир, Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьют ли команды первый гол в группе?

В группе А после стартового тура не забито ни одного мяча. Ситуацию могут исправить «Палмейрас» и «Аль-Ахли». Матч важен с точки зрения выхода команд из группы: победитель серьёзно увеличит шансы на 1/8 финала. «Палмейрас» выглядит небольшим фаворитом, но «Аль-Ахли» заслужил уважение за игру с «Интер Майами». Непредсказуемая встреча!

Статистика КЧМ
«Аль-Ахли» на старте турнира остановил Месси:
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!
Видео
Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!

⚽️ 22:00: «Интер Майами» — «Порту», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 2-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Месси справится с клубом из Европы?

Второе появление Лео Месси на КЧМ-2025. В первом матче «Интер Майами» не разобрался с египетским «Аль-Ахли», теперь — задача ещё сложнее. Команда зарубится с «Порту». Португальцы, естественно, планируют выйти в 1/8 финала. Но после осечки с «Палмейрасом» (0:0) нужно побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф. При другом раскладе есть шанс поехать домой уже после трёх игр. Впрочем, и «Интер Майами» нужны очки. Справится ли Месси с грозной силой?

Статистика КЧМ
А вот все неевропейские клубы на КЧМ-2025:
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ
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