Батраков vs Кисляк — главная заруба молодых в РПЛ! Почему же победила звезда «Локо»?

Два лидера голосования «Чемпионата» сильно оторвались от остальных! Но напрямую сравнить игроков сложно – об этом они говорят и сами.

Алексей Батраков – победитель премии «Чемпионата» «Лучший молодой игрок сезона РПЛ»! Так решили не мы, а тренеры и капитаны клубов лиги – каждый из них выбрал пятёрку лучших, а мы подсчитали очки.

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по завершении сезона. В нём участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение розыгрыша футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент завершения сезона играют за клуб — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по завершении сезона. В нём участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение розыгрыша футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент завершения сезона играют за клуб РПЛ . В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 – Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 – Константин Тюкавин.

Хотя отрыв от второго места не такой уж и большой. Полузащитник «Локомотива» набрал 146 очков, а Матвей Кисляк из ЦСКА – 131. Занявший третье место Ярослав Гладышев далеко позади этой пары (55 очков). Но итог и правда кажется справедливым. По совокупности факторов.

Важный момент – именно с точки зрения роли на поле этих игроков сложно сравнивать. Алексей Батраков провёл почти весь сезон на позиции атакующего полузащитника. Порой вообще выполнял функции второго нападающего. Про его оборонительные способности мы особо не говорим. Матвей Кисляк же показал себя как игрок с другим функционалом. До весенней части мы наблюдали за Кисляком в разных частях средней линии. А уже весной – на месте опорника. И именно там он раскрылся максимально ярко.

Помните свою первую ассоциацию с Батраковым? Она наверняка появилась уже после первых туров, когда Алексей сделал 2+4 за четыре тура. Это было что-то на языке Хогвартса. Парень резко залетел в стартовый состав и начал определять игру команды. Которая на тот момент вызывала сомнения и вопросы. Например: а будет ли «Локомотив» вообще бороться хотя бы за место в топ-6? Или вместе с выбранным курсом благополучно отправится в середину таблицы?

Именно благодаря Батракову команда долгое время выступала так ярко, что к 10-му туру РПЛ некоторые осторожно стали называть «Локомотив» претендентом на чемпионство. Ни у одного другого игрока в лиге не было такого начала сезона. К 10-му туру Алексей уже оформил 13 результативных действий. О чём ещё можно говорить?

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для сравнения: Кисляк за аналогичный период провёл два полных матча, плюс трижды выходил на замену (в общей сложности на четыре минуты). И заработал одну жёлтую карточку. Да и давайте честно: до сентября болельщики если и знали этого футболиста, то исключительно благодаря запоминающейся фамилии. А не потому, что он показывал на поле. Марко Николич потратил время на поиск роли для Матвея, однако, даже определив его в центр поля, тренер явно не был до конца удовлетворён. Это ещё один аргумент в пользу того, что Кисляка сложно назвать лучшим по итогам всего сезона. Разве что только вычеркнув из воспоминаний первую его треть.

С октября у Батракова начался предсказуемый спад – да и то неглобальный. Но и он был связан не только с игрой самого парня. «Локо» в целом показал, что держаться в лидирующей группе только за счёт молодых – трудно. И даже в такой ситуации Батраков помог сделать ничью с «Зенитом» и почти в одиночку принёс победу над «Факелом». При этом Алексей постоянно выходил в стартовом составе и проживал такое важное футбольное взросление. Когда не всё получается, когда соперник в разы лучше, однако ты всё равно выходишь и делаешь то, что от тебя зависит. Это уже не тепличные условия, которые создали в начале. Это критика, спекуляции вокруг твоей персоны и постоянные разговоры об интересе со стороны других клубов. Батраков прошёл этот этап достойно. Зимой перезагрузился – и весной выдал не вау-результат с точки зрения собственной результативности, но всё-таки приемлемый (4+1 в 12 турах). Тем более для 19 лет.

Его голы весной принесли минимум три очка команде Галактионова – с «Ахматом», «Зенитом» и «Ростовом». Тоже неплохо, ведь в целом «Локо» по сезону сдал. И жил под прессингом медиа, которые чуть ли не каждую неделю отправляли тренера в отставку.

В тот самый период в ЦСКА засиял Кисляк. С появлением фирменного «ромба» Николича роль Матвей оформилась официально – хавбка отправили управлять опорной зоной, где он оказался очень хорош. Вытеснил из состава всех потенциальных конкурентов и провёл на поле 100% времени. Если вынести за скобки игру с Махачкалой, которую он пропускал из-за перебора карточек.

Марко Николич бывший главный тренер ЦСКА «Слушайте, я не дарю ему минуты. Он этого заслуживает, парень заслуживает играть. Я пришёл летом, вижу парня на первой тренировке, второй, третьей. Конечно, он тогда был ребёнком с точки зрения физических качеств, но это естественно. Матвей молодой парень, он играет, всё хорошо. Кисляк ездит на метро на тренировки. Очень скромный. Пусть продолжает играть так, как он играет».

Важный момент: Кисляк стал основным игроком в момент, когда сама команда расцвела. 0 поражений в весенней части РПЛ плюс победа в Кубке России – это был ЦСКА, убеждённый в собственной силе и верящий в идею. Никаких психологических сложностей, лишнего давления. Общественность молчаливо и с воодушевлением принимала новую звезду – и только её поддерживала. Поэтому удивляться интересу к Матвею из Турции сейчас не стоит. Слишком свежи воспоминания о том, как он сжёг атаку «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Это был действительно высокий уровень, который нашёл своё применение в системе. И не забываем про красивые голы дальними ударами.

Но вот по индивидуальным моментам Батраков заслужил эту награду больше. При этом сами футболисты признают: сравнивать их странно. Вот, например, слова Кисляка: «Я не могу сравнить себя с Батраковым. Мы играем на разных позициях. Не хочу сравнивать. Лёша провёл прекрасный сезон, потрясающая результативность. Главное, чтобы он так же продолжал дальше. Конкуренция? Может быть, такое и есть, где-то витает в воздухе. Но я соревнуюсь сам с собой. Стараюсь ни с кем себя не сравнивать».

Пока в опросной схватке двух талантов победил представитель «Локомотива». Но у Кисляка есть всё (правда, уже без Марко Николича), чтобы в следующем сезоне показать, что он тоже заслуживает быть первым.