Топ-события четверга: клубный ЧМ по футболу, волейбольная Лига наций и теннис

Насыщенное 19 июня: «Аль-Айн» — «Ювентус» и «Интер Майами» — «Порту» на КЧМ, США против Польши и Рублёв на турнире в Галле!

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⚽️ 1:00: «Пачука» — «Ред Булл» Зальцбург, клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 1-й тур

Интрига: что покажут конкуренты «Реала» по группе?

«Пачука» и «Ред Булл» будут биться за выход из группы с «Реалом» и «Аль-Хилялем». Мексиканцы и австрийцы являются аутсайдерами, поэтому победа в очном матче критически важна. Она позволит помечтать о выходе в 1/8 финала. Да, «Ред Булл» обладает более качественным составом. Но нынешний турнир уже показал, что представители Мексики способны останавливать грозные европейские команды.

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⚽️ 4:00: «Аль-Айн» – «Ювентус», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 1-й тур

Интрига: «Ювентус» не испытает проблем с клубом из ОАЭ?

«Ювентус» после провального сезона мечтает исправиться и выиграть КЧМ. Первая ступень — выход из группы. И для этого нужно стартовать с уверенной победы над «Аль-Айном». Чем интересен клуб из ОАЭ? Его тренирует Владимир Ивич, ранее работавший в «Краснодаре». А это значит, что «Аль-Айн» вряд ли приедет на турнир в статусе манекенов. Борьба будет, и наверняка интересная. Никто не гарантирует «Юве» три простых очка.

🎾 14:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Себастьян Офнер (Австрия, Q), Галле, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увидим ли мы в Галле сражение Рублёва и Хачанова?

Андрей Рублёв сумел одержать первую победу на травяном покрытии. Но теперь, чтобы пройти дальше по сетке «пятисотника» в Галле, россиянину необходимо справиться с Томасом Мартином Этчеверри. Теннисисты уже ранее встречались однажды — на «Мастерсе» в Монреале-2024 сильнее оказался Андрей. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала Галле с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Карен Хачанов.

🏐 17:30: США — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: что окажется сильнее — атака Польши или защита США?

Бронзовый призёр двух предыдущих розыгрышей Лиги наций сборная Польши и на этом старте смотрится убедительнее команды США. Благодаря отличной игре диагональной Магдалены Стысяк и доигровщицы Мартины Чирняньской. Однако не стоит забывать, что американские волейболистки обладают высоким потенциалом, опытом игроков и слаженностью действий в защите, которая может сыграть решающую роль в матче с «бяло-червоными».

⚽️🎦19:00: «Палмейрас» — «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: забьют ли команды первый гол в группе?

В группе А после стартового тура не забито ни одного мяча. Ситуацию могут исправить «Палмейрас» и «Аль-Ахли». Матч важен с точки зрения выхода команд из группы: победитель серьёзно увеличит шансы на 1/8 финала. «Палмейрас» выглядит небольшим фаворитом, но «Аль-Ахли» заслужил уважение за игру с «Интер Майами». Непредсказуемая встреча!

⚽️ 22:00: «Интер Майами» — «Порту», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 2-й тур

Интрига: Месси справится с клубом из Европы?

Второе появление Лео Месси на КЧМ-2025. В первом матче «Интер Майами» не разобрался с египетским «Аль-Ахли», теперь — задача ещё сложнее. Команда зарубится с «Порту». Португальцы, естественно, планируют выйти в 1/8 финала. Но после осечки с «Палмейрасом» (0:0) нужно побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф. При другом раскладе есть шанс поехать домой уже после трёх игр. Впрочем, и «Интер Майами» нужны очки. Справится ли Месси с грозной силой?