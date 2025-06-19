Клуб АПЛ выкинут из еврокубков? А ведь он на них и не рассчитывал!

«Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии и автоматически пробился в Лигу Европы. Однако теперь лондонский клуб рискует пролететь мимо этого турнира. Дело в том, в Лигу Европы пробился ещё и «Лион» (шестое место в чемпионате Франции). Совладельцем обеих команд является американский бизнесмен Джон Текстор. Это противоречит пятой статье регламента УЕФА:

«Никто не может одновременно быть вовлечен, прямо или косвенно, в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном турнире УЕФА».

«Кристал Пэлас» празднует победу в Кубке Англии Фото: Yui Mok/Getty Images

При этом у владельцев нет права выбирать, какой из клубов заявлять в еврокубки. В той же пятой статье прописано, что предпочтение отдаётся команде, которая попала в более важный турнир (соответственно – в ЛЧ или ЛЕ). Если же речь идёт о клубах, пробившихся в один турнир, то приоритет у той команды, которая заняла более высокое место в чемпионате. Таким образом, «Лион» может не беспокоиться за свою путёвку в Лигу Европы, потому что «Пэлас» закончил чемпионат на 12-й строчке. При этом УЕФА отмечает, что в исключительных случаях допустимо, что отстранённый клуб может попасть в другой турнир УЕФА в рамках квоты, выделенной для страны.

Если «Пэлас» отстранят от еврокубков, то путёвку в ЛЕ может забрать седьмая команда АПЛ – «Ноттенгем Форест». Этот клуб, по информации The Times, написал письмо в УЕФА, где выразил готовность занять место «Пэлас». Здесь стоит отметить формулировку: «Форест» выразил обеспокоенность по поводу участия в Лиге Европы «Кристал Пэлас», который может нарушить правила касающиеся владения несколькими клубами одновременно. Ирония в том, что «Ноттингем Форест» до последнего тура боролся за место в Лиге чемпионов, куда пробился и греческий «Олимпиакос». Оба клуба принадлежат бизнесмену Эвангелосу Маринакису. Забавно, что со именно стороны его клуба звучит «обеспокоенность» нарушениями «Пэлас».

Болельщики «Ноттингем Форест» вывесили баннер с изображением владельца клуба Эвангелоса Маринакиса Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Тут возникает очевидный вопрос. А как в Лиге чемпионов одновременно играли РБ «Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург»? Или как только что в Лиге чемпионов выступали «Манчестер Сити» и «Жирона»? В обоих случаях речь идёт о двух клубах из одного холдинга. Есть относительно простое решение – передать акции клуба слепому трасту. Этот юридический механизм позволяет собственнику сохранить владение активом, но при этом исключить управление с его стороны.

Увы, этот вариант не подходит «Пэлас». Дело в том, что раньше такой траст по регламенту нужно было создать до 1 июня. Однако с этого года требования ужесточились – и всё нужно было провернуть до 1 марта. «Кристал Пэлас» не создал траст заранее, что можно понять. Клуб никогда не поднимался в АПЛ выше 10-го места и к этой дате шёл на 12-й строчке, а в Кубке Англии вышел лишь в 1/8 финала. На тот момент до еврокубков требовался огромный прыжок.

Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» празднует гол своей команды Фото: Justin Setterfield/Getty Images

На этой неделе УЕФА отстранил ирландский клуб «Дроэда Юнайтед» (девятое место в чемпионате) от участия в Лиге конференций. Владельцу этой команды принадлежит ещё и датский «Силькеборг» (седьмое место в чемпионате). В результате от Ирландии в еврокубках сыграет не четыре, а три команды (у остальных клубов нет лицензии для участия в еврокубках).

The Athletic сообщает, что решение по допуску «Пэлас» будет принято в конце июня. А без понимания по еврокубкам клуб не может планировать бюджет на сезон. По информации издания, будущее ряда игроков (в том числе Эзе, Матета и Гехи) зависит от попадания в Лигу Европы. Футболисты хотят показать себя в матчах на международном уровне, а если еврокубков не будет, то готовы рассмотреть предложения от других команд.

Игроки «Кристал Пэлас» празднуют победу над «Астон Виллой» в полуфинальном матче Кубка Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

Ситуация осложняется тем, что Текстору принадлежит ещё и датский «Брондбю», который попал в Лигу конференций. То есть «Пэлас» никак не сможет перебраться в третий по силе еврокубок. Пока лондонские болельщики обеспокоены, руководство клуба пробует найти выход. The Guardian сообщает, что Текстор уже встречался с представителем УЕФА, который отверг вариант со слепым трастом, поскольку клуб не вписался в сроки, в отличие от Маринакиса, успевшего всё оформить до дедлайна. Текстор сообщил Daily Mail, что рассматривал вариант продажи своей части акций (45%). Причём раньше он рассчитывал получить £ 230 млн, а теперь готов на £ 175 млн, но это всё равно маловероятный сценарий, поскольку не хватает времени, чтобы успеть до решения о допуске команды.

Теперь «Пэлас» остаётся только убедить УЕФА, что Текстор не влияет на решения в клубе, а им управляет председатель Стив Пэриш. С одной стороны, владельцы команды действительно не работают по принципу мультиклубной схемы. С августа 2023 года ни один футболист не переходил внутри команд, которыми владеет бизнесмен. При этом американец был причастен к назначению тренера Оливера Гласнера и был близок к бывшему спортивному директору Дуги Фридмену. Последнее время Текстер жаловался на недостаток влияния в клубе. Теперь это может стать последней надеждой «Кристал Пэлас» на попадание в еврокубки.