И чей перформанс вам запомнился больше? Ранее награду от «Чемпионата» забирали Агаларов, Пиняев и Тюкавин.

Батраков — уже четвёртый победитель премии «ЛМФ»! А кто самый влиятельный из всех?

Алексей Батраков – лучший молодой игрок РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата». Выбор сделали тренеры и капитаны клубов РПЛ. Полузащитник «Локомотива» полностью заслужил награду. В прошедшем чемпионате 20-летний футболист забил 14 мячей (четыре – с пенальти) и оформил семь ассистов. Да, «Локо» не оказался в топ-3, но Батраков сиял.

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ . В сезоне 2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов , в сезоне 2022/2023 – Сергей Пиняев , а в сезоне 2023/2024 – Константин Тюкавин

Алексей – уже четвёртый победитель нашей премии. Ранее это были Гамид Агаларов («Уфа», сезон-2021/2022) и Сергей Пиняев («Крылья Советов»/«Локомотив», сезон-2022/2023). А в прошлом году приз забрал Константин Тюкавин («Динамо» Москва). Четыре – неплохое число, чтобы немного сравнить победителей, не так ли?

Агаларов в сезоне-2021/2022 показал феноменальную индивидуальную статистику. Он забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Правда, формы Гамида не хватило, чтобы спасти «Уфу» – клуб вылетел из РПЛ. У Пиняева цифры кажутся поскромнее – 5+1. Так что о большом влиянии на командный успех тут тоже говорим негромко.

Гамид Агаларов и Сергей Пиняев с призом лучшему молодому игроку сезона от «Чемпионата» Фото: Пресс-служба «Ахмата»/«Чемпионат»

А вот с Тюкавиным сравнивать Алексея можно больше. Хотя и это удивительно – футболисты ведь выступают на разных позициях: Алексей – атакующий полузащитник, Константин – центрфорвард. Однако оба игрока успешны как в завершении, так и созидании. Батраков стал лучшим по системе «гол+пас» в «Локо» в сезоне-2024/2025, как и Тюкавин в «Динамо» (15+9) в прошлом чемпионате. Сложно отрицать, что оба футболиста определяли игру своих команд.

А в каком проценте голов от общего количества поучаствовали футболисты? «Локомотив» в сезоне-2024/2025 забил 51 мяч, на счету Батракова – 14+7. Получается, без Алексея «Локо» не обошёлся примерно в 41% голов. «Динамо» в сезоне РПЛ-2023/2024 отличилось 53 раза. На счету Тюкавина было 15 голов (один – с пенальти) и девять ассистов (24). Итого – чуть более 45%.

Чисто статистически получается, что Константин был важнее для «Динамо»-2023/2024, чем Батраков – для «Локо»-2024/2025. Хоть и совсем ненамного. Однако важен контекст. Команда Марцела Лички боролась за чемпионство и обладала вторым по стоимости составом. Следовательно, и партнёры у Тюкавина были покруче. «Локомотив» же занял шестое место в прошедшем сезоне, имея при этом шестой по стоимости состав, четвёртый (с конца) – по среднему возрасту и последний – по количеству легионеров (пять, у «Динамо» в сезоне-2023/2024 было 16). Тем ценнее высокий уровень, который Батраков держал на протяжении всего сезона. И тем важнее его статистика.

Сравним и xG (ожидаемые голы) с xA (ожидаемые ассисты). Батраков в сезоне-2024/2025 набил 7,46 xG (14 реальных) и 7,6 xA (7). Тюкавин в чемпионате-2023/2024 отметился 15,07 xG (15) и 4,06 xA (9). Полузащитник «Локомотива» выдал мощный оверперфоманс по забитым мячам и чуть-чуть недобрал по ассистам. У форварда «Динамо» же – идеальное соотношение ожидаемых и реальных голов, и он отдал на пять голевых передач больше показателя. Круто? Круто!

Но тут снова важно учитывать детали: партнёрами Тюкавина были Бителло, Муми Нгамалё, Хорхе Карраскаль, Фёдор Смолов. Дорогие и качественные футболисты. Батраков же тащил «Локо» с качественными (Дмитрий Воробьёв, Тимур Сулейманов, Сергей Пиняев, Эдгар Севикян, Владислав Сарвели), но менее дорогими по стоимости одноклубниками. И, возможно, где-то менее опытными.

Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пробежимся по другим показателям: в прошедшем сезоне Алексей создал 12 голевых моментов, Тюкавин в чемпионате-2023/2024 – восемь. Форвард «Динамо» в среднем совершал 41% успешных обводок, полузащитник «Локо» – 43%. Батраков касался мяча 58,6 раза в среднем за матч, Тюкавин – 23,4. Наконец, Алексей забивал раз в 182 минуты, Константин – раз в 156 минут.

Показатели во многом идентичны. Чей сезон круче – дело вкуса. Кому-то больше понравился Батраков-2024/2025, а кого-то впечатлил Тюкавин-2023/2024. Но есть факт: в РПЛ давненько не было настолько влиятельного 19-летнего футболиста, который тащил большой клуб (Тюкавину в сезоне-2023/2024 был 20-21 год). Вероятно, в эту категорию можно отнести ворвавшегося в конце 2000-х Алана Дзагоева. Однако тот ЦСКА был намного сильнее нынешнего «Локомотива» по набору исполнителей. Так что не скупимся на комплименты: Батраков – несомненный топ!

*в тексте используются данные с сайтов Understat, FbRef и SofaScore.